Pacini Group: a Roma aprirà i battenti a febbraio The Goethe Hotel Conto alla rovescia per il debutto, a febbraio 2025, di The Goethe Hotel: la struttura di Pacini Group è un luxury boutique hotel 5 stelle con 27 camere, parte del circuito Small Luxury Hotels of the World. Incastonato tra il Museo dell’Ara Pacis e Piazza del Popolo, è un invito a riscoprire l’essenza del viaggio, un porto sicuro di estrema raffinatezza per esploratori curiosi che amano soggiorni esclusivi ed esperienze uniche. “Ogni angolo dell’hotel è pensato per evocare emozioni e celebrare lo spirito dei grandi viaggiatori e intellettuali di un tempo, tra bauli originali, libri e quadri, questo hotel è permeato di cultura e di un design avvolgente.” afferma Emidio Pacini, ceo & founder del gruppo. Tra le 27 camere ci sono 3 suite tematiche: la suite Doge, dedicata a Venezia, con il fascino degli arazzi Fortuny che evocano la magia della Serenissima; la suite Medici, omaggio a Firenze e al Rinascimento, arricchita da strumenti scientifici d’antiquariato; la suite Borbonica, ispirata a Napoli, dove misticismo e sensualità si fondono in un’estetica rococò. Completano i servizi il ristorante e lounge bar Affinity – Kitchen & Alchemy, cuore pulsante dell’hotel, è uno spazio multifunzionale di connessione e condivisione e la private Spa, che propone agli ospiti una coccola esclusiva, un’oasi dove rigenerarsi e ritrovare l’equilibrio. Condividi

