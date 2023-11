Prosegue l’espansione capitolina del gruppo Numa: arriva il Linea da 50 camere In attesa dell’apertura del Gia, arriva l’annuncio di un’ulteriore nuova apertura capitolina per il gruppo Numa. La struttura da 50 camere si chiama Linea ed è situata nei pressi della stazione di Roma Termini. Si tratta di un edificio storico ristrutturato con soffitti alti, finestre a ampie e un design caratterizzato dai toni della terra e dai dettagli color oro. Al piano terra il ristorante Enotico Bistrot, guidato dallo chef Rosario Barone, dove gli ospiti possono fare colazione al mattino oppure concedersi un pranzo o una cena. Il Numa Linea è punto di partenza ideale per esplorare Roma: palazzo Barberini, il Colosseo, il Foro Romano, la fontana di Trevi… Un’altra tappa obbligata è poi piazza di Spagna, ai piedi di Trinità dei Monti, soprattutto tra la fine di aprile e l’inizio di dicembre, quando fioriscono le azalee bianche e rosa. “Il nostro obiettivo è quello di esaudire le aspettative del viaggiatore del futuro, offrendo un soggiorno facile e confortevole, come a casa propria, con attenzione al design e allo stile”, sottolinea il co-fondatore e presidente di Numa Group, Dimitri Chandogin. Condividi

