Pronto il progetto per il nuovo stadio del Perugia. Previsto anche un hotel Nh E’ stato presentato qualche giorno fa, presso il comune di Perugia, il progetto per il nuovo stadio cittadino. A depositare la documentazione è stata la Arena Curi, società creata ad hoc per l’occasione. Il piano, da 70 milioni di euro complessivi in project financing, prevede anche la realizzazione di un hotel da 120 camere, comprese 18 suite con vista sullo stadio, la cui gestione dovrebbe essere affidata al gruppo Nh. Il resto del progetto si propone quindi di aumentare la capienza dell’arena a 18 mila posti. A questa si aggiungeranno, oltre all’albergo, un ristorante, varie sale meeting e 26 Sky box, nonché 2 mila metri quadrati di spazi per gli uffici, 10 mila quadrati di ambienti commerciali e ulteriori 2 mila metri quadrati dedicati a una palestra che potrebbe però anche essere adibita a centro medico per la riabilitazione sportiva. Il documento è ora all’esame degli uffici comunali perugini, che avranno due mesi di tempo per esprimere il loro parere relativamente all’interesse pubblico dell’iniziativa. In caso di assenso, la procedura proseguirà quindi con un bando di sei mesi per verificare l’eventuale presenza di altre società interessate alla proposta, oltre alla stessa Arena Curi. Se tutto andrà nei tempi e nei modi previsti, i lavori, a cura dell’archistar Gino Zavanella, dovrebbero quindi partire a ottobre di quest’anno, a campionato in corso. Per la società di calcio del Perugia è quindi previsto un indennizzo di 2,5 milioni di euro l’anno, mentre le partite in casa della compagine umbra dovrebbero essere disputate allo stadio del Gubbio. L’abbinamento stadio-hotel, già ampiamente diffuso in Europa, sta insomma recuperando terreno anche alle nostre latitudini, come dimostra anche il caso di Cagliari. Nel capoluogo sardo è stato infatti recentemente annunciato il restyling dello stadio cittadino, dove si prevede di far sorgere una struttura a marchio Mövenpick (gruppo Accor), gestito da Amapa.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442630 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_442634" align="alignleft" width="300"] Uno scorcio del Curi di Perugia così com'è oggi - Foto di Grifomaniacs. Licenza Creative Commons[/caption] E' stato presentato qualche giorno fa, presso il comune di Perugia, il progetto per il nuovo stadio cittadino. A depositare la documentazione è stata la Arena Curi, società creata ad hoc per l'occasione. Il piano, da 70 milioni di euro complessivi in project financing, prevede anche la realizzazione di un hotel da 120 camere, comprese 18 suite con vista sullo stadio, la cui gestione dovrebbe essere affidata al gruppo Nh. Il resto del progetto si propone quindi di aumentare la capienza dell'arena a 18 mila posti. A questa si aggiungeranno, oltre all'albergo, un ristorante, varie sale meeting e 26 Sky box, nonché 2 mila metri quadrati di spazi per gli uffici, 10 mila quadrati di ambienti commerciali e ulteriori 2 mila metri quadrati dedicati a una palestra che potrebbe però anche essere adibita a centro medico per la riabilitazione sportiva. Il documento è ora all'esame degli uffici comunali perugini, che avranno due mesi di tempo per esprimere il loro parere relativamente all'interesse pubblico dell'iniziativa. In caso di assenso, la procedura proseguirà quindi con un bando di sei mesi per verificare l'eventuale presenza di altre società interessate alla proposta, oltre alla stessa Arena Curi. Se tutto andrà nei tempi e nei modi previsti, i lavori, a cura dell'archistar Gino Zavanella, dovrebbero quindi partire a ottobre di quest'anno, a campionato in corso. Per la società di calcio del Perugia è quindi previsto un indennizzo di 2,5 milioni di euro l'anno, mentre le partite in casa della compagine umbra dovrebbero essere disputate allo stadio del Gubbio. L'abbinamento stadio-hotel, già ampiamente diffuso in Europa, sta insomma recuperando terreno anche alle nostre latitudini, come dimostra anche il caso di Cagliari. Nel capoluogo sardo è stato infatti recentemente annunciato il restyling dello stadio cittadino, dove si prevede di far sorgere una struttura a marchio Mövenpick (gruppo Accor), gestito da Amapa. [post_title] => Pronto il progetto per il nuovo stadio del Perugia. Previsto anche un hotel Nh [post_date] => 2023-03-29T14:54:54+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680101694000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442604 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un ritorno alla "nuova normalità": è quello che vede protagonisti gli aeroporti di Milano Malpensa e Linate e che si esprime in 28,5 milioni di posti offerti (di cui il 71% a Malpensa), per un aumento globale del +11% rispetto all’estate 2022. Normalità che significa "tornare a crescere, con nuove opportunità di collegamenti verso il mondo, pronti ad accogliere nuovamente i turisti” afferma Andrea Tucci, vice president aviation business development di Sea, in occasione dell'incontro che si è svolto ieri a Milano -. Se la summer 2022 è stata caratterizzata da una sorta “di turismo “revenge” rispetto alle limitazioni degli anni di pandemia, ora siamo di fronte ad un cambiamento del portafoglio, con meno offerta sul domestico, un incremento moderato sul medio raggio ma con una crescita del 41% dell’intercontinentale". La stagione estiva Iata appena iniziata conta sui due scali milanesi 76 compagnie aeree (7 in più dell’anno scorso), 171 destinazioni servite “di cui 60 unique, in altre parole non operate da altri scali in un raggio di 250 km” per un totale di 368 frequenze giornaliere e 74 paesi collegati (4 in più sul 2022). Un dato, quello dei paesi, particolarmente "significativo anche a livello economico poiché insieme rappresentano l’85% del Pil mondiale”. Lo spaccato su Malpensa evidenzia la grande vocazione lungo raggio dell’aeroporto, che con la recente apertura dei mercati asiatici torna ad affermarsi a tutto tondo: 27 compagnie aeree che volano verso 40 destinazioni "di cui 37 unique". Da sottolineare come quest'estate la lunghezza media dei voli su Malpensa sia salita a 1.717 km, il 16% in più rispetto all'anno scorso. Dato che crescerà ulteriormente con l'inserimento progressivo di altri vettori e destinazioni". Ricca anche la proposta sul breve-medio raggio, che vede "bilanciata l'offerta fra legacy e low cost, 59% a 41% in termini di capacità offerta". Low cost che ha trovato spazio anche a Linate, "con un 12% di capacità sul totale". Complessivamente 55 vettori che servono 131 destinazioni. [post_title] => Sea e la nuova normalità: tutti i numeri della calda estate di Malpensa e Linate [post_date] => 2023-03-29T13:35:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680096946000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442605 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le Terme Chianciano sono pronte a ripartire con una stagione termale ricca di novità. Dal 2 aprile il complesso toscano riapre infatti, offrendo una nuova proposta di benessere e salute termale che coniuga gli effetti benefici e terapici delle acque di Chianciano (Acqua Santa e Santissima) sotto forma di acqua da bere, di bagno in piscine termali calde o fanghi macerati in acqua termale. Il tutto supportato dalle competenze degli specialisti del centro medico Institute For Health, che combina check-up metabolico e piani di alimentazione ed esercizio fisico personalizzati. La rinnovata proposta termale prevede anche trattamenti benessere, in grado di donare un senso generale di rilassamento, grazie allo stimolo della produzione di serotonina, ormone della felicità, dalle grandi qualità anti-ansia. Dimagrimento, attività fisica, e capacità di mantenere stili di vita sani e duraturi: anche queste attività sono poi contenute all’interno della nuova proposta di Terme di Chianciano. Per tutti inoltre la possibilità di usufruire quasi gratuitamente di cure e terapie termali, e di accedere alla spa Terme Sensoriali, nonché alla palestra della Salute. Tra le novità, i quattro signature packages, da tre o sei notti, dedicati a tutti gli amanti del benessere: Serotonine Boost, Acqua Santa Detox, Naturalmente in Forma e Più Belli, Più a Lungo. [post_title] => Al via la nuova stagione delle Terme di Chianciano: focus su benessere, relax e salute [post_date] => 2023-03-29T12:47:46+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680094066000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442622 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel primo trimestre del 2023 tornano per Ncl i livelli di occupazione dei tempi d'oro, quelli sopra al 100% per intenderci, e la compagnia di crociera prevede di chiudere finalmente il primo anno post-pandemia in utile, dopo che già nel 2022 aveva dimezzato le perdite a quota 2,3 miliardi di dollari, rispetto al rosso da 4,5 miliardi del 2021. A beneficiare di questo trend di ripresa, racconta il Sole 24 Ore, sarà tra gli altri proprio l'Italia, che quest'anno vedrà ben otto unità basate lungo la Penisola, tre in più del 2022, che salperanno da Civitavecchia, Trieste e Ravenna. Non solo: il gruppo Usa è impegnato nel nostro Paese anche in tema di commesse. Come è risaputo, le sei unità della nuova classe Prima sono state infatti tutte commissionate a Fincantieri. La nave di debutto, la Prima, è stata già consegnata a luglio dell'anno scorso, mentre per la seconda, la Viva, si attende il prossimo agosto. In vista delle successive costruzioni la compagnia ha però deciso di introdurre una serie di modifiche: tutte e quattro le navi in arrivo vedranno in particolare un aumento della capienza di 350 passeggeri, fino a quota 3.550, mentre le ultime due avranno anche la possibilità di utilizzare il metanolo verde come fonte di carburante alternativo. Le modifiche comporteranno un aumento dei costi di circa 1,2 miliardi di dollari; le consegne delle unità inoltre sono state già spostate nell'arco di tempo compreso tra il 2025 e il 2028, e non più come precedentemente previsto tra 2024 e 2025. La società sta peraltro valutando di adeguare anche i motori esistenti al funzionamento con il doppio carburante, diesel e metanolo. L’obiettivo è quello di testare l'alimentazione a metanolo entro il 2025. E nel frattempo si sperimenta pure il biofuel su due navi ulteriori, con l'idea di ridurre del 30% le emissioni nocive. [post_title] => Ncl vede il ritorno all'utile e punta sull'alimentazione a metanolo verde [post_date] => 2023-03-29T12:43:31+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680093811000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442611 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_442612" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Paolo Bertola e Matteo Ventimiglia[/caption] Si declina in due pacchetti, Basic e Advanced, il nuovo progetto safe & security Travel Risk Global Services ideato da Aci blueteam e Ambimed, per soddisfare le specifiche necessità del personale viaggiante delle aziende clienti della tmc. Il programma offre una gamma di prodotti e servizi integrati, totalmente digitalizzati, per un sistema di supporto flessibile e multicanale, in grado di affrontare in sicurezza i problemi e i pericoli che potrebbero verificarsi nel corso delle trasferte. Il Basic pack include in particolare una travel security & health platform; una mobile application; un assistance center security & health dedicati e attivi 24/7 e un’attività di set-up per la corretta implementazione degli strumenti inclusi all’interno delle procedure aziendali. L'Advanced pack, invece, oltre ai servizi già compresi nel primo, prevede anche due corsi di formazione online Health nel mondo e Security nel mondo, la creazione o l’aggiornamento del protocollo sanitario per l’estero, la valutazione preliminare di strutture ospedaliere e hotel e, infine, una induction medica pre-partenza per acquisire maggiore consapevolezza sui rischi legati al proprio viaggio. Il progetto è inoltre conforme alla Iso 31030:2021, lo standard internazionale sul travel risk management, applicabile come prassi a tutte le aziende con personale che effettua trasferte. “Travel Risk Global Services nasce dalla volontà di ampliare la gamma di servizi forniti alle nostre aziende clienti garantendo una corretta ed efficace gestione globale dei rischi di viaggio tramite tutte le azioni necessarie a mitigare i potenziali pericoli e ad assicurare viaggi in sicurezza – spiega Paolo Bertola, commercial & service delivery director Aci blueteam –. Un progetto che sancisce ulteriormente la vincente partnership con Ambimed”. “Viaggiare in sicurezza rappresenta un tema di grandissima attualità, che ha creato nuove esigenze per i viaggiatori e per le aziende – aggiunge Matteo Ventimiglia, founder & chief executive officer di Ambimed –. Il lavoro di squadra svolto con Aci blueteam ci ha permesso di individuare le necessità dei clienti operanti in diversi settori e di sviluppare un programma in grado di fornire alle aziende con personale viaggiante una soluzione integrata, digitale e capace di rispondere a tutte le necessità di tipo sanitario e di sicurezza”. [post_title] => Aci blueteam e Ambimed lanciano un nuovo programma per il business travel [post_date] => 2023-03-29T11:59:40+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680091180000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442607 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_361210" align="alignleft" width="300"] Franco Gattinoni, presidente Fto[/caption] «I costi delle gite scolastiche sono ormai insostenibili per molte famiglie. Il carovita si abbatte sui viaggi di istruzione ed è inaccettabile che i ragazzi siano discriminati in base al censo. Si tratta di momenti della didattica e della formazione che sicuramente garantiscono svago e divertimento, ma non dimentichiamo che abbiamo a che fare con il diritto allo studio. Peraltro, le gite rappresentano un volano importantissimo per il turismo nei mesi non di picco, soprattutto sulle città d’arte». Lo denuncia Franco Gattinoni, presidente della Federazione turismo organizzato di Confcommercio. «La primavera, il tempo delle partenze degli studenti, arriva adesso. Ma la stagione, dal punto di vista della programmazione, ce la siamo già giocata. Servono allora sostegni e politiche di accompagnamento – prosegue Gattinoni –. Diciamo da tempo che innanzitutto bisogna aiutare le scuole a pianificare i viaggi di istruzione con congruo anticipo in modo da spuntare prezzi più competitivi in sede di prenotazione. Inoltre, sarebbe utile snellire le procedure: è troppo complesso dover rispettare il Codice degli appalti per selezionare i fornitori in sede di organizzazione di una gita. Meglio sarebbe avvalersi del Codice del turismo. Ma soprattutto vanno immaginati aiuti alle famiglie in base all’Isee e vanno incentivati gli insegnanti che decidono di accompagnare i ragazzi in viaggio». «In ogni caso, noi proviamo come sempre a dare il nostro contributo al tavolo ad hoc già avviato dai ministeri del turismo e dell’istruzione con tutti gli stakeholder del settore. Il segmento delle gite scolastiche riceve da noi tutte le attenzioni che merita. Ne va della crescita dei nostri ragazzi – conclude il presidente Fto – e del futuro del nostro Paese». [post_title] => Fto: turismo scolastico troppo caro. Servono interventi [post_date] => 2023-03-29T11:37:24+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680089844000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442538 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Liguria ha stanziato 6 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo per il Patto per il lavoro nel turismo. L’obiettivo è far incontrare la domanda e l’offerta di lavoro nel settore turistico in Liguria e, attraverso l’erogazione di bonus assunzionali, incentivare le aziende turistiche affinché garantiscano l’apertura dell’attività per periodi più lunghi, con un aumento sia in termini numerici sia della durata dell’occupazione degli addetti. Quest'anno i bonus potranno essere richiesti dalle imprese per assunzioni a decorrere dal 1° marzo 2023 con contratti di durata non inferiore a sette mesi e per un importo complessivo di 6 milioni di euro. L’apertura dello sportello per la richiesta dell’incentivo è prevista il 28 giugno con chiusura al 31 dicembre. Le imprese beneficiarie saranno quelle operanti nel settore dell'accoglienza e dell'ospitalità, gli stabilimenti balneari e il settore della ristorazione, con bonus di 6.000 per ogni assunzione a tempo indeterminato, da 1.500 a 4.000 euro per quelle a tempo determinato di durata pari o superiore a 7 mesi. «Dopo il successo delle passate edizioni - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – torniamo a finanziare il Patto per il lavoro nel turismo: si tratta del primo accordo di questo tipo sottoscritto a livello nazionale, e i numeri dimostrano come sia uno strumento importante per aiutare le imprese del settore a tenere sotto controllo il costo del lavoro e allo stesso tempo a dare a garantire a tutti coloro che hanno scelto le professioni del settore turistico un’occupazione sempre più lunga e stabile. Allo stesso tempo, lavoriamo per rendere la Liguria sempre più conosciuta e attrattiva sui mercati nazionali e internazionali con un importante lavoro di promozione e valorizzazione del territorio, puntando sulle sue eccellenze e sul suo straordinario patrimonio naturale e culturale». L'obiettivo è lavorare per aumentare la competitività delle imprese liguri, per far diminuire la disoccupazione e far crescere tutto il territorio. «Anche quest'anno il Patto ha una copertura finanziaria importante alla luce del grande successo che questa misura ha avuto negli anni passati – aggiunge l’assessore al Turismo Augusto Sartori - Ricordo, ad esempio, che nel 2022 sono state 953 le domande presentate dalle imprese che hanno portato alla sottoscrizione di 3.605 contratti di assunzione di cui 304 a tempo indeterminato. Quest'anno l'erogazione dei bonus parte dai contratti di minimo sette mesi, nel 2024 dovranno essere di otto: questo perché riteniamo che la qualità dei servizi turistici offerti passi anche dalla stabilità di chi lavora nel settore». [post_title] => Liguria, stanziati 6 milioni di euro per il Patto per il Lavoro nel turismo [post_date] => 2023-03-29T09:31:41+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680082301000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442560 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Mentre la trattativa del Governo con Lufthansa per l'acquisizione del 40% di Ita Airways sembrerebbe essere ormai ad un passo dall'accordo, il cda della compagnia aerea italiana ha approvato il Progetto di bilancio 2022 che mostra ricavi per 1,58 miliardi e una perdita di 486 milioni di euro. Risultato che una nota della compagnia definisce "coerente con la fase di start -up della società in un contesto di mercato ancora debole nei primi mesi dell’esercizio per effetto del perdurare della pandemia" e "significativamente impattati dall’aggravio del costo del carburante successivo allo scoppio del conflitto russo-ucraino, unitamente al rilevante deterioramento del tasso di cambio euro/dollaro". Nell'anno appena chiuso Ita ha operato "circa 97.000 voli di linea e trasportato circa 10,1 milioni di passeggeri (1,3 milioni nel 2021), riuscendo ad intercettare la ripresa del traffico aereo che si è manifestata a partire dal secondo semestre aumentando la propria quota di mercato. I ricavi totali della società sono pari a 1.576 milioni di euro, di cui 1.272 milioni di euro derivanti dal traffico passeggeri". La compagnia "ha raggiunto il 99% di regolarità delle operazioni e l'81% di puntualità. [post_title] => Ita Airways archivia il 2022 con una perdita di 486 milioni di euro [post_date] => 2023-03-29T08:25:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680078324000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442537 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => È stato presentato oggi, presso la Casa delle Tecnologie Emergenti, Italy Travel Tech Accelerator, il programma di accelerazione messo in campo da Broxlab e Ministero del Turismo per sostenere le giovani idee ed imprese innovative del settore turistico. «Il supporto a questo secondo Programma di Accelerazione, nell’ambito dell’Innovation Network del Ministero - aveva dichiarato il ministro Daniela Santanchè occasione della presentazione della misura ministeriale -, conferma la particolare attenzione allo sviluppo delle startup innovative. In particolare la localizzazione nel Mezzogiorno per lo svolgimento del Programma, vuole promuovere lo sviluppo di innovazione e imprenditoria giovanile direttamente nei territori del Sud Italia. L’ambizione è partire dalla dimensione locale per creare nuove aziende ad alto contenuto tecnologico ed innovativo, che possano poi competere nei mercati internazionali». All'evento di presentazione di Italy Travel Tech Accelerator hanno partecipato Francesco Perone, presidente Broxlab srl, Martina Rosato, dirigente del Ministero del Turismo e responsabile del programma Innovation Network e Startup, Aleardo Furlani, founder and ceo Innova, Alessandro Piperno, program director Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma, Alfonso Nardi, Invitalia Incentivi e Innovazione, Gianmarco Carnovale, presidente associazione Roma Startup; Claudio Dell'Accio, responsabile rappresentanti territoriali Associazione Startup Turismo. «Per noi di Broxlab sostenere le nuove idee innovative è una sfida affascinante che affrontiamo quotidianamente - ha dichiarato durante l'evento Francesco Perone, presidente di Broxlab -. In quanto Startup Studio crediamo nel futuro e nello straordinario potenziale dei talenti che meritano le giuste opportunità per poter emergere. A questa sfida se ne aggiunge un'altra, ossia la possibilità di poter dimostrare che il Mezzogiorno è il luogo ideale dove l'innovazione e la tecnologica possono incrociare idee virtuose e progetti ambiziosi per trasformarli in successi». [gallery size="medium" ids="442551,442550,442552"] Italy Travel Tech Accelerator avrà una durata di cinque mesi e prevede la messa in campo di diversi servizi per le startup innovative, come l'affiancamento nella validazione della soluzione proposta, il supporto al lancio del prodotto/servizio sul mercato e la definizione del percorso di sviluppo, anche attraverso l’individuazione di partner industriali e finanziari. «Sono importanti queste iniziative per il supporto delle startup innovative - ha aggiunto Claudio Dell'Accio, responsabile rappresentanti territoriali Associazione Startup Turismo - L'associazione è sponsor dell'iniziativa perché le startup italiane soffrono a emergere rispetto alla concorrenza europea. Noi come Associazione Startup Turismo abbiamo lo scopo di facilitare il networking tra tutte le startup esistenti e rappresentiamo oggi un osservatorio privilegiato sulla reale situazione dell'innovazione in Italia». [post_title] => Presentato il programma Italy Travel Tech Accelerator per le Startup del turismo [post_date] => 2023-03-28T16:00:39+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie [1] => senza-categoria ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie [1] => Senza categoria ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680019239000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "pronto il progetto per il nuovo stadio del perugia previsto anche un hotel nh" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":61,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3126,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442630","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_442634\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio del Curi di Perugia così com'è oggi - Foto di Grifomaniacs. Licenza Creative Commons[/caption]\r

\r

E' stato presentato qualche giorno fa, presso il comune di Perugia, il progetto per il nuovo stadio cittadino. A depositare la documentazione è stata la Arena Curi, società creata ad hoc per l'occasione. Il piano, da 70 milioni di euro complessivi in project financing, prevede anche la realizzazione di un hotel da 120 camere, comprese 18 suite con vista sullo stadio, la cui gestione dovrebbe essere affidata al gruppo Nh.\r

\r

Il resto del progetto si propone quindi di aumentare la capienza dell'arena a 18 mila posti. A questa si aggiungeranno, oltre all'albergo, un ristorante, varie sale meeting e 26 Sky box, nonché 2 mila metri quadrati di spazi per gli uffici, 10 mila quadrati di ambienti commerciali e ulteriori 2 mila metri quadrati dedicati a una palestra che potrebbe però anche essere adibita a centro medico per la riabilitazione sportiva.\r

\r

Il documento è ora all'esame degli uffici comunali perugini, che avranno due mesi di tempo per esprimere il loro parere relativamente all'interesse pubblico dell'iniziativa. In caso di assenso, la procedura proseguirà quindi con un bando di sei mesi per verificare l'eventuale presenza di altre società interessate alla proposta, oltre alla stessa Arena Curi. Se tutto andrà nei tempi e nei modi previsti, i lavori, a cura dell'archistar Gino Zavanella, dovrebbero quindi partire a ottobre di quest'anno, a campionato in corso. Per la società di calcio del Perugia è quindi previsto un indennizzo di 2,5 milioni di euro l'anno, mentre le partite in casa della compagine umbra dovrebbero essere disputate allo stadio del Gubbio.\r

\r

L'abbinamento stadio-hotel, già ampiamente diffuso in Europa, sta insomma recuperando terreno anche alle nostre latitudini, come dimostra anche il caso di Cagliari. Nel capoluogo sardo è stato infatti recentemente annunciato il restyling dello stadio cittadino, dove si prevede di far sorgere una struttura a marchio Mövenpick (gruppo Accor), gestito da Amapa.","post_title":"Pronto il progetto per il nuovo stadio del Perugia. Previsto anche un hotel Nh","post_date":"2023-03-29T14:54:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1680101694000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442604","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un ritorno alla \"nuova normalità\": è quello che vede protagonisti gli aeroporti di Milano Malpensa e Linate e che si esprime in 28,5 milioni di posti offerti (di cui il 71% a Malpensa), per un aumento globale del +11% rispetto all’estate 2022.\r

\r

Normalità che significa \"tornare a crescere, con nuove opportunità di collegamenti verso il mondo, pronti ad accogliere nuovamente i turisti” afferma Andrea Tucci, vice president aviation business development di Sea, in occasione dell'incontro che si è svolto ieri a Milano -. Se la summer 2022 è stata caratterizzata da una sorta “di turismo “revenge” rispetto alle limitazioni degli anni di pandemia, ora siamo di fronte ad un cambiamento del portafoglio, con meno offerta sul domestico, un incremento moderato sul medio raggio ma con una crescita del 41% dell’intercontinentale\". \r

\r

La stagione estiva Iata appena iniziata conta sui due scali milanesi 76 compagnie aeree (7 in più dell’anno scorso), 171 destinazioni servite “di cui 60 unique, in altre parole non operate da altri scali in un raggio di 250 km” per un totale di 368 frequenze giornaliere e 74 paesi collegati (4 in più sul 2022). Un dato, quello dei paesi, particolarmente \"significativo anche a livello economico poiché insieme rappresentano l’85% del Pil mondiale”.\r

\r

Lo spaccato su Malpensa evidenzia la grande vocazione lungo raggio dell’aeroporto, che con la recente apertura dei mercati asiatici torna ad affermarsi a tutto tondo: 27 compagnie aeree che volano verso 40 destinazioni \"di cui 37 unique\". Da sottolineare come quest'estate la lunghezza media dei voli su Malpensa sia salita a 1.717 km, il 16% in più rispetto all'anno scorso. Dato che crescerà ulteriormente con l'inserimento progressivo di altri vettori e destinazioni\".\r

\r

Ricca anche la proposta sul breve-medio raggio, che vede \"bilanciata l'offerta fra legacy e low cost, 59% a 41% in termini di capacità offerta\". Low cost che ha trovato spazio anche a Linate, \"con un 12% di capacità sul totale\". Complessivamente 55 vettori che servono 131 destinazioni. \r

\r

","post_title":"Sea e la nuova normalità: tutti i numeri della calda estate di Malpensa e Linate","post_date":"2023-03-29T13:35:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680096946000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442605","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le Terme Chianciano sono pronte a ripartire con una stagione termale ricca di novità. Dal 2 aprile il complesso toscano riapre infatti, offrendo una nuova proposta di benessere e salute termale che coniuga gli effetti benefici e terapici delle acque di Chianciano (Acqua Santa e Santissima) sotto forma di acqua da bere, di bagno in piscine termali calde o fanghi macerati in acqua termale. Il tutto supportato dalle competenze degli specialisti del centro medico Institute For Health, che combina check-up metabolico e piani di alimentazione ed esercizio fisico personalizzati. La rinnovata proposta termale prevede anche trattamenti benessere, in grado di donare un senso generale di rilassamento, grazie allo stimolo della produzione di serotonina, ormone della felicità, dalle grandi qualità anti-ansia.\r

\r

Dimagrimento, attività fisica, e capacità di mantenere stili di vita sani e duraturi: anche queste attività sono poi contenute all’interno della nuova proposta di Terme di Chianciano. Per tutti inoltre la possibilità di usufruire quasi gratuitamente di cure e terapie termali, e di accedere alla spa Terme Sensoriali, nonché alla palestra della Salute. Tra le novità, i quattro signature packages, da tre o sei notti, dedicati a tutti gli amanti del benessere: Serotonine Boost, Acqua Santa Detox, Naturalmente in Forma e Più Belli, Più a Lungo.\r

\r

","post_title":"Al via la nuova stagione delle Terme di Chianciano: focus su benessere, relax e salute","post_date":"2023-03-29T12:47:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1680094066000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442622","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel primo trimestre del 2023 tornano per Ncl i livelli di occupazione dei tempi d'oro, quelli sopra al 100% per intenderci, e la compagnia di crociera prevede di chiudere finalmente il primo anno post-pandemia in utile, dopo che già nel 2022 aveva dimezzato le perdite a quota 2,3 miliardi di dollari, rispetto al rosso da 4,5 miliardi del 2021. A beneficiare di questo trend di ripresa, racconta il Sole 24 Ore, sarà tra gli altri proprio l'Italia, che quest'anno vedrà ben otto unità basate lungo la Penisola, tre in più del 2022, che salperanno da Civitavecchia, Trieste e Ravenna.\r

\r

Non solo: il gruppo Usa è impegnato nel nostro Paese anche in tema di commesse. Come è risaputo, le sei unità della nuova classe Prima sono state infatti tutte commissionate a Fincantieri. La nave di debutto, la Prima, è stata già consegnata a luglio dell'anno scorso, mentre per la seconda, la Viva, si attende il prossimo agosto. In vista delle successive costruzioni la compagnia ha però deciso di introdurre una serie di modifiche: tutte e quattro le navi in arrivo vedranno in particolare un aumento della capienza di 350 passeggeri, fino a quota 3.550, mentre le ultime due avranno anche la possibilità di utilizzare il metanolo verde come fonte di carburante alternativo. Le modifiche comporteranno un aumento dei costi di circa 1,2 miliardi di dollari; le consegne delle unità inoltre sono state già spostate nell'arco di tempo compreso tra il 2025 e il 2028, e non più come precedentemente previsto tra 2024 e 2025.\r

\r

La società sta peraltro valutando di adeguare anche i motori esistenti al funzionamento con il doppio carburante, diesel e metanolo. L’obiettivo è quello di testare l'alimentazione a metanolo entro il 2025. E nel frattempo si sperimenta pure il biofuel su due navi ulteriori, con l'idea di ridurre del 30% le emissioni nocive.","post_title":"Ncl vede il ritorno all'utile e punta sull'alimentazione a metanolo verde","post_date":"2023-03-29T12:43:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1680093811000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442611","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_442612\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Paolo Bertola e Matteo Ventimiglia[/caption]\r

\r

Si declina in due pacchetti, Basic e Advanced, il nuovo progetto safe & security Travel Risk Global Services ideato da Aci blueteam e Ambimed, per soddisfare le specifiche necessità del personale viaggiante delle aziende clienti della tmc. Il programma offre una gamma di prodotti e servizi integrati, totalmente digitalizzati, per un sistema di supporto flessibile e multicanale, in grado di affrontare in sicurezza i problemi e i pericoli che potrebbero verificarsi nel corso delle trasferte.\r

\r

Il Basic pack include in particolare una travel security & health platform; una mobile application; un assistance center security & health dedicati e attivi 24/7 e un’attività di set-up per la corretta implementazione degli strumenti inclusi all’interno delle procedure aziendali. L'Advanced pack, invece, oltre ai servizi già compresi nel primo, prevede anche due corsi di formazione online Health nel mondo e Security nel mondo, la creazione o l’aggiornamento del protocollo sanitario per l’estero, la valutazione preliminare di strutture ospedaliere e hotel e, infine, una induction medica pre-partenza per acquisire maggiore consapevolezza sui rischi legati al proprio viaggio. Il progetto è inoltre conforme alla Iso 31030:2021, lo standard internazionale sul travel risk management, applicabile come prassi a tutte le aziende con personale che effettua trasferte.\r

\r

“Travel Risk Global Services nasce dalla volontà di ampliare la gamma di servizi forniti alle nostre aziende clienti garantendo una corretta ed efficace gestione globale dei rischi di viaggio tramite tutte le azioni necessarie a mitigare i potenziali pericoli e ad assicurare viaggi in sicurezza – spiega Paolo Bertola, commercial & service delivery director Aci blueteam –. Un progetto che sancisce ulteriormente la vincente partnership con Ambimed”.\r

\r

“Viaggiare in sicurezza rappresenta un tema di grandissima attualità, che ha creato nuove esigenze per i viaggiatori e per le aziende – aggiunge Matteo Ventimiglia, founder & chief executive officer di Ambimed –. Il lavoro di squadra svolto con Aci blueteam ci ha permesso di individuare le necessità dei clienti operanti in diversi settori e di sviluppare un programma in grado di fornire alle aziende con personale viaggiante una soluzione integrata, digitale e capace di rispondere a tutte le necessità di tipo sanitario e di sicurezza”.","post_title":"Aci blueteam e Ambimed lanciano un nuovo programma per il business travel","post_date":"2023-03-29T11:59:40+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1680091180000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442607","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_361210\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Franco Gattinoni, presidente Fto[/caption]\r

\r

«I costi delle gite scolastiche sono ormai insostenibili per molte famiglie. Il carovita si abbatte sui viaggi di istruzione ed è inaccettabile che i ragazzi siano discriminati in base al censo. Si tratta di momenti della didattica e della formazione che sicuramente garantiscono svago e divertimento, ma non dimentichiamo che abbiamo a che fare con il diritto allo studio. Peraltro, le gite rappresentano un volano importantissimo per il turismo nei mesi non di picco, soprattutto sulle città d’arte». Lo denuncia Franco Gattinoni, presidente della Federazione turismo organizzato di Confcommercio.\r

\r

«La primavera, il tempo delle partenze degli studenti, arriva adesso. Ma la stagione, dal punto di vista della programmazione, ce la siamo già giocata. Servono allora sostegni e politiche di accompagnamento – prosegue Gattinoni –. Diciamo da tempo che innanzitutto bisogna aiutare le scuole a pianificare i viaggi di istruzione con congruo anticipo in modo da spuntare prezzi più competitivi in sede di prenotazione. Inoltre, sarebbe utile snellire le procedure: è troppo complesso dover rispettare il Codice degli appalti per selezionare i fornitori in sede di organizzazione di una gita. Meglio sarebbe avvalersi del Codice del turismo. Ma soprattutto vanno immaginati aiuti alle famiglie in base all’Isee e vanno incentivati gli insegnanti che decidono di accompagnare i ragazzi in viaggio».\r

\r

«In ogni caso, noi proviamo come sempre a dare il nostro contributo al tavolo ad hoc già avviato dai ministeri del turismo e dell’istruzione con tutti gli stakeholder del settore. Il segmento delle gite scolastiche riceve da noi tutte le attenzioni che merita. Ne va della crescita dei nostri ragazzi – conclude il presidente Fto – e del futuro del nostro Paese». ","post_title":"Fto: turismo scolastico troppo caro. Servono interventi","post_date":"2023-03-29T11:37:24+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1680089844000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442538","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Liguria ha stanziato 6 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo per il Patto per il lavoro nel turismo. L’obiettivo è far incontrare la domanda e l’offerta di lavoro nel settore turistico in Liguria e, attraverso l’erogazione di bonus assunzionali, incentivare le aziende turistiche affinché garantiscano l’apertura dell’attività per periodi più lunghi, con un aumento sia in termini numerici sia della durata dell’occupazione degli addetti.\r

\r

Quest'anno i bonus potranno essere richiesti dalle imprese per assunzioni a decorrere dal 1° marzo 2023 con contratti di durata non inferiore a sette mesi e per un importo complessivo di 6 milioni di euro. L’apertura dello sportello per la richiesta dell’incentivo è prevista il 28 giugno con chiusura al 31 dicembre.\r

\r

Le imprese beneficiarie saranno quelle operanti nel settore dell'accoglienza e dell'ospitalità, gli stabilimenti balneari e il settore della ristorazione, con bonus di 6.000 per ogni assunzione a tempo indeterminato, da 1.500 a 4.000 euro per quelle a tempo determinato di durata pari o superiore a 7 mesi.\r

\r

«Dopo il successo delle passate edizioni - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – torniamo a finanziare il Patto per il lavoro nel turismo: si tratta del primo accordo di questo tipo sottoscritto a livello nazionale, e i numeri dimostrano come sia uno strumento importante per aiutare le imprese del settore a tenere sotto controllo il costo del lavoro e allo stesso tempo a dare a garantire a tutti coloro che hanno scelto le professioni del settore turistico un’occupazione sempre più lunga e stabile. Allo stesso tempo, lavoriamo per rendere la Liguria sempre più conosciuta e attrattiva sui mercati nazionali e internazionali con un importante lavoro di promozione e valorizzazione del territorio, puntando sulle sue eccellenze e sul suo straordinario patrimonio naturale e culturale».\r

\r

L'obiettivo è lavorare per aumentare la competitività delle imprese liguri, per far diminuire la disoccupazione e far crescere tutto il territorio.\r

\r

«Anche quest'anno il Patto ha una copertura finanziaria importante alla luce del grande successo che questa misura ha avuto negli anni passati – aggiunge l’assessore al Turismo Augusto Sartori - Ricordo, ad esempio, che nel 2022 sono state 953 le domande presentate dalle imprese che hanno portato alla sottoscrizione di 3.605 contratti di assunzione di cui 304 a tempo indeterminato. Quest'anno l'erogazione dei bonus parte dai contratti di minimo sette mesi, nel 2024 dovranno essere di otto: questo perché riteniamo che la qualità dei servizi turistici offerti passi anche dalla stabilità di chi lavora nel settore».","post_title":"Liguria, stanziati 6 milioni di euro per il Patto per il Lavoro nel turismo","post_date":"2023-03-29T09:31:41+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1680082301000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442560","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mentre la trattativa del Governo con Lufthansa per l'acquisizione del 40% di Ita Airways sembrerebbe essere ormai ad un passo dall'accordo, il cda della compagnia aerea italiana ha approvato il Progetto di bilancio 2022 che mostra ricavi per 1,58 miliardi e una perdita di 486 milioni di euro.\r

Risultato che una nota della compagnia definisce \"coerente con la fase di start -up della società in un contesto di mercato ancora debole nei primi mesi dell’esercizio per effetto del perdurare della pandemia\" e \"significativamente impattati dall’aggravio del costo del carburante successivo allo scoppio del conflitto russo-ucraino, unitamente al rilevante deterioramento del tasso di cambio euro/dollaro\".\r

Nell'anno appena chiuso Ita ha operato \"circa 97.000 voli di linea e trasportato circa 10,1 milioni di passeggeri (1,3 milioni nel 2021), riuscendo ad intercettare la ripresa del traffico aereo che si è manifestata a partire dal secondo semestre aumentando la propria quota di mercato. I ricavi totali della società sono pari a 1.576 milioni di euro, di cui 1.272 milioni di euro derivanti dal traffico passeggeri\".\r

\r

La compagnia \"ha raggiunto il 99% di regolarità delle operazioni e l'81% di puntualità.","post_title":"Ita Airways archivia il 2022 con una perdita di 486 milioni di euro","post_date":"2023-03-29T08:25:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680078324000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442537","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È stato presentato oggi, presso la Casa delle Tecnologie Emergenti, Italy Travel Tech Accelerator, il programma di accelerazione messo in campo da Broxlab e Ministero del Turismo per sostenere le giovani idee ed imprese innovative del settore turistico.\r

\r

«Il supporto a questo secondo Programma di Accelerazione, nell’ambito dell’Innovation Network del Ministero - aveva dichiarato il ministro Daniela Santanchè occasione della presentazione della misura ministeriale -, conferma la particolare attenzione allo sviluppo delle startup innovative. In particolare la localizzazione nel Mezzogiorno per lo svolgimento del Programma, vuole promuovere lo sviluppo di innovazione e imprenditoria giovanile direttamente nei territori del Sud Italia. L’ambizione è partire dalla dimensione locale per creare nuove aziende ad alto contenuto tecnologico ed innovativo, che possano poi competere nei mercati internazionali».\r

\r

All'evento di presentazione di Italy Travel Tech Accelerator hanno partecipato Francesco Perone, presidente Broxlab srl, Martina Rosato, dirigente del Ministero del Turismo e responsabile del programma Innovation Network e Startup, Aleardo Furlani, founder and ceo Innova, Alessandro Piperno, program director Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma, Alfonso Nardi, Invitalia Incentivi e Innovazione, Gianmarco Carnovale, presidente associazione Roma Startup; Claudio Dell'Accio, responsabile rappresentanti territoriali Associazione Startup Turismo.\r

\r

«Per noi di Broxlab sostenere le nuove idee innovative è una sfida affascinante che affrontiamo quotidianamente - ha dichiarato durante l'evento Francesco Perone, presidente di Broxlab -. In quanto Startup Studio crediamo nel futuro e nello straordinario potenziale dei talenti che meritano le giuste opportunità per poter emergere. A questa sfida se ne aggiunge un'altra, ossia la possibilità di poter dimostrare che il Mezzogiorno è il luogo ideale dove l'innovazione e la tecnologica possono incrociare idee virtuose e progetti ambiziosi per trasformarli in successi».\r

\r

[gallery size=\"medium\" ids=\"442551,442550,442552\"]\r

\r

Italy Travel Tech Accelerator avrà una durata di cinque mesi e prevede la messa in campo di diversi servizi per le startup innovative, come l'affiancamento nella validazione della soluzione proposta, il supporto al lancio del prodotto/servizio sul mercato e la definizione del percorso di sviluppo, anche attraverso l’individuazione di partner industriali e finanziari.\r

\r

«Sono importanti queste iniziative per il supporto delle startup innovative - ha aggiunto Claudio Dell'Accio, responsabile rappresentanti territoriali Associazione Startup Turismo - L'associazione è sponsor dell'iniziativa perché le startup italiane soffrono a emergere rispetto alla concorrenza europea. Noi come Associazione Startup Turismo abbiamo lo scopo di facilitare il networking tra tutte le startup esistenti e rappresentiamo oggi un osservatorio privilegiato sulla reale situazione dell'innovazione in Italia».\r

\r

","post_title":"Presentato il programma Italy Travel Tech Accelerator per le Startup del turismo","post_date":"2023-03-28T16:00:39+00:00","category":["mercato_e_tecnologie","senza-categoria"],"category_name":["Mercato e tecnologie","Senza categoria"],"post_tag":[]},"sort":[1680019239000]}]}}