Presentate a Palazzo Varignana tutte le novità 2022 di Condé Nast Johansens

Le guide cartacee Luxury Hotels 2022 e Luxury Spas 2022, gli ultimi sviluppi digitali e i nuovi trend del viaggiatore post pandemia. Condé Nast Johansens ha presentato la settimana scorsa, nella cornice dell’emiliano Palazzo di Varignana Resort & Spa le ultime novità del gruppo. Lo studio mette sulle tendenze emergenti mette in particolare in luce la grande voglia di tornare a viaggiare come prima: il 77% degli intervistati sta infatti già pianificando un viaggio nel 2022 al di fuori del proprio paese, in una delle dieci destinazioni top: Italia, Portogallo, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti d’America, Grecia, Francia, Caraibi, Irlanda e Germania. I mesi preferiti sono per la maggior parte maggio, giugno o settembre.

Per quanto riguarda le guide, inoltre, l’Italia conta ben 22 strutture su 188 complessive nella Luxury Hotels 2022, mentre tale numero sale fino a quota 56 se si include anche la Luxury Spas 2022 e il sito online. Proprio a questo proposito, il portale Condé Nast Johansens, la cui versione odierna è stata lanciata nel 2013 con l’idea di organizzare gli spazi come se si trattasse di un vero e proprio magazine, vanta oggi un 63% di visitatori proveniente dal Regno Unito. A seguire la parte rimanente d’Europa con il 15%, poi l’America e il resto del mondo, entrambi a quota 11%. Le destinazioni più visitate sono l’Italia, il Portogallo, la Spagna e lo stesso Regno Unito. Nel 2021 il coinvolgimento degli utenti è aumentato rispetto all’anno precedente: le richieste di prenotazione sono infatti cresciute del 50% su base annua e ci si aspetta un ulteriore incremento nel 2022.