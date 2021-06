Ostello Bello riparte di slancio: quattro nuove aperture a Genova, Firenze, Roma e Palermo

Ripartono le attività di Ostello Bello, che in concomitanza con la piena ripresa delle attività annuncia ben quattro new entry: prima a Genova, Firenze e Roma, e poi a Palermo. Con queste novità, la catena di ostelli fondata nel 2011 da un gruppo di giovani professionisti milanesi quadruplica i posti letto disponibili sul territorio nazionale, che passano da 350 a oltre 1.500, e sale al contempo a più di 180 il numero di risorse impiegate in tutta Italia.

Sono così 12 oggi gli indirizzi totali di Ostello Bello. Le new entry si vanno infatti ad aggiungere alle due strutture storiche di Milano, a quelle di Como e di Bevagna, nonché ai quattro ostelli aperti in Birmania. I nuovi indirizzi stanno aprendo al pubblico in questi giorni, in stabili dai 3 mila ai 6 mila metri quadrati situati nei centri storici delle quattro città: Genova, che ha aperto la scorsa settimana in via Balbi, dietro il porto e il museo del Palazzo reale; Firenze, che ha aperto oggi in via Faenza, tra Santa Maria Novella e la basilica di San Lorenzo, Roma, a ridosso del Colosseo, e Palermo, che apriranno i battenti nei prossimi mesi.

“E’ un passo a cui lavoravamo da tempo, che in questo momento acquista un valore ancora più importante, e che premia il grosso impegno svolto con sobrietà in tutti questi anni – sottolinea l’amministratore delegato di Ostello Bello, Carlo dalla Chiesa -. Siamo felici di queste nuove aperture, che vanno a potenziare in modo significativo il nostro ecosistema su tutto il territorio nazionale. Durante il periodo di pausa dovuto alla pandemia ci siamo concentrati sull’ulteriore sviluppo, e ora la ripartenza ci vede pronti in quattro città-chiave”.