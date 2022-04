Omnia hotels ‘sbarca’ a Ostia: avviata una collaborazione con il Porto Turistico di Roma

Nuove frontiere per il gruppo alberghiero OMNIA Hotels: al via la collaborazione con il Porto Turistico di Roma, per permettere agli ospiti dei 7 hotel romani del gruppo di fruire dei servizi dedicati in questa realtà marina, a poca distanza dal centro di Roma, e allo stesso tempo permettere a clienti del Porto di avere un punto di riferimento preferenziale in città, per soggiorni, riunioni o eventi.

«La nostra attenzione verso la città di Roma ci vede impegnati nell’offrire servizi diversi, non solo agli ospiti dei nostri hotel ma anche a chi vive o frequenta la città – afferma Francesco Lazzarini, CEO di OMNIA Hotels – Con questo spirito, sinergie e collaborazioni con realtà diverse sono per noi fondamentali, in una ottica di crescita legata al territorio e conseguente valorizzazione.»

OMNIA Hotels è la realtà alberghiera creata nel 2019 e diventata protagonista a Roma con 7 strutture dislocate nei diversi quartieri della città, 945 camere per gli ospiti, 9 ristoranti e bar, spazi congressuali e per eventi, aree per il fitness e benessere.

Il gruppo ha continuato il suo sviluppo, nonostante la complessità del periodo, grazie all’impegno e alla passione di Francesco e Riccardo Lazzarini, che proseguono l’attività avviata dai genitori più di 35 anni fa, con un’attenzione particolare dedicata all’ospitalità e alla valorizzazione del patrimonio edilizio, soprattutto nella città di Roma.

Inaugurato nel 2001, il Porto di Roma si trova immediatamente a sud della foce del Fiume Tevere a soli 10 minuti di auto dall’aeroporto internazionale di Fiumicino – Leonardo da Vinci e dalle splendide rovine di Ostia Antica, nella zona di pasoliniana memoria dell’idroscalo di Ostia. La posizione è strategica anche per i collegamenti con il centro della città di Roma, raggiungibile con la linea di ferrovia Roma-Lido.

Il complesso rappresenta un moderno concetto di porto turistico, fondato su strutture integrate in grado di offrire una vasta gamma di servizi a ‘mare’ e a ‘terra’, opportunità ricettive sia a livello di business che per il tempo libero.

La struttura portuale realizzata su di una superficie di circa 200.000 metri quadrati, interamente servita da rete WiFi, comprende: 833 posti barca con la possibilità di ospitare mega-yacht fino 60 metri di lunghezza; 80 negozi per attività commerciali e di ristorazione, centro diving e uffici; circa 1.200 metri di promenade (con pista ciclopedonale) con sbocco sul lungomare di Ostia; oltre 10.000 mq di aree espositive; un anfiteatro di 750 sedute all’aperto; 1.400 posti auto su parcheggi interni ed esterni; cantiere navale attrezzato con Travel Lift da 400 tonnellate; uffici e sedi delle forze dell’ordine – Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia e Capitaneria di Porto.

Il porto rappresenta un’oasi protetta da rumore e traffico, dove passeggiare in completo relax, praticare sport, programmare una vacanza o passare semplicemente qualche ora di svago. La conformazione e la posizione geografica del porto ne fanno un luogo adatto a rappresentazioni ed eventi, alla produzione di iniziative sportive, d’arte, di cultura, di promozione e comunicazione.

Claudiana Di Cesare