Philipp Plein: dopo gli hotel arrivano i serviced apartments in collaborazione con G Rent

Prosegue l’attrazione fatale tra il brand di moda Philipp Plein e il mondo dell’ospitalità. Dopo l’annuncio dell’hotel in apertura a Milano nello spazio ex Krizia, arriva infatti ora la notizia di un’inedita partnership tra il marchio tedesco e la proptech company G Rent, che opera con il brand Gabetti Short Rent. Oggetto dell’accordo pluriennale, la gestione in esclusiva fino al 2035 di alcuni serviced apartments di super lusso, inseriti in due moderni complessi immobiliari situati in aree residenziali di pregio a Milano e Roma, ciascuno dotato di una superficie di almeno 3 mila metri quadri.

Le strutture saranno realizzate con il contributo diretto del fashion designer Philipp Plein, coadiuvato dai suoi architetti, con un layout che rifletterà lo stile e la brand identity del marchio fashion. La produzione artistica ed esecutiva dello spot di lancio del progetto, nonché la cura degli interni degli edifici, sono stati affidati a Roberto Regondi, art director di Brera Contract, tech company milanese specializzata in interior design e media solutions per il real estate che collabora da tempo con G Rent. Le due strutture saranno caratterizzate da appartamenti di ampia superficie, dotati dei più moderni e lussuosi comfort: palestra, piscina, spa, ampi terrazzi, aree relax, laundry, servizio di sicurezza con telecamere in tutti i piani.

“Abbiamo deciso in maniera strategica di realizzare questa partnership con uno dei marchi più esclusivi del panorama internazionale, riconosciuto come tra i più solidi e dal maggiore potenziale di crescita del comparto del top luxury, il cui stile e avanguardia riteniamo in linea con la nostra offerta – sottolinea Emiliano Di Bartolo, a.d. di G Rent –. Possiamo senza dubbio definirci dei precursori in Italia, dal momento che, per primi, abbiamo portato un fashion brand del super lusso nel residenziale gestito”.