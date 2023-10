Primo evento di Small Luxury Hotels of the World in Italia. Le new entry 2024 Small Luxury Hotels of the World con i suoi 77 boutique hotel in Italia offre un’esclusiva varietà di dimore di lusso. Dei 520 hotel in oltre 90 Paesi nel mondo il 15% del totale sono italiani. A Milano l’occasione per incontrare i proprietari e i general manager di alcuni degli hotel più iconici della collezione italiana e il senior management di Slh e sviluppare accordi chiave nel segmento corporate. “Essere ‘small’ è bellissimo, è prezioso, è sostenibile – afferma Daniel Luddington, vice od development Slh -. I nostri hotel sono piccole case, palazzi o ville, rinnovati, ristrutturati e riportati a nuova vita. Non badiamo molto all’extra lusso perché il lusso dei nostri piccoli hotel sono le poche camere a conduzione familiare dove lo spirito è quello di far sentire l’ospite come a casa propria; dove sei un ospite per nome e non per numero di camera; dove il lusso è l’intimità e il comfort di un piccolo hotel situato in un luogo tranquillo o immerso nella natura; essere un hotel gestito dai proprietari e personale autoctono dove poter vivere esperienze locali o attività all’aria aperta. Le new entry per l’estate del 2024 arriveranno dalla Toscana, Amalfi e Rapallo. Inoltre sono in corso valutazioni e ricerche in Sicilia, Puglia in generale al Sud. “Andiamo alla scoperta di piccoli gioielli, agriturismo o fattorie che riflettono queste caratteristiche molto ricercate dagli ospiti. E l’Italia è la casa di tutto ciò”. Silvia Leonardi, comunication e social marketing Hotel della Ville di Monza, rappresenta una struttura con le caratteristiche della collezione Slh: ”Siamo una piccola casa di lusso fuori Milano dove l’ospite si sente come a casa. A metà strada tra il lago di Como e Milano, risentiamo dei flussi turistici verso l’una e l’altra destinazione. Clientela prettamente straniera per l’80% e italiana per il 20%”. Con ristorante gourmet, aperto a tutti, classificato il miglior ristorante di Monza e difronte alla Villa Reale e il suo meraviglioso parco, il boutique hotel gestito dalla famiglia Nardi dal 1958, albergatori alla quarta generazione, risulta una destinazione molto attraente anche per le gite fuori porta. Nel contesto di vita all’aria aperta, il Donna Carmela, resort & lodges di Riposto in provincia di Catania, testimonia e brilla a tutto green. “Sì, è importante il lusso della camera e la qualità dei servizi ma per noi il lusso è il luogo in cui è ubicato l’hotel immersi nella natura all’interno di un vivaio di 40 ettari con più di 5 mila varietà di piante. Siamo in un’oasi botanica che strizza l’occhio al tropicale. Oggi – spiega Mario Faro proprietario e ceo di Donna Carmela – il vero lusso è stare a contatto con la natura, in un luogo isolato ma vicino alle maggiori mete turistiche, l’Etna e Taormina, a soli 20 minuti. A 30 dalla nostra cantina dove poter degustare vini e risalire l’Etna per vedere il cratere centrale. Inoltre a Radice Pura, parco botanico, organizziamo una manifestazione internazionale Radice Pura Garden Festival e il concorso di idee per giovani paesaggisti. Selezioniamo i progetti più belli che andiamo a costruiamo a nostre spese per essere poi visitabili dai turisti. Mostriamo la nostra biodiversità: dal mare all’Etna oggi abbiamo il clima di 4 continenti”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454505 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' partita la nuova campagna globale di Singapore dal claim “Made in Singapore”. L’obiettivo è quello di raccontare come i momenti ordinari di tutti i giorni possono diventare straordinari e indimenticabili a Singapore, e quindi ispirare i viaggi verso la Città del Leone e rafforzare l’idea di una destinazione in grado di trasformare l'immaginazione in realtà. La campagna riveste di una nuova veste il destination brand 'Passion Made Possible': uno spirito in grado di soddisfare le passioni individuali e creare nuove possibilità ma che vuole anche invogliare i viaggiatori a scegliere Singapore come nuova meta e scoprire tante nuove esperienze, dalle attrazioni più iconiche alle aree verdi. Made in Singapore, partita nei mercati chiave a livello globale e sui social, più audace e divertente per trasmettere lo spirito della destinazione, è caratterizzata da uno storytelling in grado di entrare in contatto con diverse tipologie di turisti, soprattutto le nuove generazioni e mostrare le principali peculiarità del Paese. Singapore, chiamata anche "City in Nature" per la sua inaspettata ricchezza di aree verdi, non è solo vivace e cosmopolita, ma è anche ricca di un solido patrimonio multiculturale. Made in Singapore includerà attivazioni come partnership industriali, collaborazioni con content creators e viaggi per permettere ai media e agli influencer di immergersi nelle esperienze Made in Singapore. Sulle novità di prodotto il Singapore Tourism Board sottolinea inoltre che i nuovi investimenti vertono verso nuovi trend per cui la nightlife, le spiagge, lo shopping, esperienze più conosciute, saranno affiancate da quelle meno note, turismo open air, il turismo attivo e diversità culturali, da Little India a Chinatown. Obiettivo di allungare la permanenza media. Tra gli eventi la Formula 1 rimane perla della destinazione. Nel 2025 è in arrivo anche Disney Cruise e il primo hotel Como Singapore. Tra le attrazioni principali, il forest bathing del Rain Vortex all'aeroporto Jewel Changi, il pasto all’Hawker Center Lau Pa Sat e l’Air Show di volatili del nuovo Mandai Bird Paradise, come nuove esperienze a Singapore. Per una maggiore spinta dei flussi italiani, anche Singapore Airlines, che già opera su una rotazione giornaliera da Milano, prevede per giugno del prossimo anno di portare Roma a quattro voli settimanali. Per il lancio della campagna sono stati presenti a Milano Kershing Goh e Carrie Kwik, Francesco Corte Colò e Melissa Thompson del Singapore Tourism Board per l’area Western Europe che raccontano di un’Italia nella top five europea della classifica di arrivi, in ripresa al 57% rispetto al 2019, dopo Regno Unito, Germania e Francia. Per quanto riguarda gli arrivi internazionali, in generale, è previsto un ritorno alle cifre pre pandemia per il 2024-2025. [post_title] => 'Made in Singapore': al via la nuova campagna [post_date] => 2023-10-20T15:41:02+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => singapore-tourism-board ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Singapore tourism board ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697816462000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454441 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Travel Hashtag ha scelto il Sud-est asiatico per chiudere il 2023 con un’edizione – la dodicesima in quattro anni – dedicata alla destinazione Italia. Nel nuovissimo hotel InnSide by Meliá Bangkok Sukhumvit, andrà in scena un evento serale di networking con un taglio decisamente lifestyle e riservato ad un numero selezionato di ospiti locali tra agenti di viaggio, giornalisti, wedding planner e addetti ai lavori. Patrocinata da Enit e organizzata in collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Thailandese, l’ultima tappa dell’anno di Travel Hashtag avrà come tema #glamourousitaly. Tra i main partner dell’iniziativa, Kelmer Group, The Mall Luxury Outlets, Etihad Airways, Italo NTV, Italia Wedding Tourism, Italy for Weddings, ai quali spetterà il compito di “raccontare” l’Italia attraverso la lente dello shopping, del wedding e del turismo esperienziale. Interverranno da remoto Palazzo di Varignana, APT Basilicata, Matera Collection, Martulli Viaggi, Comune di Cremona, Bettoja Hotels, Canne Bianche Lifestyle Hotel. «Portare l’Italia a Bangkok – spiega Nicola Romanelli, fondatore di Travel Hashtag – significa aprire un nuovo canale di opportunità in un’area potenzialmente enorme che guarda al nostro Paese con interesse relativamente ad un turismo legato alle emozioni, ma anche al business. Le recenti parole dell'AD di Enit sull’opportunità di promuovere l’Italia anche nel sud-est asiatico confermano la bontà della nostra decisione di debuttare in questa regione. Un’iniziativa, pianificata da tempo con una visione di medio-lungo termine, che intende porsi come una prima piccola semina in un mercato ancora tutto da conoscere e conquistare». Il giorno successivo, inoltre, i partner di Travel Hashtag saranno tra i protagonisti dell’evento “Bridging Italy and Thailand in mutual tourism development” in programma il 26 ottobre presso il Rembrant Hotel & Suites Bangkok e che coinvolgerà imprenditori e manager delle aziende presenti nel network esclusivo della Camera di Commercio Italo-Thailandese. «È con grande gioia ed entusiasmo che accogliamo questo straordinario evento sul turismo qui a Bangkok – dichiara Federico Cardini, presidente della Camera di Commercio Italo-Thailandese – Questa occasione rappresenta un'opportunità senza precedenti per promuovere e rafforzare i legami tra le nostre due nazioni attraverso l'industria turistica. Bangkok, con la sua vibrante cultura, i monumenti storici e le offerte gastronomiche uniche, è un luogo straordinario da scoprire. Ma non è l'unico tesoro che abbiamo da offrire. La Thailandia è una terra di bellezze naturali, con spiagge incantevoli, foreste lussureggianti e una ricca diversità di fauna e flora. D'altra parte, l'Italia è un paese ricco di storia, arte e cultura. Questo incontro tra le due culture, attraverso l'industria turistica, può solo arricchire l'esperienza dei viaggiatori e promuovere una maggiore comprensione reciproca. È nostro desiderio ospitare molti operatori del turismo da entrambi i paesi, in modo da poter condividere le nostre conoscenze e promuovere le attrazioni uniche che ognuno di noi ha da offrire». [post_title] => Travel Hashtag il 25 ottobre a Bangkok, l'Italia incontra il continente asiatico [post_date] => 2023-10-20T12:41:07+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697805667000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454484 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Small Luxury Hotels of the World con i suoi 77 boutique hotel in Italia offre un’esclusiva varietà di dimore di lusso. Dei 520 hotel in oltre 90 Paesi nel mondo il 15% del totale sono italiani. A Milano l’occasione per incontrare i proprietari e i general manager di alcuni degli hotel più iconici della collezione italiana e il senior management di Slh e sviluppare accordi chiave nel segmento corporate. “Essere 'small' è bellissimo, è prezioso, è sostenibile - afferma Daniel Luddington, vice od development Slh -. I nostri hotel sono piccole case, palazzi o ville, rinnovati, ristrutturati e riportati a nuova vita. Non badiamo molto all’extra lusso perché il lusso dei nostri piccoli hotel sono le poche camere a conduzione familiare dove lo spirito è quello di far sentire l’ospite come a casa propria; dove sei un ospite per nome e non per numero di camera; dove il lusso è l’intimità e il comfort di un piccolo hotel situato in un luogo tranquillo o immerso nella natura; essere un hotel gestito dai proprietari e personale autoctono dove poter vivere esperienze locali o attività all’aria aperta. Le new entry per l’estate del 2024 arriveranno dalla Toscana, Amalfi e Rapallo. Inoltre sono in corso valutazioni e ricerche in Sicilia, Puglia in generale al Sud. “Andiamo alla scoperta di piccoli gioielli, agriturismo o fattorie che riflettono queste caratteristiche molto ricercate dagli ospiti. E l’Italia è la casa di tutto ciò”. Silvia Leonardi, comunication e social marketing Hotel della Ville di Monza, rappresenta una struttura con le caratteristiche della collezione Slh: ”Siamo una piccola casa di lusso fuori Milano dove l’ospite si sente come a casa. A metà strada tra il lago di Como e Milano, risentiamo dei flussi turistici verso l’una e l’altra destinazione. Clientela prettamente straniera per l’80% e italiana per il 20%”. Con ristorante gourmet, aperto a tutti, classificato il miglior ristorante di Monza e difronte alla Villa Reale e il suo meraviglioso parco, il boutique hotel gestito dalla famiglia Nardi dal 1958, albergatori alla quarta generazione, risulta una destinazione molto attraente anche per le gite fuori porta. Nel contesto di vita all’aria aperta, il Donna Carmela, resort & lodges di Riposto in provincia di Catania, testimonia e brilla a tutto green. “Sì, è importante il lusso della camera e la qualità dei servizi ma per noi il lusso è il luogo in cui è ubicato l’hotel immersi nella natura all’interno di un vivaio di 40 ettari con più di 5 mila varietà di piante. Siamo in un’oasi botanica che strizza l’occhio al tropicale. Oggi - spiega Mario Faro proprietario e ceo di Donna Carmela - il vero lusso è stare a contatto con la natura, in un luogo isolato ma vicino alle maggiori mete turistiche, l’Etna e Taormina, a soli 20 minuti. A 30 dalla nostra cantina dove poter degustare vini e risalire l’Etna per vedere il cratere centrale. Inoltre a Radice Pura, parco botanico, organizziamo una manifestazione internazionale Radice Pura Garden Festival e il concorso di idee per giovani paesaggisti. Selezioniamo i progetti più belli che andiamo a costruiamo a nostre spese per essere poi visitabili dai turisti. Mostriamo la nostra biodiversità: dal mare all’Etna oggi abbiamo il clima di 4 continenti”. [post_title] => Primo evento di Small Luxury Hotels of the World in Italia. Le new entry 2024 [post_date] => 2023-10-20T12:39:15+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => donna-carmela [1] => hotel-de-la-ville [2] => small-luxury-hotel ) [post_tag_name] => Array ( [0] => donna carmela [1] => hotel de la ville [2] => small luxury hotel ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697805555000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454472 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Aeroporto di Milano Bergamo macina risultati positivi in questo finale di 2023: oltre alla ripresa del trasporto aereo passeggeri, che ha già ampiamente superato i livelli pre-Covid, lo scalo registra indici di gradimento senza precedenti da parte dei propri clienti, raggiungendo nel terzo trimestre 2023 il vertice assoluto a livello europeo secondo le rilevazioni effettuate da Aci World, l’associazione mondiale degli aeroporti. L’apprezzamento dei servizi offerti dall’aeroporto di Milano Bergamo, già tra i più elevati prima dei mesi estivi che sono tradizionalmente tra i più sfidanti per i gestori aeroportuali, mostra un ulteriore incremento rispetto alle rilevazioni che ne premiavano la qualità dei servizi e il comfort e fruibilità degli spazi, raggiungendo posizioni di vertice rispetto alla totalità degli aeroporti europei. L'indagine evidenzia per lo scalo bergamasco un grado di soddisfazione globale di 4,85 (su un massimo di 5) contro un valore medio mondiale di 4,28, un valore medio europeo di 4,05 ed un valore medio italiano di 4,07. I valori di riferimento premiano l’Aeroporto di Milano Bergamo nel suo complesso con incremento dell’indice di soddisfazione totale superiore di otto punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Questo ampio delta positivo colloca Milano Bergamo al primo posto nel panorama degli aeroporti europei “Il riscontro che emerge dai questionari proposti da Aci World premia sia gli sforzi prodotti dalla società di gestone per conferire all’infrastruttura aeroportuale una dimensione adeguata alle esigenze del traffico passeggeri, sia l’impegno e la professionalità del personale che opera nello scalo e dalla cui capacità dipende la qualità e l’efficienza dei servizi” – dichiara Giovanni Sanga, presidente di Sacbo, società di gestione dello scalo – È una soddisfazione generale che ci accomuna e induce a garantire nel tempo i livelli raggiunti, cercando di produrre ulteriori miglioramenti ove possibile”. [post_title] => Milano Bergamo: aeroporto ai vertici d'Europa per indice di gradimento dei passeggeri [post_date] => 2023-10-20T11:01:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697799688000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454463 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per la prima volta la Liguria sarà presente al prossimo Fort Lauderdale International Boat Show in programma dal 25 al 29 ottobre 2023 in Florida. Lo stand di Regione Liguria e di Agenzia “In Liguria” sarà l'unico di un ente italiano al Salone e sarà inserito nella collettiva italiana di ITA (Italian Trade Agency - presso ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane). Durante i cinque giorni della manifestazione, i visitatori dello stand potranno degustare alcune prelibatezze della Liguria come amaretti, baci di dama e canestrelli offerti da un'azienda dolciaria ligure. Giovedì 26 ottobre a Miami, avrà luogo una serata promozionale dedicata alla Liguria rivolta a tour operator e stampa specializzata: nel corso dell’evento, realizzato in collaborazione con Enit, avrà luogo una presentazione della Liguria a cui seguirà un tappa a sessione competitiva del 'Campionato mondiale del pesto al Mortaio', con dieci partecipanti. Seguirà una degustazione di trofie al pesto, focaccia e vini liguri. Alla serata saranno presenti, oltre all’assessore al Turismo Augusto Sartori, anche il Console italiano a Miami Michele Mistò, il delegato in Florida dell'Accademia Italiana della Cucina Antonio Pianta, il referente dell'associazione “Liguri nel Mondo” Francesco Talarico e membri di associazioni di italiani all'estero con cui da tempo Regione Liguria ha instaurato un dialogo per trattare l'importante tema del turismo delle radici. Il 2024, infatti, è stato dichiarato “Anno delle radici” dal ministero della Cultura e il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. «Nel 2023 abbiamo assistito alla grande crescita dei visitatori da oltre oceano, a cominciare dagli statunitensi - spiega Augusto Sartori assessore al Turismo della Liguria - che, andando oltre le aspettative, hanno premiato la nostra Regione dimostrandosi grandi amanti di località come le Cinque Terre e Portofino. Nel dettaglio, da gennaio a settembre abbiamo avuto ben quasi 460mila presenze di americani con un netto aumento (+26%) rispetto al 2022. Comparando i dati definitivi di luglio con i dati del 2019, pertanto pre pandemia, la crescita percentuale è del 27% un dato davvero entusiasmante». «In un’ottica di marketing territoriale, Agenzia in Liguria prosegue l’attività di promozione turistica a 360° - aggiunge il direttore di Agenzia 'InLiguria' Matteo Garnero - e si prepara a raccontare la Liguria, ovvero l’ 'Italian Riviera', come è conosciuta all’estero, a più di 60 operatori appartenenti ai maggiori tour operator dell’East Coast. Dall’indagine effettuata tramite i canali Enit sta crescendo la domanda di turismo incentive e, in termini di settore crocieristico, di proposte per il pre e post tour per le crociere, tour luxury e tour personalizzati, cui la Liguria può rispondere grazie all’ampio ventaglio di opportunità del territorio. In tema di turismo delle radici infine, è iniziato lo studio delle offerte del mercato ligure, per studiare anche con gli operatori dei piani coordinati per il viaggiatore delle radici». [post_title] => La Liguria vola in Florida al Fort Lauderdale International Boat Show per incontrare gli operatori dell'East Coast [post_date] => 2023-10-20T10:49:24+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697798964000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454430 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I finalisti degli Awards for Excellence 2024 di Condé Nast Johansens sono stati rivelati. Nel settore Europa e Mediterraneo, l'Italia è presente in ben 16 delle 20 categorie. In alcuni casi, tutte e 3 le strutture in competizione rappresentano il Bel Paese, portando il totale degli alberghi italiani finalisti agli Awards 2024 al considerevole numero di 23. Queste le categorie per le quali risultano finalisti prestigiosi alberghi italiani: Nella categoria di Best New or Recently Renovated Hotel: Grand Hotel Des Étrangers in Sicilia, come Best for Romance ci sono Boutique Hotel Villa Sostaga in provincia di Brescia e Villa Spalletti Trivelli a Roma. Nella categoria Best House, Villa or Serviced Apartment ci sono TresureRome Sky Terrace a Roma e Castello di Monsignore; fra i nomi in gara per Best Restaurant ci sono Gardena Grödnerhof Hotel & Spa e Villa Edera e La Torretta Boutique Hotel, mentre per la Best Dining Experience concorre il Torre A Cona Wine Estate in Toscana. Come Best Bar c’è il Color Hotel Style Design, e per Best Waterside Hotel c’è il Gabbiano Azzurro Hotel & Suites, situato sulle splendide coste della Sardegna. Il finalista italiano nella categoria Best Hotel Spa è Castel Fragsburg in Trentino. A concorrere per la Best Small & Exclusive Property ci sono 3 strutture italiane lo Speronari Suites a Milano, il Madama Garden Retreat a Venezia e la Locanda del Colle in provincia di Lucca. È candidato per Best Value Experience l’Elizabeth Unique Hotel a Roma. Come Best Destination Spa ci sono il Villa Eden - The Private Retreat a Merano e l’ADLER Spa Resort SICILIA ad Agrigento in Sicilia, mentre come Best Countryside Hotel c’è il Relais Rossar vicino Verona. In nomination per Best Experience Immersive c’è Borgo San Gregorio in Campania. Nella categoria di Best for Wedding, Parties and Celebrations ci sono Ca’ Sagredo Hotel a Venezia e Palazzo di Varignana Wellness Resort & Spa in provincia di Bologna. Infine per la categoria Best for Meetings & Events il Parco dei Principi Grand Hotel & Spa a Roma e come Best for Green Practices and Sustainability il Susafa in provincia di Palermo. [post_title] => Condé Nast Johansens: 23 alberghi italiani tra i finalisti degli Awards for Excellence 2024 [post_date] => 2023-10-20T10:29:54+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697797794000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454467 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Silversea gioca d'anticipo con una prevendita esclusiva degli itinerari per l'inverno 2025-2026, che comprende oltre 150 nuovi viaggi verso più di 200 destinazioni. In partenza tra settembre 2025 e aprile 2026, le nuove proposte rafforzano la leadership del marchio in termini di destinazioni; tra queste spiccano due nuovi grandi viaggi che offrono agli ospiti una full immersion fra Australia e Pacifico meridionale. "Continuiamo a innovare per il piacere dei nostri ospiti - ha dichiarato Barbara Muckermann, presidente di Silversea -. Completando le opportunità di viaggi verso destinazioni iconiche con nuovi scali verso lidi remoti, la variegata gamma di esperienze offerte dalla nostra ultima collezione di viaggi è semplicemente impareggiabile. Gli ospiti troveranno ispirazione, arricchimento personale e ricordi che dureranno per tutta la vita mentre viaggiano ai confini del mondo con il livello di comfort tipico di Silversea". La collezione di viaggi Silversea per l'inverno 2025/2026 comprende circa 200 scali notturni e 260 partenze tardive, che garantiscono ai viaggiatori maggior tempo a terra. Riflettori puntati sulle due grandi novità quindi: The Grand South Pacific Expedition 2025: si parte dal 20 agosto 2025 a bordo della Silver Cloud, per un viaggio di 75 giorni alla scoperta delle diverse culture e dei paesaggi di 11 Paesi in alcune delle regioni più remote e incontaminate del pianeta. Tra le tappe ci sono le Fam Islands di Raja Ampat in Indonesia - una visita mai fatta prima da Silversea - per fare snorkeling tra coralli colorati che pullulano di fauna selvatica, esplorare le abbondanti mangrovie e stabilire contatti con comunità raramente visitate. Tra le altre 58 destinazioni figurano l'Isola di Pasqua, in Cile; Rabaul, in Papua Nuova Guinea; l'Isola di Ambrym, a Vanuatu; Aitutaki, nelle Isole Cook; l'Isola Robinson Crusoe; Neiafu, a Tonga. The Grand Australia 2025: partenza da Melbourne il 14 ottobre 2025 a bordo della Silver Nova che intraprenderà la prima circumnavigazione dell'Australia di Silversea in un viaggio di 47 giorni. L'itinerario toccherà 23 destinazioni - tra cui Sydney, Broome, K'gari (ex Fraser Island), Hobart (Tasmania), Kangaroo Island e altre ancora - con sette pernottamenti e quattro partenze tardive. I punti salienti di questo viaggio includono la Grande Barriera Corallina, Sydney e Adelaide, l'allevamento di perle a Broome, la storia e la cultura delle comunità aborigene ed esperienze culinarie uniche, tra cui le visite alle cantine. [post_title] => Silversea fa rotta sull'inverno 2025-26: oltre 150 nuovi viaggi in prevendita [post_date] => 2023-10-20T10:27:42+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697797662000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454425 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Apre i battenti il B&B Hotel Cuneo Cristal che porta a 65 il numero di strutture in Italia del gruppo, di cui cinque in Piemonte. Dopo Torino, Borgaro Torinese e Cherasco, il gruppo B&B Hotels torna sulle colline piemontesi, tra le Langhe e il Roero: situata a soli due chilometri dal centro di Cuneo, la struttura si trova in una posizione strategica che lo rende la base ideale sia per visitare il capoluogo che per andare alla scoperta delle numerose località di valore artistico e naturale della Provincia Granda. L'hotel conta 82 camere distribuite su 6 piani, nelle tipologie singole, doppie e triple. Tutte le stanze sono arredate con uno stile essenziale ed elegante. Non mancano i servizi smart che contraddistinguono l’ospitalità della catena, tra cui una connessione Wi-fi illimitata e gratuita, Smart TV, aria condizionata e frigo bar. L’albergo è dotato inoltre di due sale conferenze per l’organizzazione di meeting aziendali o teambuilding: la sala Bisalta che può ospitare fino a 50 persone e la sala Monviso che può ospitarne fino a 130. Ogni mattina è a disposizione una colazione “Better than a brunch” con prodotti dolci, salati e gluten free. L’hotel dispone inoltre di una sala banchetti, prenotabile per cerimonie e rinfreschi. «Il B&B Cuneo Cristal, grazie alla sua posizione strategica, è la scelta perfetta sia per viaggi di lavoro che per viaggi di piacere per scoprire le meraviglie delle Langhe, un territorio ricco da esplorare con destinazioni uniche» commenta Liliana Comitini, presidente e ad di B&B Hotels Italia, Ungheria e Slovenia In esclusiva per i clienti B&me, il nuovo programma fedeltà internazionale del gruppo che combina il piacere di viaggiare con un’esperienza di qualità al miglior prezzo, la tariffa dedicata è disponibile solo su hotelbb.com a partire da 39 euro. [post_title] => B&B Hotels inaugura una struttura a Cuneo, la quinta in Piemonte [post_date] => 2023-10-20T09:40:21+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697794821000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454449 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Continua l'investimento di Air Tahiti Nui sui collegamenti dall'Europa alla Polinesia Francese. Fino al mese di marzo la compagnia opererà cinque voli per Tahiti da Parigi, con avvicinamenti con Air France e Ita Airways (2 via Seattle e 3 via Los Angeles). Per l'estate 2024 - da fine marzo a fine ottobre - i voli settimanali diventeranno sette (2 via Seattle e 5 via Los Angeles). "Non è mai successo che la Polinesia Francese fosse così collegata a Parigi, e questo anche grazie alla forte domanda dall’Europa" afferma Ottavio Scotto di Vettimo, sales manager Italy della compagnia aerea. Sempre valida la promozione dedicata agli honeymooners, target privilegiato del vettore, con il meno 25% per la sposa sugli itinerari via-Parigi, tranne per le partenze dal 20 luglio al 18 agosto. Air Tahiti Nui offre poi voli combinati: "I nostri itinerari consentono stop over gratuiti in tutte le città, anche a Parigi. Il bagaglio, consegnato in Italia, viene poi imbarcato e arriva direttamente a Tahiti. I due voli settimanali via Seattle, operativi dal 31 ottobre, propongono una rotta nuova e interessante". La città, giovane e ricca di cultura pop e contemporanea, è anche un gateway per gli Stati Uniti occidentali, per l’area dei parchi e verso il Canada. Air Tahiti Nui riprende anche a servire la rotta da Tokyo Narita: "Molto richiesta dagli italiani, è stata ripristinata solo ora perché il Giappone ha aperto meno di un anno fa. Questa tratta ci permette di offrire l’itinerario “giro del mondo” con tariffa andata-e-ritorno: andata east bound e ritorno west bound, con tappa in Giappone. Gli itinerari sono tutti combinabili tra di loro". [gallery ids="454451,454452,454453"] [post_title] => Air Tahiti Nui: mai così tanti collegamenti fra Europa e Polinesia Francese [post_date] => 2023-10-20T09:28:50+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697794130000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "primo evento di small luxury hotels of the world in italia le new entry 2024" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":70,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":5619,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454505","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' partita la nuova campagna globale di Singapore dal claim “Made in Singapore”. L’obiettivo è quello di raccontare come i momenti ordinari di tutti i giorni possono diventare straordinari e indimenticabili a Singapore, e quindi ispirare i viaggi verso la Città del Leone e rafforzare l’idea di una destinazione in grado di trasformare l'immaginazione in realtà.\r

\r

La campagna riveste di una nuova veste il destination brand 'Passion Made Possible': uno spirito in grado di soddisfare le passioni individuali e creare nuove possibilità ma che vuole anche invogliare i viaggiatori a scegliere Singapore come nuova meta e scoprire tante nuove esperienze, dalle attrazioni più iconiche alle aree verdi.\r

\r

Made in Singapore, partita nei mercati chiave a livello globale e sui social, più audace e divertente per trasmettere lo spirito della destinazione, è caratterizzata da uno storytelling in grado di entrare in contatto con diverse tipologie di turisti, soprattutto le nuove generazioni e mostrare le principali peculiarità del Paese. Singapore, chiamata anche \"City in Nature\" per la sua inaspettata ricchezza di aree verdi, non è solo vivace e cosmopolita, ma è anche ricca di un solido patrimonio multiculturale.\r

\r

Made in Singapore includerà attivazioni come partnership industriali, collaborazioni con content creators e viaggi per permettere ai media e agli influencer di immergersi nelle esperienze Made in Singapore.\r

\r

Sulle novità di prodotto il Singapore Tourism Board sottolinea inoltre che i nuovi investimenti vertono verso nuovi trend per cui la nightlife, le spiagge, lo shopping, esperienze più conosciute, saranno affiancate da quelle meno note, turismo open air, il turismo attivo e diversità culturali, da Little India a Chinatown.\r

\r

Obiettivo di allungare la permanenza media. Tra gli eventi la Formula 1 rimane perla della destinazione. Nel 2025 è in arrivo anche Disney Cruise e il primo hotel Como Singapore.\r

\r

Tra le attrazioni principali, il forest bathing del Rain Vortex all'aeroporto Jewel Changi, il pasto all’Hawker Center Lau Pa Sat e l’Air Show di volatili del nuovo Mandai Bird Paradise, come nuove esperienze a Singapore.\r

\r

Per una maggiore spinta dei flussi italiani, anche Singapore Airlines, che già opera su una rotazione giornaliera da Milano, prevede per giugno del prossimo anno di portare Roma a quattro voli settimanali.\r

\r

Per il lancio della campagna sono stati presenti a Milano Kershing Goh e Carrie Kwik, Francesco Corte Colò e Melissa Thompson del Singapore Tourism Board per l’area Western Europe che raccontano di un’Italia nella top five europea della classifica di arrivi, in ripresa al 57% rispetto al 2019, dopo Regno Unito, Germania e Francia. Per quanto riguarda gli arrivi internazionali, in generale, è previsto un ritorno alle cifre pre pandemia per il 2024-2025.","post_title":"'Made in Singapore': al via la nuova campagna","post_date":"2023-10-20T15:41:02+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["singapore-tourism-board"],"post_tag_name":["Singapore tourism board"]},"sort":[1697816462000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454441","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Travel Hashtag ha scelto il Sud-est asiatico per chiudere il 2023 con un’edizione – la dodicesima in quattro anni – dedicata alla destinazione Italia.\r

\r

Nel nuovissimo hotel InnSide by Meliá Bangkok Sukhumvit, andrà in scena un evento serale di networking con un taglio decisamente lifestyle e riservato ad un numero selezionato di ospiti locali tra agenti di viaggio, giornalisti, wedding planner e addetti ai lavori.\r

\r

Patrocinata da Enit e organizzata in collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Thailandese, l’ultima tappa dell’anno di Travel Hashtag avrà come tema #glamourousitaly. Tra i main partner dell’iniziativa, Kelmer Group, The Mall Luxury Outlets, Etihad Airways, Italo NTV, Italia Wedding Tourism, Italy for Weddings, ai quali spetterà il compito di “raccontare” l’Italia attraverso la lente dello shopping, del wedding e del turismo esperienziale. Interverranno da remoto Palazzo di Varignana, APT Basilicata, Matera Collection, Martulli Viaggi, Comune di Cremona, Bettoja Hotels, Canne Bianche Lifestyle Hotel.\r

\r

«Portare l’Italia a Bangkok – spiega Nicola Romanelli, fondatore di Travel Hashtag – significa aprire un nuovo canale di opportunità in un’area potenzialmente enorme che guarda al nostro Paese con interesse relativamente ad un turismo legato alle emozioni, ma anche al business. Le recenti parole dell'AD di Enit sull’opportunità di promuovere l’Italia anche nel sud-est asiatico confermano la bontà della nostra decisione di debuttare in questa regione. Un’iniziativa, pianificata da tempo con una visione di medio-lungo termine, che intende porsi come una prima piccola semina in un mercato ancora tutto da conoscere e conquistare».\r

\r

Il giorno successivo, inoltre, i partner di Travel Hashtag saranno tra i protagonisti dell’evento “Bridging Italy and Thailand in mutual tourism development” in programma il 26 ottobre presso il Rembrant Hotel & Suites Bangkok e che coinvolgerà imprenditori e manager delle aziende presenti nel network esclusivo della Camera di Commercio Italo-Thailandese.\r

\r

«È con grande gioia ed entusiasmo che accogliamo questo straordinario evento sul turismo qui a Bangkok – dichiara Federico Cardini, presidente della Camera di Commercio Italo-Thailandese – Questa occasione rappresenta un'opportunità senza precedenti per promuovere e rafforzare i legami tra le nostre due nazioni attraverso l'industria turistica. Bangkok, con la sua vibrante cultura, i monumenti storici e le offerte gastronomiche uniche, è un luogo straordinario da scoprire. Ma non è l'unico tesoro che abbiamo da offrire. La Thailandia è una terra di bellezze naturali, con spiagge incantevoli, foreste lussureggianti e una ricca diversità di fauna e flora. D'altra parte, l'Italia è un paese ricco di storia, arte e cultura. Questo incontro tra le due culture, attraverso l'industria turistica, può solo arricchire l'esperienza dei viaggiatori e promuovere una maggiore comprensione reciproca. È nostro desiderio ospitare molti operatori del turismo da entrambi i paesi, in modo da poter condividere le nostre conoscenze e promuovere le attrazioni uniche che ognuno di noi ha da offrire».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Travel Hashtag il 25 ottobre a Bangkok, l'Italia incontra il continente asiatico","post_date":"2023-10-20T12:41:07+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1697805667000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454484","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Small Luxury Hotels of the World con i suoi 77 boutique hotel in Italia offre un’esclusiva varietà di dimore di lusso. Dei 520 hotel in oltre 90 Paesi nel mondo il 15% del totale sono italiani. A Milano l’occasione per incontrare i proprietari e i general manager di alcuni degli hotel più iconici della collezione italiana e il senior management di Slh e sviluppare accordi chiave nel segmento corporate.\r

\r

“Essere 'small' è bellissimo, è prezioso, è sostenibile - afferma Daniel Luddington, vice od development Slh -. I nostri hotel sono piccole case, palazzi o ville, rinnovati, ristrutturati e riportati a nuova vita. Non badiamo molto all’extra lusso perché il lusso dei nostri piccoli hotel sono le poche camere a conduzione familiare dove lo spirito è quello di far sentire l’ospite come a casa propria; dove sei un ospite per nome e non per numero di camera; dove il lusso è l’intimità e il comfort di un piccolo hotel situato in un luogo tranquillo o immerso nella natura; essere un hotel gestito dai proprietari e personale autoctono dove poter vivere esperienze locali o attività all’aria aperta.\r

\r

Le new entry per l’estate del 2024 arriveranno dalla Toscana, Amalfi e Rapallo. Inoltre sono in corso valutazioni e ricerche in Sicilia, Puglia in generale al Sud.\r

\r

“Andiamo alla scoperta di piccoli gioielli, agriturismo o fattorie che riflettono queste caratteristiche molto ricercate dagli ospiti. E l’Italia è la casa di tutto ciò”.\r

\r

Silvia Leonardi, comunication e social marketing Hotel della Ville di Monza, rappresenta una struttura con le caratteristiche della collezione Slh: ”Siamo una piccola casa di lusso fuori Milano dove l’ospite si sente come a casa. A metà strada tra il lago di Como e Milano, risentiamo dei flussi turistici verso l’una e l’altra destinazione. Clientela prettamente straniera per l’80% e italiana per il 20%”. Con ristorante gourmet, aperto a tutti, classificato il miglior ristorante di Monza e difronte alla Villa Reale e il suo meraviglioso parco, il boutique hotel gestito dalla famiglia Nardi dal 1958, albergatori alla quarta generazione, risulta una destinazione molto attraente anche per le gite fuori porta.\r

\r

Nel contesto di vita all’aria aperta, il Donna Carmela, resort & lodges di Riposto in provincia di Catania, testimonia e brilla a tutto green. “Sì, è importante il lusso della camera e la qualità dei servizi ma per noi il lusso è il luogo in cui è ubicato l’hotel immersi nella natura all’interno di un vivaio di 40 ettari con più di 5 mila varietà di piante. Siamo in un’oasi botanica che strizza l’occhio al tropicale. Oggi - spiega Mario Faro proprietario e ceo di Donna Carmela - il vero lusso è stare a contatto con la natura, in un luogo isolato ma vicino alle maggiori mete turistiche, l’Etna e Taormina, a soli 20 minuti. A 30 dalla nostra cantina dove poter degustare vini e risalire l’Etna per vedere il cratere centrale. Inoltre a Radice Pura, parco botanico, organizziamo una manifestazione internazionale Radice Pura Garden Festival e il concorso di idee per giovani paesaggisti. Selezioniamo i progetti più belli che andiamo a costruiamo a nostre spese per essere poi visitabili dai turisti. Mostriamo la nostra biodiversità: dal mare all’Etna oggi abbiamo il clima di 4 continenti”.","post_title":"Primo evento di Small Luxury Hotels of the World in Italia. Le new entry 2024","post_date":"2023-10-20T12:39:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["donna-carmela","hotel-de-la-ville","small-luxury-hotel"],"post_tag_name":["donna carmela","hotel de la ville","small luxury hotel"]},"sort":[1697805555000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454472","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Aeroporto di Milano Bergamo macina risultati positivi in questo finale di 2023: oltre alla ripresa del trasporto aereo passeggeri, che ha già ampiamente superato i livelli pre-Covid, lo scalo registra indici di gradimento senza precedenti da parte dei propri clienti, raggiungendo nel terzo trimestre 2023 il vertice assoluto a livello europeo secondo le rilevazioni effettuate da Aci World, l’associazione mondiale degli aeroporti.\r

\r

L’apprezzamento dei servizi offerti dall’aeroporto di Milano Bergamo, già tra i più elevati prima dei mesi estivi che sono tradizionalmente tra i più sfidanti per i gestori aeroportuali, mostra un ulteriore incremento rispetto alle rilevazioni che ne premiavano la qualità dei servizi e il comfort e fruibilità degli spazi, raggiungendo posizioni di vertice rispetto alla totalità degli aeroporti europei.\r

\r

L'indagine evidenzia per lo scalo bergamasco un grado di soddisfazione globale di 4,85 (su un massimo di 5) contro un valore medio mondiale di 4,28, un valore medio europeo di 4,05 ed un valore medio italiano di 4,07.\r

\r

I valori di riferimento premiano l’Aeroporto di Milano Bergamo nel suo complesso con incremento dell’indice di soddisfazione totale superiore di otto punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Questo ampio delta positivo colloca Milano Bergamo al primo posto nel panorama degli aeroporti europei\r

\r

“Il riscontro che emerge dai questionari proposti da Aci World premia sia gli sforzi prodotti dalla società di gestone per conferire all’infrastruttura aeroportuale una dimensione adeguata alle esigenze del traffico passeggeri, sia l’impegno e la professionalità del personale che opera nello scalo e dalla cui capacità dipende la qualità e l’efficienza dei servizi” – dichiara Giovanni Sanga, presidente di Sacbo, società di gestione dello scalo – È una soddisfazione generale che ci accomuna e induce a garantire nel tempo i livelli raggiunti, cercando di produrre ulteriori miglioramenti ove possibile”.","post_title":"Milano Bergamo: aeroporto ai vertici d'Europa per indice di gradimento dei passeggeri","post_date":"2023-10-20T11:01:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697799688000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454463","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per la prima volta la Liguria sarà presente al prossimo Fort Lauderdale International Boat Show in programma dal 25 al 29 ottobre 2023 in Florida.\r

\r

Lo stand di Regione Liguria e di Agenzia “In Liguria” sarà l'unico di un ente italiano al Salone e sarà inserito nella collettiva italiana di ITA (Italian Trade Agency - presso ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane). Durante i cinque giorni della manifestazione, i visitatori dello stand potranno degustare alcune prelibatezze della Liguria come amaretti, baci di dama e canestrelli offerti da un'azienda dolciaria ligure.\r

\r

Giovedì 26 ottobre a Miami, avrà luogo una serata promozionale dedicata alla Liguria rivolta a tour operator e stampa specializzata: nel corso dell’evento, realizzato in collaborazione con Enit, avrà luogo una presentazione della Liguria a cui seguirà un tappa a sessione competitiva del 'Campionato mondiale del pesto al Mortaio', con dieci partecipanti. Seguirà una degustazione di trofie al pesto, focaccia e vini liguri. Alla serata saranno presenti, oltre all’assessore al Turismo Augusto Sartori, anche il Console italiano a Miami Michele Mistò, il delegato in Florida dell'Accademia Italiana della Cucina Antonio Pianta, il referente dell'associazione “Liguri nel Mondo” Francesco Talarico e membri di associazioni di italiani all'estero con cui da tempo Regione Liguria ha instaurato un dialogo per trattare l'importante tema del turismo delle radici. Il 2024, infatti, è stato dichiarato “Anno delle radici” dal ministero della Cultura e il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.\r

\r

«Nel 2023 abbiamo assistito alla grande crescita dei visitatori da oltre oceano, a cominciare dagli statunitensi - spiega Augusto Sartori assessore al Turismo della Liguria - che, andando oltre le aspettative, hanno premiato la nostra Regione dimostrandosi grandi amanti di località come le Cinque Terre e Portofino. Nel dettaglio, da gennaio a settembre abbiamo avuto ben quasi 460mila presenze di americani con un netto aumento (+26%) rispetto al 2022. Comparando i dati definitivi di luglio con i dati del 2019, pertanto pre pandemia, la crescita percentuale è del 27% un dato davvero entusiasmante».\r

\r

«In un’ottica di marketing territoriale, Agenzia in Liguria prosegue l’attività di promozione turistica a 360° - aggiunge il direttore di Agenzia 'InLiguria' Matteo Garnero - e si prepara a raccontare la Liguria, ovvero l’ 'Italian Riviera', come è conosciuta all’estero, a più di 60 operatori appartenenti ai maggiori tour operator dell’East Coast. Dall’indagine effettuata tramite i canali Enit sta crescendo la domanda di turismo incentive e, in termini di settore crocieristico, di proposte per il pre e post tour per le crociere, tour luxury e tour personalizzati, cui la Liguria può rispondere grazie all’ampio ventaglio di opportunità del territorio. In tema di turismo delle radici infine, è iniziato lo studio delle offerte del mercato ligure, per studiare anche con gli operatori dei piani coordinati per il viaggiatore delle radici».\r

\r

","post_title":"La Liguria vola in Florida al Fort Lauderdale International Boat Show per incontrare gli operatori dell'East Coast","post_date":"2023-10-20T10:49:24+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1697798964000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454430","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I finalisti degli Awards for Excellence 2024 di Condé Nast Johansens sono stati rivelati. Nel settore Europa e Mediterraneo, l'Italia è presente in ben 16 delle 20 categorie. In alcuni casi, tutte e 3 le strutture in competizione rappresentano il Bel Paese, portando il totale degli alberghi italiani finalisti agli Awards 2024 al considerevole numero di 23.\r

\r

Queste le categorie per le quali risultano finalisti prestigiosi alberghi italiani:\r

\r

Nella categoria di Best New or Recently Renovated Hotel: Grand Hotel Des Étrangers in Sicilia, come Best for Romance ci sono Boutique Hotel Villa Sostaga in provincia di Brescia e Villa Spalletti Trivelli a Roma. Nella categoria Best House, Villa or Serviced Apartment ci sono TresureRome Sky Terrace a Roma e Castello di Monsignore; fra i nomi in gara per Best Restaurant ci sono Gardena Grödnerhof Hotel & Spa e Villa Edera e La Torretta Boutique Hotel, mentre per la Best Dining Experience concorre il Torre A Cona Wine Estate in Toscana. Come Best Bar c’è il Color Hotel Style Design, e per Best Waterside Hotel c’è il Gabbiano Azzurro Hotel & Suites, situato sulle splendide coste della Sardegna. Il finalista italiano nella categoria Best Hotel Spa è Castel Fragsburg in Trentino. A concorrere per la Best Small & Exclusive Property ci sono 3 strutture italiane lo Speronari Suites a Milano, il Madama Garden Retreat a Venezia e la Locanda del Colle in provincia di Lucca. È candidato per Best Value Experience l’Elizabeth Unique Hotel a Roma. Come Best Destination Spa ci sono il Villa Eden - The Private Retreat a Merano e l’ADLER Spa Resort SICILIA ad Agrigento in Sicilia, mentre come Best Countryside Hotel c’è il Relais Rossar vicino Verona. In nomination per Best Experience Immersive c’è Borgo San Gregorio in Campania. Nella categoria di Best for Wedding, Parties and Celebrations ci sono Ca’ Sagredo Hotel a Venezia e Palazzo di Varignana Wellness Resort & Spa in provincia di Bologna. Infine per la categoria Best for Meetings & Events il Parco dei Principi Grand Hotel & Spa a Roma e come Best for Green Practices and Sustainability il Susafa in provincia di Palermo.","post_title":"Condé Nast Johansens: 23 alberghi italiani tra i finalisti degli Awards for Excellence 2024","post_date":"2023-10-20T10:29:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1697797794000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454467","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Silversea gioca d'anticipo con una prevendita esclusiva degli itinerari per l'inverno 2025-2026, che comprende oltre 150 nuovi viaggi verso più di 200 destinazioni. \r

\r

In partenza tra settembre 2025 e aprile 2026, le nuove proposte rafforzano la leadership del marchio in termini di destinazioni; tra queste spiccano due nuovi grandi viaggi che offrono agli ospiti una full immersion fra Australia e Pacifico meridionale.\r

\r

\"Continuiamo a innovare per il piacere dei nostri ospiti - ha dichiarato Barbara Muckermann, presidente di Silversea -. Completando le opportunità di viaggi verso destinazioni iconiche con nuovi scali verso lidi remoti, la variegata gamma di esperienze offerte dalla nostra ultima collezione di viaggi è semplicemente impareggiabile. Gli ospiti troveranno ispirazione, arricchimento personale e ricordi che dureranno per tutta la vita mentre viaggiano ai confini del mondo con il livello di comfort tipico di Silversea\".\r

\r

La collezione di viaggi Silversea per l'inverno 2025/2026 comprende circa 200 scali notturni e 260 partenze tardive, che garantiscono ai viaggiatori maggior tempo a terra.\r

\r

Riflettori puntati sulle due grandi novità quindi: The Grand South Pacific Expedition 2025: si parte dal 20 agosto 2025 a bordo della Silver Cloud, per un viaggio di 75 giorni alla scoperta delle diverse culture e dei paesaggi di 11 Paesi in alcune delle regioni più remote e incontaminate del pianeta. Tra le tappe ci sono le Fam Islands di Raja Ampat in Indonesia - una visita mai fatta prima da Silversea - per fare snorkeling tra coralli colorati che pullulano di fauna selvatica, esplorare le abbondanti mangrovie e stabilire contatti con comunità raramente visitate. Tra le altre 58 destinazioni figurano l'Isola di Pasqua, in Cile; Rabaul, in Papua Nuova Guinea; l'Isola di Ambrym, a Vanuatu; Aitutaki, nelle Isole Cook; l'Isola Robinson Crusoe; Neiafu, a Tonga.\r

\r

The Grand Australia 2025: partenza da Melbourne il 14 ottobre 2025 a bordo della Silver Nova che intraprenderà la prima circumnavigazione dell'Australia di Silversea in un viaggio di 47 giorni. L'itinerario toccherà 23 destinazioni - tra cui Sydney, Broome, K'gari (ex Fraser Island), Hobart (Tasmania), Kangaroo Island e altre ancora - con sette pernottamenti e quattro partenze tardive. I punti salienti di questo viaggio includono la Grande Barriera Corallina, Sydney e Adelaide, l'allevamento di perle a Broome, la storia e la cultura delle comunità aborigene ed esperienze culinarie uniche, tra cui le visite alle cantine.","post_title":"Silversea fa rotta sull'inverno 2025-26: oltre 150 nuovi viaggi in prevendita","post_date":"2023-10-20T10:27:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1697797662000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454425","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Apre i battenti il B&B Hotel Cuneo Cristal che porta a 65 il numero di strutture in Italia del gruppo, di cui cinque in Piemonte. Dopo Torino, Borgaro Torinese e Cherasco, il gruppo B&B Hotels torna sulle colline piemontesi, tra le Langhe e il Roero: situata a soli due chilometri dal centro di Cuneo, la struttura si trova in una posizione strategica che lo rende la base ideale sia per visitare il capoluogo che per andare alla scoperta delle numerose località di valore artistico e naturale della Provincia Granda.\r

\r

L'hotel conta 82 camere distribuite su 6 piani, nelle tipologie singole, doppie e triple. Tutte le stanze sono arredate con uno stile essenziale ed elegante. Non mancano i servizi smart che contraddistinguono l’ospitalità della catena, tra cui una connessione Wi-fi illimitata e gratuita, Smart TV, aria condizionata e frigo bar. L’albergo è dotato inoltre di due sale conferenze per l’organizzazione di meeting aziendali o teambuilding: la sala Bisalta che può ospitare fino a 50 persone e la sala Monviso che può ospitarne fino a 130. Ogni mattina è a disposizione una colazione “Better than a brunch” con prodotti dolci, salati e gluten free. L’hotel dispone inoltre di una sala banchetti, prenotabile per cerimonie e rinfreschi.\r

\r

«Il B&B Cuneo Cristal, grazie alla sua posizione strategica, è la scelta perfetta sia per viaggi di lavoro che per viaggi di piacere per scoprire le meraviglie delle Langhe, un territorio ricco da esplorare con destinazioni uniche» commenta Liliana Comitini, presidente e ad di B&B Hotels Italia, Ungheria e Slovenia In esclusiva per i clienti B&me, il nuovo programma fedeltà internazionale del gruppo che combina il piacere di viaggiare con un’esperienza di qualità al miglior prezzo, la tariffa dedicata è disponibile solo su hotelbb.com a partire da 39 euro.","post_title":"B&B Hotels inaugura una struttura a Cuneo, la quinta in Piemonte","post_date":"2023-10-20T09:40:21+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1697794821000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454449","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Continua l'investimento di Air Tahiti Nui sui collegamenti dall'Europa alla Polinesia Francese. Fino al mese di marzo la compagnia opererà cinque voli per Tahiti da Parigi, con avvicinamenti con Air France e Ita Airways (2 via Seattle e 3 via Los Angeles). Per l'estate 2024 - da fine marzo a fine ottobre - i voli settimanali diventeranno sette (2 via Seattle e 5 via Los Angeles).\r

\r

\"Non è mai successo che la Polinesia Francese fosse così collegata a Parigi, e questo anche grazie alla forte domanda dall’Europa\" afferma Ottavio Scotto di Vettimo, sales manager Italy della compagnia aerea. \r

\r

Sempre valida la promozione dedicata agli honeymooners, target privilegiato del vettore, con il meno 25% per la sposa sugli itinerari via-Parigi, tranne per le partenze dal 20 luglio al 18 agosto.\r

\r

Air Tahiti Nui offre poi voli combinati: \"I nostri itinerari consentono stop over gratuiti in tutte le città, anche a Parigi. Il bagaglio, consegnato in Italia, viene poi imbarcato e arriva direttamente a Tahiti. I due voli settimanali via Seattle, operativi dal 31 ottobre, propongono una rotta nuova e interessante\". La città, giovane e ricca di cultura pop e contemporanea, è anche un gateway per gli Stati Uniti occidentali, per l’area dei parchi e verso il Canada.\r

\r

Air Tahiti Nui riprende anche a servire la rotta da Tokyo Narita: \"Molto richiesta dagli italiani, è stata ripristinata solo ora perché il Giappone ha aperto meno di un anno fa. Questa tratta ci permette di offrire l’itinerario “giro del mondo” con tariffa andata-e-ritorno: andata east bound e ritorno west bound, con tappa in Giappone. Gli itinerari sono tutti combinabili tra di loro\".\r

\r

[gallery ids=\"454451,454452,454453\"]","post_title":"Air Tahiti Nui: mai così tanti collegamenti fra Europa e Polinesia Francese","post_date":"2023-10-20T09:28:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697794130000]}]}}