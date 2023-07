Primo semestre Covivio trainato dalle performance alberghiere Che l’ospitalità goda oggi di ottima salute lo confermano anche i dati della semestrale di un operatore real estate di respiro europeo come Covivio. “La ripresa dell’attività alberghiera e la forte crescita dei ricavi a perimetro costante hanno compensato i minori margini sullo sviluppo immobiliare, l’impatto delle vendite e l’aumento degli oneri finanziari”, si legge infatti nella nota di accompagnamento al bilancio gennaio-giugno 2024. “Dato l’attuale contesto dei tassi di interesse e dell’andamento del mercato degli investimenti – prosegue il documento – il valore del portafoglio del gruppo (valutato ogni sei mesi da esperti indipendenti) segna una diminuzione del 5,5% a perimetro costante (per l’Italia -1,5%), attestandosi a 24,8 miliardi di euro (16,4 mld di euro la quota di competenza del gruppo). L’aumento dei tassi di capitalizzazione (nell’ordine di +36 punti base su sei mesi a perimetro costante) è stato inoltre parzialmente compensato dalla forte dinamica dei canoni su tutte le attività. L’EPRA Earnings rettificato (i risultati sulle attività operative, ndr) è stato di 223,4 milioni di euro e di 2,36 euro/azione, stabile rispetto all’anno precedente. In un contesto finanziario e di mercato difficile per gli investimenti immobiliari, Covivio sta raccogliendo i frutti della sua strategia rafforzando il bilancio e sfruttando l’andamento favorevole dei mercati dei canoni. I ricavi del settore alberghiero sono andati meglio del previsto, così come il contributo dell’indicizzazione degli uffici. Covivio ha quindi alzato il suo obiettivo di Epra Earnings rettificato per il 2023 a 420 milioni di euro, rispetto ai 410 mln di euro iniziali (4,3 euro/azione)”. Per quanto riguarda poi il settore alberghiero nello specifico, “nella prima metà del 2023 la performance alberghiera ha continuato a crescere, trainata da forti aumenti dei prezzi medi, ma anche a partire da maggio da un ritorno a tassi di occupazione vicini o superiori ai livelli del 2019 (-1,9 pt in Europa e +1,2 pt in Francia). Gli ottimi risultati ottenuti dal mercato dell’ospitalità nella prima metà dell’anno hanno portato perciò a una crescita dei ricavi del +20,3% a perimetro costante. I ricavi variabili, che beneficiano di un effetto base favorevole, sono cresciuti del +42%: i canoni variabili del portafoglio AccorInvest sono aumentati del +32% a perimetro costante, beneficiando della forte performance degli immobili parigini, mentre i margini operativi lordi (ebitda) degli hotel detenuti e gestiti è aumentato del 54%. Anche i canoni fissi hanno registrato un forte aumento, pari al +10% a perimetro costante, favorito dall’indicizzazione (4,7 pt), dall’attivazione di canoni variabili aggiuntivi (4,6 pt) in virtù delle ottime performance e da operazioni di asset management (0,4 pt). Nel settore alberghiero, infine, anche i valori del portafoglio immobiliare mostrano maggiore resistenza (-0,8% a perimetro costante), beneficiando di un rendimento iniziale più elevato e della continua ripresa dell’attività. Il valore degli immobili a reddito variabile è diminuito del 0,5% mentre quello degli immobili a reddito fisso dell’1,1%”. Condividi

Donò infatti l’udito e la parola a una bellissima giovane di nome Alasia, figlia di Ottone del Carretto e di Alda di Ugone degli Embriaci, genovese di nascita. Nell’edizione 2023 saranno 20 le associazioni, capitanate dalla pro loco di Cairo Montenotte, organizzatrice della manifestazione, a dar vita ad altrettante taverne dove si potranno gustare piatti della tradizione locale e dove oltre 400 volontari, vestiti con abiti d’epoca, si adopereranno per accogliere i visitatori. Per l'intrattenimento verranno ospitate 15 compagnie di artisti, dai musici ai saltimbanchi, che daranno vita a performance adatte a tutta la famiglia. Nel centro storico verranno anche allestite due arene per gli spettacoli, la principale in piazza della Vittoria e un’altra in piazza XX Settembre. Grazie a Cairo Medievale, il comune di Cairo Montenotte, unico in Liguria, è entrato a far parte del circuito Medieval Italy: un gruppo di promozione turistica che valorizza 14 città con feste a tema. «Un interessante e ricco programma di spettacoli ed eventi - ha commentato l’assessore regionale al Turismo e ai grandi eventi, Augusto Sartori - per una manifestazione che da oltre trent’anni è appuntamento fisso della Valbormida e che richiama migliaia di persone a Cairo. Da Ventimiglia a Sarzana, dalla costa all’entroterra, la Liguria è sempre più attrattiva e anche eventi di questa portata culturale e storica contribuiscono in maniera importante a renderla unica in Italia». [post_title] => Liguria, Cairo Medievale: dal 5 al 10 agosto un ricco programma di eventi e spettacoli [post_date] => 2023-07-21T10:45:43+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689936343000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450087 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una nuova Thermal suite nella Mandara spa and salon, l’ampliamento del Vibe Beach Club, l’aggiunta di 64 nuove cabine, la realizzazione della Haven Premier Owner's suite da tre camere. Sono alcune delle novità che attenderanno gli ospiti della Norwegian Joy, una volta che la nave della flotta Ncl avrà completato il processo di rinnovamento previsto a inizio 2024. L'unità rimarrà infatti in bacino di carenaggio per tre settimane di lavori dal 22 gennaio al 12 febbraio del prossimo anno. Una volta terminato il restyling, gli ospiti avranno dunque accesso alla nuovissima Thermal suite, che presto sarà la più grande sulle navi della classe Breakaway-Plus. Progettata tenendo conto del feedback dei passeggeri Ncl, vanterà un layout più centralizzato, oltre a opere d’arte e un corridoio d'ingresso circondato da cascate. Un'area lounge separata sarà dotata del triplo di lettini riscaldati e gli ospiti potranno accedere a esperienze rilassanti e rinvigorenti tra cui sauna, ice room e bagno turco con aromaterapia. Inoltre saranno presenti lettini multisensoriali e una nuova Biostation con IV Drip Therapy: un trattamento ringiovanente che fornisce nutrienti essenziali al corpo. Disponibile pure la terapia aptica Kneipp, che massaggia i piedi mentre gli ospiti camminano attraverso un ruscello di ciottoli che alterna pediluvi caldi e freddi. La nuova Thermal Suite sostituirà il Galaxy Pavilion, il complesso di realtà virtuale della nave. L’intervento in programma includerà inoltre il riutilizzo di una parte dell'Observation Lounge per creare 24 nuove cabine con balcone, oltre a 40 nuove cabine spa con balcone, che comprenderanno l'accesso diretto alla Mandara Spa e alla Thermal suite. Inoltre, le Premier Owner's suites della The Haven by Norwegian Joy verranno ampliate fino ad avere tre camere da letto. Il Vibe Beach Club adults-only sarà ampliato, occupando l'arena Laser Tag esistente sul ponte 20. Lo spazio vanterà un layout simile al Vibe Beach Club della Norwegian Encore e sulla Norwegian Bliss, con nuove cabana private di lusso. La Norwegian Joy riprenderà la navigazione il 13 febbraio 2024, con un viaggio transatlantico di 11 giorni da Southampton, nel Regno Unito, a Miami. A marzo 2024, la nave effettuerà crociere di sette giorni nei Caraibi da Miami prima di salpare per Bermuda da New York per l'estate 2024. [post_title] => Restyling in arrivo per la Norwegian Joy che rimarrà ferma dal 22 gennaio al 12 febbraio 2024 [post_date] => 2023-07-21T10:21:11+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689934871000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450059 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Giappone avanti tutta: lo scorso giugno il Paese ha accolto 2,07 milioni di visitatori superando, per la prima volta da febbraio 2020, quota 2 milioni a conferma della progressiva escalation positiva iniziata nell'ottobre 2022 con la riapertura delle frontiere al turismo internazionale. Il primo semestre 2023, sempre secondo i dati della Japan National Tourism Organization, ha totalizzato 10,7 milioni di turisti. Nel 2019, ultimo anno pre-pandemia, il Giappone aveva registrato un record di 32 milioni di visitatori. Il totale di 2,07 milioni di arrivi di giugno rappresenta una crescita decisa rispetto agli 1,9 milioni di maggio, sebbene sia ancora al di sotto del 28% rispetto al livello di giugno 2019. I dati Jnto mostrano che i viaggiatori provenienti da Stati Uniti, Europa, Australia e Medio Oriente sono già al di sopra dei livelli del 2019. I visitatori dalla Cina, in precedenza principale bacino di turisti del Giappone, sono aumentati del 55% a 204.500 a giugno rispetto al mese precedente, sebbene ancora molto al di sotto dei livelli del 2019. [post_title] => Giappone: superati a giugno i 2 milioni di arrivi, per la prima volta da febbraio 2020 [post_date] => 2023-07-21T09:10:11+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689930611000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450043 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_450060" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Sergio Martinelli, Antonio Cipparrone, Dante Filippello, Francesco Calia e Claudia Bisignani[/caption] Diminuisce il ticket medio degli investimenti alberghieri, ma rimane l'interesse per le destinazioni resort e cresce, un po' a sorpresa, la predisposizione dei gruppi alberghieri ad acquisire anche la componente immobiliare. La maggior parte delle operazioni riguarda inoltre investimenti value added, mentre mancano ancora i capitali core, sebbene da questo punto di vista qualcosa paia finalmente muoversi. A pesare sullo scenario del real estate alberghiero italiano c'è naturalmente l'aumento dei costi di finanziamento, mentre permane un certo gap tra le richieste di chi vende e le aspettative degli acquirenti. Diminuisce il ticket medio delle operazioni di compravendita E' il quadro tratteggiato da un panel di consulenti ed esperti finanziari, intervenuti in occasione dell'ultimo Hospitality Forum organizzato a Milano da Scenari Immobiliari, in collaborazione con Castello e Anima sgr. "Il primo semestre dell'anno ha registrato un chiaro rallentamento delle transazioni, con un volume complessivo che è rimasto sotto quota 400 milioni di euro: il 58% in meno rispetto allo stesso periodo del 2022 - ha sottolineato l'head of hotels & hospitality Italy di Jones Lang Lasalle, Claudia Bisignani -. Un dato influenzato in particolare dalla diminuzione del ticket medio delle operazioni, che si sono attestate attorno ai 20-22 milioni di euro. Da segnalare è però il crescente interesse mostrato da alcuni gruppi alberghieri verso la componente immobiliare, in controtendenza rispetto ai preponderanti approcci asset-light degli ultimi anni. Permane invece l'appeal delle destinazioni resort, che sono state coinvolte nel 34% delle transazioni registrate". L'atteggiamento degli investitori è più prudente e fly-to-quality A dominare il mercato, secondo Claudia Bisignani, sono stati soprattutto gli investimenti added-value: "I trophy asset continuano tuttavia ad attirare i fondi sovrani e i cosiddetti high net worth individuals (Hnwi: i super ricchi). Una nostra ricerca recente nel lusso ha in particolare evidenziato come il boom dei 5 stelle sia stato sostanzialmente generato dall'accelerazione della domande degli Hnwi, che rappresentano lo 0,34% della popolazione mondiale, ma hanno una capacità di spesa pari al 34% del totale, che sale al 70% nell'alto di gamma. Certo, in generale al momento registriamo un atteggiamento più prudente e fly-to-quality. Io rimango tuttavia positiva per la fine dell’anno, perché vedo ancora tanto interesse verso l’Italia: un Paese che oggi consente tra l'altro una notevole diversificazione geografica degli investimenti, che ormai si spingono oltre le Big 4 (Milano, Roma, Firenze e Venezia), coinvolgendo sia le destinazioni urbane secondarie, sia appunto le mete leisure". Il repricing degli immobili è iniziato Il contesto è chiaramente caratterizzato da investimenti dall'approccio più opportunista, con le operazioni di conversione e riposizionamento che fanno la parte del leone, ha ribadito l'executive director, head of hotels Italy di Cbre Hotels Emea, Francesco Calia. "Questa prima parte del 2023 ha però lanciato segnali di un almeno parziale ritorno dei capitali core: le proprietà cominciano infatti ad accettare un seppur contenuto repricing sui prezzi di vendita degli hotel. Si tratta di ribassi sotto la doppia cifra percentuale, che tuttavia, sommati agli effetti dell'inflazione, possono diventare fattori importanti in fase di contrattazione". Molti gli asset disponibili sul mercato. Ma quanto è sostenibile l'attuale tasso di crescita delle adr? Che sul fronte dell'offerta qualcosa si stia muovendo lo ha confermato anche Antonio Cipparrone di Rothschild: "E' risaputo che quando le cose vanno bene, e oggi le performance degli hotel sono straordinarie, è il momento giusto per vendere. Sul mercato è quindi disponibile un numero consistente di asset singoli e gruppi alberghieri. Il problema, semmai, riguarda sia gli alti tassi di interesse, sia la sostenibilità nel medio-lungo periodo dei ritmi di crescita attuali delle tariffe camere. Due fattori che tendono a preservare il gap sui prezzi tra domanda e offerta". Sul fronte dei capitali, anche per Cipparrone si noterebbero peraltro i primi segnali di un ritorno degli approcci core: "Stiamo registrando una crescita d'interesse da parte dei fondi pensioni canadesi e di quelli sovrani mediorientali, che oggi tendono a operare direttamente nel mercato alberghiero italiano senza passare attraverso altri fondi, come invece erano soliti fare precedentemente. In più si stanno affacciando pure i family office cinesi". Gli investitori core non sono ancora in grado di valutare la qualità dei gestori Attenzione però a fare un'associazione immediata tra family office e capitali core, ha ammonito il managing director, corporate finance real estate di Mediobanca, Dante Filippello: "Anche loro si stanno infatti spostando verso approcci più opportunistici. E non si può neppure contare troppo sui fondi sovrani mediorientali, che spesso agiscono sospinti pure da ragionamenti emozionali, e non possono quindi rappresentare la normalità del mercato. Il tema principale è che il core vero in Italia ancora non esiste. Sta senz'altro aumentando l’interesse verso gli hotel rispetto soprattutto agli uffici. Ma si tratta più che altro di una fetta più grande di una torta più piccola. La questione è che i prezzi dei venditori sono oggi eccessivamente aggressivi, mentre gli investitori core non sono ancora in grado di valutare la qualità dei gestori. E tutto ciò crea distorsioni". La gestazione delle operazioni è spesso troppo lunga In merito alla questione costi del credito, Filippello ha quindi provato a suggerire alcune soluzioni innovative, come per esempio il ricorso al cosiddetto vendor loan, ossia a quel particolare strumento per cui è il venditore stesso a concedere un finanziamento all'acquirente. "Ma ci sono pure private equity che oggi stentano a uscire dagli investimenti. Provano allora a coinvolgere nelle operazioni dei family office, a cui danno la possibilità di una partecipazione crescente, al raggiungimento di determinati obiettivi. Il tutto senza dimenticare le soluzioni ibride, che prevedono una maggiore ingerenza dell'investitore nella gestione dell'operatività degli hotel". Altro fattore frenante del mercato tricolore riguarda poi la lunghezza della gestazione di molte operazioni, specialmente quando riguardano strutture a conduzione familiare, con proprietà a cui manca un'educazione finanziaria. In questo caso, molte volte gioca un ruolo importante l'empatia. Ci sono fondi più empatici, altri meno..". Servono operatori con conoscenza specifica del territorio e capacità di interagire con le istituzioni locali Il director di Lazard, Sergio Martinelli, ha infine parlato della case-history Mangia's e della sua joint venture con Blackstone, tramite la controllata Hotel Investment Partners (Hip). Un'operazione di cui la stessa Lazard è stata advisor finanziario: "Il capitale c'è, ma gli investitori sono interessati soprattutto a deal che permettano operazioni di rebranding e riposizionamento. In tale contesto un ruolo importante lo giocano le competenze del gestore, che non devono riguardare solo l'operatività ma includere anche la conoscenza specifica del territorio e la capacità di interagire con le istituzioni locali. Occorre, inoltre, che l'operatore sia in grado di seguire l'investitore in termini di tempistica ed efficienza. A corollario di tutto ciò, è necessario pure costruire un saldo rapporto di reciproca fiducia". [post_title] => Hospitality Forum: immobili, permane il gap prezzo tra domanda e offerta [post_date] => 2023-07-20T13:47:37+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689860857000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450006 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Glamour To supera i livelli pre-Covid del 2019, rimanendo in linea con i dati della seconda parte dell'anno scorso. Le performance dell'operatore viareggino sono state trainate soprattutto dai risultati di alcune destinazioni top, tra cui gli Stati Uniti, i Caraibi e la Polinesia. Crescita interessante anche per Giappone, Giordana, Israele e varie destinazioni dell'Asia, mentre l'oceano Indiano rimane una destinazione popolare. Il mercato, tuttavia, spiega il fondatore e titolare di Glamour, Luca Buonpensiere, si presenta meno omogeneo rispetto al passato, con momenti di picco e di calo nella domanda: "Le abitudini dei viaggiatori sono cambiate notevolmente nel corso degli ultimi anni: le persone sono ora più attente ai costi e richiedono una maggiore flessibilità nei programmi, prima di prendere decisioni definitive. La novità in controtendenza sia nell’ambito del tour operating in generale, sia per noi di Glamour, è lo studio e la volontà di riprogrammare la destinazione Europa, cercando però itinerari e proposte più complesse e con particolarità tali da incuriosire il cliente finale”. Dopo tre anni il to di Viareggio sta inoltre organizzando l'atteso evento Glamour Exclusive Weekend. In programma a settembre sarà anche l'occasione per festeggiare i 30 anni di attività. La manifestazione si svolgerà presso una prestigiosa location in Toscana, il Renaissance il Ciocco, e offrirà agli agenti di viaggio la possibilità di partecipare a workshop formativi e interventi tecnico-commerciali, con l'intento dichiarato di avvicinare l’iniziativa quasi a una piccola fiera Glamour del turismo. “Ripartiamo da dove eravamo ma vogliamo che l’appuntamento sia ancora più sorprendente", spiega Buonpensiere. [post_title] => Buonpensiere: Glamour supera i livelli del 2019 ma il mercato è un continuo saliscendi [post_date] => 2023-07-20T09:55:15+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689846915000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449993 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo un luglio stabile e in linea con il 2022, si assiste ora a un incremento del 20% delle vendite anticipate per i soggiorni turistici di agosto e settembre: in media, rispetto all'anno scorso, il ritmo è di due camere prenotate in più su dieci. Ma soprattutto, il trend corrente pone l'estate 2023 sopra ai livelli già record del 2019. A luglio, in particolare, sarebbe già prenotato il 58,4% delle camere/posti letto disponibili; una percentuale che sale all’83,6% per agosto e si assesta intorno al 48,9% per settembre. Lo rivela l'ultima indagine commissionata da Enit a Isnart - Unioncamere, che ha monitorato l'andamento dell'ospitalità nelle imprese ricettive italiane tra il 30 giugno e il 7 luglio. “L’Italia è di nuovo al centro del turismo internazionale, che è pronto a raggiungere i numeri pre-pandemia - sottolinea la presidente e ceo di Enit, Ivana Jelinic -. Ad agosto, in particolare, è straniero un turista su tre. In linea generale, tra luglio e settembre, sei operatori su dieci segnalano una stabilità rispetto allo scorso anno nelle prenotazioni della clientela straniera, mentre in tre casi su dieci si registra una crescita, che riguarda in prevalenza i turisti provenienti dalla Germania e dalla Francia, seguite da Usa e Paesi Bassi”. Ad anticipare le vendite sono soprattutto le strutture alberghiere di ogni categoria (prenotate il 63,5% delle camere disponibili per luglio, l’84,3% per agosto e il 45,7% per settembre) e gli agriturismi (luglio 66,9%, agosto 90,2%), seguiti dai b&b (68,5% luglio, 86,2% agosto) per il comparto extralberghiero. [caption id="attachment_449994" align="alignright" width="300"] Loretta Credaro[/caption] “Le prenotazioni segnalate dagli operatori ricettivi italiani sono superiori a quelle del venduto nell’estate 2019 che, come sappiamo, fu un anno record per la filiera turistica italiana - sottolinea la nuova presidente Isnart, Loretta Credaro -. Questi risultati sono in larga parte legati alla domanda italiana, che rappresenta nel mese di punta di agosto il 72% della clientela delle strutture del nostro sistema di ospitalità, con un andamento segnalato come stabile, per tutto il trimestre estivo, da sette operatori su dieci”. Recupera tra gli altri il terreno perduto lo scorso anno il prodotto montagna, che per questa estate fa registrare prenotazioni al 62% per il mese di luglio e vicine al tutto esaurito per agosto (88,2%), con un 41,3% di vendite già chiuse per settembre. Al mare prenotate per luglio il 54,8% delle camere disponibili, meno dello scorso anno, ma con un recupero per i soggiorni programmati di agosto che raggiungono una media dell’81,7% delle disponibilità del periodo (circa una camera in più ogni dieci rispetto al 2022) e un 52,3% di prenotazioni per settembre. Buone prospettive anche per i gestori delle strutture ricettive in città, con prenotazioni che superano quelle del 2022 in tutto il trimestre, con un 57,6% di camere prenotate per luglio, un 82,5% di occupazione media per agosto e un 50,4% per settembre. Quanto all’andamento gestionale delle imprese, a stimare almeno un pareggio di bilancio per il 2023 è il 67,7% degli operatori. Previsioni cautamente ottimistiche, dunque, che derivano dalle prenotazioni consistenti già ricevute per la stagione estiva ma soprattutto da un buon consuntivo per il primo semestre del 2023: occupate in media a gennaio il 35,2% delle camere disponibili (+7 punti percentuali rispetto al 2019), a febbraio il 33,8% (+4,6 p.p.) a marzo il 36,6% (+4,5 p.p.), ad aprile il 39,7% (+2 p.p.) a maggio il 46% (+5 p.p.) e a giugno il 64,7% (+10,2 p.p.). Un trend trainato nella stagione invernale dall’appeal delle strutture ricettive montane (tra gennaio e marzo vendute tra il 42% e il 50% delle camere disponibili), mentre la primavera è stata caratterizzata in positivo soprattutto dalle strutture termali (aprile 47,2%, maggio 56,5% di vendite) e il mese di giugno dalla bella performance delle strutture nelle località lacuali (70,2%). [post_title] => Enit - Isnart: si prepara un'estate record trainata dalla domanda domestica [post_date] => 2023-07-19T15:06:54+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689779214000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449951 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2023 degli affitti brevi fa segnare pernottamenti a +70% e prenotazioni a +73% rispetto all'anno scorso. Lo rivela una fotografia del comparto scattata da Halldis, storico operatore italiano con sede a Milano, che ha analizzato i dati relativi a oltre 1.200 proprietà tra appartamenti, palazzi e ville, in più di 120 località tricolori ed europee. Gli italiani rappresentano il 31,5% degli arrivi, mentre il resto è diviso tra ospiti provenienti da altre nazioni europee, che pesano per oltre il 52%, dall’America del Nord per il 7% e da ulteriori mercati. In calo i turisti che giungono dall’Asia e dal Sud del Nuovo continente, quasi azzerati quelli dalla Russia e dalla Ucraina. Mentre nella prima parte dell’anno, i flussi si sono concentrati sulle grandi città come Roma, con il 21% degli arrivi, Milano (12%), Firenze (10%), Venezia (8%), durante l’estate sono le classiche mete di vacanza che pesano di più, con un 30% di tutti gli arrivi, mentre la montagna vale il 18%, i laghi e la campagna, soprattutto la Toscana, il 12% A cambiare negli anni, non è la durata media della prenotazione, che risulta pari a otto/nove giorni, ma la disponibilità economica. Infatti, se nel 2021 il valore medio di una prenotazione è stato di 976 euro con un costo giornaliero di 121 euro, nel 2022 il primo sale a 1.286 e il secondo a 145 euro, nel 2023 rispettivamente a 1.516 e 180 euro. “Gli affitti brevi – afferma Vincenzo Cella, general manager Halldis – si confermano trainanti, oltre che per la prima parte dell’anno, anche per questa estate. In Italia, secondo una nostra elaborazione su dati Istat e Scenari immobiliari, questo settore riguarda circa 600 mila immobili per un valore, a parere dell’Osservatorio digitale Politecnico Milano, di circa 3 miliardi di euro. Il mercato apprezza i property manager come noi, che gestiscono per conto terzi il prodotto casa, pari a circa il 25% del totale di quelle destinate agli affitti brevi, perché garantiscono privacy, qualità dei servizi, gestione innovativa del pricing e operazioni di promozione e marketing del prodotto, oltre che naturalmente un reddito per i proprietari. Ben venga in questo senso la proposta di regolamentazione del settore, che deve essere condivisa e portare vantaggi a tutte le parti in causa”. [post_title] => Halldis: pernottamenti a +70% nel segmento degli affitti brevi [post_date] => 2023-07-19T11:32:55+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689766375000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449853 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Parte bene l'estate di Garibaldi Hotels che in questo inizio di alta stagione registra già un +38% di fatturato rispetto a 12 mesi fa. A trainare le performance del gruppo pugliese è soprattutto la Sardegna ma anche anche il Trentino conferma le prospettive di crescita, registrando un + 25% medio, con alcune strutture che, a metà luglio, hanno già raggiunto il fatturato consolidato dell’estate 2022. “La ripartenza delle destinazioni estere a lungo e medio raggio ha sicuramente avuto al momento qualche ricaduta sul mare Italia, ma molto dipende da quando si è venduto le camere, con che modalità e su quali mercati - spiega il direttore generale della compagnia, Fabrizio Prete -. È evidente infatti che, volendo mantenere le stesse tecniche di vendita degli ultimi due anni, le conseguenze possono essere impattanti sul fatturato e sull’adr, ma in caso contrario l’effetto negativo si attenua e in alcuni casi si inverte. I primi dati, che abbiamo elaborato dopo poco più di un mese dell’apertura delle nostre strutture e le prenotazioni per i prossimi mesi, ci portano infatti a essere ottimisti. Il Santina Resort, oramai ben avviato, è la sorpresa di quest’estate con un incremento, al momento, del 50%. Bene anche Puglia e Sicilia, mete sempre molto ambite sia dagli italiani che dagli stranieri”. Sul fronte degli stranieri prosegue inoltre il percorso di destagionalizzazione del gruppo, al fine di incrementare questo segmento ancora marginale ma con un enorme potenziale: “L’ingresso nel team di Luigi Tilotta come direttore commerciale fa parte di una strategia di sviluppo incentrata soprattutto su questo obiettivo e sulla managerializzazione dell’azienda - prosegue Prete -. A oggi la presenza degli stranieri nelle nostre strutture è di circa il 18%, grazie ad accordi con to in alcuni paesi come Francia, Germania, Polonia, Cecoslovacchia che ci permettono di ottimizzare i periodi di bassa stagione. Vogliamo arrivare al 35% e abbiamo tutte le carte in regola per sviluppare ulteriormente questo mercato". Il 2023 ha segnato la completa ripresa anche del turismo nelle città d’arte con Roma e Lecce protagoniste, dove i city hotel della compagnia hanno registrato un fatturato positivo già da inizio anno. Anche l’estate si prospetta perciò a pieno regime, un po' in controtendenza rispetto a qualche anno fa. “Bisognerà ovviamente valutare la marginalità, che negli anni scorsi è stata erosa dai costi fissi elevati - conclude Prete -. Oggi però i prezzi leggermente calmierati ci permettono di fare previsioni un po' più ottimistiche per questa calda estate. La sfida è poter raggiungere una marginalità tale che possa contrastare anche il notevole incremento degli oneri finanziari dovuti all’impennata dei tassi di interesse. Proprio per questo motivo oggi bisogna fare estrema attenzione agli investimenti e concentrarsi sulla vendita di ciò che si ha, senza sognare rinnovamenti o trasformazioni di prodotti alberghieri. Soprattutto in aree e strutture dove tutto questo non è poi ribaltabile sulle tariffe per varie ragioni e specialmente dove non si può garantire un’apertura della proprietà almeno su dieci mesi, in modo da avere una continuità operativa pressoché annuale e un ammortamento di tali investimenti e dei costi fissi su un periodo più ampio. Impensabile infatti attivare operazioni importanti su strutture con apertura di appena quattro o cinque mesi, di qualsiasi categoria esse siano ”. [post_title] => Garibaldi Hotels: estate a +38% di fatturato. Meglio anche le marginalità. La sfida? I tassi di interesse [post_date] => 2023-07-18T11:24:39+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689679479000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "primo semestre covivio trainato dalle performance alberghiere" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":48,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":950,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450113","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_423831\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'amministratore delegato di Covivio Italia Alexei Dal Pastro[/caption]\r

\r

Che l'ospitalità goda oggi di ottima salute lo confermano anche i dati della semestrale di un operatore real estate di respiro europeo come Covivio. \"La ripresa dell'attività alberghiera e la forte crescita dei ricavi a perimetro costante hanno compensato i minori margini sullo sviluppo immobiliare, l'impatto delle vendite e l’aumento degli oneri finanziari\", si legge infatti nella nota di accompagnamento al bilancio gennaio-giugno 2024.\r

\r

\"Dato l’attuale contesto dei tassi di interesse e dell’andamento del mercato degli investimenti - prosegue il documento - il valore del portafoglio del gruppo (valutato ogni sei mesi da esperti indipendenti) segna una diminuzione del 5,5% a perimetro costante (per l’Italia -1,5%), attestandosi a 24,8 miliardi di euro (16,4 mld di euro la quota di competenza del gruppo). L'aumento dei tassi di capitalizzazione (nell’ordine di +36 punti base su sei mesi a perimetro costante) è stato inoltre parzialmente compensato dalla forte dinamica dei canoni su tutte le attività. L'EPRA Earnings rettificato (i risultati sulle attività operative, ndr) è stato di 223,4 milioni di euro e di 2,36 euro/azione, stabile rispetto all'anno precedente. In un contesto finanziario e di mercato difficile per gli investimenti immobiliari, Covivio sta raccogliendo i frutti della sua strategia rafforzando il bilancio e sfruttando l'andamento favorevole dei mercati dei canoni. I ricavi del settore alberghiero sono andati meglio del previsto, così come il contributo dell'indicizzazione degli uffici. Covivio ha quindi alzato il suo obiettivo di Epra Earnings rettificato per il 2023 a 420 milioni di euro, rispetto ai 410 mln di euro iniziali (4,3 euro/azione)\".\r

\r

Per quanto riguarda poi il settore alberghiero nello specifico, \"nella prima metà del 2023 la performance alberghiera ha continuato a crescere, trainata da forti aumenti dei prezzi medi, ma anche a partire da maggio da un ritorno a tassi di occupazione vicini o superiori ai livelli del 2019 (-1,9 pt in Europa e +1,2 pt in Francia). Gli ottimi risultati ottenuti dal mercato dell'ospitalità nella prima metà dell'anno hanno portato perciò a una crescita dei ricavi del +20,3% a perimetro costante. I ricavi variabili, che beneficiano di un effetto base favorevole, sono cresciuti del +42%: i canoni variabili del portafoglio AccorInvest sono aumentati del +32% a perimetro costante, beneficiando della forte performance degli immobili parigini, mentre i margini operativi lordi (ebitda) degli hotel detenuti e gestiti è aumentato del 54%. Anche i canoni fissi hanno registrato un forte aumento, pari al +10% a perimetro costante, favorito dall'indicizzazione (4,7 pt), dall'attivazione di canoni variabili aggiuntivi (4,6 pt) in virtù delle ottime performance e da operazioni di asset management (0,4 pt). Nel settore alberghiero, infine, anche i valori del portafoglio immobiliare mostrano maggiore resistenza (-0,8% a perimetro costante), beneficiando di un rendimento iniziale più elevato e della continua ripresa dell'attività. Il valore degli immobili a reddito variabile è diminuito del 0,5% mentre quello degli immobili a reddito fisso dell'1,1%\".","post_title":"Primo semestre Covivio trainato dalle performance alberghiere","post_date":"2023-07-21T11:17:03+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1689938223000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450097","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si svolgerà dal 5 al 10 agosto Cairo Medievale, la grande festa che animerà le vie del centro storico del comune della Valbormida. L'evento, patrocinato da regione Liguria, è giunto alla sua trentaduesima edizione e metterà al centro le tradizioni di un periodo storico ricco di fascino. In questa edizione si narrerà la storia di San Francesco, che nel 1213, indossati gli umili abiti da predicatore, si trovò a transitare nella valle dove secondo la leggenda compì il Miracolo. Donò infatti l’udito e la parola a una bellissima giovane di nome Alasia, figlia di Ottone del Carretto e di Alda di Ugone degli Embriaci, genovese di nascita.\r

\r

Nell’edizione 2023 saranno 20 le associazioni, capitanate dalla pro loco di Cairo Montenotte, organizzatrice della manifestazione, a dar vita ad altrettante taverne dove si potranno gustare piatti della tradizione locale e dove oltre 400 volontari, vestiti con abiti d’epoca, si adopereranno per accogliere i visitatori. Per l'intrattenimento verranno ospitate 15 compagnie di artisti, dai musici ai saltimbanchi, che daranno vita a performance adatte a tutta la famiglia. Nel centro storico verranno anche allestite due arene per gli spettacoli, la principale in piazza della Vittoria e un’altra in piazza XX Settembre. Grazie a Cairo Medievale, il comune di Cairo Montenotte, unico in Liguria, è entrato a far parte del circuito Medieval Italy: un gruppo di promozione turistica che valorizza 14 città con feste a tema.\r

\r

«Un interessante e ricco programma di spettacoli ed eventi - ha commentato l’assessore regionale al Turismo e ai grandi eventi, Augusto Sartori - per una manifestazione che da oltre trent’anni è appuntamento fisso della Valbormida e che richiama migliaia di persone a Cairo. Da Ventimiglia a Sarzana, dalla costa all’entroterra, la Liguria è sempre più attrattiva e anche eventi di questa portata culturale e storica contribuiscono in maniera importante a renderla unica in Italia».","post_title":"Liguria, Cairo Medievale: dal 5 al 10 agosto un ricco programma di eventi e spettacoli","post_date":"2023-07-21T10:45:43+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1689936343000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450087","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una nuova Thermal suite nella Mandara spa and salon, l’ampliamento del Vibe Beach Club, l’aggiunta di 64 nuove cabine, la realizzazione della Haven Premier Owner's suite da tre camere. Sono alcune delle novità che attenderanno gli ospiti della Norwegian Joy, una volta che la nave della flotta Ncl avrà completato il processo di rinnovamento previsto a inizio 2024. L'unità rimarrà infatti in bacino di carenaggio per tre settimane di lavori dal 22 gennaio al 12 febbraio del prossimo anno.\r

\r

Una volta terminato il restyling, gli ospiti avranno dunque accesso alla nuovissima Thermal suite, che presto sarà la più grande sulle navi della classe Breakaway-Plus. Progettata tenendo conto del feedback dei passeggeri Ncl, vanterà un layout più centralizzato, oltre a opere d’arte e un corridoio d'ingresso circondato da cascate. Un'area lounge separata sarà dotata del triplo di lettini riscaldati e gli ospiti potranno accedere a esperienze rilassanti e rinvigorenti tra cui sauna, ice room e bagno turco con aromaterapia. Inoltre saranno presenti lettini multisensoriali e una nuova Biostation con IV Drip Therapy: un trattamento ringiovanente che fornisce nutrienti essenziali al corpo. Disponibile pure la terapia aptica Kneipp, che massaggia i piedi mentre gli ospiti camminano attraverso un ruscello di ciottoli che alterna pediluvi caldi e freddi. La nuova Thermal Suite sostituirà il Galaxy Pavilion, il complesso di realtà virtuale della nave.\r

\r

L’intervento in programma includerà inoltre il riutilizzo di una parte dell'Observation Lounge per creare 24 nuove cabine con balcone, oltre a 40 nuove cabine spa con balcone, che comprenderanno l'accesso diretto alla Mandara Spa e alla Thermal suite. Inoltre, le Premier Owner's suites della The Haven by Norwegian Joy verranno ampliate fino ad avere tre camere da letto. Il Vibe Beach Club adults-only sarà ampliato, occupando l'arena Laser Tag esistente sul ponte 20. Lo spazio vanterà un layout simile al Vibe Beach Club della Norwegian Encore e sulla Norwegian Bliss, con nuove cabana private di lusso. La Norwegian Joy riprenderà la navigazione il 13 febbraio 2024, con un viaggio transatlantico di 11 giorni da Southampton, nel Regno Unito, a Miami. A marzo 2024, la nave effettuerà crociere di sette giorni nei Caraibi da Miami prima di salpare per Bermuda da New York per l'estate 2024.","post_title":"Restyling in arrivo per la Norwegian Joy che rimarrà ferma dal 22 gennaio al 12 febbraio 2024","post_date":"2023-07-21T10:21:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1689934871000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450059","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Giappone avanti tutta: lo scorso giugno il Paese ha accolto 2,07 milioni di visitatori superando, per la prima volta da febbraio 2020, quota 2 milioni a conferma della progressiva escalation positiva iniziata nell'ottobre 2022 con la riapertura delle frontiere al turismo internazionale.\r

\r

Il primo semestre 2023, sempre secondo i dati della Japan National Tourism Organization, ha totalizzato 10,7 milioni di turisti. Nel 2019, ultimo anno pre-pandemia, il Giappone aveva registrato un record di 32 milioni di visitatori. Il totale di 2,07 milioni di arrivi di giugno rappresenta una crescita decisa rispetto agli 1,9 milioni di maggio, sebbene sia ancora al di sotto del 28% rispetto al livello di giugno 2019.\r

\r

I dati Jnto mostrano che i viaggiatori provenienti da Stati Uniti, Europa, Australia e Medio Oriente sono già al di sopra dei livelli del 2019.\r

\r

I visitatori dalla Cina, in precedenza principale bacino di turisti del Giappone, sono aumentati del 55% a 204.500 a giugno rispetto al mese precedente, sebbene ancora molto al di sotto dei livelli del 2019.","post_title":"Giappone: superati a giugno i 2 milioni di arrivi, per la prima volta da febbraio 2020","post_date":"2023-07-21T09:10:11+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1689930611000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450043","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_450060\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Sergio Martinelli, Antonio Cipparrone, Dante Filippello, Francesco Calia e Claudia Bisignani[/caption]\r

\r

Diminuisce il ticket medio degli investimenti alberghieri, ma rimane l'interesse per le destinazioni resort e cresce, un po' a sorpresa, la predisposizione dei gruppi alberghieri ad acquisire anche la componente immobiliare. La maggior parte delle operazioni riguarda inoltre investimenti value added, mentre mancano ancora i capitali core, sebbene da questo punto di vista qualcosa paia finalmente muoversi. A pesare sullo scenario del real estate alberghiero italiano c'è naturalmente l'aumento dei costi di finanziamento, mentre permane un certo gap tra le richieste di chi vende e le aspettative degli acquirenti.\r

\r

Diminuisce il ticket medio delle operazioni di compravendita\r

\r

E' il quadro tratteggiato da un panel di consulenti ed esperti finanziari, intervenuti in occasione dell'ultimo Hospitality Forum organizzato a Milano da Scenari Immobiliari, in collaborazione con Castello e Anima sgr. \"Il primo semestre dell'anno ha registrato un chiaro rallentamento delle transazioni, con un volume complessivo che è rimasto sotto quota 400 milioni di euro: il 58% in meno rispetto allo stesso periodo del 2022 - ha sottolineato l'head of hotels & hospitality Italy di Jones Lang Lasalle, Claudia Bisignani -. Un dato influenzato in particolare dalla diminuzione del ticket medio delle operazioni, che si sono attestate attorno ai 20-22 milioni di euro. Da segnalare è però il crescente interesse mostrato da alcuni gruppi alberghieri verso la componente immobiliare, in controtendenza rispetto ai preponderanti approcci asset-light degli ultimi anni. Permane invece l'appeal delle destinazioni resort, che sono state coinvolte nel 34% delle transazioni registrate\".\r

\r

L'atteggiamento degli investitori è più prudente e fly-to-quality\r

\r

A dominare il mercato, secondo Claudia Bisignani, sono stati soprattutto gli investimenti added-value: \"I trophy asset continuano tuttavia ad attirare i fondi sovrani e i cosiddetti high net worth individuals (Hnwi: i super ricchi). Una nostra ricerca recente nel lusso ha in particolare evidenziato come il boom dei 5 stelle sia stato sostanzialmente generato dall'accelerazione della domande degli Hnwi, che rappresentano lo 0,34% della popolazione mondiale, ma hanno una capacità di spesa pari al 34% del totale, che sale al 70% nell'alto di gamma. Certo, in generale al momento registriamo un atteggiamento più prudente e fly-to-quality. Io rimango tuttavia positiva per la fine dell’anno, perché vedo ancora tanto interesse verso l’Italia: un Paese che oggi consente tra l'altro una notevole diversificazione geografica degli investimenti, che ormai si spingono oltre le Big 4 (Milano, Roma, Firenze e Venezia), coinvolgendo sia le destinazioni urbane secondarie, sia appunto le mete leisure\".\r

\r

Il repricing degli immobili è iniziato\r

\r

Il contesto è chiaramente caratterizzato da investimenti dall'approccio più opportunista, con le operazioni di conversione e riposizionamento che fanno la parte del leone, ha ribadito l'executive director, head of hotels Italy di Cbre Hotels Emea, Francesco Calia. \"Questa prima parte del 2023 ha però lanciato segnali di un almeno parziale ritorno dei capitali core: le proprietà cominciano infatti ad accettare un seppur contenuto repricing sui prezzi di vendita degli hotel. Si tratta di ribassi sotto la doppia cifra percentuale, che tuttavia, sommati agli effetti dell'inflazione, possono diventare fattori importanti in fase di contrattazione\".\r

\r

Molti gli asset disponibili sul mercato. Ma quanto è sostenibile l'attuale tasso di crescita delle adr?\r

\r

Che sul fronte dell'offerta qualcosa si stia muovendo lo ha confermato anche Antonio Cipparrone di Rothschild: \"E' risaputo che quando le cose vanno bene, e oggi le performance degli hotel sono straordinarie, è il momento giusto per vendere. Sul mercato è quindi disponibile un numero consistente di asset singoli e gruppi alberghieri. Il problema, semmai, riguarda sia gli alti tassi di interesse, sia la sostenibilità nel medio-lungo periodo dei ritmi di crescita attuali delle tariffe camere. Due fattori che tendono a preservare il gap sui prezzi tra domanda e offerta\". Sul fronte dei capitali, anche per Cipparrone si noterebbero peraltro i primi segnali di un ritorno degli approcci core: \"Stiamo registrando una crescita d'interesse da parte dei fondi pensioni canadesi e di quelli sovrani mediorientali, che oggi tendono a operare direttamente nel mercato alberghiero italiano senza passare attraverso altri fondi, come invece erano soliti fare precedentemente. In più si stanno affacciando pure i family office cinesi\".\r

\r

Gli investitori core non sono ancora in grado di valutare la qualità dei gestori\r

\r

Attenzione però a fare un'associazione immediata tra family office e capitali core, ha ammonito il managing director, corporate finance real estate di Mediobanca, Dante Filippello: \"Anche loro si stanno infatti spostando verso approcci più opportunistici. E non si può neppure contare troppo sui fondi sovrani mediorientali, che spesso agiscono sospinti pure da ragionamenti emozionali, e non possono quindi rappresentare la normalità del mercato. Il tema principale è che il core vero in Italia ancora non esiste. Sta senz'altro aumentando l’interesse verso gli hotel rispetto soprattutto agli uffici. Ma si tratta più che altro di una fetta più grande di una torta più piccola. La questione è che i prezzi dei venditori sono oggi eccessivamente aggressivi, mentre gli investitori core non sono ancora in grado di valutare la qualità dei gestori. E tutto ciò crea distorsioni\".\r

\r

La gestazione delle operazioni è spesso troppo lunga\r

\r

In merito alla questione costi del credito, Filippello ha quindi provato a suggerire alcune soluzioni innovative, come per esempio il ricorso al cosiddetto vendor loan, ossia a quel particolare strumento per cui è il venditore stesso a concedere un finanziamento all'acquirente. \"Ma ci sono pure private equity che oggi stentano a uscire dagli investimenti. Provano allora a coinvolgere nelle operazioni dei family office, a cui danno la possibilità di una partecipazione crescente, al raggiungimento di determinati obiettivi. Il tutto senza dimenticare le soluzioni ibride, che prevedono una maggiore ingerenza dell'investitore nella gestione dell'operatività degli hotel\". Altro fattore frenante del mercato tricolore riguarda poi la lunghezza della gestazione di molte operazioni, specialmente quando riguardano strutture a conduzione familiare, con proprietà a cui manca un'educazione finanziaria. In questo caso, molte volte gioca un ruolo importante l'empatia. Ci sono fondi più empatici, altri meno..\".\r

\r

Servono operatori con conoscenza specifica del territorio e capacità di interagire con le istituzioni locali\r

\r

Il director di Lazard, Sergio Martinelli, ha infine parlato della case-history Mangia's e della sua joint venture con Blackstone, tramite la controllata Hotel Investment Partners (Hip). Un'operazione di cui la stessa Lazard è stata advisor finanziario: \"Il capitale c'è, ma gli investitori sono interessati soprattutto a deal che permettano operazioni di rebranding e riposizionamento. In tale contesto un ruolo importante lo giocano le competenze del gestore, che non devono riguardare solo l'operatività ma includere anche la conoscenza specifica del territorio e la capacità di interagire con le istituzioni locali. Occorre, inoltre, che l'operatore sia in grado di seguire l'investitore in termini di tempistica ed efficienza. A corollario di tutto ciò, è necessario pure costruire un saldo rapporto di reciproca fiducia\".","post_title":"Hospitality Forum: immobili, permane il gap prezzo tra domanda e offerta","post_date":"2023-07-20T13:47:37+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1689860857000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450006","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Glamour To supera i livelli pre-Covid del 2019, rimanendo in linea con i dati della seconda parte dell'anno scorso. Le performance dell'operatore viareggino sono state trainate soprattutto dai risultati di alcune destinazioni top, tra cui gli Stati Uniti, i Caraibi e la Polinesia. Crescita interessante anche per Giappone, Giordana, Israele e varie destinazioni dell'Asia, mentre l'oceano Indiano rimane una destinazione popolare. Il mercato, tuttavia, spiega il fondatore e titolare di Glamour, Luca Buonpensiere, si presenta meno omogeneo rispetto al passato, con momenti di picco e di calo nella domanda: \"Le abitudini dei viaggiatori sono cambiate notevolmente nel corso degli ultimi anni: le persone sono ora più attente ai costi e richiedono una maggiore flessibilità nei programmi, prima di prendere decisioni definitive. La novità in controtendenza sia nell’ambito del tour operating in generale, sia per noi di Glamour, è lo studio e la volontà di riprogrammare la destinazione Europa, cercando però itinerari e proposte più complesse e con particolarità tali da incuriosire il cliente finale”.\r

\r

Dopo tre anni il to di Viareggio sta inoltre organizzando l'atteso evento Glamour Exclusive Weekend. In programma a settembre sarà anche l'occasione per festeggiare i 30 anni di attività. La manifestazione si svolgerà presso una prestigiosa location in Toscana, il Renaissance il Ciocco, e offrirà agli agenti di viaggio la possibilità di partecipare a workshop formativi e interventi tecnico-commerciali, con l'intento dichiarato di avvicinare l’iniziativa quasi a una piccola fiera Glamour del turismo. “Ripartiamo da dove eravamo ma vogliamo che l’appuntamento sia ancora più sorprendente\", spiega Buonpensiere.","post_title":"Buonpensiere: Glamour supera i livelli del 2019 ma il mercato è un continuo saliscendi","post_date":"2023-07-20T09:55:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1689846915000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449993","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo un luglio stabile e in linea con il 2022, si assiste ora a un incremento del 20% delle vendite anticipate per i soggiorni turistici di agosto e settembre: in media, rispetto all'anno scorso, il ritmo è di due camere prenotate in più su dieci. Ma soprattutto, il trend corrente pone l'estate 2023 sopra ai livelli già record del 2019. A luglio, in particolare, sarebbe già prenotato il 58,4% delle camere/posti letto disponibili; una percentuale che sale all’83,6% per agosto e si assesta intorno al 48,9% per settembre. Lo rivela l'ultima indagine commissionata da Enit a Isnart - Unioncamere, che ha monitorato l'andamento dell'ospitalità nelle imprese ricettive italiane tra il 30 giugno e il 7 luglio.\r

\r

“L’Italia è di nuovo al centro del turismo internazionale, che è pronto a raggiungere i numeri pre-pandemia - sottolinea la presidente e ceo di Enit, Ivana Jelinic -. Ad agosto, in particolare, è straniero un turista su tre. In linea generale, tra luglio e settembre, sei operatori su dieci segnalano una stabilità rispetto allo scorso anno nelle prenotazioni della clientela straniera, mentre in tre casi su dieci si registra una crescita, che riguarda in prevalenza i turisti provenienti dalla Germania e dalla Francia, seguite da Usa e Paesi Bassi”. Ad anticipare le vendite sono soprattutto le strutture alberghiere di ogni categoria (prenotate il 63,5% delle camere disponibili per luglio, l’84,3% per agosto e il 45,7% per settembre) e gli agriturismi (luglio 66,9%, agosto 90,2%), seguiti dai b&b (68,5% luglio, 86,2% agosto) per il comparto extralberghiero.\r

\r

[caption id=\"attachment_449994\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Loretta Credaro[/caption]\r

\r

“Le prenotazioni segnalate dagli operatori ricettivi italiani sono superiori a quelle del venduto nell’estate 2019 che, come sappiamo, fu un anno record per la filiera turistica italiana - sottolinea la nuova presidente Isnart, Loretta Credaro -. Questi risultati sono in larga parte legati alla domanda italiana, che rappresenta nel mese di punta di agosto il 72% della clientela delle strutture del nostro sistema di ospitalità, con un andamento segnalato come stabile, per tutto il trimestre estivo, da sette operatori su dieci”.\r

\r

Recupera tra gli altri il terreno perduto lo scorso anno il prodotto montagna, che per questa estate fa registrare prenotazioni al 62% per il mese di luglio e vicine al tutto esaurito per agosto (88,2%), con un 41,3% di vendite già chiuse per settembre. Al mare prenotate per luglio il 54,8% delle camere disponibili, meno dello scorso anno, ma con un recupero per i soggiorni programmati di agosto che raggiungono una media dell’81,7% delle disponibilità del periodo (circa una camera in più ogni dieci rispetto al 2022) e un 52,3% di prenotazioni per settembre. Buone prospettive anche per i gestori delle strutture ricettive in città, con prenotazioni che superano quelle del 2022 in tutto il trimestre, con un 57,6% di camere prenotate per luglio, un 82,5% di occupazione media per agosto e un 50,4% per settembre.\r

\r

Quanto all’andamento gestionale delle imprese, a stimare almeno un pareggio di bilancio per il 2023 è il 67,7% degli operatori. Previsioni cautamente ottimistiche, dunque, che derivano dalle prenotazioni consistenti già ricevute per la stagione estiva ma soprattutto da un buon consuntivo per il primo semestre del 2023: occupate in media a gennaio il 35,2% delle camere disponibili (+7 punti percentuali rispetto al 2019), a febbraio il 33,8% (+4,6 p.p.) a marzo il 36,6% (+4,5 p.p.), ad aprile il 39,7% (+2 p.p.) a maggio il 46% (+5 p.p.) e a giugno il 64,7% (+10,2 p.p.). Un trend trainato nella stagione invernale dall’appeal delle strutture ricettive montane (tra gennaio e marzo vendute tra il 42% e il 50% delle camere disponibili), mentre la primavera è stata caratterizzata in positivo soprattutto dalle strutture termali (aprile 47,2%, maggio 56,5% di vendite) e il mese di giugno dalla bella performance delle strutture nelle località lacuali (70,2%).","post_title":"Enit - Isnart: si prepara un'estate record trainata dalla domanda domestica","post_date":"2023-07-19T15:06:54+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1689779214000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449951","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2023 degli affitti brevi fa segnare pernottamenti a +70% e prenotazioni a +73% rispetto all'anno scorso. Lo rivela una fotografia del comparto scattata da Halldis, storico operatore italiano con sede a Milano, che ha analizzato i dati relativi a oltre 1.200 proprietà tra appartamenti, palazzi e ville, in più di 120 località tricolori ed europee.\r

\r

Gli italiani rappresentano il 31,5% degli arrivi, mentre il resto è diviso tra ospiti provenienti da altre nazioni europee, che pesano per oltre il 52%, dall’America del Nord per il 7% e da ulteriori mercati. In calo i turisti che giungono dall’Asia e dal Sud del Nuovo continente, quasi azzerati quelli dalla Russia e dalla Ucraina. Mentre nella prima parte dell’anno, i flussi si sono concentrati sulle grandi città come Roma, con il 21% degli arrivi, Milano (12%), Firenze (10%), Venezia (8%), durante l’estate sono le classiche mete di vacanza che pesano di più, con un 30% di tutti gli arrivi, mentre la montagna vale il 18%, i laghi e la campagna, soprattutto la Toscana, il 12% A cambiare negli anni, non è la durata media della prenotazione, che risulta pari a otto/nove giorni, ma la disponibilità economica. Infatti, se nel 2021 il valore medio di una prenotazione è stato di 976 euro con un costo giornaliero di 121 euro, nel 2022 il primo sale a 1.286 e il secondo a 145 euro, nel 2023 rispettivamente a 1.516 e 180 euro.\r

\r

“Gli affitti brevi – afferma Vincenzo Cella, general manager Halldis – si confermano trainanti, oltre che per la prima parte dell’anno, anche per questa estate. In Italia, secondo una nostra elaborazione su dati Istat e Scenari immobiliari, questo settore riguarda circa 600 mila immobili per un valore, a parere dell’Osservatorio digitale Politecnico Milano, di circa 3 miliardi di euro. Il mercato apprezza i property manager come noi, che gestiscono per conto terzi il prodotto casa, pari a circa il 25% del totale di quelle destinate agli affitti brevi, perché garantiscono privacy, qualità dei servizi, gestione innovativa del pricing e operazioni di promozione e marketing del prodotto, oltre che naturalmente un reddito per i proprietari. Ben venga in questo senso la proposta di regolamentazione del settore, che deve essere condivisa e portare vantaggi a tutte le parti in causa”.","post_title":"Halldis: pernottamenti a +70% nel segmento degli affitti brevi","post_date":"2023-07-19T11:32:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1689766375000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449853","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parte bene l'estate di Garibaldi Hotels che in questo inizio di alta stagione registra già un +38% di fatturato rispetto a 12 mesi fa. A trainare le performance del gruppo pugliese è soprattutto la Sardegna ma anche anche il Trentino conferma le prospettive di crescita, registrando un + 25% medio, con alcune strutture che, a metà luglio, hanno già raggiunto il fatturato consolidato dell’estate 2022.\r

\r

“La ripartenza delle destinazioni estere a lungo e medio raggio ha sicuramente avuto al momento qualche ricaduta sul mare Italia, ma molto dipende da quando si è venduto le camere, con che modalità e su quali mercati - spiega il direttore generale della compagnia, Fabrizio Prete -. È evidente infatti che, volendo mantenere le stesse tecniche di vendita degli ultimi due anni, le conseguenze possono essere impattanti sul fatturato e sull’adr, ma in caso contrario l’effetto negativo si attenua e in alcuni casi si inverte. I primi dati, che abbiamo elaborato dopo poco più di un mese dell’apertura delle nostre strutture e le prenotazioni per i prossimi mesi, ci portano infatti a essere ottimisti. Il Santina Resort, oramai ben avviato, è la sorpresa di quest’estate con un incremento, al momento, del 50%. Bene anche Puglia e Sicilia, mete sempre molto ambite sia dagli italiani che dagli stranieri”.\r

\r

Sul fronte degli stranieri prosegue inoltre il percorso di destagionalizzazione del gruppo, al fine di incrementare questo segmento ancora marginale ma con un enorme potenziale: “L’ingresso nel team di Luigi Tilotta come direttore commerciale fa parte di una strategia di sviluppo incentrata soprattutto su questo obiettivo e sulla managerializzazione dell’azienda - prosegue Prete -. A oggi la presenza degli stranieri nelle nostre strutture è di circa il 18%, grazie ad accordi con to in alcuni paesi come Francia, Germania, Polonia, Cecoslovacchia che ci permettono di ottimizzare i periodi di bassa stagione. Vogliamo arrivare al 35% e abbiamo tutte le carte in regola per sviluppare ulteriormente questo mercato\".\r

\r

Il 2023 ha segnato la completa ripresa anche del turismo nelle città d’arte con Roma e Lecce protagoniste, dove i city hotel della compagnia hanno registrato un fatturato positivo già da inizio anno. Anche l’estate si prospetta perciò a pieno regime, un po' in controtendenza rispetto a qualche anno fa. “Bisognerà ovviamente valutare la marginalità, che negli anni scorsi è stata erosa dai costi fissi elevati - conclude Prete -. Oggi però i prezzi leggermente calmierati ci permettono di fare previsioni un po' più ottimistiche per questa calda estate. La sfida è poter raggiungere una marginalità tale che possa contrastare anche il notevole incremento degli oneri finanziari dovuti all’impennata dei tassi di interesse. Proprio per questo motivo oggi bisogna fare estrema attenzione agli investimenti e concentrarsi sulla vendita di ciò che si ha, senza sognare rinnovamenti o trasformazioni di prodotti alberghieri. Soprattutto in aree e strutture dove tutto questo non è poi ribaltabile sulle tariffe per varie ragioni e specialmente dove non si può garantire un’apertura della proprietà almeno su dieci mesi, in modo da avere una continuità operativa pressoché annuale e un ammortamento di tali investimenti e dei costi fissi su un periodo più ampio. Impensabile infatti attivare operazioni importanti su strutture con apertura di appena quattro o cinque mesi, di qualsiasi categoria esse siano ”.","post_title":"Garibaldi Hotels: estate a +38% di fatturato. Meglio anche le marginalità. La sfida? I tassi di interesse","post_date":"2023-07-18T11:24:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1689679479000]}]}}