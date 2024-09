Palazzo delle Stelline a Milano diventerà un MGallery gestito da Hnh L’hotel di Palazzo delle Stelline diventerà presto un MGallery gestito da Hnh Hospitality. L’annuncio dell’accordo tra il brand di casa Accor e la white label company con base a Mestre è stato fatto oggi in occasione della Luxury Hotel Conference, organizzata sempre a Milano da Teamwork. La struttura, di proprietà di Fondazione Stelline, è stata operata fino a pochi mesi fa dal marchio Voihotels del gruppo Alpirour. Hnh ha vinto poco prima dell’estate il bando per la sua gestione, emesso dalla stessa fondazione. I piani, stando ad alcune voci, sarebbero ora quelli di rinnovare l’hotel, riposizionandolo nel segmento upper upscale – luxury, grazie al supporto dello studio Stefano Boeri Interiors. L’idea è quella di incrementare il numero di camere disponibili che attualmente sono 105, nonché di realizzare una spa, un centro fitness e un ristorante. L’investimento totale dovrebbe ammontare a 16 milioni di euro, includendo anche la ristrutturazione degli altri spazi del Palazzo delle Stelline adibite a ambienti espositivi e aree congressi. Fondazio0ne Stelline è controllata da comune e regione, che contribuiranno con 1,4 milione e 5,5 milioni rispettivamente, mentre il resto del capitale è stato raccolto tramite una leva finanziaria. Condividi

