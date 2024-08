Ottima l’accoglienza del mercato italiano al Sun Siyam Romance, spin-off adults only dell’Olhuveli

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473522 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' decisamente soddisfatta Patrizia Di Pattizio dell'accoglienza che il mercato italiano ha riservato al Sun Siyam Romance, spin-off adults only del maldiviano Olhuveli lanciato a fine 2022: "Il resort operava già da tre anni, in formula diversa da quella adults only - spiega la direttrice di The Luxury Lab, rappresentante per l’Italia di Sun Siyam Resorts -. Di conseguenza è già rodato da un punto di vista operativo. È stato contrattualizzato con una selezione dei più importanti tour operator italiani specializzati sull’oceano Indiano. Per il lancio e la promozione abbiamo organizzato webinar e incontri dedicati con i reparti booking e gli operatori stanno già ricevendo numerose richieste: il resort piace molto perché offre un prodotto affordable luxury, che mancava alle Maldive nel segmento adults only. Inoltre, il fatto di proporre soltanto due tipologie di camere, Beach e Water villa con piscina, facilita le vendite alle agenzie di viaggi. Infine, il Sun Siyam Romance si trova su un’isola molto bella anche a livello naturalistico, con una vegetazione particolarmente rigogliosa”. Situato su una delle tre isole tropicali dove sorge il Sun Siyam Olhuveli, sull'atollo di di Male Sud, a solo 45 minuti via mare dalla capitale, la struttura offre un totale di 111 camere, insieme a sette opzioni tra ristoranti e bar, tra cui il giapponese Teppanyaki, oltre al servizio in camera 24/7. La Blue Spa propone poi trattamenti e massaggi. A disposizione degli ospiti anche sauna e bagno turco. L'offerta si completa con di due piscine, campi da tennis, badminton, pallavolo e biliardo. Gli ospiti possono inoltre approfittare delle numerose attività acquatiche proposte. il resort si trova in una delle aree marine più belle e ricche delle Maldive, con ben 50 punti di immersione nelle vicinanze. [gallery ids="473526,473533,473531,473527,473529,473530,473532,473528,473534"] [post_title] => Ottima l'accoglienza del mercato italiano al Sun Siyam Romance, spin-off adults only dell'Olhuveli [post_date] => 2024-08-30T11:22:14+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725016934000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473502 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Rai ha chiarito da tempo che le locazioni brevi sono tenute al pagamento del cosiddetto canone speciale, al pari di quanto previsto per tutti coloro che detengono apparecchi radiotelevisivi al di fuori dell’ambito familiare (tra i soggetti obbligati vi sono anche le strutture ricettive, i pubblici esercizi, i circoli, le associazioni, le sedi di partiti politici, gli istituti religiosi, gli studi professionali, i negozi, etc.). Tuttavia, esaminando i bilanci della concessionaria del servizio pubblico, si intuisce che solo una minoranza degli appartamenti destinati alle locazioni brevi agisce nel rispetto delle regole. Il gettito complessivo del canone speciale era infatti di circa 61 milioni di euro nel 2010, quando il fenomeno degli affitti brevi era agli albori, ed è stato pari a circa 79 milioni di euro nel 2023. Gettito Anche se si ipotizzasse che l’incremento di gettito registrato nel periodo 2010 – 2023 (circa 17,9 milioni di euro) sia interamente imputabile alle locazioni brevi (ipotesi peraltro improbabile, in quanto in parallelo si sono sviluppate anche altre attività soggette all’obbligo), e che nessun appartamento abbia più di un televisore, applicando la tariffa minima (euro 203,70 annui) si potrebbe stimare che il canone speciale è stato versato al massimo da 88.000 appartamenti. Ma, attualmente, sono più di 480.000 gli alloggi italiani destinati agli affitti brevi in cui è presente almeno un televisore. E’ quanto risulta dal monitoraggio svolto durante il mese di agosto 2024 da due istituti di ricerca indipendenti, la statunitense Inside Airbnb e l’italiana Incipit consulting, su incarico del Centro studi di Federalberghi. Quindi, nella migliore delle ipotesi, solo il 18,3% degli appartamenti che hanno un televisore (88.000 su 480.000) pagano il canone speciale. L’evasione può essere quindi stimata in almeno 80 milioni di euro all’anno. Una vera e propria beffa per gli alberghi, che pagano in media più di 1.000 euro per anno e in alcuni casi arrivano a pagarne quasi 7.000. Proposta Federalberghi, in vista della prossima sessione di bilancio, ha elaborato una proposta a costo zero, basata sul principio “pagare meno, pagare tutti”. Si prevede, in particolare, che i proventi derivanti dal contrasto all’evasione vengano destinati a una riduzione tariffaria generalizzata, in favore di tutti i soggetti tenuti al pagamento del canone speciale, di cui beneficerebbero sia le imprese turistiche tradizionali sia coloro che gestiscono in modo corretto le nuove forme di accoglienza. La riduzione del canone speciale, sottolinea Federalberghi, è attesa da anni, anche in considerazione di quanto già avvenuto per le utenze domestiche: il canone per le famiglie era pari a euro 113,50 nel 2015, fu ridotto a euro 100,00 nel 2016, ulteriormente ridotto a euro 90 nel 2017, per poi attestarsi al valore attuale di euro 70 nel 2024, con un abbattimento complessivo superiore al 38%. [post_title] => Federalberghi: il canone Rai pagato solo dal 18% degli affitti brevi [post_date] => 2024-08-30T10:10:32+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725012632000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473442 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Chase, Marshall e Skye, SpongeBob e Patrick Stella, le tartarughe Ninja e Dora dal 2025 troveranno una nuova casa a Mirabilandia: la Nickelodeon Land. Grazie alla collaborazione fra il parco divertimenti e Paramount Global, la prossima stagione si arricchirà di una nuova area dedicata alle famiglie con bambini e giovani adulti. “Siamo elettrizzati all’idea della nuova stagione - commenta Sabrina Mangia, attuale sales and marketing director e prossima direttrice generale di Mirabilandia -. Essere stati scelti da Nickelodeon-Paramount per ospitare un’area così importante è davvero un privilegio di cui andare orgogliosi. Ancora una volta proporremo al nostro pubblico una stagione di grandi novità: il conto alla rovescia è già iniziato". Da oggi prende inoltre il via la campagna abbonamenti per la stagione 2025 di Mirabilandia. Per l’acquisto è attiva anche la modalità di pagamento con Scalapay, che consente di dividere l’importo in tre rate a interessi zero. [post_title] => Novità a Mirabilandia: arriva la Nickelodeon Land [post_date] => 2024-08-29T12:02:54+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1724932974000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473390 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “This Land is Calling” è il claim della nuova campagna lanciata dalla Saudi Tourism Authority, a cominciare dai mercati chiave di Regno Unito, Francia, Italia, Germania e Stati Uniti. La campagna muove da una ricerca realizzata sui visitatori e sulla loro percezione del Paese usata per fare luce su questa terra ancora piena di mistero per molti. Attraverso la protagonista, lo spettatore viene accompagnato in un tour attraverso il tempo e lo spazio, presentando l’Arabia Saudita come il Cuore dell’Arabia. "This Land is Calling" celebra l'eccezionale patrimonio dell'Arabia Saudita, la sua rapida trasformazione in una dinamica meta globale e la calorosa accoglienza della sua gente. La protagonista del cortometraggio che parte piena di entusiasmo, è una viaggiatrice solitaria che oltre a vivere il calore dell'accoglienza saudita, intraprende una misteriosa avventura attraverso le spettacolari destinazioni del paese. Il video suggerisce, però, anche un messaggio più profondo: oltre al calore e all’accoglienza ricevuti, l'Arabia Saudita si conferma come un territorio di primati per i viaggiatori, un luogo con gemme culturali e naturali uniche nel loro genere, pronte per essere scoperte, rendendola una meta estremamente affascinante. «Questa campagna è una celebrazione della nostra nazione, che unisce tradizioni secolari e modernità - osserva Ahmed Al Khateeb, ministro del Turismo e presidente del consiglio di amministrazione di Saudi Tourism Authority -. Mentre lavoriamo verso la Vision 2030 dell'Arabia Saudita, il nostro obiettivo è mettere in luce lo spirito innovativo del Regno, la sua ricchezza culturale e i paesaggi mozzafiato, e posizionarci come una delle principali destinazioni turistiche globali». [post_title] => Arabia Saudita: decolla la nuova campagna promozionale "This Land is Calling" [post_date] => 2024-08-29T10:01:22+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1724925682000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473387 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ci sarà anche il destination manager e co-fondatore di Assidema Giancarlo Dell'Orco tra i protagonisti della nuova edizione di #masterclass, il format territoriale itinerante, spin off nazionale di Travel Hashtag, in programma presso il Palazzo dei congressi di Salsomaggiore Terme giovedì 19 settembre. L’iniziativa sarà strutturata come sempre in due parti: al mattino, presso la sala Europa, Nicola Romanelli (fondatore e presidente di Travel Hashtag) e Sauro Mariani (ex direttore marketing di Borgo Egnazia e del gruppo San Domenico Hotels, oggi consulente strategico che supporta lo sviluppo di aziende e territori tramite la valorizzazione delle rispettive identità) parleranno di Competenze e professioni del turismo di domani con i ragazzi dell’istituto alberghiero Magnaghi. Special guest: Charles Pearce, executive chef de Lorto, il ristorante gourmet di Nordelaia, luxury Resort & Boutique Hotel nelle colline dell'Alessandrino, tra le figure emergenti più interessanti nel panorama della ristorazione internazionale. Nel pomeriggio, invece, presso la sala Cariatidi, la tavola rotonda Territori sostenibili: valorizzazione e promozione vedrà la partecipazione, oltre che di Dell'Orco e Mariani, anche di Carmen Bizzarri (università Europea di Roma), Pierangelo Romersi (direttore Visit Emilia), Silvia Livoni Colombo (bike destination specialist), Domenico Palladino (giornalista, esperto di digital marketing extra-alberghiero). "Salsomaggiore Terme sarà la location ideale per approfondire il tema della valorizzazione e promozione di territori sostenibili come quello emiliano, ricco di storia, tradizioni ed eccellenze legate soprattutto all’enogastronomia – spiega Romanelli –. Un nuovo capitolo, fortemente voluto dall’amministrazione ospitante e da Visit Emilia, che avrà come obiettivo la condivisione di best practice, idee e visioni a supporto di uno sviluppo del turismo in grado di coinvolgere la comunità tutta: dagli studenti agli operatori fino agli imprenditori attivi sul territorio”. [post_title] => Giancarlo Dell'Orco di Assidema tra i protagonisti della nuova #masterclass di Salsomaggiore [post_date] => 2024-08-29T09:57:30+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1724925450000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473285 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un itinerario pensato per chi ama sperimentare, muoversi, cambiare sempre panorama e vivere emozioni intense. E' l'inedita combinazione dell'itinerario Kibo, che unisce il Western Canada, con le sue foreste, i suoi paesaggi montani e lacustri, e l'arcipelago delle Fiji, in particolare l’isola di Matamanoa. Il viaggio inizia con un fly & drive in autonomia di sette notti da Calgary, nello stato interno dell’Alberta, a Vancouver, romantica città affacciata sul Pacifico e considerata tra le più belle e vivibili del pianeta. Il tragitto proposto prevede soste con pernottamento in città in grado di far apprezzare lo spirito canadese più autentico, come Banff, porta del parco nazionale omonimo, e Jasper, situata nel cuore delle Montagne Rocciose canadesi e nota per i suoi ghiacciai. Come penultima tappa si può soggiornare nella più vivace Sun Peaks, rinomata stazione turistica montana. Si cambia poi decisamente scenario, per godere di altre cinque notti sull’isola di Matamanoa. Qui si alloggia in un resort di lusso, dallo stile in armonia con il paesaggio, e ci si rilassa con la mezza pensione dopo una settimana on the road. Il filo rosso che lega le due esperienze è senza dubbio la connessione con la natura, e la possibilità di contemplarne i contrasti, dal ghiacciaio ai mari del Sud, in meno di quindici giorni. Con volo dall’Italia il prezzo proposto è a partire da 4.950 euro a persona. [post_title] => Kibo presenta l'inedita combinazione Western Canada - Fiji [post_date] => 2024-08-28T09:54:44+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1724838884000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473242 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il corretto equilibrio fra crescita e sostenibilità: questo l'obiettivo dichiarato di Tonči Glavina, ministro del Turismo e dello Sport della Croazia che in questo mix vede la strada del successo turistico del Paese. In una recente intervista alla tv croata, Hrt, il ministro ha ricordato che «dopo una pre-stagione da record, stiamo vivendo un'eccellente stagione di punta. Nel solo mese di agosto abbiamo avuto 130.000 visitatori in più e le prospettive per la post-stagione sono altrettanto promettenti», sottolineando che «si è registrato un aumento del 4-6% nel numero di fatture emesse, il cui valore è aumentato del 10-12%». Ma la Croazia, secondo Glavina, avrebbe già raggiunto il suo limite di crescita e sarebbe ideale che queste cifre rimanessero a sui livelli attuali. Sostenibilità in primis La sostenibilità non riguarda solo la tutela dell'ambiente, ma anche la salvaguardia della qualità della vita. «L'era della crescita continua, dell'aumento delle capacità ricettive e dell'espansione delle strutture di accoglienza è ormai alle spalle. Siamo in un'epoca di gestione, in cui cerchiamo il perfetto equilibrio tra le entrate, gli impatti positivi del turismo e la qualità della vita». [caption id="attachment_473244" align="alignright" width="300"] Tonči Glavina, ministro del turismo e dello sport[/caption] Il ministro ha affermato che la Croazia non vuole ritrovarsi in una «situazione simile a quella attuale di Italia o Spagna, dove la popolazione locale protesta contro i turisti e il turismo stesso. Stiamo implementando le attività e creando un quadro legislativo per garantire la sostenibilità per il futuro». Per questo si lavora ad una «legge sulla pianificazione territoriale e sulla politica abitativa, ma sono attesi anche cambiamenti nei regolamenti riguardanti la pianificazione territoriale nonché le politiche fiscali e turistiche. Il cambiamento verso la sostenibilità è qualcosa che dobbiamo fare. Non abbiamo scelta». [post_title] => L'equilibrio della Croazia fra crescita e sostenibilità. Per evitare l'overtourism [post_date] => 2024-08-27T12:19:46+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1724761186000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473173 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Ambasciatori Place Hotel di Fiuggi, in Ciociaria, propone ai solo traveller la propria struttura come luogo ideale di viaggio in cui potersi prendere cura di se stessi e costruire il proprio benessere completo (mentale, fisico, relazionale, ambientale e spirituale), in maniera proattiva. L’obiettivo è apprendere nuove abitudini per portarsi a casa un nuovo stile di vita più sano, da poter sperimentare quotidianamente. Il viaggio in solitaria è un trend in continua crescita, come confermano i dati, e in via di evoluzione. Dal Travel Trend Report 2024 di Hilton è emerso per esempio che, nell’ultimo anno, più della metà degli italiani (56%) ha viaggiato da solo: un dato destinato a crescere nei prossimi anni. Sei italiani su dieci, infatti, hanno confermato che sono pronti a viaggiare in solitaria entro il 2026. Un tendenza peraltro non per forza appannaggio dei single. «Diventa sempre più importante proporre ai nostri ospiti vacanze su misura – dichiara Francesca Bonanni, titolare dell’Ambasciatori Place Hotel -. Ci piace partire dall’osservazione di coloro che soggiornano da noi, cercando di capire i loro bisogni e le loro esigenze. Chi sono gli ospiti che stanno meglio e si godono di più la vacanza all’Ambasciatori? Sono sicuramente coloro che riescono a trovare la loro dimensione di benessere, attraverso le nostre tantissime proposte: sport, natura, apprendimento, socializzazione. Vogliamo stimolare uno stile di vita sano, fatto di azioni e comportamenti che ci aiutino a vivere meglio con noi stessi, con gli altri e con il mondo in cui viviamo». All’Ambasciatori chi viaggia da solo può quindi iniziare la giornata con una corsa nel bosco, respirando aria naturalmente arricchita delle sostanze volatili terapeutiche emesse da alcune specie di alberi, per poi partecipare a sessioni di risveglio muscolare in hotel insieme ad altri ospiti, soddisfacendo il bisogno di natura, movimento e socializzazione. Si può scegliere di lasciarsi massaggiare o abbandonarsi alla deprivazione sensoriale con la vasca di galleggiamento. È anche possibile sperimentare lo smart working sorseggiando un cocktail da soli, scegliendo con chi stare in compagnia. È un modo per sentirsi liberi e una necessità per staccare davvero la spina e ascoltare la parte più intima di sé, imparando a conoscersi meglio e a mettersi alla prova. [post_title] => Ambasciatori Place Hotel, le proposte per i solo traveller che puntano sul benessere completo [post_date] => 2024-08-27T10:09:41+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1724753381000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473182 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aperte le prenotazioni per la nuova nave Rcl di classe Icon, Star of the Seas, che debutterà ai Caraibi la prossima estate. L'unità sarà dotata di otto quartieri differenti con ristoranti e bar, intrattenimento dal vivo e molto altro ancora. Cinque in particolare i distretti esclusivi di Icon e Star: La Thrill Island sarà in particolare dotata di Category 6: il primo parco acquatico in mare, introdotto su Icon, e i suoi sei scivoli da record. Ma ci sarà anche la Crown's Edge, la passerella sospesa e il giro da brivido a 47 metri sopra l'oceano; oltre al simulatore di surf FlowRider e al minigolf. Il tutto senza dimenticare posti dove mangiare e bere qualcosa, quali Basecamp e Desserted. La Chill Island, distribuita su tre ponti ospiterà quattro piscine, ognuna con diverse vibes e vista sull'oceano. Presente pure il bar swim-up Swim & Tonic e Royal Bay, la piscina più grande in mare. Senza dimenticare i gruppi musicali dal vivo e dj, nonché luoghi per bere e mangiare Il Surfside è il quartiere pensato per le giovani famiglie, dove si può stare tutto il giorno insieme e giocare: dalle opportunità per stare a mollo con i bambini, anche molto piccoli, di Splashaway Bay e Baby Bay, con gli adulti nelle vicinanze, alla piscina Water's Edge, ai luoghi per mangiare qualcosa come il Surfside Eatery e il bar The Lemon Post, tutti con opzioni per adulti e bambini. L'AquaDome sarà un'oasi tranquilla di giorno e vivace punto di ritrovo notturno con vista avvolgente sull'oceano, spettacoli con immersioni acquatiche, acrobati, robot, ballerini e altro ancora presso l’AquaTheater; non mancheranno poi cibo e bevande presso la food hall AquaDome Market, il bar Rye & Bean, Hooked e il bar The Overlook, nonché gli Overlook Pods. The Hideaway, nascosto a 40 metri sopra l'oceano, sarà infine il locale per soli adulti. Combinerà le vibrazioni dei beach club di tutto il mondo con una piscina a sfioro sospesa, un dj, un bar dedicato, una terrazza con vasche idromassaggio e una vista a 360 gradi sull'oceano. Quando arriverà a Port Canaveral, la Star si unirà alla nuova nave della Oasis Class, Utopia of the Seas, pensata per la fughe brevi. Per la prossima estate, i passeggeri avranno a disposizione una vacanza di una settimana ai Caraibi, un weekend di tre notti o una fuga di quattro notti in settimana alle Bahamas. A rafforzare l'offerta, l'apertura del Royal Beach Club Paradise Island alle Bahamas, il primo della Royal Beach Club Collection, alla fine del 2025. [post_title] => Rcl apre le prenotazioni per la nuova Star of the Seas. Crociere ai Caraibi da agosto 2025 [post_date] => 2024-08-27T09:50:00+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1724752200000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ottima laccoglienza del mercato italiano al sun siyam romance spin off adults only delloluveli" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":106,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":636,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473522","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' decisamente soddisfatta Patrizia Di Pattizio dell'accoglienza che il mercato italiano ha riservato al Sun Siyam Romance, spin-off adults only del maldiviano Olhuveli lanciato a fine 2022: \"Il resort operava già da tre anni, in formula diversa da quella adults only - spiega la direttrice di The Luxury Lab, rappresentante per l’Italia di Sun Siyam Resorts -. Di conseguenza è già rodato da un punto di vista operativo. È stato contrattualizzato con una selezione dei più importanti tour operator italiani specializzati sull’oceano Indiano. Per il lancio e la promozione abbiamo organizzato webinar e incontri dedicati con i reparti booking e gli operatori stanno già ricevendo numerose richieste: il resort piace molto perché offre un prodotto affordable luxury, che mancava alle Maldive nel segmento adults only. Inoltre, il fatto di proporre soltanto due tipologie di camere, Beach e Water villa con piscina, facilita le vendite alle agenzie di viaggi. Infine, il Sun Siyam Romance si trova su un’isola molto bella anche a livello naturalistico, con una vegetazione particolarmente rigogliosa”.\r

\r

Situato su una delle tre isole tropicali dove sorge il Sun Siyam Olhuveli, sull'atollo di di Male Sud, a solo 45 minuti via mare dalla capitale, la struttura offre un totale di 111 camere, insieme a sette opzioni tra ristoranti e bar, tra cui il giapponese Teppanyaki, oltre al servizio in camera 24/7. La Blue Spa propone poi trattamenti e massaggi. A disposizione degli ospiti anche sauna e bagno turco. L'offerta si completa con di due piscine, campi da tennis, badminton, pallavolo e biliardo. Gli ospiti possono inoltre approfittare delle numerose attività acquatiche proposte. il resort si trova in una delle aree marine più belle e ricche delle Maldive, con ben 50 punti di immersione nelle vicinanze.\r

\r

[gallery ids=\"473526,473533,473531,473527,473529,473530,473532,473528,473534\"]","post_title":"Ottima l'accoglienza del mercato italiano al Sun Siyam Romance, spin-off adults only dell'Olhuveli","post_date":"2024-08-30T11:22:14+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1725016934000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473502","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Rai ha chiarito da tempo che le locazioni brevi sono tenute al pagamento del cosiddetto canone speciale, al pari di quanto previsto per tutti coloro che detengono apparecchi radiotelevisivi al di fuori dell’ambito familiare (tra i soggetti obbligati vi sono anche le strutture ricettive, i pubblici esercizi, i circoli, le associazioni, le sedi di partiti politici, gli istituti religiosi, gli studi professionali, i negozi, etc.).\r

\r

Tuttavia, esaminando i bilanci della concessionaria del servizio pubblico, si intuisce che solo una minoranza degli appartamenti destinati alle locazioni brevi agisce nel rispetto delle regole. Il gettito complessivo del canone speciale era infatti di circa 61 milioni di euro nel 2010, quando il fenomeno degli affitti brevi era agli albori, ed è stato pari a circa 79 milioni di euro nel 2023.\r

Gettito\r

Anche se si ipotizzasse che l’incremento di gettito registrato nel periodo 2010 – 2023 (circa 17,9 milioni di euro) sia interamente imputabile alle locazioni brevi (ipotesi peraltro improbabile, in quanto in parallelo si sono sviluppate anche altre attività soggette all’obbligo), e che nessun appartamento abbia più di un televisore, applicando la tariffa minima (euro 203,70 annui) si potrebbe stimare che il canone speciale è stato versato al massimo da 88.000 appartamenti.\r

\r

Ma, attualmente, sono più di 480.000 gli alloggi italiani destinati agli affitti brevi in cui è presente almeno un televisore. E’ quanto risulta dal monitoraggio svolto durante il mese di agosto 2024 da due istituti di ricerca indipendenti, la statunitense Inside Airbnb e l’italiana Incipit consulting, su incarico del Centro studi di Federalberghi.\r

\r

Quindi, nella migliore delle ipotesi, solo il 18,3% degli appartamenti che hanno un televisore (88.000 su 480.000) pagano il canone speciale. L’evasione può essere quindi stimata in almeno 80 milioni di euro all’anno. Una vera e propria beffa per gli alberghi, che pagano in media più di 1.000 euro per anno e in alcuni casi arrivano a pagarne quasi 7.000.\r

Proposta\r

Federalberghi, in vista della prossima sessione di bilancio, ha elaborato una proposta a costo zero, basata sul principio “pagare meno, pagare tutti”. Si prevede, in particolare, che i proventi derivanti dal contrasto all’evasione vengano destinati a una riduzione tariffaria generalizzata, in favore di tutti i soggetti tenuti al pagamento del canone speciale, di cui beneficerebbero sia le imprese turistiche tradizionali sia coloro che gestiscono in modo corretto le nuove forme di accoglienza.\r

\r

La riduzione del canone speciale, sottolinea Federalberghi, è attesa da anni, anche in considerazione di quanto già avvenuto per le utenze domestiche: il canone per le famiglie era pari a euro 113,50 nel 2015, fu ridotto a euro 100,00 nel 2016, ulteriormente ridotto a euro 90 nel 2017, per poi attestarsi al valore attuale di euro 70 nel 2024, con un abbattimento complessivo superiore al 38%.","post_title":"Federalberghi: il canone Rai pagato solo dal 18% degli affitti brevi","post_date":"2024-08-30T10:10:32+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1725012632000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473442","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Chase, Marshall e Skye, SpongeBob e Patrick Stella, le tartarughe Ninja e Dora dal 2025 troveranno una nuova casa a Mirabilandia: la Nickelodeon Land. Grazie alla collaborazione fra il parco divertimenti e Paramount Global, la prossima stagione si arricchirà di una nuova area dedicata alle famiglie con bambini e giovani adulti.\r

\r

“Siamo elettrizzati all’idea della nuova stagione - commenta Sabrina Mangia, attuale sales and marketing director e prossima direttrice generale di Mirabilandia -. Essere stati scelti da Nickelodeon-Paramount per ospitare un’area così importante è davvero un privilegio di cui andare orgogliosi. Ancora una volta proporremo al nostro pubblico una stagione di grandi\r

novità: il conto alla rovescia è già iniziato\".\r

\r

Da oggi prende inoltre il via la campagna abbonamenti per la stagione 2025 di Mirabilandia. Per l’acquisto è attiva anche la modalità di pagamento con Scalapay, che consente di dividere l’importo in tre rate a interessi zero.","post_title":"Novità a Mirabilandia: arriva la Nickelodeon Land","post_date":"2024-08-29T12:02:54+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1724932974000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473390","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“This Land is Calling” è il claim della nuova campagna lanciata dalla Saudi Tourism Authority, a cominciare dai mercati chiave di Regno Unito, Francia, Italia, Germania e Stati Uniti.\r

La campagna muove da una ricerca realizzata sui visitatori e sulla loro percezione del Paese usata per fare luce su questa terra ancora piena di mistero per molti. Attraverso la protagonista, lo spettatore viene accompagnato in un tour attraverso il tempo e lo spazio, presentando l’Arabia Saudita come il Cuore dell’Arabia.\r

\"This Land is Calling\" celebra l'eccezionale patrimonio dell'Arabia Saudita, la sua rapida trasformazione in una dinamica meta globale e la calorosa accoglienza della sua gente. La protagonista del cortometraggio che parte piena di entusiasmo, è una viaggiatrice solitaria che oltre a vivere il calore dell'accoglienza saudita, intraprende una misteriosa avventura attraverso le spettacolari destinazioni del paese.\r

Il video suggerisce, però, anche un messaggio più profondo: oltre al calore e all’accoglienza ricevuti, l'Arabia Saudita si conferma come un territorio di primati per i viaggiatori, un luogo con gemme culturali e naturali uniche nel loro genere, pronte per essere scoperte, rendendola una meta estremamente affascinante.\r

«Questa campagna è una celebrazione della nostra nazione, che unisce tradizioni secolari e modernità - osserva Ahmed Al Khateeb, ministro del Turismo e presidente del consiglio di amministrazione di Saudi Tourism Authority -. Mentre lavoriamo verso la Vision 2030 dell'Arabia Saudita, il nostro obiettivo è mettere in luce lo spirito innovativo del Regno, la sua ricchezza culturale e i paesaggi mozzafiato, e posizionarci come una delle principali destinazioni turistiche globali».","post_title":"Arabia Saudita: decolla la nuova campagna promozionale \"This Land is Calling\"","post_date":"2024-08-29T10:01:22+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1724925682000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473387","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ci sarà anche il destination manager e co-fondatore di Assidema Giancarlo Dell'Orco tra i protagonisti della nuova edizione di #masterclass, il format territoriale itinerante, spin off nazionale di Travel Hashtag, in programma presso il Palazzo dei congressi di Salsomaggiore Terme giovedì 19 settembre.\r

\r

L’iniziativa sarà strutturata come sempre in due parti: al mattino, presso la sala Europa, Nicola Romanelli (fondatore e presidente di Travel Hashtag) e Sauro Mariani (ex direttore marketing di Borgo Egnazia e del gruppo San Domenico Hotels, oggi consulente strategico che supporta lo sviluppo di aziende e territori tramite la valorizzazione delle rispettive identità) parleranno di Competenze e professioni del turismo di domani con i ragazzi dell’istituto alberghiero Magnaghi. Special guest: Charles Pearce, executive chef de Lorto, il ristorante gourmet di Nordelaia, luxury Resort & Boutique Hotel nelle colline dell'Alessandrino, tra le figure emergenti più interessanti nel panorama della ristorazione internazionale.\r

\r

Nel pomeriggio, invece, presso la sala Cariatidi, la tavola rotonda Territori sostenibili: valorizzazione e promozione vedrà la partecipazione, oltre che di Dell'Orco e Mariani, anche di Carmen Bizzarri (università Europea di Roma), Pierangelo Romersi (direttore Visit Emilia), Silvia Livoni Colombo (bike destination specialist), Domenico Palladino (giornalista, esperto di digital marketing extra-alberghiero).\r

\r

\"Salsomaggiore Terme sarà la location ideale per approfondire il tema della valorizzazione e promozione di territori sostenibili come quello emiliano, ricco di storia, tradizioni ed eccellenze legate soprattutto all’enogastronomia – spiega Romanelli –. Un nuovo capitolo, fortemente voluto dall’amministrazione ospitante e da Visit Emilia, che avrà come obiettivo la condivisione di best practice, idee e visioni a supporto di uno sviluppo del turismo in grado di coinvolgere la comunità tutta: dagli studenti agli operatori fino agli imprenditori attivi sul territorio”.","post_title":"Giancarlo Dell'Orco di Assidema tra i protagonisti della nuova #masterclass di Salsomaggiore","post_date":"2024-08-29T09:57:30+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1724925450000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473285","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un itinerario pensato per chi ama sperimentare, muoversi, cambiare sempre panorama e vivere emozioni intense. E' l'inedita combinazione dell'itinerario Kibo, che unisce il Western Canada, con le sue foreste, i suoi paesaggi montani e lacustri, e l'arcipelago delle Fiji, in particolare l’isola di Matamanoa.\r

\r

Il viaggio inizia con un fly & drive in autonomia di sette notti da Calgary, nello stato interno dell’Alberta, a Vancouver, romantica città affacciata sul Pacifico e considerata tra le più belle e vivibili del pianeta. Il tragitto proposto prevede soste con pernottamento in città in grado di far apprezzare lo spirito canadese più autentico, come Banff, porta del parco nazionale omonimo, e Jasper, situata nel cuore delle Montagne Rocciose canadesi e nota per i suoi ghiacciai. Come penultima tappa si può soggiornare nella più vivace Sun Peaks, rinomata stazione turistica montana.\r

\r

Si cambia poi decisamente scenario, per godere di altre cinque notti sull’isola di Matamanoa. Qui si alloggia in un resort di lusso, dallo stile in armonia con il paesaggio, e ci si rilassa con la mezza pensione dopo una settimana on the road. Il filo rosso che lega le due esperienze è senza dubbio la connessione con la natura, e la possibilità di contemplarne i contrasti, dal ghiacciaio ai mari del Sud, in meno di quindici giorni. Con volo dall’Italia il prezzo proposto è a partire da 4.950 euro a persona.","post_title":"Kibo presenta l'inedita combinazione Western Canada - Fiji","post_date":"2024-08-28T09:54:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1724838884000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473242","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il corretto equilibrio fra crescita e sostenibilità: questo l'obiettivo dichiarato di Tonči Glavina, ministro del Turismo e dello Sport della Croazia che in questo mix vede la strada del successo turistico del Paese.\r

\r

In una recente intervista alla tv croata, Hrt, il ministro ha ricordato che «dopo una pre-stagione da record, stiamo vivendo un'eccellente stagione di punta. Nel solo mese di agosto abbiamo avuto 130.000 visitatori in più e le prospettive per la post-stagione sono altrettanto promettenti», sottolineando che «si è registrato un aumento del 4-6% nel numero di fatture emesse, il cui valore è aumentato del 10-12%».\r

\r

Ma la Croazia, secondo Glavina, avrebbe già raggiunto il suo limite di crescita e sarebbe ideale che queste cifre rimanessero a sui livelli attuali.\r

\r

Sostenibilità in primis\r

\r

La sostenibilità non riguarda solo la tutela dell'ambiente, ma anche la salvaguardia della qualità della vita. «L'era della crescita continua, dell'aumento delle capacità ricettive e dell'espansione delle strutture di accoglienza è ormai alle spalle. Siamo in un'epoca di gestione, in cui cerchiamo il perfetto equilibrio tra le entrate, gli impatti positivi del turismo e la qualità della vita».\r

\r

[caption id=\"attachment_473244\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Tonči Glavina, ministro del turismo e dello sport[/caption]\r

\r

Il ministro ha affermato che la Croazia non vuole ritrovarsi in una «situazione simile a quella attuale di Italia o Spagna, dove la popolazione locale protesta contro i turisti e il turismo stesso. Stiamo implementando le attività e creando un quadro legislativo per garantire la sostenibilità per il futuro».\r

\r

Per questo si lavora ad una «legge sulla pianificazione territoriale e sulla politica abitativa, ma sono attesi anche cambiamenti nei regolamenti riguardanti la pianificazione territoriale nonché le politiche fiscali e turistiche. Il cambiamento verso la sostenibilità è qualcosa che dobbiamo fare. Non abbiamo scelta».","post_title":"L'equilibrio della Croazia fra crescita e sostenibilità. Per evitare l'overtourism","post_date":"2024-08-27T12:19:46+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1724761186000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473173","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" L'Ambasciatori Place Hotel di Fiuggi, in Ciociaria, propone ai solo traveller la propria struttura come luogo ideale di viaggio in cui potersi prendere cura di se stessi e costruire il proprio benessere completo (mentale, fisico, relazionale, ambientale e spirituale), in maniera proattiva. L’obiettivo è apprendere nuove abitudini per portarsi a casa un nuovo stile di vita più sano, da poter sperimentare quotidianamente.\r

\r

Il viaggio in solitaria è un trend in continua crescita, come confermano i dati, e in via di evoluzione. Dal Travel Trend Report 2024 di Hilton è emerso per esempio che, nell’ultimo anno, più della metà degli italiani (56%) ha viaggiato da solo: un dato destinato a crescere nei prossimi anni. Sei italiani su dieci, infatti, hanno confermato che sono pronti a viaggiare in solitaria entro il 2026. Un tendenza peraltro non per forza appannaggio dei single.\r

\r

«Diventa sempre più importante proporre ai nostri ospiti vacanze su misura – dichiara Francesca Bonanni, titolare dell’Ambasciatori Place Hotel -. Ci piace partire dall’osservazione di coloro che soggiornano da noi, cercando di capire i loro bisogni e le loro esigenze. Chi sono gli ospiti che stanno meglio e si godono di più la vacanza all’Ambasciatori? Sono sicuramente coloro che riescono a trovare la loro dimensione di benessere, attraverso le nostre tantissime proposte: sport, natura, apprendimento, socializzazione. Vogliamo stimolare uno stile di vita sano, fatto di azioni e comportamenti che ci aiutino a vivere meglio con noi stessi, con gli altri e con il mondo in cui viviamo».\r

\r

All’Ambasciatori chi viaggia da solo può quindi iniziare la giornata con una corsa nel bosco, respirando aria naturalmente arricchita delle sostanze volatili terapeutiche emesse da alcune specie di alberi, per poi partecipare a sessioni di risveglio muscolare in hotel insieme ad altri ospiti, soddisfacendo il bisogno di natura, movimento e socializzazione. Si può scegliere di lasciarsi massaggiare o abbandonarsi alla deprivazione sensoriale con la vasca di galleggiamento. È anche possibile sperimentare lo smart working sorseggiando un cocktail da soli, scegliendo con chi stare in compagnia. È un modo per sentirsi liberi e una necessità per staccare davvero la spina e ascoltare la parte più intima di sé, imparando a conoscersi meglio e a mettersi alla prova.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ambasciatori Place Hotel, le proposte per i solo traveller che puntano sul benessere completo","post_date":"2024-08-27T10:09:41+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1724753381000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473182","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aperte le prenotazioni per la nuova nave Rcl di classe Icon, Star of the Seas, che debutterà ai Caraibi la prossima estate. L'unità sarà dotata di otto quartieri differenti con ristoranti e bar, intrattenimento dal vivo e molto altro ancora. Cinque in particolare i distretti esclusivi di Icon e Star:\r

\r

La Thrill Island sarà in particolare dotata di Category 6: il primo parco acquatico in mare, introdotto su Icon, e i suoi sei scivoli da record. Ma ci sarà anche la Crown's Edge, la passerella sospesa e il giro da brivido a 47 metri sopra l'oceano; oltre al simulatore di surf FlowRider e al minigolf. Il tutto senza dimenticare posti dove mangiare e bere qualcosa, quali Basecamp e Desserted.\r

\r

La Chill Island, distribuita su tre ponti ospiterà quattro piscine, ognuna con diverse vibes e vista sull'oceano. Presente pure il bar swim-up Swim & Tonic e Royal Bay, la piscina più grande in mare. Senza dimenticare i gruppi musicali dal vivo e dj, nonché luoghi per bere e mangiare\r

\r

Il Surfside è il quartiere pensato per le giovani famiglie, dove si può stare tutto il giorno insieme e giocare: dalle opportunità per stare a mollo con i bambini, anche molto piccoli, di Splashaway Bay e Baby Bay, con gli adulti nelle vicinanze, alla piscina Water's Edge, ai luoghi per mangiare qualcosa come il Surfside Eatery e il bar The Lemon Post, tutti con opzioni per adulti e bambini.\r

\r

L'AquaDome sarà un'oasi tranquilla di giorno e vivace punto di ritrovo notturno con vista avvolgente sull'oceano, spettacoli con immersioni acquatiche, acrobati, robot, ballerini e altro ancora presso l’AquaTheater; non mancheranno poi cibo e bevande presso la food hall AquaDome Market, il bar Rye & Bean, Hooked e il bar The Overlook, nonché gli Overlook Pods.\r

\r

The Hideaway, nascosto a 40 metri sopra l'oceano, sarà infine il locale per soli adulti. Combinerà le vibrazioni dei beach club di tutto il mondo con una piscina a sfioro sospesa, un dj, un bar dedicato, una terrazza con vasche idromassaggio e una vista a 360 gradi sull'oceano.\r

\r

Quando arriverà a Port Canaveral, la Star si unirà alla nuova nave della Oasis Class, Utopia of the Seas, pensata per la fughe brevi. Per la prossima estate, i passeggeri avranno a disposizione una vacanza di una settimana ai Caraibi, un weekend di tre notti o una fuga di quattro notti in settimana alle Bahamas. A rafforzare l'offerta, l'apertura del Royal Beach Club Paradise Island alle Bahamas, il primo della Royal Beach Club Collection, alla fine del 2025.","post_title":"Rcl apre le prenotazioni per la nuova Star of the Seas. Crociere ai Caraibi da agosto 2025","post_date":"2024-08-27T09:50:00+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1724752200000]}]}}