Prosegue l’espansione del gruppo Bzar a Roma: doppia new entry nella capitale Doppia new entry capitolina per il gruppo Bzar Hotel&Co, che nel volgere di poco più di un mese aggiunge due hotel alla propria pipeline nella Città eterna. La compagnia ha infatti acquisito recentemente un palazzo storico localizzato in via delle Coppelle 16, a pochi passi da piazza Navona, già conosciuto come hotel Varese sino al 1926. Ha inoltre rilevato la gestione del 3 stelle da 24 camere Fori Imperiali Cavalieri, situato in via Frangipane. Nel primo caso, stando a quanto dichiarato dal ceo e co-fondatore del gruppo Filippo Ribacchi, i piani sarebbero di trasformare l’immobile in un boutique hotel a 4 stelle stelle, provvisto di 24 camere, un rooftop bare e un ristorante. La seconda struttura è invece già attualmente in fase di ristrutturazione, con l’obiettivo di riposizionare l’albergo nel segmento lusso nonché di ampliarne l’offerta a 27 stanze. A completare l’offerta del Fori Imperiali Cavalieri, una lobby, una sala colazioni e un rooftop. Al momento il gruppo Bzar Hotel&Co opera un portfolio di 15 strutture, tutte situate a Roma con l’unica eccezione del 3 stelle da 66 camere 43Station Hotel di Milano. La pipeline della compagnia include inoltre ulteriori quattro proprietà: una a Milano, l’hotel Cortina e il Prassede Palace a Roma, nonché il Belvedere di Ostia. Il gruppo è attivo anche nel settore f&b con due ristoranti e due rooftop bar. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456449 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Doppia new entry capitolina per il gruppo Bzar Hotel&Co, che nel volgere di poco più di un mese aggiunge due hotel alla propria pipeline nella Città eterna. La compagnia ha infatti acquisito recentemente un palazzo storico localizzato in via delle Coppelle 16, a pochi passi da piazza Navona, già conosciuto come hotel Varese sino al 1926. Ha inoltre rilevato la gestione del 3 stelle da 24 camere Fori Imperiali Cavalieri, situato in via Frangipane. Nel primo caso, stando a quanto dichiarato dal ceo e co-fondatore del gruppo Filippo Ribacchi, i piani sarebbero di trasformare l'immobile in un boutique hotel a 4 stelle stelle, provvisto di 24 camere, un rooftop bare e un ristorante. La seconda struttura è invece già attualmente in fase di ristrutturazione, con l'obiettivo di riposizionare l'albergo nel segmento lusso nonché di ampliarne l'offerta a 27 stanze. A completare l'offerta del Fori Imperiali Cavalieri, una lobby, una sala colazioni e un rooftop. Al momento il gruppo Bzar Hotel&Co opera un portfolio di 15 strutture, tutte situate a Roma con l'unica eccezione del 3 stelle da 66 camere 43Station Hotel di Milano. La pipeline della compagnia include inoltre ulteriori quattro proprietà: una a Milano, l'hotel Cortina e il Prassede Palace a Roma, nonché il Belvedere di Ostia. Il gruppo è attivo anche nel settore f&b con due ristoranti e due rooftop bar. [post_title] => Prosegue l'espansione del gruppo Bzar a Roma: doppia new entry nella capitale [post_date] => 2023-11-20T13:44:12+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700487852000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456440 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il gruppo sardo Iti Marina si è recentemente aggiudicato all'asta l'hotel Panorama di Cagliari per 8,3 milioni di euro. Inaugurata nel 1982, questo 4 stelle da 100 camere è stato per anni una delle strutture di punta del capoluogo, ma negli ultimi tempi ha subito i contraccolpi della crisi pandemica. L'albergo è infatti chiuso dal 2021, a seguito di un concordato preventivo siglato dalla precedente proprietà, che aveva accumulato debiti per oltre 10 milioni. La struttura si sviluppa su una superficie di oltre 2.300 metri quadrati distribuiti su undici piani. A completare l'offerta, una piscina, un bar e una sala fitness. Il gruppo Iti, guidato dai fratelli Piero e Francesco Loi, pensa ora di ristrutturare l'albergo, aprendo anche un ristorante all'ultimo piano. La compagnia con base a Orosei gestisce a oggi un portfolio di 35 hotel, tutti situati in Sardegna. [post_title] => Il gruppo Iti Marina si espande a Cagliari con un nuovo 4 stelle da 100 camere [post_date] => 2023-11-20T12:43:42+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700484222000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456416 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cresce il team digital di Primarete Network che assume dieci giovani per completare la propria trasformazione in campo distributivo. "Vogliamo uscire dallo stereotipo di network tradizionale basato solo sul numero di agenzie e non sul rinnovamento professionale dei servizi digitali - spiega il presidente, Ivano Zilio -. Oggi ci siamo ritrovati dopo la pandemia con un’altra minaccia che incombe sul nostro settore: le guerre. Siamo costretti ad adeguarci alle nuove esigenze di un mercato profondamente trasformato dalle crisi, con la conseguente diminuzione della spesa sui viaggi e il caro voli che incide molto sul prezzo dei pacchetti. Ma sul settore pesa anche l’assenza di cambio generazionale". E' per questo motivo che Primarete ha deciso di assumere nuovi giovani provenienti da scuole e università specializzate nel Turismo: "Un modo per dare risposte a questo mercato sempre più digitale - prosegue Zilio -. Ai nuovi target di consumatori bisogna assicurare figure provviste di titoli di studio più adeguati ai modelli di lavoro attuali. Allo stesso tempo occorre proporre ai nuovi arrivati percorsi di carriera interessanti, per dar loro modo di sentirsi parte di una realtà in evoluzione. Oggi il nostro gruppo sta in particolare portando avanti vari progetti online nel campo della biglietteria aerea con Flypoint Multi-Gds, Cruisepoint e Hotelpoint. Le agenzie utilizzano la piattaforma dei pacchetti sul dinamico; tutto passa su piattaforme per fare ricerche veloci e combinare servizi in modo rapido. Siamo un network che vanta 30 anni di esperienza, ma che si adegua costantemente al mercato". [post_title] => Primarete Network: dieci nuove assunzioni per rafforzare il team digital [post_date] => 2023-11-20T10:58:30+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700477910000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456412 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => New York è una delle indiscusse capitali culturali degli Stati Uniti. Percepita come emblematica del Nuovo Mondo, sarà perché l’abbiamo amata e ammirata in così tante pellicole cinematografiche e serie televisive, o perché il piano urbanistico di Manhattan, così caratteristico, a griglia, non permette di perdersi nemmeno a un bambino, ma la sensazione è quella di trovarsi a casa. Kibo propone per la prima volta New York tra le sue destinazioni e invita a soggiornarvi durante un periodo incredibilmente speciale: il Capodanno. Se ogni stagione in questa metropoli ha la sua peculiarità, il periodo della holiday season la ammanta di un fascino romantico senza uguali. Le luci, che già sono le protagoniste delle notti newyorchesi, si moltiplicano, le vetrine e le strade risplendono di addobbi a tema e l’atmosfera di festa si riverbera negli animi multiculturali della città. Imperdibili la pista di pattinaggio sul ghiaccio al Rockfeller Center, sotto al grande albero di Natale, o la più green Wollman Rink di Central Park, aperta nel lontano 1949, una serata in uno dei teatri di Broadway, che in questo periodo propongono spesso classici e musical, nonché una passeggiata tra i negozi più chic. Su tutto l’atmosfera di attesa che accompagna sempre la fine dell’anno vecchio e l’arrivo di quello nuovo, con lo sguardo rivolto al futuro e ai propri sogni da concretizzare. E chi vuole partecipare a un vero rito newyorchese non può perdere il tradizionale countdown di mezzanotte a Times Square. Kibo propone partenze con volo diretto da Milano, e cinque notti in hotel 4 stelle situati in pieno centro a Manhattan. La partenza del 29 dicembre 2023 prevede il soggiorno a Homewood Suites Times Square South, con le prime colazioni incluse, a partire da 2.086 euro a persona in camera doppia. La partenza del 30 dicembre 2023 prevede invece il soggiorno in solo pernottamento al rinnovato ed elegante Nh Collection Madison Avenue, a partire da 2.098 euro a persona in camera doppia. [post_title] => La prima volta di Kibo a New York: le proposte per Capodanno [post_date] => 2023-11-20T10:30:22+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700476222000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456393 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' ufficialmente cominciata l'avventura dei Treni Turistici Italiani, la nuova società del Gruppo Fs dedicata al turismo sostenibile presentata lo scorso luglio a Pietrarsa. Sono infatti in vendita sul sito trenitalia.com i biglietti per viaggiare tra Roma e Cortina d’Ampezzo a bordo del nuovo treno notturno Cadore. Il collegamento sarà attivo durante tutti i week end tra il 15 dicembre 2023 ed il 25 febbraio 2024, con alcune corse aggiuntive nel periodo natalizio 18 dicembre - 3 gennaio. Il viaggio notturno per raggiungere la “Regina delle Dolomiti” prevede la partenza da Roma Termini alle 21.40 e arrivo a Calalzo alle 7.57, da qui con un servizio di autobus che partirà direttamente dall’area della stazione si raggiungerà il centro di Cortina d’Ampezzo in 50 minuti. Le fermate intermedie saranno a Orte, Orvieto, Treviso, Ponte nelle Alpi e Longarone – Zoldo. L’accesso a bordo sarà consentito fino a 40 minuti prima della partenza, così da poter consegnare al personale dedicato i propri bagagli, comprese le eventuali attrezzature sportive, che saranno sistemate in un apposito vagone. I passeggeri potranno scegliere di viaggiare usufruendo di cabine letto singole o doppie, che comprendono nel biglietto anche il servizio di cena e colazione, oppure di cuccette da 4 o 6 posti che possono essere riservate anche interamente per viaggi di gruppo. A disposizione dei viaggiatori, inoltre, la vettura ristorante, con prodotti made in Italy, e il servizio bar. [post_title] => Treni Turistici Italiani al nastro di partenza: in vendita la tratta Roma-Cortina [post_date] => 2023-11-20T10:15:41+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700475341000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456402 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => British Airways compie un significativo passo in avanti lungo il percorso verso la decarbonizzazione: Project Speedbird, l'iniziativa legata alla produzione di Saf del vettore britannico, ha infatti ottenuto 9 milioni di sterline dal concorso Advanced Fuels Fund (Aff) promosso dal governo britannico. Il progetto, che mira a costruire un impianto di produzione di Saf a Teesside entro il 2027, nasce della collaborazione tra British Airways e le aziende specializzate Nova Pangaea Technologies e LanzaJet. L'impianto utilizzerà rifiuti agricoli e residui di legno come materie prime per creare il carburante green. "Il Regno Unito ha il potenziale per diventare un leader nella produzione di Saf - ha dichiarato Carrie Harris, director of sustainability del vettore - e questo progetto pionieristico è un passo avanti verso la realizzazione di questo obiettivo e rappresenta un momento importante per British Airways e, più in generale, per la produzione di Saf nel Regno Unito". Il progetto prevede la produzione di 102 milioni di litri di Saf all'anno a partire dal 2028, riducendo le emissioni di CO2 di 230.000 tonnellate all'anno, l'equivalente di circa 26.000 voli nazionali. "Realizzare un'industria britannica del Saf in questo decennio è un'esigenza imprescindibile se vogliamo ridurre le emissioni dell'aviazione, rispettare il nostro mandato del 10% di SAF e ridurre i costi per i consumatori" ha aggiunto Tim Alderslade, ceo di Airlines Uk. [post_title] => British Airways: fondi per 9 mln di sterline dal Governo per la produzione di Saf [post_date] => 2023-11-20T09:55:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700474148000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456391 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Arabia Group entra a passo deciso nel suo ventesimo anno di attività, dopo aver trasportato oltre 150 milioni di passeggeri, operando attraverso un network di oltre 190 rotte da sette hub. La compagnia archivia infatti i primi nove mesi 2023 (terminati lo scorso 30 settembre) con risultati positivi in cui spicca un utile netto record di 1,32 miliardi di Aed, in crescita del 53% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre i ricavi sono aumentati del 16% raggiungendo la cifra di 4,45 miliardi di Aed. "Air Arabia ha mantenuto la sua robusta crescita nei primi nove mesi di quest'anno, espandendo le operazioni nei suoi sette hub operativi e introducendo nuove rotte per migliorare la rete globale del vettore - ha commentato Abdullah Bin Mohamed Al Thani, presidente del vettore -. L'aumento della capacità in questo periodo è stato completato da un'impressionante impennata del numero di passeggeri, che ha raggiunto un totale di 12,4 milioni, segnando un notevole aumento del 36% rispetto ai primi nove mesi dello scorso anno. Air Arabia rimane ferma nel suo impegno a diversificare ed espandere il proprio business, investendo contemporaneamente in prodotti innovativi che mirano a migliorare ogni aspetto del viaggio dei nostri clienti." Positivo anche l'outlook nel breve e medio periodo: "La domanda per i nostri prodotti di valore continua a essere solida e rimaniamo cautamente ottimisti mentre continuiamo a monitorare il contesto in continua evoluzione geopolitico e macroeconomico. Allo stesso modo, continuiamo a concentrarci sull'innovazione, sull'efficienza e sul controllo dei costi in tutte le nostre attività. Sebbene le sfide persistano nel breve termine, abbiamo piena fiducia nel modello di business che gestiamo, nella nostra capacità di continuare a guidare la crescita e nella nostra offerta di prodotti". [post_title] => Air Arabia compie 20 anni e centra un utile record nei primi nove mesi 2023 [post_date] => 2023-11-20T09:40:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700473248000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456309 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In occasione della tappa milanese del roadshow europeo del Sultanato dell’Oman, lo scorso 16 novembre presso la Fondazione Catella a Milano, è stato presentato il nuovo brand 'Experience Oman' e la campagna di marketing digitale 'Oman, a gift for life'. Obiettivo della campagna, che ha inizio proprio oggi 20 novembre, è mettere in luce la variegata offerta turistica dell’Oman, con oltre 3.000 km di costa, le montagne maestose, i vasti deserti e un ricco patrimonio culturale. “Con una storia millenaria alle spalle, l’Oman è noto per essere una destinazione accogliente e un paradiso naturale con strutture di altissimo livello, perfetto per gli odierni trendsetter, i cosiddetti 'experience seeker', alla ricerca di nuove esperienze di viaggio in contesti fuori dal comune, densi di cultura” ha dichiarato Haitham Mohammed Al Ghassani, direttore generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Un territorio dunque con gli ingredienti perfetti per un viaggio adatto a qualunque tipo di viaggiatore: da chi è interessato a cultura e tradizioni all’amante dell’outdoor, da chi cerca la vacanza attiva all’amante di sole, spiagge e relax. In parallelo con la nuova campagna di comunicazione, il Ministero sta lavorando anche per potenziare i progetti di sviluppo del Paese e punta a diversificare il prodotto turistico in termini geografici, di tematiche e di target. Il crescente interesse verso l’Oman da parte del turismo europeo in generale e italiano in particolare è dimostrato anche dai dati. “Da gennaio a settembre 2023 sono oltre 46.000 gli italiani che hanno visitato l’Oman per turismo leisure fino a settembre. È un risultato eccezionale, che colloca l’Italia al terzo posto degli arrivi europei dopo Regno Unito e Germania. Stimiamo di raggiungere un totale di 70.000 viaggiatori entro la fine dell’anno, con un incremento del +53% rispetto all’ anno precedente - afferma Massimo Tocchetti, presidente di Aigo e rappresentante in Italia del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del Sultanato dell’Oman - L’obiettivo è posizionare l’Oman tra le prime destinazioni leisure e Mice per i nostri connazionali nell’area Gcc. La chiave è lavorare fianco a fianco con tutti i partner turistici. Siamo attivi in tal senso con campagne pubblicitarie e numerose attività di collaborazione con i principali tour operator e network italiani, tra i quali cito Gattinoni e Quality Group, sia sul fronte advertising che con attività b2b e b2c. Oltre a collaborazioni con Welcome Travel, Cartorange, Idee per Viaggiare, Shiruq Viaggi, Il Viaggio, Alidays, Earth Viaggi, Originaltour, VolOnline. E un'importante campagna in collaborazione con Alpitour”. Tutte queste azioni hanno dunque lo scopo di far conoscere meglio le aree meno note del Sultanato. Dalla bellezza della capitale Muscat a Nizwa con il suo vivace centro, ma anche le attività outdoor da praticare sulle montagne omanite, Jabal Akhdar e Jabal Shams, il deserto in campi tendati di lusso, mongolfiere, o spedizioni nel Rub al Khali con campi mobili o fissi. Il roadshow, che ha fatto tappa a Milano e Roma, ha visto la partecipazione di 27 big player del turismo omanita: 12 hotel, 11 dmc e 4 compagnie aeree. [gallery ids="456314,456318,456316,456322,456323,456319"] [post_title] => Nasce 'Experience Oman', il nuovo brand del Sultanato [post_date] => 2023-11-20T09:00:09+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => brand [1] => emirati-arabi [2] => oman ) [post_tag_name] => Array ( [0] => brand [1] => Emirati Arabi [2] => Oman ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700470809000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456306 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Il 2023 è stato un anno fantastico per i viaggi dagli Usa all'Italia. Proprio per questo motivo, però, si è rivelato a volte complicato trovare disponibilità sufficiente ad accogliere una domanda impetuosa, soprattutto in destinazioni come Roma, Firenze, Venezia, Capri e la costiera amalfitana. Le mete insomma più popolari nell'immaginario a stelle e strisce". Antonio Lucente Stabile spiega in questo modo la ratio del recente fam trip – workshop organizzato a Senigallia insieme al gruppo Travelshow Marketing. "L'idea - prosegue il presidente del gruppo BellaVista Mediterranean Tours, operatore Usa specializzato sulla destinazione Italia - è quella che gli agenti coinvolti possano convincere i clienti a venire qui. D'altronde noi come tour operator non entriamo in contatto diretto con loro. Sono gli adv che parlano con i viaggiatori e che possono indirizzarli. Senigallia e le Marche a oggi sono poco conosciuti negli Usa. Eppure sono una meta perfetta per un mercato come quello statunitense, che è poco interessato al prodotto mare Italia. Oltreoceano sono i Caraibi ad andare per la maggiore. Chi viene qui cerca invece esperienze, cultura ed enogastronomia. Tutti elementi che nelle Marche si possono trovare in abbondanza. A partire per esempio dalla caccia al tartufo, molto apprezzata dagli agenti che hanno avuto l'opportunità di parteciparvi". [post_title] => Fam trip Usa a Senigallia: le Marche, una destinazione perfetta per il mercato a stelle e strisce [post_date] => 2023-11-17T15:39:54+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700235594000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "prosegue lespansione del gruppo bzar roma doppia new entry nella capitale" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":86,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3642,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456449","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Doppia new entry capitolina per il gruppo Bzar Hotel&Co, che nel volgere di poco più di un mese aggiunge due hotel alla propria pipeline nella Città eterna. La compagnia ha infatti acquisito recentemente un palazzo storico localizzato in via delle Coppelle 16, a pochi passi da piazza Navona, già conosciuto come hotel Varese sino al 1926. Ha inoltre rilevato la gestione del 3 stelle da 24 camere Fori Imperiali Cavalieri, situato in via Frangipane.\r

\r

Nel primo caso, stando a quanto dichiarato dal ceo e co-fondatore del gruppo Filippo Ribacchi, i piani sarebbero di trasformare l'immobile in un boutique hotel a 4 stelle stelle, provvisto di 24 camere, un rooftop bare e un ristorante. La seconda struttura è invece già attualmente in fase di ristrutturazione, con l'obiettivo di riposizionare l'albergo nel segmento lusso nonché di ampliarne l'offerta a 27 stanze. A completare l'offerta del Fori Imperiali Cavalieri, una lobby, una sala colazioni e un rooftop.\r

\r

Al momento il gruppo Bzar Hotel&Co opera un portfolio di 15 strutture, tutte situate a Roma con l'unica eccezione del 3 stelle da 66 camere 43Station Hotel di Milano. La pipeline della compagnia include inoltre ulteriori quattro proprietà: una a Milano, l'hotel Cortina e il Prassede Palace a Roma, nonché il Belvedere di Ostia. Il gruppo è attivo anche nel settore f&b con due ristoranti e due rooftop bar.","post_title":"Prosegue l'espansione del gruppo Bzar a Roma: doppia new entry nella capitale","post_date":"2023-11-20T13:44:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1700487852000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456440","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo sardo Iti Marina si è recentemente aggiudicato all'asta l'hotel Panorama di Cagliari per 8,3 milioni di euro. Inaugurata nel 1982, questo 4 stelle da 100 camere è stato per anni una delle strutture di punta del capoluogo, ma negli ultimi tempi ha subito i contraccolpi della crisi pandemica. L'albergo è infatti chiuso dal 2021, a seguito di un concordato preventivo siglato dalla precedente proprietà, che aveva accumulato debiti per oltre 10 milioni.\r

\r

La struttura si sviluppa su una superficie di oltre 2.300 metri quadrati distribuiti su undici piani. A completare l'offerta, una piscina, un bar e una sala fitness. Il gruppo Iti, guidato dai fratelli Piero e Francesco Loi, pensa ora di ristrutturare l'albergo, aprendo anche un ristorante all'ultimo piano. La compagnia con base a Orosei gestisce a oggi un portfolio di 35 hotel, tutti situati in Sardegna.","post_title":"Il gruppo Iti Marina si espande a Cagliari con un nuovo 4 stelle da 100 camere","post_date":"2023-11-20T12:43:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1700484222000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456416","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce il team digital di Primarete Network che assume dieci giovani per completare la propria trasformazione in campo distributivo. \"Vogliamo uscire dallo stereotipo di network tradizionale basato solo sul numero di agenzie e non sul rinnovamento professionale dei servizi digitali - spiega il presidente, Ivano Zilio -. Oggi ci siamo ritrovati dopo la pandemia con un’altra minaccia che incombe sul nostro settore: le guerre. Siamo costretti ad adeguarci alle nuove esigenze di un mercato profondamente trasformato dalle crisi, con la conseguente diminuzione della spesa sui viaggi e il caro voli che incide molto sul prezzo dei pacchetti. Ma sul settore pesa anche l’assenza di cambio generazionale\".\r

\r

E' per questo motivo che Primarete ha deciso di assumere nuovi giovani provenienti da scuole e università specializzate nel Turismo: \"Un modo per dare risposte a questo mercato sempre più digitale - prosegue Zilio -. Ai nuovi target di consumatori bisogna assicurare figure provviste di titoli di studio più adeguati ai modelli di lavoro attuali. Allo stesso tempo occorre proporre ai nuovi arrivati percorsi di carriera interessanti, per dar loro modo di sentirsi parte di una realtà in evoluzione. Oggi il nostro gruppo sta in particolare portando avanti vari progetti online nel campo della biglietteria aerea con Flypoint Multi-Gds, Cruisepoint e Hotelpoint. Le agenzie utilizzano la piattaforma dei pacchetti sul dinamico; tutto passa su piattaforme per fare ricerche veloci e combinare servizi in modo rapido. Siamo un network che vanta 30 anni di esperienza, ma che si adegua costantemente al mercato\".","post_title":"Primarete Network: dieci nuove assunzioni per rafforzare il team digital","post_date":"2023-11-20T10:58:30+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1700477910000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456412","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"New York è una delle indiscusse capitali culturali degli Stati Uniti. Percepita come emblematica del Nuovo Mondo, sarà perché l’abbiamo amata e ammirata in così tante pellicole cinematografiche e serie televisive, o perché il piano urbanistico di Manhattan, così caratteristico, a griglia, non permette di perdersi nemmeno a un bambino, ma la sensazione è quella di trovarsi a casa. Kibo propone per la prima volta New York tra le sue destinazioni e invita a soggiornarvi durante un periodo incredibilmente speciale: il Capodanno. \r

\r

Se ogni stagione in questa metropoli ha la sua peculiarità, il periodo della holiday season la ammanta di un fascino romantico senza uguali. Le luci, che già sono le protagoniste delle notti newyorchesi, si moltiplicano, le vetrine e le strade risplendono di addobbi a tema e l’atmosfera di festa si riverbera negli animi multiculturali della città. Imperdibili la pista di pattinaggio sul ghiaccio al Rockfeller Center, sotto al grande albero di Natale, o la più green Wollman Rink di Central Park, aperta nel lontano 1949, una serata in uno dei teatri di Broadway, che in questo periodo propongono spesso classici e musical, nonché una passeggiata tra i negozi più chic. Su tutto l’atmosfera di attesa che accompagna sempre la fine dell’anno vecchio e l’arrivo di quello nuovo, con lo sguardo rivolto al futuro e ai propri sogni da concretizzare. E chi vuole partecipare a un vero rito newyorchese non può perdere il tradizionale countdown di mezzanotte a Times Square.\r

\r

Kibo propone partenze con volo diretto da Milano, e cinque notti in hotel 4 stelle situati in pieno centro a Manhattan. La partenza del 29 dicembre 2023 prevede il soggiorno a Homewood Suites Times Square South, con le prime colazioni incluse, a partire da 2.086 euro a persona in camera doppia. La partenza del 30 dicembre 2023 prevede invece il soggiorno in solo pernottamento al rinnovato ed elegante Nh Collection Madison Avenue, a partire da 2.098 euro a persona in camera doppia.","post_title":"La prima volta di Kibo a New York: le proposte per Capodanno","post_date":"2023-11-20T10:30:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1700476222000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456393","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' ufficialmente cominciata l'avventura dei Treni Turistici Italiani, la nuova società del Gruppo Fs dedicata al turismo sostenibile presentata lo scorso luglio a Pietrarsa.\r

Sono infatti in vendita sul sito trenitalia.com i biglietti per viaggiare tra Roma e Cortina d’Ampezzo a bordo del nuovo treno notturno Cadore. Il collegamento sarà attivo durante tutti i week end tra il 15 dicembre 2023 ed il 25 febbraio 2024, con alcune corse aggiuntive nel periodo natalizio 18 dicembre - 3 gennaio. \r

Il viaggio notturno per raggiungere la “Regina delle Dolomiti” prevede la partenza da Roma Termini alle 21.40 e arrivo a Calalzo alle 7.57, da qui con un servizio di autobus che partirà direttamente dall’area della stazione si raggiungerà il centro di Cortina d’Ampezzo in 50 minuti. Le fermate intermedie saranno a Orte, Orvieto, Treviso, Ponte nelle Alpi e Longarone – Zoldo.\r

L’accesso a bordo sarà consentito fino a 40 minuti prima della partenza, così da poter consegnare al personale dedicato i propri bagagli, comprese le eventuali attrezzature sportive, che saranno sistemate in un apposito vagone.\r

I passeggeri potranno scegliere di viaggiare usufruendo di cabine letto singole o doppie, che comprendono nel biglietto anche il servizio di cena e colazione, oppure di cuccette da 4 o 6 posti che possono essere riservate anche interamente per viaggi di gruppo. A disposizione dei viaggiatori, inoltre, la vettura ristorante, con prodotti made in Italy, e il servizio bar.","post_title":"Treni Turistici Italiani al nastro di partenza: in vendita la tratta Roma-Cortina","post_date":"2023-11-20T10:15:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700475341000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456402","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"British Airways compie un significativo passo in avanti lungo il percorso verso la decarbonizzazione: Project Speedbird, l'iniziativa legata alla produzione di Saf del vettore britannico, ha infatti ottenuto 9 milioni di sterline dal concorso Advanced Fuels Fund (Aff) promosso dal governo britannico.\r

Il progetto, che mira a costruire un impianto di produzione di Saf a Teesside entro il 2027, nasce della collaborazione tra British Airways e le aziende specializzate Nova Pangaea Technologies e LanzaJet. L'impianto utilizzerà rifiuti agricoli e residui di legno come materie prime per creare il carburante green.\r

\r

\"Il Regno Unito ha il potenziale per diventare un leader nella produzione di Saf - ha dichiarato Carrie Harris, director of sustainability del vettore - e questo progetto pionieristico è un passo avanti verso la realizzazione di questo obiettivo e rappresenta un momento importante per British Airways e, più in generale, per la produzione di Saf nel Regno Unito\".\r

\r

Il progetto prevede la produzione di 102 milioni di litri di Saf all'anno a partire dal 2028, riducendo le emissioni di CO2 di 230.000 tonnellate all'anno, l'equivalente di circa 26.000 voli nazionali.\r

\r

\"Realizzare un'industria britannica del Saf in questo decennio è un'esigenza imprescindibile se vogliamo ridurre le emissioni dell'aviazione, rispettare il nostro mandato del 10% di SAF e ridurre i costi per i consumatori\" ha aggiunto Tim Alderslade, ceo di Airlines Uk.","post_title":"British Airways: fondi per 9 mln di sterline dal Governo per la produzione di Saf","post_date":"2023-11-20T09:55:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700474148000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456391","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Arabia Group entra a passo deciso nel suo ventesimo anno di attività, dopo aver trasportato oltre 150 milioni di passeggeri, operando attraverso un network di oltre 190 rotte da sette hub.\r

\r

La compagnia archivia infatti i primi nove mesi 2023 (terminati lo scorso 30 settembre) con risultati positivi in cui spicca un utile netto record di 1,32 miliardi di Aed, in crescita del 53% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre i ricavi sono aumentati del 16% raggiungendo la cifra di 4,45 miliardi di Aed.\r

\r

\"Air Arabia ha mantenuto la sua robusta crescita nei primi nove mesi di quest'anno, espandendo le operazioni nei suoi sette hub operativi e introducendo nuove rotte per migliorare la rete globale del vettore - ha commentato Abdullah Bin Mohamed Al Thani, presidente del vettore -. L'aumento della capacità in questo periodo è stato completato da un'impressionante impennata del numero di passeggeri, che ha raggiunto un totale di 12,4 milioni, segnando un notevole aumento del 36% rispetto ai primi nove mesi dello scorso anno. Air Arabia rimane ferma nel suo impegno a diversificare ed espandere il proprio business, investendo contemporaneamente in prodotti innovativi che mirano a migliorare ogni aspetto del viaggio dei nostri clienti.\"\r

\r

Positivo anche l'outlook nel breve e medio periodo: \"La domanda per i nostri prodotti di valore continua a essere solida e rimaniamo cautamente ottimisti mentre continuiamo a monitorare il contesto in continua evoluzione geopolitico e macroeconomico. Allo stesso modo, continuiamo a concentrarci sull'innovazione, sull'efficienza e sul controllo dei costi in tutte le nostre attività. Sebbene le sfide persistano nel breve termine, abbiamo piena fiducia nel modello di business che gestiamo, nella nostra capacità di continuare a guidare la crescita e nella nostra offerta di prodotti\".","post_title":"Air Arabia compie 20 anni e centra un utile record nei primi nove mesi 2023","post_date":"2023-11-20T09:40:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700473248000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456309","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione della tappa milanese del roadshow europeo del Sultanato dell’Oman, lo scorso 16 novembre presso la Fondazione Catella a Milano, è stato presentato il nuovo brand 'Experience Oman' e la campagna di marketing digitale 'Oman, a gift for life'. Obiettivo della campagna, che ha inizio proprio oggi 20 novembre, è mettere in luce la variegata offerta turistica dell’Oman, con oltre 3.000 km di costa, le montagne maestose, i vasti deserti e un ricco patrimonio culturale. \r

\r

“Con una storia millenaria alle spalle, l’Oman è noto per essere una destinazione accogliente e un paradiso naturale con strutture di altissimo livello, perfetto per gli odierni trendsetter, i cosiddetti 'experience seeker', alla ricerca di nuove esperienze di viaggio in contesti fuori dal comune, densi di cultura” ha dichiarato Haitham Mohammed Al Ghassani, direttore generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.\r

\r

Un territorio dunque con gli ingredienti perfetti per un viaggio adatto a qualunque tipo di viaggiatore: da chi è interessato a cultura e tradizioni all’amante dell’outdoor, da chi cerca la vacanza attiva all’amante di sole, spiagge e relax. \r

\r

In parallelo con la nuova campagna di comunicazione, il Ministero sta lavorando anche per potenziare i progetti di sviluppo del Paese e punta a diversificare il prodotto turistico in termini geografici, di tematiche e di target. Il crescente interesse verso l’Oman da parte del turismo europeo in generale e italiano in particolare è dimostrato anche dai dati.\r

“Da gennaio a settembre 2023 sono oltre 46.000 gli italiani che hanno visitato l’Oman per turismo leisure fino a settembre. È un risultato eccezionale, che colloca l’Italia al terzo posto degli arrivi europei dopo Regno Unito e Germania. Stimiamo di raggiungere un totale di 70.000 viaggiatori entro la fine dell’anno, con un incremento del +53% rispetto all’ anno precedente - afferma Massimo Tocchetti, presidente di Aigo e rappresentante in Italia del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del Sultanato dell’Oman - L’obiettivo è posizionare l’Oman tra le prime destinazioni leisure e Mice per i nostri connazionali nell’area Gcc. La chiave è lavorare fianco a fianco con tutti i partner turistici. Siamo attivi in tal senso con campagne pubblicitarie e numerose attività di collaborazione con i principali tour operator e network italiani, tra i quali cito Gattinoni e Quality Group, sia sul fronte advertising che con attività b2b e b2c. Oltre a collaborazioni con Welcome Travel, Cartorange, Idee per Viaggiare, Shiruq Viaggi, Il Viaggio, Alidays, Earth Viaggi, Originaltour, VolOnline. E un'importante campagna in collaborazione con Alpitour”.\r

\r

Tutte queste azioni hanno dunque lo scopo di far conoscere meglio le aree meno note del Sultanato. Dalla bellezza della capitale Muscat a Nizwa con il suo vivace centro, ma anche le attività outdoor da praticare sulle montagne omanite, Jabal Akhdar e Jabal Shams, il deserto in campi tendati di lusso, mongolfiere, o spedizioni nel Rub al Khali con campi mobili o fissi.\r

\r

Il roadshow, che ha fatto tappa a Milano e Roma, ha visto la partecipazione di 27 big player del turismo omanita: 12 hotel, 11 dmc e 4 compagnie aeree.\r

\r

[gallery ids=\"456314,456318,456316,456322,456323,456319\"]","post_title":"Nasce 'Experience Oman', il nuovo brand del Sultanato","post_date":"2023-11-20T09:00:09+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["brand","emirati-arabi","oman"],"post_tag_name":["brand","Emirati Arabi","Oman"]},"sort":[1700470809000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456306","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Il 2023 è stato un anno fantastico per i viaggi dagli Usa all'Italia. Proprio per questo motivo, però, si è rivelato a volte complicato trovare disponibilità sufficiente ad accogliere una domanda impetuosa, soprattutto in destinazioni come Roma, Firenze, Venezia, Capri e la costiera amalfitana. Le mete insomma più popolari nell'immaginario a stelle e strisce\". Antonio Lucente Stabile spiega in questo modo la ratio del recente fam trip – workshop organizzato a Senigallia insieme al gruppo Travelshow Marketing.\r

\r

\"L'idea - prosegue il presidente del gruppo BellaVista Mediterranean Tours, operatore Usa specializzato sulla destinazione Italia - è quella che gli agenti coinvolti possano convincere i clienti a venire qui. D'altronde noi come tour operator non entriamo in contatto diretto con loro. Sono gli adv che parlano con i viaggiatori e che possono indirizzarli. Senigallia e le Marche a oggi sono poco conosciuti negli Usa. Eppure sono una meta perfetta per un mercato come quello statunitense, che è poco interessato al prodotto mare Italia. Oltreoceano sono i Caraibi ad andare per la maggiore. Chi viene qui cerca invece esperienze, cultura ed enogastronomia. Tutti elementi che nelle Marche si possono trovare in abbondanza. A partire per esempio dalla caccia al tartufo, molto apprezzata dagli agenti che hanno avuto l'opportunità di parteciparvi\".","post_title":"Fam trip Usa a Senigallia: le Marche, una destinazione perfetta per il mercato a stelle e strisce","post_date":"2023-11-17T15:39:54+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1700235594000]}]}}