Qc Spa of Wonders diventa una dream factory Nasce in questo 2024 The Qc Dream Factory: il gruppo si è affidato ad artisti italiani e internazionali che, con stili e tecniche innovative, hanno portato nei suoi centri lo spettacolo e la magia. Il programma è fitto e ha delle date precise. Gli ospiti di Qc New York, comodamente immersi nelle nelle vasche che si affacciano sulla skyline della città, ogni martedì e venerdì sera e fino all’8 marzo potranno per esempio seguire la Qcirque-tacular Exibition, realizzata da una delle migliori compagnie americane di danza acrobatica con giocolieri, trampolieri, artisti del fuoco e della luce. La magia prosegue con il Qc Magic Lights di Roma: un’installazione immersiva ideata dal direttore artistico di Qc Alessandro Bolis e dallo studio Waldemeyer: natura e architettura si fondono tramite proiezioni e animazioni luminose in una foresta incantata, per raccontare l’origine del sogno Qc. Il viaggio nell’arte dello spettacolo si concluderà a San Pellegrino, dove andrà in scena il Qc Ballet sulle note del Clair de Lune e tra i riflessi delle acque termali. La nuova proposta è l’occasione per ripercorrere le tematiche nate dalla collaborazione con Jacopo Di Cera, autore della campagna Winter di Qc Spa of Wonders, che ha valorizzato il fascino dei wellness resort con nuove pratiche multisensoriali. La Giostra delle favole di Torino è una sorprendente sauna rotante, mentre ai Bagni Nuovi di Bormio il Bosco degli dei propone vasche suggestive e sale relax ispirate alla mitologia classica. Evocativi i nomi di tanti luoghi di benessere: il Sentiero astrale e la Sauna di cristallo di San Pellegrino o la Sala delle Comelle e il Bosco delle stelle alpine del Dolomiti. Nuove proposte con i giardini dei Bagni Vecchi di Bormio e le bolle magiche del Winter Wonder Terrace di Milano: sei scrigni che ospitano esperienze olfattive, massaggi e momenti di relax. «Vogliamo rendere le nostre destinazioni dei punti di accesso a un mondo delle meraviglie ricco di giochi d’acqua, luci, colori e profumi sempre diversi. – racconta Simona Sbarbaro, chief marketing officer del gruppo Qc -. Il nostro obiettivo è quello di offrire un’esperienza di benessere in continua evoluzione».

Nasce in questo 2024 The Qc Dream Factory: il gruppo si è affidato ad artisti italiani e internazionali che, con stili e tecniche innovative, hanno portato nei suoi centri lo spettacolo e la magia. Il programma è fitto e ha delle date precise. Gli ospiti di Qc New York, comodamente immersi nelle nelle vasche che si affacciano sulla skyline della città, ogni martedì e venerdì sera e fino all'8 marzo potranno per esempio seguire la Qcirque-tacular Exibition, realizzata da una delle migliori compagnie americane di danza acrobatica con giocolieri, trampolieri, artisti del fuoco e della luce. La magia prosegue con il Qc Magic Lights di Roma: un’installazione immersiva ideata dal direttore artistico di Qc Alessandro Bolis e dallo studio Waldemeyer: natura e architettura si fondono tramite proiezioni e animazioni luminose in una foresta incantata, per raccontare l’origine del sogno Qc. Il viaggio nell’arte dello spettacolo si concluderà a San Pellegrino, dove andrà in scena il Qc Ballet sulle note del Clair de Lune e tra i riflessi delle acque termali. La nuova proposta è l’occasione per ripercorrere le tematiche nate dalla collaborazione con Jacopo Di Cera, autore della campagna Winter di Qc Spa of Wonders, che ha valorizzato il fascino dei wellness resort con nuove pratiche multisensoriali. La Giostra delle favole di Torino è una sorprendente sauna rotante, mentre ai Bagni Nuovi di Bormio il Bosco degli dei propone vasche suggestive e sale relax ispirate alla mitologia classica. Evocativi i nomi di tanti luoghi di benessere: il Sentiero astrale e la Sauna di cristallo di San Pellegrino o la Sala delle Comelle e il Bosco delle stelle alpine del Dolomiti. Nuove proposte con i giardini dei Bagni Vecchi di Bormio e le bolle magiche del Winter Wonder Terrace di Milano: sei scrigni che ospitano esperienze olfattive, massaggi e momenti di relax. «Vogliamo rendere le nostre destinazioni dei punti di accesso a un mondo delle meraviglie ricco di giochi d’acqua, luci, colori e profumi sempre diversi. - racconta Simona Sbarbaro, chief marketing officer del gruppo Qc -. Il nostro obiettivo è quello di offrire un’esperienza di benessere in continua evoluzione». L’industria del business travel in Italia muove numeri significativi; secondo gli Osservatori Business Travel e Travel Innovation del Politecnico Milano, nel 2023 la spesa delle imprese italiane nel segmento ha superato i 21 miliardi di euro, sorpassando i livelli pre-pandemia. Lo scenario attuale e futuribile del business travel in Italia si compone di fattori interconnessi - tecnologie emergenti, rivoluzione culturale del lavoro, nuova definizione di mobilità, incidenza della componente sostenibilità - che definiranno il modo in cui aziende e dipendenti si sposteranno e lavoreranno nei prossimi anni. Il Gruppo Gattinoni ha sondato necessità, visioni, opportunità e difficoltà dei protagonisti che devono confrontarsi e adeguarsi alle sfidanti evoluzioni del settore. Rosemarie Caglia, ceo Travel for business, dichiara: “I travel manager stanno affrontando sfide in rapida evoluzione con uno spirito flessibile e strategico, cercando di plasmare il futuro dei viaggi aziendali in sintonia con le onde del cambiamento. Dai dati emerge chiaramente che l’intelligenza artificiale sarà un elemento cruciale nella gestione dei futuri travel program. Ma c’è una certezza che brilla come il sole: il Metaverso non sostituisce, almeno per ora, il calore e la ricchezza degli incontri faccia a faccia. Anche sul tema delle priorità, i travel manager hanno le idee chiare: non si tratta di viaggiare meno, ma di viaggiare in modo più efficace e sostenibile. Mettendo al primo posto il ritorno sugli investimenti e la flessibilità, stanno plasmando un approccio strategico che rende ogni viaggio un investimento mirato e sicuro per il successo a lungo termine dell’azienda”. “L'analisi dell'andamento dei business travel rivela una ripresa graduale ma costante del comparto, trainata dall'adozione diffusa di soluzioni ibride e digitali - afferma Elena Carlino direttrice commerciale Gattinoni Business Travel -. Questo equilibrio, tra necessità di viaggio e nuove modalità operative, promuove una trasformazione duratura nel settore, con un'attenzione crescente verso la declinazione della flessibilità lavorativa, nelle sue innovative formule. In questo scenario il ruolo delle agenzie come la nostra sarà sempre più quello di consulenza e supporto per offrire soluzioni tailor made e in grado di rispondere a tutte le esigenze del cliente”. L'IA È emerso che il futuro del travel management sarà plasmato dall'intelligenza artificiale. Il 37% degli intervistati prevede che i tool basati sull’IA forniranno nuove prospettive, quali analisi avanzate, previsioni accurate e ottimizzazione dei costi, e, grazie a questi strumenti, i Travel Manager svilupperanno le proprie competenze, ottimizzando il vantaggio di tali tecnologie. L'IA offrirà, inoltre, l’opportunità di acquisire maggiori consapevolezze in merito a strategie di viaggio e allocazione dei budget. Il 79% prevede che entro il 2030 le grandi aziende faranno un più ampio utilizzo dell'intelligenza artificiale e degli assistenti virtuali per la gestione dei viaggi. Con l'evoluzione della tecnologia, l'integrazione della realtà aumentata, della realtà virtuale e dell’automazione, sta cambiando radicalmente il modo in cui i viaggiatori d'affari individuano e prenotano i propri viaggi. Per il 53% degli intervistati l’entusiasmo per l’innovazione tecnologica si accompagna alla preoccupazione per la protezione dei dati sensibili. Per il 48% di loro, privacy e gestione dei dati sono viste con reticenza dai viaggiatori aziendali, che chiederanno sempre più trasparenza. L'84% dei Travel Manager prevede di affrontare la sicurezza, collaborando con fornitori specializzati per ottenere informazioni sulle minacce globali. Un'ampia percentuale (81%) si concentrerà sulla promozione della formazione sulla sicurezza, organizzando sessioni per i dipendenti sui protocolli di sicurezza durante i viaggi aziendali; allo stesso modo, utilizzerà dati e analisi per valutare rischi e adottare misure preventive. Il 71% implementerà politiche aziendali rigorose, incluse scelte di alloggio sicure e protocolli di gestione delle crisi. [post_title] => Gattinoni: una ricerca che proietta il business travel nel futuro [post_date] => 2024-02-02T10:53:49+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706871229000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460614 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un'azienda che affianca allo scopo di lucro «una o più finalità di beneficio comune». Così la legge italiana definisce la tipologia società benefit. Ed è quello che è appena diventata Bwh Hotels Italia & Malta, "al termine di un percorso condiviso con i soci albergatori, che arriva dopo 15 anni di impegno consapevole e attento nei confronti dell’ambiente, delle persone e delle comunità in tutte le aree in cui l’azienda opera - spiega la ceo Sara Digiesi -. Questa trasformazione rende esplicito e inequivocabile il nostro orientamento e la consapevolezza della responsabilità che abbiamo come brand - -. Essere società benefit sottolinea il senso civico che accompagna il nostro agire e raccorda i nostri soci intorno a un impegno comune che, oltre i confini dell’azienda, genera impatti positivi sulle persone, sull’ambiente e sulle comunità.” In concreto, Bwh ha modificato il proprio statuto sociale, inserendo sei scopi di beneficio comune: promuovere un’ospitalità responsabile, sensibilizzando il network ai più alti standard ambientali e sociali e fornendo servizi che possano supportare i soci a migliorare continuamente gli impatti delle proprie strutture; migliorare continuamente la capacità e la qualità ricettiva dei territori nei quali operano i soci, mettendo a disposizione competenze e servizi competitivi a favore di una diffusione della cultura della gestione efficace ed efficiente delle imprese del settore alberghiero; valorizzare il ruolo sociale del network, attraverso il supporto alle economie locali, la promozione dei territori nei quali operano i Soci e di un turismo accessibile a tutti; diffondere l’attitudine e cultura della partnership e dell’aggregazione come volano di crescita sostenibile attraverso una gestione che favorisca la partecipazione di tutti gli stakeholders e ne consideri le necessità; tutelare il benessere delle persone di Bwh Hotels Italia & Malta, nel rispetto dell’unicità e valorizzando i talenti e le competenze di ciascuno; favorire la crescita delle professionalità dell’hospitality attraverso programmi di formazione rivolti alle risorse operative negli hotel. Con il 2024, Bwh Hotels Italia & Malta si impegna inoltre a presentare una relazione d’impatto: una rendicontazione annuale di sostenibilità sugli obiettivi di beneficio comune e sui risultati raggiunti che, al pari di quelli di business, vengono misurati e incorporati nella missione e nei piani aziendali. Attraverso la costituzione di un comitato interno responsabile del perseguimento del beneficio comune e la maggior concentrazione degli organi istituzionali, di tutti i soci albergatori e dello staff questa nuova impostazione eleva ulteriormente l’attenzione e l’impegno sui temi esg. [post_title] => Bwh Hotels diventa società benefit. Digiesi: la conclusione di un percorso lungo 15 anni [post_date] => 2024-02-01T15:12:52+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706800372000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460546 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gli aeroporti italiani hanno ufficialmente superato i dati di traffico 2019, stabilendo così il nuovo record storico raggiungendo per la prima volta i 197,2 milioni di passeggeri, +2,1% rispetto al dato pre-Covid. A certificarlo ufficialmente sono i dati di Assaeroporti - dopo l'anticipazione di qualche settimana fa da parte del presidente, Carlo Borgomeo - che mostrano come a fronte di una ripresa post-pandemia che aveva visto il ruolo centrale del mercato domestico, il 2023 ha segnato il pieno recupero del segmento internazionale, la parte più qualificante del traffico aereo, che raggiunge i 128 milioni di passeggeri, lo 0,1% in più sul 2019. Un leggero gap rispetto ai livelli pre-Covid si riscontra invece per i movimenti aerei, che nel 2023 sono stati inferiori del 2,6% sul 2019, attestandosi a 1.601.059 unità. Più passeggeri e meno aerei che, quindi, viaggiano con un load factor maggiore, comportando benefici anche in termini ambientali. Voglia di volare «Il 2023 si è chiuso con quasi 200 milioni di passeggeri, un record assoluto per gli aeroporti italiani, un'importante soglia psicologica raggiunta - ha ribadito Borgomeo -. Si conferma una straordinaria voglia di volare, a riprova della resilienza del nostro comparto, che è in ottima salute e resta strategico per il Paese. Il 2023 però è stato anche un anno caratterizzato da forti "turbolenze": penso al modo con cui è stata gestita la vicenda del caro voli, all'ennesimo rinvio del dossier Ita - Lufthansa, così come al tema dell'addizionale comunale, sul quale regna una grande confusione. «Gli operatori dovrebbero invece poter contare su un quadro di riferimento più stabile, meno estemporaneo. I gestori per essere competitivi hanno la necessità di pianificare per tempo gli investimenti e possono farlo solo con un miglior coordinamento delle politiche. Speriamo che il Piano Nazionale degli Aeroporti di prossima pubblicazione definisca chiare linee strategiche per il comparto». Intanto, la classifica 2023 dei primi 10 aeroporti italiani per numero di passeggeri vede in testa Roma Fiumicino con 40,5 milioni, Milano Malpensa con 26,1 milioni, Milano Bergamo con 16 milioni, Napoli con 12,4 milioni, Venezia con 11,3 milioni, Catania con 10,7 milioni, Bologna con 10 milioni, Milano Linate con 9,4 milioni, Palermo con 8,1 e Bari con 6,5 milioni. [post_title] => Record storico 2023 degli scali italiani: passeggeri a +2,1% sul 2019 [post_date] => 2024-02-01T09:00:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706778048000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460376 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_424940" align="alignleft" width="300"] Il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca[/caption] Intesa Sanpaolo rafforza ulteriormente il proprio impegno a favore del turismo, per il quale ha erogato oltre 8 miliardi di euro nell’ultimo triennio, puntando insieme a Federalberghi sul rilancio e sullo sviluppo dell’offerta delle strutture ricettive. La rilevanza strategica del turismo nell’economia del Paese è evidente: il turismo, tra i grandi acceleratori della ripresa italiana post-Covid, ha continuato a crescere nel corso del 2023 restando centrale per l’economia del nostro Paese. Dalle stime di Intesa Sanpaolo sull’intero 2023 emerge come il fatturato superi il livello del 2019 del 38,8% nel comparto dei servizi di alloggio e del 23,8% nella ristorazione con crescita del turismo incoming che rappresenta uno dei fattori alla base di questi risultati brillanti, soprattutto da agosto a novembre quando si è toccato un +7,6% di presenze di non residenti rispetto al 2019. L’Italia si conferma tra le Top 10 Destinations mondiali per afflusso di turisti grazie anche al ritorno dei turisti a lungo raggio e ha dominato la classifica "must-see" 2023 (sondaggio condotto dal gruppo Globus). Alla luce di queste dinamiche, il grado di internazionalizzazione delle presenze è salito al 52,2% nel complesso dei primi undici mesi del 2023, superando il 50,5% del 2019, anno che finora si era distinto per afflusso record di turisti non residenti. Le previsioni 2024 restano positive per il settore, che potrà andare incontro a un consolidamento dei risultati di fatturato brillanti conseguiti nell’ultimo biennio, sebbene all’interno di un contesto macroeconomico di crescita globale modesta, dovuta principalmente alle economie avanzate. “L’attenzione che Intesa Sanpaolo ha posto in essere nei confronti del comparto turistico si traduce in azioni efficaci e strategiche per le nostre imprese - commenta Bernabò Bocca, presidente Federalberghi -. L’Istituto ha sempre manifestato grande sensibilità riguardo le esigenze del settore, mettendo a disposizione nel triennio oltre 8 miliardi di euro proprio per il turismo. Con oggi, grazie alla collaborazione con Intesa Sanpaolo, possiamo dire che si è avviato un circuito virtuoso capace di ridare linfa alle strutture ricettive italiane attraverso investimenti per la realizzazione di progetti innovativi e sostenibili. Il nostro comparto è in questo modo posto al centro di una prospettiva di sviluppo, con strumenti nuovi, finanziamenti a condizioni agevolate ed anche iniziative pubbliche. Tutto ciò rappresenta a mio avviso un grande incentivo perché le nostre imprese si sentano in grado di tornare ad osare”. [post_title] => Intesa San Paolo-Federalberghi: erogati 8 miliardi nell'ultimo triennio [post_date] => 2024-01-30T13:04:57+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706619897000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460365 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oltre 3,5 milioni di passeggeri trasportati, 23.000 voli operati, con il 53% di collegamenti domestici e il 69% dell’offerta totale focalizzata sulle isole: questa la fotografia del 2023 di Volotea in Italia, che per l'anno in corso punta a consolidare ulteriormente la propria posizione nel nostro Paese, mercato da sempre strategico per il vettore spagnolo. L'anno scorso la compagnia ha registrato un load factor del 92%, con una flotta di 11 aeromobili e arrivando a impiegare circa 400 dipendenti su tutto il territorio italiano. Anche a livello locale, per Volotea il 2023 si è chiuso con il raggiungimento di importanti traguardi, come l’apertura della base a Firenze lo scorso aprile e l’annuncio della nuova base a Bari, che sarà operativa dall’estate 2024. «Consolidamento: è questa la parola chiave che descrive al meglio il nostro 2023 e che riflette, ancora una volta, l’importanza strategica del mercato italiano dove la nostra impresa ha avuto inizio, più di dieci anni fa, con il primo volo da Venezia – ha dichiarato Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea -. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti, in termini di performance, così come per gli importanti successi ottenuti sul territorio. L’apertura della base di Firenze, i collegamenti in continuità territoriale da e per la Sardegna e l’annuncio della nostra ottava base italiana a Bari rappresentano al meglio lo stretto legame con il territorio, reso possibile anche grazie alla preziosa collaborazione con gli aeroporti italiani. Il nostro 2024 sarà una conferma del lavoro fatto finora in Italia, dove prevediamo di rafforzare la nostra presenza con l’apertura di più di 20 nuove rotte e attraverso un aumento del 16% in termini di capacità, con quasi 4,5 milioni di posti in vendita, con l’obiettivo di raggiungere 440 posti di lavoro». [post_title] => Volotea avanza nel 2024 con un +16% di capacità sul mercato italiano e 20 nuove rotte [post_date] => 2024-01-30T12:23:52+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706617432000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460343 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair descriveva alcune agenzie ota come “pirati senza scrupoli”. Tipo loveholidays.com oppure Kiwi. E ora ci stringe accordi. Uno si chiede come è possibile? Certo che è possibile. In un mercato senza scrupoli basta accordarsi sui soldi e la cosa è fatta. Il nemico di ieri diventa l'amico di oggi. Naturalmente è una vicinanza che sa di compravendita, ma tanto nel mondo in cui si compra tutto, la cosa non sconvolge più di tanto. Un tempo chi era anemico rimaneva nemico. Oggi basta scendere a patti e il gioco è fatto. Changez dame Ricapitoliamo. Fino a un mese fa Ryanair ha presentato ricorsi nei tribunali per impedire ad alcune ota di vendere i posti sul vettore a causa del sovrapprezzo che le agenzie online praticavano. E'arrivata a definirle, come abbiamo scritto prima "pirati senza scrupoli". Poi si è accorto che senza quel bagaglio di prenotazioni le cose non andavano benissimo, per cui ha deciso di costruire delle partnership con le ota che si obbligano a fornire ai propri clienti i prezzi bassi Ryanair per voli e servizi aggiuntivi. E' naturalmente un'azione legittima, ma a noi non piace. C'è sempre qualcuno che non è d'accordo con le famose regole del mercato. Eccoci qua. Giuseppe Aloe [post_title] => Ryanair si accorda con le ota che aveva portato in tribunale [post_date] => 2024-01-30T10:57:55+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706612275000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460332 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => British Airways punta i riflettori sull'estate dando risalto alle principali novità del network a lungo e corto raggio da Londra Heathrow, Londra Gatwick ed Edimburgo per il 2024. Inoltre, la compagnia di bandiera tornerà a Londra Stansted per la prima volta dopo la pandemia. Da Heathrow il vettore britannico riaprirà il 20 aprile - dopo una pausa di quattro anni - la rotta per Abu Dhabi che sarà servita tutto l'anno, con voli giornalieri. Il principale aeroporto del Regno Unito vedrà anche l'apertura della rotta per Izmir che diventa la quinta destinazione di British in Turchia dopo Istanbul, Antalya, Bodrum e Dalaman: il collegamento decollerà il 18 maggio, dal Terminal 5, con una frequenza alla settimana, il sabato. Da Gatwick partirà invece la nuova rotta per Agadir, seconda destinazione marocchina del network British: il volo, con quattro frequenze alla settimana, sarà operato dalla filiale a corto raggio di Gatwick di British Airways, BA Euroflyer, dal prossimo 31 marzo. Il ritorno su Londra Stansted - per la prima volta dopo la pandemia - quarto aeroporto londinese ad essere servito dalla compagnia di bandiera, porta invece con sé la nuova rotta per Firenze, che decollerà ogni domenica dal prossimo 18 maggio, in aggiunta ai voli da Heathrow e London City. Sempre da Stansted partiranno anche i collegamenti per l'isola di Ibiza e Nizza. Infine, da Edimburgo sarà operativa la nuova rotta per Olbia, dal prossimo 25 maggio con un volo alla settimana, il sabato, e quella per San Sebastian, con due frequenze settimanali il martedì e il sabato. [post_title] => British Airways: due nuovi voli sull'Italia con l'ampliamento del network estivo [post_date] => 2024-01-30T10:37:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706611040000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460271 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_460272" align="alignleft" width="300"] Luigi Stefanelli[/caption] Torna il tradizionale appuntamento con i Protagonisti del Mare: l'evento che Costa Crociere dedica ai partner della distribuzione e che quest'anno giunge alla sua ventottesima edizione. In programma dal 7 all'11 febbraio, vedrà come di consueto la premiazione delle agenzie di viaggio che si sono distinte per i loro risultati e il supporto al brand. Saranno in particolare 700 gli ospiti che si contenderanno diversi premi. Tutti a bordo di Costa Smeralda durante la crociera di Sanremo, per un appuntamento che permetterà ai partner di assistere dal vivo alle esibizioni degli artisti e di godersi il ricco programma giornaliero di un itinerario a edizione limitata, alla quale parteciperanno artisti di fama mondiale. Inoltre, gli agenti potranno partecipare a una serie di appuntamenti pensati da Costa appositamente per loro: a cominciare dai cinque workshop speciali dedicati ad alcuni tra i prodotti più celebri dell’enogastronomia italiana. Per rimanere in tema con la musica di Sanremo, si terrà inoltre a bordo, The Voice of the Sea. Pdm Edition: due serate, una di audizioni e l’altra di premiazione, che permetteranno agli ospiti di mettere alla prova le proprie doti canore davanti a una giuria stellare. I vincitori avranno poi l’opportunità di esibirsi condividendo il palco con i due giudici d’eccezione. Per concludere le attività speciali, è in programma pure un coinvolgente laboratorio di danza seguito da uno spettacolo finale. “I partner sono da sempre gli ambasciatori per eccellenza del nostro brand, il pilastro del nostro successo – sottolinea il direttore commerciale Italia, Riccardo Fantoni –. Per questo motivo, da ben 28 edizioni, premiamo e diamo valore al grande lavoro della distribuzione con i Protagonisti del Mare: giornate di divertimento, celebrazione, ascolto e presentazione delle novità”. Non mancheranno infatti a bordo i tradizionali appuntamenti con la direzione commerciale di Costa, che presenterà la strategia comunicativa basata sul nuovo posizionamento Live Your Wonder, le iniziative commerciali e le novità di prodotto 2024. “Grazie a un nuovo linguaggio di comunicazione e a partnership strategiche come quella di Sanremo, stiamo raggiungendo nuovi target di clienti e, con investimenti continui sul prodotto, rispondiamo anche a bisogni e desideri delle nuove generazioni di crocieristi - aggiunge Luigi Stefanelli, Southern Europe region associate vice president -. Tra le novità, abbiamo per esempio arricchito gli itinerari con le inedite Sea Destinations. A partire dalla prossima primavera i nostri ospiti scopriranno e vivranno in questo modo il viaggio in maniera del tutto nuova, con esperienze sempre più uniche, immersive ed esclusive. Mete inattese che si aggiungeranno alle nostre Land Destinations, alls scoperta di luoghi insoliti, all'insegna di cibo, arte, cultura e tradizioni”. [post_title] => Costa: alla crociera di Sanremo tornano anche quest'anno i Protagonisti del Mare [post_date] => 2024-01-29T11:23:53+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706527433000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "qc spa of wonders diventa una dream factory" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":37,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":702,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460719","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nasce in questo 2024 The Qc Dream Factory: il gruppo si è affidato ad artisti italiani e internazionali che, con stili e tecniche innovative, hanno portato nei suoi centri lo spettacolo e la magia. Il programma è fitto e ha delle date precise. Gli ospiti di Qc New York, comodamente immersi nelle nelle vasche che si affacciano sulla skyline della città, ogni martedì e venerdì sera e fino all’8 marzo potranno per esempio seguire la Qcirque-tacular Exibition, realizzata da una delle migliori compagnie americane di danza acrobatica con giocolieri, trampolieri, artisti del fuoco e della luce. \r

\r

La magia prosegue con il Qc Magic Lights di Roma: un’installazione immersiva ideata dal direttore artistico di Qc Alessandro Bolis e dallo studio Waldemeyer: natura e architettura si fondono tramite proiezioni e animazioni luminose in una foresta incantata, per raccontare l’origine del sogno Qc. Il viaggio nell’arte dello spettacolo si concluderà a San Pellegrino, dove andrà in scena il Qc Ballet sulle note del Clair de Lune e tra i riflessi delle acque termali. La nuova proposta è l’occasione per ripercorrere le tematiche nate dalla collaborazione con Jacopo Di Cera, autore della campagna Winter di Qc Spa of Wonders, che ha valorizzato il fascino dei wellness resort con nuove pratiche multisensoriali. \r

\r

La Giostra delle favole di Torino è una sorprendente sauna rotante, mentre ai Bagni Nuovi di Bormio il Bosco degli dei propone vasche suggestive e sale relax ispirate alla mitologia classica. Evocativi i nomi di tanti luoghi di benessere: il Sentiero astrale e la Sauna di cristallo di San Pellegrino o la Sala delle Comelle e il Bosco delle stelle alpine del Dolomiti. Nuove proposte con i giardini dei Bagni Vecchi di Bormio e le bolle magiche del Winter Wonder Terrace di Milano: sei scrigni che ospitano esperienze olfattive, massaggi e momenti di relax. «Vogliamo rendere le nostre destinazioni dei punti di accesso a un mondo delle meraviglie ricco di giochi d’acqua, luci, colori e profumi sempre diversi. - racconta Simona Sbarbaro, chief marketing officer del gruppo Qc -. Il nostro obiettivo è quello di offrire un’esperienza di benessere in continua evoluzione».\r

\r

[gallery ids=\"460729,460727,460728\"]","post_title":"Qc Spa of Wonders diventa una dream factory","post_date":"2024-02-02T15:11:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706886690000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460660","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_460662\" align=\"alignleft\" width=\"279\"] Elena Carlino[/caption]\r

\r

Business travel 2030. Sfide, opportunità e la trasformazione della gestione dei viaggi d’affari” è la ricerca di proiezione che il Gruppo Gattinoni ha commissionato in esclusiva a travel for business.\r

\r

L’industria del business travel in Italia muove numeri significativi; secondo gli Osservatori Business Travel e Travel Innovation del Politecnico Milano, nel 2023 la spesa delle imprese italiane nel segmento ha superato i 21 miliardi di euro, sorpassando i livelli pre-pandemia.\r

\r

Lo scenario attuale e futuribile del business travel in Italia si compone di fattori interconnessi - tecnologie emergenti, rivoluzione culturale del lavoro, nuova definizione di mobilità, incidenza della componente sostenibilità - che definiranno il modo in cui aziende e dipendenti si sposteranno e lavoreranno nei prossimi anni. Il Gruppo Gattinoni ha sondato necessità, visioni, opportunità e difficoltà dei protagonisti che devono confrontarsi e adeguarsi alle sfidanti evoluzioni del settore.\r

\r

Rosemarie Caglia, ceo Travel for business, dichiara: “I travel manager stanno affrontando sfide in rapida evoluzione con uno spirito flessibile e strategico, cercando di plasmare il futuro dei viaggi aziendali in sintonia con le onde del cambiamento. Dai dati emerge chiaramente che l’intelligenza artificiale sarà un elemento cruciale nella gestione dei futuri travel program.\r

\r

Ma c’è una certezza che brilla come il sole: il Metaverso non sostituisce, almeno per ora, il calore e la ricchezza degli incontri faccia a faccia. Anche sul tema delle priorità, i travel manager hanno le idee chiare: non si tratta di viaggiare meno, ma di viaggiare in modo più efficace e sostenibile. Mettendo al primo posto il ritorno sugli investimenti e la flessibilità, stanno plasmando un approccio strategico che rende ogni viaggio un investimento mirato e sicuro per il successo a lungo termine dell’azienda”.\r

\r

“L'analisi dell'andamento dei business travel rivela una ripresa graduale ma costante del comparto, trainata dall'adozione diffusa di soluzioni ibride e digitali - afferma Elena Carlino direttrice commerciale Gattinoni Business Travel -. Questo equilibrio, tra necessità di viaggio e nuove modalità operative, promuove una trasformazione duratura nel settore, con un'attenzione crescente verso la declinazione della flessibilità lavorativa, nelle sue innovative formule. In questo scenario il ruolo delle agenzie come la nostra sarà sempre più quello di consulenza e supporto per offrire soluzioni tailor made e in grado di rispondere a tutte le esigenze del cliente”.\r

L'IA\r

È emerso che il futuro del travel management sarà plasmato dall'intelligenza artificiale. Il 37% degli intervistati prevede che i tool basati sull’IA forniranno nuove prospettive, quali analisi avanzate, previsioni accurate e ottimizzazione dei costi, e, grazie a questi strumenti, i Travel Manager svilupperanno le proprie competenze, ottimizzando il vantaggio di tali tecnologie. L'IA offrirà, inoltre, l’opportunità di acquisire maggiori consapevolezze in merito a strategie di viaggio e allocazione dei budget. Il 79% prevede che entro il 2030 le grandi aziende faranno un più ampio utilizzo dell'intelligenza artificiale e degli assistenti virtuali per la gestione dei viaggi.\r

\r

Con l'evoluzione della tecnologia, l'integrazione della realtà aumentata, della realtà virtuale e dell’automazione, sta cambiando radicalmente il modo in cui i viaggiatori d'affari individuano e prenotano i propri viaggi. Per il 53% degli intervistati l’entusiasmo per l’innovazione tecnologica si accompagna alla preoccupazione per la protezione dei dati sensibili. Per il 48% di loro, privacy e gestione dei dati sono viste con reticenza dai viaggiatori aziendali, che chiederanno sempre più trasparenza.\r

\r

L'84% dei Travel Manager prevede di affrontare la sicurezza, collaborando con fornitori specializzati per ottenere informazioni sulle minacce globali. Un'ampia percentuale (81%) si concentrerà sulla promozione della formazione sulla sicurezza, organizzando sessioni per i dipendenti sui protocolli di sicurezza durante i viaggi aziendali; allo stesso modo, utilizzerà dati e analisi per valutare rischi e adottare misure preventive. Il 71% implementerà politiche aziendali rigorose, incluse scelte di alloggio sicure e protocolli di gestione delle crisi.","post_title":"Gattinoni: una ricerca che proietta il business travel nel futuro","post_date":"2024-02-02T10:53:49+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1706871229000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460614","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'azienda che affianca allo scopo di lucro «una o più finalità di beneficio comune». Così la legge italiana definisce la tipologia società benefit. Ed è quello che è appena diventata Bwh Hotels Italia & Malta, \"al termine di un percorso condiviso con i soci albergatori, che arriva dopo 15 anni di impegno consapevole e attento nei confronti dell’ambiente, delle persone e delle comunità in tutte le aree in cui l’azienda opera - spiega la ceo Sara Digiesi -. Questa trasformazione rende esplicito e inequivocabile il nostro orientamento e la consapevolezza della responsabilità che abbiamo come brand - -. Essere società benefit sottolinea il senso civico che accompagna il nostro agire e raccorda i nostri soci intorno a un impegno comune che, oltre i confini dell’azienda, genera impatti positivi sulle persone, sull’ambiente e sulle comunità.”\r

\r

In concreto, Bwh ha modificato il proprio statuto sociale, inserendo sei scopi di beneficio comune: promuovere un’ospitalità responsabile, sensibilizzando il network ai più alti standard ambientali e sociali e fornendo servizi che possano supportare i soci a migliorare continuamente gli impatti delle proprie strutture; migliorare continuamente la capacità e la qualità ricettiva dei territori nei quali operano i soci, mettendo a disposizione competenze e servizi competitivi a favore di una diffusione della cultura della gestione efficace ed efficiente delle imprese del settore alberghiero; valorizzare il ruolo sociale del network, attraverso il supporto alle economie locali, la promozione dei territori nei quali operano i Soci e di un turismo accessibile a tutti; diffondere l’attitudine e cultura della partnership e dell’aggregazione come volano di crescita sostenibile attraverso una gestione che favorisca la partecipazione di tutti gli stakeholders e ne consideri le necessità; tutelare il benessere delle persone di Bwh Hotels Italia & Malta, nel rispetto dell’unicità e valorizzando i talenti e le competenze di ciascuno; favorire la crescita delle professionalità dell’hospitality attraverso programmi di formazione rivolti alle risorse operative negli hotel.\r

\r

Con il 2024, Bwh Hotels Italia & Malta si impegna inoltre a presentare una relazione d’impatto: una rendicontazione annuale di sostenibilità sugli obiettivi di beneficio comune e sui risultati raggiunti che, al pari di quelli di business, vengono misurati e incorporati nella missione e nei piani aziendali. Attraverso la costituzione di un comitato interno responsabile del perseguimento del beneficio comune e la maggior concentrazione degli organi istituzionali, di tutti i soci albergatori e dello staff questa nuova impostazione eleva ulteriormente l’attenzione e l’impegno sui temi esg.","post_title":"Bwh Hotels diventa società benefit. Digiesi: la conclusione di un percorso lungo 15 anni","post_date":"2024-02-01T15:12:52+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706800372000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460546","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gli aeroporti italiani hanno ufficialmente superato i dati di traffico 2019, stabilendo così il nuovo record storico raggiungendo per la prima volta i 197,2 milioni di passeggeri, +2,1% rispetto al dato pre-Covid. \r

\r

A certificarlo ufficialmente sono i dati di Assaeroporti - dopo l'anticipazione di qualche settimana fa da parte del presidente, Carlo Borgomeo - che mostrano come a fronte di una ripresa post-pandemia che aveva visto il ruolo centrale del mercato domestico, il 2023 ha segnato il pieno recupero del segmento internazionale, la parte più qualificante del traffico aereo, che raggiunge i 128 milioni di passeggeri, lo 0,1% in più sul 2019.\r

\r

Un leggero gap rispetto ai livelli pre-Covid si riscontra invece per i movimenti aerei, che nel 2023 sono stati inferiori del 2,6% sul 2019, attestandosi a 1.601.059 unità. Più passeggeri e meno aerei che, quindi, viaggiano con un load factor maggiore, comportando benefici anche in termini ambientali. \r

Voglia di volare\r

«Il 2023 si è chiuso con quasi 200 milioni di passeggeri, un record assoluto per gli aeroporti italiani, un'importante soglia psicologica raggiunta - ha ribadito Borgomeo -. Si conferma una straordinaria voglia di volare, a riprova della resilienza del nostro comparto, che è in ottima salute e resta strategico per il Paese. Il 2023 però è stato anche un anno caratterizzato da forti \"turbolenze\": penso al modo con cui è stata gestita la vicenda del caro voli, all'ennesimo rinvio del dossier Ita - Lufthansa, così come al tema dell'addizionale comunale, sul quale regna una grande confusione.\r

\r

«Gli operatori dovrebbero invece poter contare su un quadro di riferimento più stabile, meno estemporaneo. I gestori per essere competitivi hanno la necessità di pianificare per tempo gli investimenti e possono farlo solo con un miglior coordinamento delle politiche. Speriamo che il Piano Nazionale degli Aeroporti di prossima pubblicazione definisca chiare linee strategiche per il comparto».\r

\r

Intanto, la classifica 2023 dei primi 10 aeroporti italiani per numero di passeggeri vede in testa Roma Fiumicino con 40,5 milioni, Milano Malpensa con 26,1 milioni, Milano Bergamo con 16 milioni, Napoli con 12,4 milioni, Venezia con 11,3 milioni, Catania con 10,7 milioni, Bologna con 10 milioni, Milano Linate con 9,4 milioni, Palermo con 8,1 e Bari con 6,5 milioni.","post_title":"Record storico 2023 degli scali italiani: passeggeri a +2,1% sul 2019","post_date":"2024-02-01T09:00:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1706778048000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460376","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_424940\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca[/caption]\r

\r

Intesa Sanpaolo rafforza ulteriormente il proprio impegno a favore del turismo, per il quale ha erogato oltre 8 miliardi di euro nell’ultimo triennio, puntando insieme a Federalberghi sul rilancio e sullo sviluppo dell’offerta delle strutture ricettive. La rilevanza strategica del turismo nell’economia del Paese è evidente: il turismo, tra i grandi acceleratori della ripresa italiana post-Covid, ha continuato a crescere nel corso del 2023 restando centrale per l’economia del nostro Paese.\r

\r

Dalle stime di Intesa Sanpaolo sull’intero 2023 emerge come il fatturato superi il livello del 2019 del 38,8% nel comparto dei servizi di alloggio e del 23,8% nella ristorazione con crescita del turismo incoming che rappresenta uno dei fattori alla base di questi risultati brillanti, soprattutto da agosto a novembre quando si è toccato un +7,6% di presenze di non residenti rispetto al 2019.\r

\r

L’Italia si conferma tra le Top 10 Destinations mondiali per afflusso di turisti grazie anche al ritorno dei turisti a lungo raggio e ha dominato la classifica \"must-see\" 2023 (sondaggio condotto dal gruppo Globus). Alla luce di queste dinamiche, il grado di internazionalizzazione delle presenze è salito al 52,2% nel complesso dei primi undici mesi del 2023, superando il 50,5% del 2019, anno che finora si era distinto per afflusso record di turisti non residenti.\r

\r

Le previsioni 2024 restano positive per il settore, che potrà andare incontro a un consolidamento dei risultati di fatturato brillanti conseguiti nell’ultimo biennio, sebbene all’interno di un contesto macroeconomico di crescita globale modesta, dovuta principalmente alle economie avanzate.\r

\r

“L’attenzione che Intesa Sanpaolo ha posto in essere nei confronti del comparto turistico si traduce in azioni efficaci e strategiche per le nostre imprese - commenta Bernabò Bocca, presidente Federalberghi -. L’Istituto ha sempre manifestato grande sensibilità riguardo le esigenze del settore, mettendo a disposizione nel triennio oltre 8 miliardi di euro proprio per il turismo. Con oggi, grazie alla collaborazione con Intesa Sanpaolo, possiamo dire che si è avviato un circuito virtuoso capace di ridare linfa alle strutture ricettive italiane attraverso investimenti per la realizzazione di progetti innovativi e sostenibili. Il nostro comparto è in questo modo posto al centro di una prospettiva di sviluppo, con strumenti nuovi, finanziamenti a condizioni agevolate ed anche iniziative pubbliche. Tutto ciò rappresenta a mio avviso un grande incentivo perché le nostre imprese si sentano in grado di tornare ad osare”.","post_title":"Intesa San Paolo-Federalberghi: erogati 8 miliardi nell'ultimo triennio","post_date":"2024-01-30T13:04:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1706619897000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460365","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 3,5 milioni di passeggeri trasportati, 23.000 voli operati, con il 53% di collegamenti domestici e il 69% dell’offerta totale focalizzata sulle isole: questa la fotografia del 2023 di Volotea in Italia, che per l'anno in corso punta a consolidare ulteriormente la propria posizione nel nostro Paese, mercato da sempre strategico per il vettore spagnolo.\r

L'anno scorso la compagnia ha registrato un load factor del 92%, con una flotta di 11 aeromobili e arrivando a impiegare circa 400 dipendenti su tutto il territorio italiano.\r

Anche a livello locale, per Volotea il 2023 si è chiuso con il raggiungimento di importanti traguardi, come l’apertura della base a Firenze lo scorso aprile e l’annuncio della nuova base a Bari, che sarà operativa dall’estate 2024. \r

«Consolidamento: è questa la parola chiave che descrive al meglio il nostro 2023 e che riflette, ancora una volta, l’importanza strategica del mercato italiano dove la nostra impresa ha avuto inizio, più di dieci anni fa, con il primo volo da Venezia – ha dichiarato Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea -. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti, in termini di performance, così come per gli importanti successi ottenuti sul territorio. L’apertura della base di Firenze, i collegamenti in continuità territoriale da e per la Sardegna e l’annuncio della nostra ottava base italiana a Bari rappresentano al meglio lo stretto legame con il territorio, reso possibile anche grazie alla preziosa collaborazione con gli aeroporti italiani. Il nostro 2024 sarà una conferma del lavoro fatto finora in Italia, dove prevediamo di rafforzare la nostra presenza con l’apertura di più di 20 nuove rotte e attraverso un aumento del 16% in termini di capacità, con quasi 4,5 milioni di posti in vendita, con l’obiettivo di raggiungere 440 posti di lavoro».\r

","post_title":"Volotea avanza nel 2024 con un +16% di capacità sul mercato italiano e 20 nuove rotte","post_date":"2024-01-30T12:23:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706617432000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460343","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair descriveva alcune agenzie ota come “pirati senza scrupoli”. Tipo loveholidays.com oppure Kiwi. E ora ci stringe accordi. Uno si chiede come è possibile? Certo che è possibile. In un mercato senza scrupoli basta accordarsi sui soldi e la cosa è fatta. Il nemico di ieri diventa l'amico di oggi. Naturalmente è una vicinanza che sa di compravendita, ma tanto nel mondo in cui si compra tutto, la cosa non sconvolge più di tanto.\r

\r

Un tempo chi era anemico rimaneva nemico. Oggi basta scendere a patti e il gioco è fatto. \r

Changez dame\r

Ricapitoliamo. Fino a un mese fa Ryanair ha presentato ricorsi nei tribunali per impedire ad alcune ota di vendere i posti sul vettore a causa del sovrapprezzo che le agenzie online praticavano. E'arrivata a definirle, come abbiamo scritto prima \"pirati senza scrupoli\".\r

\r

Poi si è accorto che senza quel bagaglio di prenotazioni le cose non andavano benissimo, per cui ha deciso di costruire delle partnership con le ota che si obbligano a fornire ai propri clienti i prezzi bassi Ryanair per voli e servizi aggiuntivi.\r

\r

E' naturalmente un'azione legittima, ma a noi non piace. C'è sempre qualcuno che non è d'accordo con le famose regole del mercato. Eccoci qua.\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"Ryanair si accorda con le ota che aveva portato in tribunale","post_date":"2024-01-30T10:57:55+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1706612275000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460332","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"British Airways punta i riflettori sull'estate dando risalto alle principali novità del network a lungo e corto raggio da Londra Heathrow, Londra Gatwick ed Edimburgo per il 2024. Inoltre, la compagnia di bandiera tornerà a Londra Stansted per la prima volta dopo la pandemia.\r

\r

Da Heathrow il vettore britannico riaprirà il 20 aprile - dopo una pausa di quattro anni - la rotta per Abu Dhabi che sarà servita tutto l'anno, con voli giornalieri. Il principale aeroporto del Regno Unito vedrà anche l'apertura della rotta per Izmir che diventa la quinta destinazione di British in Turchia dopo Istanbul, Antalya, Bodrum e Dalaman: il collegamento decollerà il 18 maggio, dal Terminal 5, con una frequenza alla settimana, il sabato.\r

\r

Da Gatwick partirà invece la nuova rotta per Agadir, seconda destinazione marocchina del network British: il volo, con quattro frequenze alla settimana, sarà operato dalla filiale a corto raggio di Gatwick di British Airways, BA Euroflyer, dal prossimo 31 marzo.\r

\r

Il ritorno su Londra Stansted - per la prima volta dopo la pandemia - quarto aeroporto londinese ad essere servito dalla compagnia di bandiera, porta invece con sé la nuova rotta per Firenze, che decollerà ogni domenica dal prossimo 18 maggio, in aggiunta ai voli da Heathrow e London City. Sempre da Stansted partiranno anche i collegamenti per l'isola di Ibiza e Nizza.\r

\r

Infine, da Edimburgo sarà operativa la nuova rotta per Olbia, dal prossimo 25 maggio con un volo alla settimana, il sabato, e quella per San Sebastian, con due frequenze settimanali il martedì e il sabato.\r

\r

","post_title":"British Airways: due nuovi voli sull'Italia con l'ampliamento del network estivo","post_date":"2024-01-30T10:37:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706611040000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460271","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_460272\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luigi Stefanelli[/caption]\r

\r

Torna il tradizionale appuntamento con i Protagonisti del Mare: l'evento che Costa Crociere dedica ai partner della distribuzione e che quest'anno giunge alla sua ventottesima edizione. In programma dal 7 all'11 febbraio, vedrà come di consueto la premiazione delle agenzie di viaggio che si sono distinte per i loro risultati e il supporto al brand.\r

\r

Saranno in particolare 700 gli ospiti che si contenderanno diversi premi. Tutti a bordo di Costa Smeralda durante la crociera di Sanremo, per un appuntamento che permetterà ai partner di assistere dal vivo alle esibizioni degli artisti e di godersi il ricco programma giornaliero di un itinerario a edizione limitata, alla quale parteciperanno artisti di fama mondiale. Inoltre, gli agenti potranno partecipare a una serie di appuntamenti pensati da Costa appositamente per loro: a cominciare dai cinque workshop speciali dedicati ad alcuni tra i prodotti più celebri dell’enogastronomia italiana. Per rimanere in tema con la musica di Sanremo, si terrà inoltre a bordo, The Voice of the Sea. Pdm Edition: due serate, una di audizioni e l’altra di premiazione, che permetteranno agli ospiti di mettere alla prova le proprie doti canore davanti a una giuria stellare. I vincitori avranno poi l’opportunità di esibirsi condividendo il palco con i due giudici d’eccezione. Per concludere le attività speciali, è in programma pure un coinvolgente laboratorio di danza seguito da uno spettacolo finale.\r

\r

“I partner sono da sempre gli ambasciatori per eccellenza del nostro brand, il pilastro del nostro successo – sottolinea il direttore commerciale Italia, Riccardo Fantoni –. Per questo motivo, da ben 28 edizioni, premiamo e diamo valore al grande lavoro della distribuzione con i Protagonisti del Mare: giornate di divertimento, celebrazione, ascolto e presentazione delle novità”. Non mancheranno infatti a bordo i tradizionali appuntamenti con la direzione commerciale di Costa, che presenterà la strategia comunicativa basata sul nuovo posizionamento Live Your Wonder, le iniziative commerciali e le novità di prodotto 2024.\r

\r

“Grazie a un nuovo linguaggio di comunicazione e a partnership strategiche come quella di Sanremo, stiamo raggiungendo nuovi target di clienti e, con investimenti continui sul prodotto, rispondiamo anche a bisogni e desideri delle nuove generazioni di crocieristi - aggiunge Luigi Stefanelli, Southern Europe region associate vice president -. Tra le novità, abbiamo per esempio arricchito gli itinerari con le inedite Sea Destinations. A partire dalla prossima primavera i nostri ospiti scopriranno e vivranno in questo modo il viaggio in maniera del tutto nuova, con esperienze sempre più uniche, immersive ed esclusive. Mete inattese che si aggiungeranno alle nostre Land Destinations, alls scoperta di luoghi insoliti, all'insegna di cibo, arte, cultura e tradizioni”.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Costa: alla crociera di Sanremo tornano anche quest'anno i Protagonisti del Mare","post_date":"2024-01-29T11:23:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706527433000]}]}}