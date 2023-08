Primo semestre da record per a&o. L’ostello di Venezia Mestre tra i migliori tre della compagnia Primo semestre da record per il gruppo a&o Hotels and Hostels, che ha chiuso il periodo gennaio-giugno con numeri mai visti prima. L’azienda ha infatti registrato oltre 100 milioni di euro di ricavi, pari al 47% in più rispetto al medesimo periodo del 2022, e oltre 1 milione di pernottamenti totali, con gli ostelli di Venezia Mestre, Berlino e Amburgo in cima alla classifica.

“Stiamo inoltre notando un’inversione di tendenza nelle tempistiche di prenotazione – spiega il ceo di a&o, Oliver Winter -. Se nel 2022 quasi il 50% delle vendite per il periodo estivo era fatto a meno di 24 ore dal check-in, quest’anno siamo solo al 30%. Ciò fa capire che si sta tornando progressivamente all’early booking”. Tra i motivi che hanno portato l’azienda a una crescita così significativa si evidenzia la presenza di gruppi e scolaresche non solo in primavera ma anche nei mesi estivi, l’incremento della domanda da parte di famiglie e giovani che scelgono family room e camerate, nonché il costante aumento dei pernottamenti passato dai 2,34 milioni del 2022 ai 2,84 milioni della sola estate 2023. In tale contesto, la struttura di Venezia Mestre ha continuato a registrare ottimi risultati, tanto che nel primo semestre è stata tra i tre ostelli a&o con la migliore occupazione: da gennaio a giugno, il suo riempimento medio ha infatti raggiunto il 78,5%, arrivando a sfiorare il sold out (96%) nei mesi di maggio e giugno. Tale performance si è riflessa anche sul fatturato, cresciuto di ben l’88% rispetto al periodo gennaio-giugno 2022. Condividi

