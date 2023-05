Palladium approda a New York al 45 Times Square Hotel con il brand urban Only You Il gruppo Palladium sbarca negli Stati Uniti. A partire dal prossimo mese di giugno gestirà infatti a New York il 45 Times Square Hotel: una struttura di 139 camere dalle caratteristiche tipiche dell’estetica di Manhattan, di proprietà della Ferrado Hotels. Questa è una società del gruppo Rosp Corunna, family office di Sandra Ortega, l’erede dell’impero della moda Zara. Il nome 45 Times Square è tuttavia solo provvisorio. Verrà mantenuto fino alla conversione dell’albergo in un Only You Hotels: il brand urban dai tratti lifestyle di casa Palladium. “Questa nuova apertura costituisce una vera pietra miliare per noi, in quanto è il primo hotel che gestiamo negli Stati Uniti – spiega il ceo del gruppo, Jesús Sobrino -. New York è anche una delle destinazioni più ambite dai viaggiatori di tutto il mondo e crediamo che il marchio Only You Hotels si adatti perfettamente allo stile innovativo e urbano della città”. “Per il nostro brand è fondamentale essere presenti in una delle città più influenti a livello mondiale nel campo dell’intrattenimento, della moda e della cultura”, aggiunge il general director di Only You Hotels, Juan Serra.

