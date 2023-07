Partnership è la parola chiave del network Ospitalità Natura per strutture ricettive sostenibili Una rete di strutture ricettive che propongono agli ospiti vacanze a basso impatto grazie alle loro scelte gestionali consapevoli e responsabili. Nato a fine 2020, il network Ospitalità Natura, una joint venture tra la società di consulenza riminese Teamwork e l’azienda di prodotti biologici NaturaSì, conta oggi oltre 45 strutture affiliate, con un +30% sullo scorso anno. Cresce anche l’interesse sul mercato con un +70% di richieste preventivo tra 2022 e 2021. E ciò anche grazie a un approccio concreto alla sostenibilità nel nome di quello che la testata americana Skift definisce il trend del “from marketing to operations”. Ospitalità Natura condivide infatti questa idea fin dalla sua nascita, tanto da aver stretto numerose partnership con realtà, associazioni e startup, che con i loro prodotti e servizi possano aiutare le strutture ricettive nel loro percorso di transizione ecologica. A cominciare dalla collaborazione con la società di welfare aziendale Happily, per proporre ai dipendenti soluzioni di viaggio consapevole, scegliendo strutture ricettive che si impegnano sui temi dell’ambiente e portano avanti progetti concreti a tutela del territorio in cui operano. Così i dipendenti in possesso del credito welfare aziendale potranno convertirlo in buoni viaggio con cui, per esempio, passare qualche giorno a San Vito Lo Capo, dove Rocco dell’hotel Auralba ha selezionato una rete di fornitori siciliani che condividono la sua visione di rispetto del territorio. Oppure potranno optare per un weekend in val di Fassa da Nadia dell’Agritur Fiores dove, nel campo biologico di erbe officinali, si può creare il proprio mix ideale di tisana. Grazie alla partnership fondante con NaturaSì, inoltre, le strutture Ospitalità Natura possono contare su prodotti o servizi di aziende a loro volta green. Il camping Florenz di Comacchio, tra gli altri, ha in questo modo potuto installare tre erogatori d’acqua professionali, oltre a rendere disponibile nel mini market una linea di prodotti biologici. Ma Ospitalità Natura ha fatto squadra anche con Officina Naturae, azienda riminese tra le prime in Italia a occuparsi di cosmesi e pulizia riducendo l’impatto di queste sostanze per l’ambiente. Così Martina del Ripostena Country House ha inserito nei suoi appartamenti vista campagna senese un set cortesia certificato biologico e vegan, oltre a prodotti di pulizia a loro volta biologici e vegan, entrambi in confezioni realizzate al 100% in bioplastica. Stesso approccio adottato da Daniela del Bio Boutique Hotel Xu di Rimini, che ha scelto una linea cortesia naturale e biologica da far trovare in camera. La rete può inoltre creare sinergie e idee originali. Come la tariffa sostenibile proposta da Matteo dell’Olympic Spa Hotel in Val di Fassa assieme a Vaia, la startup nata a seguito della omonima tempesta del 2016 che ha distrutto migliaia di alberi a cavallo tra Trentino e Veneto: un modo di coinvolgere e responsabilizzare il viaggiatore che scegliendo la tariffa sostenibile sosterrà il progetto di piantumazione delle foreste abbattute attorno all’hotel e al tempo stesso riceverà in regalo un Vaia Cube, il cubo per amplificare in modo naturale il suono di apparecchi come gli smartphone, che viene realizzato a partire dal legno caduto coinvolgendo gli artigiani locali. Condividi

