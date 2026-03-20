Palladium Hotel Group: le nuove aperture all’insegna del lifestyle Palladium Hotel Group inaugura la stagione 2026 all’insegna nuove aperture, riaperture stagionali e nuove esperienze esclusive nelle strutture a Ibiza, Minorca, Sicilia, Marbella e Castellón.

Il traguardo più importante della stagione è l’apertura di The Site Ibiza che ridefinisce il concetto di destinazione lifestyle, unendo sistemazioni di lusso, retail esperienziale, arte contemporanea e alta gastronomia internazionale in un unico luogo. Progettato come una location in grado di unire cultura e leisure, The Site Ibiza proporrà un’offerta culinaria guidata da chef e offerta gastronomica di fama internazionale. Il complesso comprenderà inoltre Ibiza Gallery, uno spazio dedicato all’arte e al retail, che ospiterà boutique di moda internazionale e mostre di arte contemporanea curate da Cardi Gallery. Due strutture di lusso firmate Palladium Hotel Group rappresentano l’eccellenza ricettiva dell’isola: Bless Ibiza The Site e The Unexpected Ibiza Hotel.

Bless Ibiza The Site aprirà ufficialmente il 5 giugno, offrirà 461 camere dagli interni firmati da Lázaro Rosa-Violán Studio. L’hotel disporrà di un’offerta gastronomica di alto livello e di un esclusivo centro benessere. Bless Ibiza The Site incarna la filosofia di eccellenza esperienziale, design distintivo, alta gastronomia e un approccio al wellness incentrato sul piacere consapevole. Bless Ibiza Cala Nova, che aprirà la stagione il 23 aprile, offre un rifugio mediterraneo sereno, pensato per gli ospiti in cerca di un’esperienza rilassata e autentica a Ibiza. La proposta gastronomica valorizzerà ingredienti locali e sapori mediterranei, con nuovi concept come La Calita, un ristorante e lounge ispirato all’essenza mediterranea, e Tora Omakase Ibiza, un’esperienza di omakase giapponese, curata dallo chef con ingredienti di stagione. L’hotel metterà a disposizione anche un’ampia gamma di servizi, tra cui la Magness Soulful Spa, una palestra e un salone di bellezza.

Bless aprirà poi una nuova property in Italia a Milano e presto annuncerà altri dettagli. Le riaperture estive Palladium Hotel Group debutterà inoltre nella regione di Castellón con l’apertura di Palladium Hotel Peñíscola il 27 marzo. La proprietà disporrà di 315 camere con terrazze panoramiche con vista sul mare o sul centro storico. Ideata con un’estetica mediterranea, la struttura presenterà cinque piscine, una spa completa di ogni servizio, una palestra completamente attrezzata e si troverà vicino la spiaggia e a pochi passi dal centro storico di Peñíscola.

In Italia, Grand Palladium Sicilia Resort & Spa, esclusivo hotel all-inclusive 5 stelle della Sicilia situato sul litorale nord tra Capo Zafferano e Cefalù, si prepara alla riapertura il prossimo 1 aprile. Il programma The Signature Level consente inoltre agli ospiti più esigenti di accedere a servizi esclusivi e aree riservate, per un’esperienza ancora più raffinata. Per il benessere, lo Zentropia Palladium Spa & Wellness propone percorsi rigeneranti. L’offerta gastronomica spazia dalla tradizione siciliana con lo showcooking del ristorante Sicania ai sapori internazionali di Chang Thai ed El Dorado. Grande attenzione è riservata alle famiglie, con servizi dedicati a tutte le fasce d’età con spazi dedicati al gioco e all’intrattenimento.

The Unexpected Ibiza Hotel, che riaprirà il 22 aprile, presenta un concept di lusso innovativo in cui musica, gastronomia e intrattenimento si fondono in un’unica esperienza. Tra le nuove proposte figurano le Coffee Raves, che combinano fitness, colazione e musica, insieme a eventi come The Sunrise e Minami Enkai. La struttura ospiterà inoltre una nuova collaborazione con lo stilista Roberto Cavalli, che firmerà il restyling dell’iconica piscina rossa del The Oyster & Caviar Bar. Nel frattempo, Ushuaïa Ibiza Beach Hotel continuerà ad accogliere alcuni dei più grandi artisti della scena internazionale con sessioni dj esclusive di David Guetta, Calvin Harris e Swedish House Mafia. Per gli ospiti in cerca di comfort e relax, il gruppo riaprirà a Ibiza due delle sue strutture all-inclusive di punta: il Grand Palladium Select Palace Ibiza (apertura prevista per il 1° aprile) e il Grand Palladium White Island Resort & Spa (apertura prevista per il 20 aprile). Trs Ibiza Hotel riaprirà il 24 aprile, proponendo esperienze wellness selezionate come il Sound Healing Yoga e il Gravity Sky Bar. Tra le novità di quest’anno spicca Eclipse Full View Event, un evento che si terrà durante l’eclissi a base di musica live, mixology e cucina.

Le ulteriori riaperture stagionali includono quelle del Palladium Hotel Cala Llonga a Ibiza (1° aprile, in seguito a una ristrutturazione) e del Palladium Hotel Menorca (24 aprile). Parallelamente, Hard Rock Hotel Marbella e Hard Rock Hotel Tenerife resteranno aperti tutto l’anno. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 510015 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si svolgerà l'1 e il 2 maggio prossimi la seconda edizione del festival ciclistico Nova Eroica Istria 2026 - Truffle Tour, con tre affascinanti percorsi gravel e una ricca offerta gourmet. A fare da cornice al festival ciclistico, saranno gli affascinanti paesaggi dell’Istria nord-occidentale. Già a settembre 2025, l’evento si era affermato come una delle manifestazioni gravel più suggestiva della regione, grazie al connubio tra le strade sterrate, i sapori autentici e l’atmosfera unica che la contraddistingue. Per due giorni Novigrad (Cittanova) e i limitrofi borghi istriani ospiteranno la comunità gravel internazionale, con un programma ricco di nuove esperienze. Venerdì 1° maggio, si terrà il Family Bike Tour, percorso facile e sicuro non competitivo, aperto a tutte le età e pensato per famiglie, ciclisti amatoriali e per chiunque desideri vivere l’atmosfera del festival in modo rilassato. Seguito dal Vintage Tour, per gli appassionati di biciclette d’epoca e dello stile retrò, e dal Ciclo Club Eroica Tour, un percorso gourmet tra fattorie e borghi locali. Sabato 2 maggio, la giornata principale, prevede tre percorsi gravel che attraversano alcune delle zone più suggestive dell’Istria nord-occidentale. Truffles Route (150 km), per i ciclisti più esperti, attraversa Motovun, Livade e Oprtalj, tra tartufi, vini e le atmosfere medievali; Teran Route (100 km) unisce sport e panorami tra colline e vigneti; Malvasia Route (60 km) è ideale per amatori e per un’esperienza gravel più rilassata. Oltre l’80% del tracciato viene percorso su strade sterrate, seguendo anche tratti della storica Parenzana, l’antica ferrovia oggi famoso itinerario cicloturistico. Lungo i percorsi saranno allestiti vari punti ristoro con specialità locali come tartufi, olio d’oliva, vini e altri prodotti tipici del territorio. Novigrad (Cittanova) sarà il cuore del festival gravel e il punto di partenza e di arrivo di tutti i percorsi con area expo, degustazioni, presentazioni dei produttori e musica. [post_title] => Croazia in bici: l'1 e il 2 maggio si svolgerà la seconda edizione della Nova Eroica Istria [post_date] => 2026-03-20T09:08:18+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773997698000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 510003 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_510009" align="alignleft" width="300"] Paola Puzzovio[/caption] Paola Puzzovio è stata nominata vice presidente vicario della Federazione Turismo della Confederazione Europea Professionisti e Imprese. La nomina è stata conferita dal presidente nazionale di Confepi, Francesco Spena Barretta. Professionista di riferimento nel panorama del turismo enogastronomico e dell’ospitalità extralberghiera, Paola Puzzovio porta nel nuovo incarico oltre trent’anni di esperienza imprenditoriale, uniti a una visione strategica orientata allo sviluppo sostenibile, alla valorizzazione dei territori e alla crescita delle imprese turistiche italiane. Un'esperienza trentennale Founder & manager di Teging Italia, progetto dedicato al turismo enogastronomico italiano, e ideatrice dell'International Tourism EnoGastronomic Event, Puzzovio è inoltre presidente della sezione Turismi di Laica, associazione di imprese e professionisti del Salento, e direttrice per l’Italia di Beeyond Travel, tour operator newyorkese specializzato nell’incoming verso l’Italia. Nel suo percorso professionale si distingue anche come ambassador di Green Destinations, speaker, formatrice e docente per enti e accademie. Tra le sue iniziative imprenditoriali e culturali figurano numerosi progetti di sviluppo territoriale e turistico, tra cui Salento Travel, Turismo Itinerante e Salento Itinerante, oltre alla fondazione della prima scuola di cucina salentina-pugliese. Negli ultimi anni ha fondato PEevents, società al femminile specializzata nell’organizzazione di eventi sostenibili e inclusivi nei settori turismo, agroalimentare e sport. Tra i progetti più recenti c’è Skills4Tourism, progetto internazionale di Teging per la formazione e il lavoro per il turismo e e l'Ho-Re-Ca, con il quale, in questi mesi, sta formando nuove figure professionali altamente specializzate. Nel nuovo ruolo di vice presidente vicario della Federazione Turismo, contribuirà a rafforzare la rappresentanza delle imprese turistiche all’interno della confederazione, promuovendo iniziative di sviluppo del turismo nazionale, servizi di consulenza e supporto agli operatori del settore, collaborazioni con istituzioni ed enti turistici e percorsi di formazione specialistica. Tra le sue principali funzioni rientreranno il monitoraggio delle tendenze del comparto turistico, la partecipazione a tavoli di lavoro e discussioni politiche sul turismo e il rafforzamento della presenza di Confepi nel settore. [post_title] => Confepi: Paola Puzzovio vice presidente vicario della Federazione Turismo [post_date] => 2026-03-20T08:45:26+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773996326000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 510002 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'espansione di Wizz Air sulla base di Roma Fiumicino prosegue con il posizionamento del 17° aeromobile, da ottobre 2026. Roma è la base leader della low cost in Italia, sia per numero di destinazioni sia per aeromobili basati. L’allocazione del nuovo A321Neo aumenterà ulteriormente la capacità operativa, con 500.000 posti addizionali all’anno. L’espansione contribuirà inoltre allo sviluppo dell’economia locale, creando 40 nuovi posti di lavoro diretti, che si aggiungeranno agli oltre 600 dipendenti già presenti a Roma, e sostenendo più di 350 posti di lavoro indiretti nell’indotto. Il network si allargherà quindi alle seguenti destinazioni: Chania, lunedì e venerdì, dal 29 giugno; Dortmund, giornaliero, dal 25 ottobre; Cefalonia, lunedì, mercoledì e venerdì dal 29 giugno; Košice, martedì e sabato, dal 31 marzo; Malta, giornaliero, dal 29 marzo; Minorca, martedì, giovedì e sabato, dal 30 giugno; Oradea, mercoledì e domenica, dal 28 giugno; Oslo, martedì, giovedì e sabato, dal 28 aprile; Podgorica, mercoledì e domenica, dal 2 giugno; Rodi, lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, dal 28 giugno; Tallinn, martedì, giovedì e sabato, dal 27 aprile; Târgu Mureș, lunedì e venerdì, dal 30 marzo; Varna, martedì, giovedì e sabato, dal 28 aprile. Oltre al lancio delle nuove destinazioni internazionali, Wizz Air rafforza anche il proprio network esistente aumentando frequenze e capacità su alcune rotte già attive, tra cui Palma di Maiorca, Valencia, Malaga, Ibiza, Bilbao, Alicante, Corfù e Santorini, rispondendo alla forte domanda leisure. Ma anche verso Budapest, Cracovia, Danzica e Sofia. In più l’aumento delle frequenze sulla rotta domestica verso Lampedusa. Nel 2026 la compagnia offrirà da Roma oltre 9,1 milioni di posti, per una crescita di circa il 22,5% rispetto allo scorso anno. "Apriamo un nuovo capitolo della nostra crescita a Roma - ha dichiarato Ian Malin, cco di Wizz Air -. Qui nella capitale, grazie alla solida partnership con Aeroporti di Roma, stiamo costruendo molto più di un network di rotte: stiamo creando per i nostri passeggeri italiani e non, un accesso diretto a nuove destinazioni, nuove esperienze, nuove storie da vivere e raccontare e nuove opportunità di viaggio a prezzi assolutamente accessibili". [post_title] => Wizz Air avanza su Roma: 17° A321Neo basato e nuove rotte internazionali [post_date] => 2026-03-20T08:37:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773995850000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509985 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Natura protagonista, senza tralasciare arte, cultura ed eventi. Il tutto, però, raccontato attraverso le esperienze, nuove e diverse, in grado cioè di fare la differenza nella pianificazione di un viaggio. Il 2026 di Danimarca, Finlandia, Islanda e Norvegia passa anche da qui e, come ormai da tradizione, i quattro enti del turismo insieme hanno dedicato una giornata di presentazione di prodotti e novità all’interno del Nordic Workshop a Milano. Destinazioni dove la destagionalizzazione ha assunto ormai forme concrete, complice il cambiamento climatico (è ancora tempo di ‘coolcation’), ma anche la programmazione voli che dall’Italia è andata via via aumentando sia in termini di compagnie impegnate a offrire collegamenti diretti sia in termini di allungamento degli operativi alle stagioni di spalla. Un trend che risponde perfettamente a quell’idea di turismo sostenibile che storicamente vede questi paesi in prima linea. Mete che oggi, considerato il delicato contesto geopolitico internazionale, vengono percepite ancora più sicure: «Pur non avendo dati concreti – afferma Giulia Ciceri, travel trade manager, Italy & France di VisitDenmark – possiamo già notare diverse iniziative degli operatori: i generalisti che ricercano destinazioni alternative per differenziare la loro offerta, gli specialisti del Nord che invece ampliano con prodotti differenti una programmazione già consolidata, guardando spesso oltre i classici, nel nostro caso Copenhagen, per andare a scoprire il resto del Paese». «Certamente quest’anno, da quanto già ci riferiscono gli operatori, aumenterà il traffico intra-europeo. E questa è una diretta conseguenza della crisi in Medio Oriente» puntualizza David Campano, country manager Spain & Italy di Visit Finland. «Dall'Italia, in particolare, le aspettative sono elevate per la stagione in arrivo, anche grazie ai più recenti investimenti di Finnair, che copre con voli diretto tutto il Paese e si appresta ad aggiungere anche Torino». E proprio la Finlandia quest'anno, per la nona volta consecutiva, ha ottenuto il titolo di paese più felice del mondo nel Rapporto mondiale sulla felicità 2026 delle Nazioni Unite. In crescita anche la destinazione Islanda, ma senza le problematiche di overtourism che affliggono altre mete: «Sostenibilità e viaggi slow rimangono il nostro focus principale - afferma Hrafnhildur Porisdottir, account manager international events & relations di Visit Iceland -. La promozione spinge a favore delle stagioni di spalla - aprile maggio e da metà settembre a metà novembre - e all'allungamento della durata media dei soggiorni, così da apprezzare diverse esperienze sul nostro territorio». «Tutta la Norvegia, tutto l'anno è certamente un impegno che come ente perseguiamo ormai da tempo - sottolinea Marco Bertolini, travel trade manager di Innovation Norway -. Il mercato italiano risponde bene in questo senso: negli ultimi anni, soprattutto post-Covid, abbiamo registrato sempre maggiori richieste oltre le classiche mete di Capo Nord e fiordi, così come un aumento più significativo dei flussi in autunno e primavera». [post_title] => Nordic Workshop: esperienze e viaggi slow in tutte le stagioni dell'anno [post_date] => 2026-03-19T15:38:02+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773934682000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509974 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_509975" align="alignleft" width="300"] David Pambianco e Antonio Zacchera[/caption] Meglio essere “grandi nel piccolo” o “piccoli nel grande”? Il dilemma viene sciolto da Antonio Zacchera, ceo di Zacchera Hotels. Intervistato da David Pambianco, ceo di Pambianco, Zacchera ricorda come il marchio sia da quattro generazioni un punto di riferimento sul territorio del lago Maggiore, con 5 hotel per un totale di circa 900 camere. Le strutture, situate in location «super cool» come le definisce il manager, si trovano inserite in un contesto che attrae un gran numero di visitatori internazionali. A livello generale, operare su un territorio specifico non è privo di difficoltà di ordine burocratico. «Durante le ultime amministrazioni il dialogo fra pubblico e privato è migliorato, ma la strada da percorrere è ancora molto lunga. Servono politiche più strutturate, serve fare sistema per ottenere maggiore competitività e forza sugli scenari stranieri» lamenta Zacchera. Valutazione positiva invece sull’ingresso di nuovi operatori sul mercato: «C’è spazio per tutti e l’arrivo di competitor ci impone di alzare ancor di più l’asticella di una qualità già molto elevata». Il futuro Con un marchio storico che affonda le sue radici nel 1873 e cinque alberghi concentrati in una specifica area del territorio le prospettive di sviluppo non mancano: «Ci interessa un’ulteriore espansione sempre concentrata nell’area che già presidiamo – chiude Zacchera -. Siamo aperti a nuove opportunità, con l’obiettivo però di rimanere “grandi nel piccolo”. Per questo, almeno per ora, ci appoggeremo a eventuali aiuti provenienti solo dal sistema finanziario». [post_title] => Zacchera Hotels verso il futuro: «Resteremo grandi nel piccolo» [post_date] => 2026-03-19T13:30:57+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773927057000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509968 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con oltre 1.375.000 posti in vendita per l'estate 2026 l'aeroporto di Genova mette in cantiere una crescita del 10% rispetto alla stagione 2025. Un aumento di capacità figlio sia del debutto di nuove rotte sia all’estensione del periodo di attività di tratte già esistenti. Per quanto riguarda le nuove rotte, la base di Aeroitalia presso il Cristoforo Colombo ha permesso di collegare lo scalo genovese a due nuove destinazioni turistiche italiane e di aggiungere un ulteriore collegamento con Olbia: Genova-Salerno: operativo dal 24 maggio - giovedì e domenica con 2 frequenze settimanali (Genova-Salerno ore 15.30; Salerno-Genova ore 13:10); Genova – Alghero: operativo dal 5 giugno 2026 - lunedì e venerdì con 2 frequenze settimanali (Genova-Alghero ore 12:40; Alghero-Genova ore 14:50); Genova – Olbia: operativo dal 4 giugno 2026 - giovedì e domenica con 2 frequenze settimanali (Genova-Olbia ore 12:20; Olbia-Genova ore 14:40). A queste novità si aggiunge il collegamento con Tirana operato da Ryanair che si affianca a quello storico di Wizz Air. Da ricordare anche le novità annunciate negli scorsi mesi, Madrid (Volotea) e Roma Fiumicino (Aeroitalia), che proseguiranno anche nella stagione estiva. Per quanto riguarda, invece, le rotte esclusivamente stagionali, sono confermati i collegamenti con Budapest (Wizz Air), Bucarest (Ryanair), Manchester (Ryanair), Brindisi (Ryanair), Olbia (Volotea), Olbia (Ita Airways) e Copenaghen (Sas). La summer season 2026 vedrà, inoltre, l’introduzione di un nuovo servizio charter inbound operato da Austrian Airlines in esclusiva per gli ospiti delle crociere Costa che, dal 2 maggio al 31 ottobre 2026, collegherà Vienna a Genova con una frequenza settimanale (partenza e ritorno il sabato) per un totale di 27 rotazioni e circa 3,250 passeggeri. Il collegamento è dedicato agli ospiti Costa provenienti dal mercato austriaco che imbarcheranno sull’ammiraglia Costa Smeralda da Savona per il suo itinerario nel mediterraneo occidentale. Il nuovo volo si affianca al collegamento da Düsseldorf operato da Condor, già disponibile dallo scorso anno e confermato anche per questa stagione. «Ci apprestiamo ad aprire la summer season 2026 con un’offerta sempre più ricca di destinazioni - ha commentato Francesco D’Amico, direttore generale Aeroporto di Genova -. Il significativo incremento del numero di posti messi a disposizione dall’aeroporto di Genova per la stagione estiva rappresenta un ulteriore risultato tangibile del percorso di crescita del Cristoforo Colombo e conseguenza del nostro grande impegno ad ampliare i servizi a supporto delle compagnie aeree. L’avvio di nuovi collegamenti e l’espansione dei servizi charter legati al traffico crocieristico confermano la crescente strategicità del Genova City Airport nel supportare lo sviluppo turistico ed economico della Liguria e nel migliorare la connettività della regione con l’Italia e con l’Europa». «La decisione delle compagnie di attivare nuovi collegamenti e di rafforzare quelli esistenti dimostra una sempre maggior attrattività del nostro aeroporto sia per i passeggeri sia per gli operatori del turismo confermando il ruolo dello scalo genovese come porta di accesso ai porti liguri», ha affermato Daniele Casale, direttore sviluppo commerciale e marketing -. Le novità della stagione estiva 2026 dimostrano che il percorso intrapreso è quello giusto». [post_title] => Genova: +10% di capacità posti per la stagione estiva del Colombo [post_date] => 2026-03-19T13:16:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773926202000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509959 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_509963" align="alignleft" width="300"] Jean-Ives Minet[/caption] Una nuova filosofia, improntata a un concetto di “Longevity Everyday” che porti beneficio non solo durante la permanenza in hotel, ma che allunghi i suoi effetti positivi anche successivamente: il gruppo Accor prosegue lungo una rotta già tracciata. A parlarne è Jean-Ives Minet, global president midscale & economy brands di Accor, che in un’intervista rilasciata a Travel Quotidiano precisa la nuova linea guida che interesserà Novotel. «Quello della “longevity” non è solo un trend, ma un vero e proprio business. In un’epoca in cui l’età media della popolazione si è notevolmente alzata, è importante prestare attenzione non solo e non tanto all’allungamento della vita ma alla sua qualità. In questo anche Novotel assume un ruolo preciso: il nostro compito è quello di lavorare lungo quattro direttrici, tanto semplici quanto fondamentali, riassumibili nel miglioramento di “eat, sleep, meet and move”. Si tratta di applicare il concetto di longevity e di well being a tutti gli aspetti della vita e ogni giorno ». Il concetto di longevity trova riscontro poi in una politica improntata allo sviluppo sostenibile: «Siamo in prima linea nel definire standard di sviluppo che tengano conto della tutela dell’ambiente che ci circonda. Anche in questo caso, ci muoviamo lungo differenti direttrici, che vanno dalla riduzione dell’impatto del turismo sul territorio attraverso politiche di salvaguardia ambientale, alla sponsorizzazione di iniziative particolari in collaborazione con Wwf. Il tutto per favorire un impatto positivo che restituisca benefici al territorio». La strategia globale Venendo alla strategia globale del gruppo Accor in Europa, Minet spiega come si concentri «sul rafforzamento della leadership nei mercati chiave come il Regno Unito, ma anche Francia e Germania, espandendosi al contempo in paesi ad alto potenziale di crescita come il Mediterraneo e l'Europa orientale. Continueremo a modernizzare e armonizzare la nostra rete, ampliando al contempo l'offerta di esperienze nei settori f&b, benessere e soggiorni di lunga durata. L'Italia rappresenta un mercato importante per il gruppo, con un crescente interesse da parte dei proprietari che entrano a far parte della rete Accor in diversi segmenti. Puntiamo a consolidare la nostra presenza nelle principali città di transito come Milano, Roma, Firenze e Venezia, esplorando al contempo destinazioni secondarie ad alto potenziale, sempre più attraenti per i viaggiatori internazionali». I trend del 2026 «Le tendenze di viaggio più interessanti di quest'anno rivelano un cambiamento profondo: viaggiare non significa più solo collezionare timbri sul passaporto. Significa vivere momenti significativi, connessioni durature ed esperienze che cambiano sia chi viaggia che i luoghi visitati. Quattro i cambiamenti chiave: crescono i viaggi fuori stagione e i viaggiatori di ogni fascia di spesa esigono un ritorno autentico da ogni dollaro speso, cercando esperienze che favoriscano un cambiamento positivo per le destinazioni. Inoltre, le persone desiderano essere e sentirsi parte di un progetto. Infine, si ricercano momenti di benessere quotidiani e sostenibili, che sostituiscono i ritiri estremi. E questa è esattamente la nostra strategia per Novotel con Longevity Everyday». [post_title] => Jean-Ives Minet: «Con Longevity Everyday Novotel inaugura una nuova fase» [post_date] => 2026-03-19T12:42:41+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773924161000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509960 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_364310" align="alignleft" width="300"] Eddie Wilson[/caption] Ryanair ha escluso un aumento dei prezzi dei biglietti aerei, almeno per ora, nonostante l'aumento del costo del petrolio dovuto al conflitto in Iran e alla crisi nello Stretto di Hormuz. Lo ha confermato l'amministratore delegato della compagnia, Eddie Wilson, il quale ha rivelato che "abbiamo predisposto delle coperture fino al prossimo anno". Pur ammettendo che non siano completamente coperti, afferma che essersi assicurati una fornitura di carburante a prezzo fisso per un certo periodo di tempo li renderà "i più competitivi sul mercato". Tuttavia, avverte che a incidere sulle tariffe potrebbe essere l'aumento del 3,8% delle tasse aeroportuali di Aena, che renderà la Spagna "un Paese meno competitivo". A questo proposito, accusa il governo e il gestore aeroportuale di aver preso "decisioni sbagliate che dovranno essere pagate nei prossimi 25 anni". Inoltre, Wilson minaccia ulteriori tagli in vista della prossima stagione estiva. "Se il governo spagnolo non vuole il traffico di Ryanair, per me va bene, lo sposteremo semplicemente altrove", avverte, ribadendo che se l'aumento delle tariffe annunciato verrà approvato, "non cresceremo più in Spagna". [post_title] => Ryanair: il prezzo dei biglietti non aumenta, anche se cresce il carburante [post_date] => 2026-03-19T12:38:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773923909000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509948 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_509949" align="alignleft" width="450"] Laura Audi, presidente Fiavet, Marcella Gaspardone, Turismo TorinoCristina Biasioli, gruppo Travel[/caption] Cornice aulica nei saloni di Palazzo Barolo per il Travel Open Day di Torino, tradizionale appuntamento del gruppo Travel che da anni consolida il rapporto con gli agenti di viaggio del capoluogo subalpino e del territorio. L’incontro, svoltosi il 18 marzo, si è rivelato un’importante occasione per tastare il polso del settore alla luce di una crisi internazionale che rende difficili previsioni nel breve periodo. In apertura, Laura Fornero, area manager Nord Ovest di Msc Crociere, ha illustrato la stagione crocieristica 2026/2027, sottolineando come al momento non siano previste variazioni: «Siamo fiduciosi in un ritorno alla normalità a breve e la programmazione resta molto ampia nel Mediterraneo, senza modifiche neppure per la Turchia». Tra le novità figurano l’inserimento di Syros, capitale delle Cicladi, tra le destinazioni greche, e di Marmaris come nuovo porto di attracco in Turchia. Sul fronte Nord Europa, per tutta l’estate le crociere a bordo di Euribia potranno contare su voli charter diretti dal Nord Italia (Malpensa, Linate e Verona). New entry anche le crociere estive di MSC Poesia, che sarà dotata di Yacht Club. Per quanto riguarda le tariffe, non si registrano variazioni, mentre continua il successo delle promozioni a tempo, tra cui l’ultima dedicata alla Festa del Papà, valida fino al 22 marzo. Dopo il benvenuto di Marcella Gaspardone, dirigente di Turismo Torino e Provincia — che ha illustrato i dati sullo stato del turismo locale e anticipato alcune strategie per il 2026 — e della presidente Fiavet Piemonte, Laura Audi, il workshop è entrato nel vivo. I 21 espositori, alcuni alla loro prima partecipazione, hanno incontrato oltre sessanta agenti di viaggio nel corso della giornata. Un’occasione di confronto e approfondimento particolarmente significativa per un settore che vive di programmazione ma nella situazione attuale è costretto a navigare a vista. I lavori sono proseguiti nel pomeriggio e si sono conclusi con un piacevole epilogo a sorpresa: il guidato della storica dimora, un tempo residenza di Giulia Colbert e del consorte Falletti di Barolo: due figure chiave della storia torinese, mecenati, intellettuali e grandi viaggiatori. FDL [gallery ids="509950,509951,509952,509953"] [post_title] => Travel Open Day a Torino, importante occasione per espositori e adv [post_date] => 2026-03-19T12:20:43+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773922843000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "palladium hotel group le nuove aperture allinsegna del lifestyle" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":86,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4498,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510015","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Si svolgerà l'1 e il 2 maggio prossimi la seconda edizione del festival ciclistico Nova Eroica Istria 2026 - Truffle Tour, con tre affascinanti percorsi gravel e una ricca offerta gourmet.\r

A fare da cornice al festival ciclistico, saranno gli affascinanti paesaggi dell’Istria nord-occidentale.\r

Già a settembre 2025, l’evento si era affermato come una delle manifestazioni gravel più suggestiva della regione, grazie al connubio tra le strade sterrate, i sapori autentici e l’atmosfera unica che la contraddistingue.\r

Per due giorni Novigrad (Cittanova) e i limitrofi borghi istriani ospiteranno la comunità gravel internazionale, con un programma ricco di nuove esperienze.\r

Venerdì 1° maggio, si terrà il Family Bike Tour, percorso facile e sicuro non competitivo, aperto a tutte le età e pensato per famiglie, ciclisti amatoriali e per chiunque desideri vivere l’atmosfera del festival in modo rilassato. Seguito dal Vintage Tour, per gli appassionati di biciclette d’epoca e dello stile retrò, e dal Ciclo Club Eroica Tour, un percorso gourmet tra fattorie e borghi locali.\r

Sabato 2 maggio, la giornata principale, prevede tre percorsi gravel che attraversano alcune delle zone più suggestive dell’Istria nord-occidentale.\r

Truffles Route (150 km), per i ciclisti più esperti, attraversa Motovun, Livade e Oprtalj, tra tartufi, vini e le atmosfere medievali; Teran Route (100 km) unisce sport e panorami tra colline e vigneti; Malvasia Route (60 km) è ideale per amatori e per un’esperienza gravel più rilassata.\r

Oltre l’80% del tracciato viene percorso su strade sterrate, seguendo anche tratti della storica Parenzana, l’antica ferrovia oggi famoso itinerario cicloturistico. Lungo i percorsi saranno allestiti vari punti ristoro con specialità locali come tartufi, olio d’oliva, vini e altri prodotti tipici del territorio.\r

Novigrad (Cittanova) sarà il cuore del festival gravel e il punto di partenza e di arrivo di tutti i percorsi con area expo, degustazioni, presentazioni dei produttori e musica.","post_title":"Croazia in bici: l'1 e il 2 maggio si svolgerà la seconda edizione della Nova Eroica Istria","post_date":"2026-03-20T09:08:18+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1773997698000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510003","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_510009\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Paola Puzzovio[/caption]\r

\r

Paola Puzzovio è stata nominata vice presidente vicario della Federazione Turismo della Confederazione Europea Professionisti e Imprese. La nomina è stata conferita dal presidente nazionale di Confepi, Francesco Spena Barretta.\r

\r

Professionista di riferimento nel panorama del turismo enogastronomico e dell’ospitalità extralberghiera, Paola Puzzovio porta nel nuovo incarico oltre trent’anni di esperienza imprenditoriale, uniti a una visione strategica orientata allo sviluppo sostenibile, alla valorizzazione dei territori e alla crescita delle imprese turistiche italiane.\r

Un'esperienza trentennale\r

Founder & manager di Teging Italia, progetto dedicato al turismo enogastronomico italiano, e ideatrice dell'International Tourism EnoGastronomic Event, Puzzovio è inoltre presidente della sezione Turismi di Laica, associazione di imprese e professionisti del Salento, e direttrice per l’Italia di Beeyond Travel, tour operator newyorkese specializzato nell’incoming verso l’Italia. Nel suo percorso professionale si distingue anche come ambassador di Green Destinations, speaker, formatrice e docente per enti e accademie.\r

\r

Tra le sue iniziative imprenditoriali e culturali figurano numerosi progetti di sviluppo territoriale e turistico, tra cui Salento Travel, Turismo Itinerante e Salento Itinerante, oltre alla fondazione della prima scuola di cucina salentina-pugliese.\r

\r

Negli ultimi anni ha fondato PEevents, società al femminile specializzata nell’organizzazione di eventi sostenibili e inclusivi nei settori turismo, agroalimentare e sport. Tra i progetti più recenti c’è Skills4Tourism, progetto internazionale di Teging per la formazione e il lavoro per il turismo e e l'Ho-Re-Ca, con il quale, in questi mesi, sta formando nuove figure professionali altamente specializzate.\r

\r

Nel nuovo ruolo di vice presidente vicario della Federazione Turismo, contribuirà a rafforzare la rappresentanza delle imprese turistiche all’interno della confederazione, promuovendo iniziative di sviluppo del turismo nazionale, servizi di consulenza e supporto agli operatori del settore, collaborazioni con istituzioni ed enti turistici e percorsi di formazione specialistica. Tra le sue principali funzioni rientreranno il monitoraggio delle tendenze del comparto turistico, la partecipazione a tavoli di lavoro e discussioni politiche sul turismo e il rafforzamento della presenza di Confepi nel settore.\r

\r

","post_title":"Confepi: Paola Puzzovio vice presidente vicario della Federazione Turismo","post_date":"2026-03-20T08:45:26+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1773996326000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510002","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" L'espansione di Wizz Air sulla base di Roma Fiumicino prosegue con il posizionamento del 17° aeromobile, da ottobre 2026.\r

\r

Roma è la base leader della low cost in Italia, sia per numero di destinazioni sia per aeromobili basati. L’allocazione del nuovo A321Neo aumenterà ulteriormente la capacità operativa, con 500.000 posti addizionali all’anno. L’espansione contribuirà inoltre allo sviluppo dell’economia locale, creando 40 nuovi posti di lavoro diretti, che si aggiungeranno agli oltre 600 dipendenti già presenti a Roma, e sostenendo più di 350 posti di lavoro indiretti nell’indotto.\r

\r

Il network si allargherà quindi alle seguenti destinazioni: Chania, lunedì e venerdì, dal 29 giugno; Dortmund, giornaliero, dal 25 ottobre; Cefalonia, lunedì, mercoledì e venerdì dal 29 giugno; Košice, martedì e sabato, dal 31 marzo; Malta, giornaliero, dal 29 marzo; Minorca, martedì, giovedì e sabato, dal 30 giugno; Oradea, mercoledì e domenica, dal 28 giugno; Oslo, martedì, giovedì e sabato, dal 28 aprile; Podgorica, mercoledì e domenica, dal 2 giugno; Rodi, lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, dal 28 giugno; Tallinn, martedì, giovedì e sabato, dal 27 aprile; Târgu Mureș, lunedì e venerdì, dal 30 marzo; Varna, martedì, giovedì e sabato, dal 28 aprile.\r

\r

Oltre al lancio delle nuove destinazioni internazionali, Wizz Air rafforza anche il proprio network esistente aumentando frequenze e capacità su alcune rotte già attive, tra cui Palma di Maiorca, Valencia, Malaga, Ibiza, Bilbao, Alicante, Corfù e Santorini, rispondendo alla forte domanda leisure. Ma anche verso Budapest, Cracovia, Danzica e Sofia. In più l’aumento delle frequenze sulla rotta domestica verso Lampedusa.\r

\r

Nel 2026 la compagnia offrirà da Roma oltre 9,1 milioni di posti, per una crescita di circa il 22,5% rispetto allo scorso anno.\r

\r

\"Apriamo un nuovo capitolo della nostra crescita a Roma - ha dichiarato Ian Malin, cco di Wizz Air -. Qui nella capitale, grazie alla solida partnership con Aeroporti di Roma, stiamo costruendo molto più di un network di rotte: stiamo creando per i nostri passeggeri italiani e non, un accesso diretto a nuove destinazioni, nuove esperienze, nuove storie da vivere e raccontare e nuove opportunità di viaggio a prezzi assolutamente accessibili\".","post_title":"Wizz Air avanza su Roma: 17° A321Neo basato e nuove rotte internazionali","post_date":"2026-03-20T08:37:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773995850000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509985","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Natura protagonista, senza tralasciare arte, cultura ed eventi. Il tutto, però, raccontato attraverso le esperienze, nuove e diverse, in grado cioè di fare la differenza nella pianificazione di un viaggio.\r

\r

Il 2026 di Danimarca, Finlandia, Islanda e Norvegia passa anche da qui e, come ormai da tradizione, i quattro enti del turismo insieme hanno dedicato una giornata di presentazione di prodotti e novità all’interno del Nordic Workshop a Milano.\r

\r

Destinazioni dove la destagionalizzazione ha assunto ormai forme concrete, complice il cambiamento climatico (è ancora tempo di ‘coolcation’), ma anche la programmazione voli che dall’Italia è andata via via aumentando sia in termini di compagnie impegnate a offrire collegamenti diretti sia in termini di allungamento degli operativi alle stagioni di spalla. Un trend che risponde perfettamente a quell’idea di turismo sostenibile che storicamente vede questi paesi in prima linea.\r

\r

Mete che oggi, considerato il delicato contesto geopolitico internazionale, vengono percepite ancora più sicure: «Pur non avendo dati concreti – afferma Giulia Ciceri, travel trade manager, Italy & France di VisitDenmark – possiamo già notare diverse iniziative degli operatori: i generalisti che ricercano destinazioni alternative per differenziare la loro offerta, gli specialisti del Nord che invece ampliano con prodotti differenti una programmazione già consolidata, guardando spesso oltre i classici, nel nostro caso Copenhagen, per andare a scoprire il resto del Paese».\r

\r

«Certamente quest’anno, da quanto già ci riferiscono gli operatori, aumenterà il traffico intra-europeo. E questa è una diretta conseguenza della crisi in Medio Oriente» puntualizza David Campano, country manager Spain & Italy di Visit Finland. «Dall'Italia, in particolare, le aspettative sono elevate per la stagione in arrivo, anche grazie ai più recenti investimenti di Finnair, che copre con voli diretto tutto il Paese e si appresta ad aggiungere anche Torino». E proprio la Finlandia quest'anno, per la nona volta consecutiva, ha ottenuto il titolo di paese più felice del mondo nel Rapporto mondiale sulla felicità 2026 delle Nazioni Unite. \r

\r

In crescita anche la destinazione Islanda, ma senza le problematiche di overtourism che affliggono altre mete: «Sostenibilità e viaggi slow rimangono il nostro focus principale - afferma Hrafnhildur Porisdottir, account manager international events & relations di Visit Iceland -. La promozione spinge a favore delle stagioni di spalla - aprile maggio e da metà settembre a metà novembre - e all'allungamento della durata media dei soggiorni, così da apprezzare diverse esperienze sul nostro territorio».\r

\r

«Tutta la Norvegia, tutto l'anno è certamente un impegno che come ente perseguiamo ormai da tempo - sottolinea Marco Bertolini, travel trade manager di Innovation Norway -. Il mercato italiano risponde bene in questo senso: negli ultimi anni, soprattutto post-Covid, abbiamo registrato sempre maggiori richieste oltre le classiche mete di Capo Nord e fiordi, così come un aumento più significativo dei flussi in autunno e primavera».\r

\r

","post_title":"Nordic Workshop: esperienze e viaggi slow in tutte le stagioni dell'anno","post_date":"2026-03-19T15:38:02+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1773934682000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509974","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_509975\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] David Pambianco e Antonio Zacchera[/caption]\r

\r

Meglio essere “grandi nel piccolo” o “piccoli nel grande”? Il dilemma viene sciolto da Antonio Zacchera, ceo di Zacchera Hotels. Intervistato da David Pambianco, ceo di Pambianco, Zacchera ricorda come il marchio sia da quattro generazioni un punto di riferimento sul territorio del lago Maggiore, con 5 hotel per un totale di circa 900 camere. Le strutture, situate in location «super cool» come le definisce il manager, si trovano inserite in un contesto che attrae un gran numero di visitatori internazionali.\r

\r

A livello generale, operare su un territorio specifico non è privo di difficoltà di ordine burocratico. «Durante le ultime amministrazioni il dialogo fra pubblico e privato è migliorato, ma la strada da percorrere è ancora molto lunga. Servono politiche più strutturate, serve fare sistema per ottenere maggiore competitività e forza sugli scenari stranieri» lamenta Zacchera.\r

\r

Valutazione positiva invece sull’ingresso di nuovi operatori sul mercato: «C’è spazio per tutti e l’arrivo di competitor ci impone di alzare ancor di più l’asticella di una qualità già molto elevata».\r

Il futuro\r

Con un marchio storico che affonda le sue radici nel 1873 e cinque alberghi concentrati in una specifica area del territorio le prospettive di sviluppo non mancano: «Ci interessa un’ulteriore espansione sempre concentrata nell’area che già presidiamo – chiude Zacchera -. Siamo aperti a nuove opportunità, con l’obiettivo però di rimanere “grandi nel piccolo”. Per questo, almeno per ora, ci appoggeremo a eventuali aiuti provenienti solo dal sistema finanziario».","post_title":"Zacchera Hotels verso il futuro: «Resteremo grandi nel piccolo»","post_date":"2026-03-19T13:30:57+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1773927057000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509968","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Con oltre 1.375.000 posti in vendita per l'estate 2026 l'aeroporto di Genova mette in cantiere una crescita del 10% rispetto alla stagione 2025. Un aumento di capacità figlio sia del debutto di nuove rotte sia all’estensione del periodo di attività di tratte già esistenti.\r

\r

Per quanto riguarda le nuove rotte, la base di Aeroitalia presso il Cristoforo Colombo ha permesso di collegare lo scalo genovese a due nuove destinazioni turistiche italiane e di aggiungere un ulteriore collegamento con Olbia: Genova-Salerno: operativo dal 24 maggio - giovedì e domenica con 2 frequenze settimanali (Genova-Salerno ore 15.30; Salerno-Genova ore 13:10); Genova – Alghero: operativo dal 5 giugno 2026 - lunedì e venerdì con 2 frequenze settimanali (Genova-Alghero ore 12:40; Alghero-Genova ore 14:50); Genova – Olbia: operativo dal 4 giugno 2026 - giovedì e domenica con 2 frequenze settimanali (Genova-Olbia ore 12:20; Olbia-Genova ore 14:40).\r

\r

A queste novità si aggiunge il collegamento con Tirana operato da Ryanair che si affianca a quello storico di Wizz Air. Da ricordare anche le novità annunciate negli scorsi mesi, Madrid (Volotea) e Roma Fiumicino (Aeroitalia), che proseguiranno anche nella stagione estiva.\r

\r

Per quanto riguarda, invece, le rotte esclusivamente stagionali, sono confermati i collegamenti con Budapest (Wizz Air), Bucarest (Ryanair), Manchester (Ryanair), Brindisi (Ryanair), Olbia (Volotea), Olbia (Ita Airways) e Copenaghen (Sas).\r

\r

La summer season 2026 vedrà, inoltre, l’introduzione di un nuovo servizio charter inbound operato da Austrian Airlines in esclusiva per gli ospiti delle crociere Costa che, dal 2 maggio al 31 ottobre 2026, collegherà Vienna a Genova con una frequenza settimanale (partenza e ritorno il sabato) per un totale di 27 rotazioni e circa 3,250 passeggeri.\r

\r

Il collegamento è dedicato agli ospiti Costa provenienti dal mercato austriaco che imbarcheranno sull’ammiraglia Costa Smeralda da Savona per il suo itinerario nel mediterraneo occidentale. Il nuovo volo si affianca al collegamento da Düsseldorf operato da Condor, già disponibile dallo scorso anno e confermato anche per questa stagione.\r

\r

\r

«Ci apprestiamo ad aprire la summer season 2026 con un’offerta sempre più ricca di destinazioni - ha commentato Francesco D’Amico, direttore generale Aeroporto di Genova -. Il significativo incremento del numero di posti messi a disposizione dall’aeroporto di Genova per la stagione estiva rappresenta un ulteriore risultato tangibile del percorso di crescita del Cristoforo Colombo e conseguenza del nostro grande impegno ad ampliare i servizi a supporto delle compagnie aeree. L’avvio di nuovi collegamenti e l’espansione dei servizi charter legati al traffico crocieristico confermano la crescente strategicità del Genova City Airport nel supportare lo sviluppo turistico ed economico della Liguria e nel migliorare la connettività della regione con l’Italia e con l’Europa».\r

\r

«La decisione delle compagnie di attivare nuovi collegamenti e di rafforzare quelli esistenti dimostra una sempre maggior attrattività del nostro aeroporto sia per i passeggeri sia per gli operatori del turismo confermando il ruolo dello scalo genovese come porta di accesso ai porti liguri», ha affermato Daniele Casale, direttore sviluppo commerciale e marketing -. Le novità della stagione estiva 2026 dimostrano che il percorso intrapreso è quello giusto».","post_title":"Genova: +10% di capacità posti per la stagione estiva del Colombo","post_date":"2026-03-19T13:16:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773926202000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509959","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_509963\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Jean-Ives Minet[/caption]\r

\r

Una nuova filosofia, improntata a un concetto di “Longevity Everyday” che porti beneficio non solo durante la permanenza in hotel, ma che allunghi i suoi effetti positivi anche successivamente: il gruppo Accor prosegue lungo una rotta già tracciata. A parlarne è Jean-Ives Minet, global president midscale & economy brands di Accor, che in un’intervista rilasciata a Travel Quotidiano precisa la nuova linea guida che interesserà Novotel.\r

\r

«Quello della “longevity” non è solo un trend, ma un vero e proprio business. In un’epoca in cui l’età media della popolazione si è notevolmente alzata, è importante prestare attenzione non solo e non tanto all’allungamento della vita ma alla sua qualità. In questo anche Novotel assume un ruolo preciso: il nostro compito è quello di lavorare lungo quattro direttrici, tanto semplici quanto fondamentali, riassumibili nel miglioramento di “eat, sleep, meet and move”. Si tratta di applicare il concetto di longevity e di well being a tutti gli aspetti della vita e ogni giorno ».\r

\r

Il concetto di longevity trova riscontro poi in una politica improntata allo sviluppo sostenibile: «Siamo in prima linea nel definire standard di sviluppo che tengano conto della tutela dell’ambiente che ci circonda. Anche in questo caso, ci muoviamo lungo differenti direttrici, che vanno dalla riduzione dell’impatto del turismo sul territorio attraverso politiche di salvaguardia ambientale, alla sponsorizzazione di iniziative particolari in collaborazione con Wwf. Il tutto per favorire un impatto positivo che restituisca benefici al territorio».\r

La strategia globale\r

Venendo alla strategia globale del gruppo Accor in Europa, Minet spiega come si concentri «sul rafforzamento della leadership nei mercati chiave come il Regno Unito, ma anche Francia e Germania, espandendosi al contempo in paesi ad alto potenziale di crescita come il Mediterraneo e l'Europa orientale. Continueremo a modernizzare e armonizzare la nostra rete, ampliando al contempo l'offerta di esperienze nei settori f&b, benessere e soggiorni di lunga durata. L'Italia rappresenta un mercato importante per il gruppo, con un crescente interesse da parte dei proprietari che entrano a far parte della rete Accor in diversi segmenti. Puntiamo a consolidare la nostra presenza nelle principali città di transito come Milano, Roma, Firenze e Venezia, esplorando al contempo destinazioni secondarie ad alto potenziale, sempre più attraenti per i viaggiatori internazionali».\r

I trend del 2026\r

«Le tendenze di viaggio più interessanti di quest'anno rivelano un cambiamento profondo: viaggiare non significa più solo collezionare timbri sul passaporto. Significa vivere momenti significativi, connessioni durature ed esperienze che cambiano sia chi viaggia che i luoghi visitati. Quattro i cambiamenti chiave: crescono i viaggi fuori stagione e i viaggiatori di ogni fascia di spesa esigono un ritorno autentico da ogni dollaro speso, cercando esperienze che favoriscano un cambiamento positivo per le destinazioni. Inoltre, le persone desiderano essere e sentirsi parte di un progetto. Infine, si ricercano momenti di benessere quotidiani e sostenibili, che sostituiscono i ritiri estremi. E questa è esattamente la nostra strategia per Novotel con Longevity Everyday».\r

\r

","post_title":"Jean-Ives Minet: «Con Longevity Everyday Novotel inaugura una nuova fase»","post_date":"2026-03-19T12:42:41+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1773924161000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509960","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_364310\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Eddie Wilson[/caption]\r

\r

Ryanair ha escluso un aumento dei prezzi dei biglietti aerei, almeno per ora, nonostante l'aumento del costo del petrolio dovuto al conflitto in Iran e alla crisi nello Stretto di Hormuz. Lo ha confermato l'amministratore delegato della compagnia, Eddie Wilson, il quale ha rivelato che \"abbiamo predisposto delle coperture fino al prossimo anno\".\r

\r

Pur ammettendo che non siano completamente coperti, afferma che essersi assicurati una fornitura di carburante a prezzo fisso per un certo periodo di tempo li renderà \"i più competitivi sul mercato\".\r

\r

Tuttavia, avverte che a incidere sulle tariffe potrebbe essere l'aumento del 3,8% delle tasse aeroportuali di Aena, che renderà la Spagna \"un Paese meno competitivo\". A questo proposito, accusa il governo e il gestore aeroportuale di aver preso \"decisioni sbagliate che dovranno essere pagate nei prossimi 25 anni\".\r

\r

Inoltre, Wilson minaccia ulteriori tagli in vista della prossima stagione estiva. \"Se il governo spagnolo non vuole il traffico di Ryanair, per me va bene, lo sposteremo semplicemente altrove\", avverte, ribadendo che se l'aumento delle tariffe annunciato verrà approvato, \"non cresceremo più in Spagna\".","post_title":"Ryanair: il prezzo dei biglietti non aumenta, anche se cresce il carburante","post_date":"2026-03-19T12:38:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1773923909000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509948","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_509949\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Laura Audi, presidente Fiavet, Marcella Gaspardone, Turismo TorinoCristina Biasioli, gruppo Travel[/caption]\r

Cornice aulica nei saloni di Palazzo Barolo per il Travel Open Day di Torino, tradizionale appuntamento del gruppo Travel che da anni consolida il rapporto con gli agenti di viaggio del capoluogo subalpino e del territorio.\r

L’incontro, svoltosi il 18 marzo, si è rivelato un’importante occasione per tastare il polso del settore alla luce di una crisi internazionale che rende difficili previsioni nel breve periodo.\r

In apertura, Laura Fornero, area manager Nord Ovest di Msc Crociere, ha illustrato la stagione crocieristica 2026/2027, sottolineando come al momento non siano previste variazioni: «Siamo fiduciosi in un ritorno alla normalità a breve e la programmazione resta molto ampia nel Mediterraneo, senza modifiche neppure per la Turchia».\r

Tra le novità figurano l’inserimento di Syros, capitale delle Cicladi, tra le destinazioni greche, e di Marmaris come nuovo porto di attracco in Turchia. Sul fronte Nord Europa, per tutta l’estate le crociere a bordo di Euribia potranno contare su voli charter diretti dal Nord Italia (Malpensa, Linate e Verona). New entry anche le crociere estive di MSC Poesia, che sarà dotata di Yacht Club.\r

Per quanto riguarda le tariffe, non si registrano variazioni, mentre continua il successo delle promozioni a tempo, tra cui l’ultima dedicata alla Festa del Papà, valida fino al 22 marzo.\r

Dopo il benvenuto di Marcella Gaspardone, dirigente di Turismo Torino e Provincia — che ha illustrato i dati sullo stato del turismo locale e anticipato alcune strategie per il 2026 — e della presidente Fiavet Piemonte, Laura Audi, il workshop è entrato nel vivo. I 21 espositori, alcuni alla loro prima partecipazione, hanno incontrato oltre sessanta agenti di viaggio nel corso della giornata.\r

Un’occasione di confronto e approfondimento particolarmente significativa per un settore che vive di programmazione ma nella situazione attuale è costretto a navigare a vista.\r

I lavori sono proseguiti nel pomeriggio e si sono conclusi con un piacevole epilogo a sorpresa: il guidato della storica dimora, un tempo residenza di Giulia Colbert e del consorte Falletti di Barolo: due figure chiave della storia torinese, mecenati, intellettuali e grandi viaggiatori.\r

FDL\r

[gallery ids=\"509950,509951,509952,509953\"]","post_title":"Travel Open Day a Torino, importante occasione per espositori e adv","post_date":"2026-03-19T12:20:43+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1773922843000]}]}}