Preferred: ricavi estivi in crescita di oltre il 50% sul 2019 negli hotel italiani

Ricavi in crescita di oltre il 50% rispetto agli stessi mesi dell’anno pre-covid 2019 per l’estate italiana di Preferred Hotels & Resorts. “Le destinazioni più popolari della Penisola sono state soprattutto quelle note per la loro vocazione lusso, come il lago di Como, la Toscana, Capri e Portofino – racconta l’account director Southern Europe del soft brand internazionale, Antonio Mugno -. Certo qualche criticità l’abbiamo vissuta anche noi, a causa dei costi crescenti e della questione voli, ma tutto sommato proprio il segmento premium non ha risentito particolarmente della congiuntura, tanto che abbiamo registrato finalmente un deciso ritorno dei visitatori alto-spendenti provenienti da Regno Unito e Stati Uniti“.

L’Italia rimane quindi una destinazione centrale per Preferred: dall’inizio dell’anno sono state ben sette le new entry della Penisola nel brand, inclusi tre indirizzi compresi nella Legend Collection: i Lefay Resort & Spa Lago di Garda e Dolomiti, nonché il Passalacqua, appena inaugurato sul lago di Como. Le altre novità riguardano poi il Marina di Scarlino Resort in Toscana, il Grand Hotel San Pietro in Sicilia, l’hotel Savoia & Jolanda di Venezia e l’Umiltà 36 di Roma. “I nostri piani si concentrano ora prevalentemente sull‘espansione delle collezioni Luxury Legend e Lux, in modo da garantire ancora maggiore visibilità internazionale alla destinazione Italia. Stiamo inoltre lanciando una seria di nuove opportunità dedicate agli iscritti al nostro programma fedeltà I Prefer Hotel Rewards, come per esempio delle gift card inedite, innovative formule di conversione punti e tariffe flessibili ad hoc”.