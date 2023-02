Omnia Hotels: prossime fermate Milano, Venezia e Cortina Per questo inizio di anno il focus è senz’altro sui restyling capitolini della new entry Rose Garden Palace, nonché dello Shangri La. Ma Omnia Hotels non ferma i propri progetti di sviluppo e, dopo aver raggiunto quota otto alberghi, tutti a Roma, si prepara a guardare altrove: “Attualmente stiamo seguendo una serie di operazioni sia nella città Eterna, sia in altre destinazioni italiane come Milano, Venezia e Cortina d’Ampezzo“, spiega il ceo, Francesco Lazzarini. La compagnia, nata nel 2019 da uno spin-off del gruppo Loan, per volontà dei due fratelli Lazzarini (oltre a Francesco c’è anche Riccardo, ndr), ha avuto subito come obiettivo quello di far crescere il proprio portfolio iniziale di sei strutture, “Il Covid ha ovviamente rallentato un po’ i nostri piani iniziali, ma siamo comunque riusciti ad aggiungere, oltre al Rose Garden, anche il St. Martin – ammette il ceo -. Dallo scorso aprile, poi, la domanda è tornata, superando persino i livelli del 2019. Tutto ciò ci ha consentito di recuperare il fatturato mancato nei primi tre mesi (segnati dalla variante Omicron, ndr) e di chiudere l’anno al di sopra dell’anno pre-Covid, con un fatturato totale di 30 punti percentuali superiore alle previsione di crescita iniziali“. E pure il 2023 pare per ora seguire le medesime orme: “A gennaio e febbraio – rivela Francesco Lazzarini – abbiamo già registrato performance migliori rispetto al 2019, in termini sia di occupazione, sia di prezzo medio. Tutto ciò ci fa ragionevolmente pensare che supereremo ancora una volta gli obiettivi prefissati, che per quest’anno puntavano a totalizzare un 20% in più rispetto al 2022″. E non spaventa neppure, in prospettiva, la competizione che nella città di Roma potrebbe arrivare dalla vera e propria ondata di nuove aperture di catene internazionali prevista nei prossimi anni. “In realtà, al contrario, credo che si tratti di una grande opportunità per la destinazione – conclude il Ceo -. Avere grandi investitori che mostrano fiducia e investono nella capitale produce senz’altro concorrenza aggiuntiva, ma allo stesso tempo rende la città sempre più appealing come meta per congressi internazionali, eventi sportivi e artistici. Genera quindi la possibilità di attrarre domanda aggiuntiva proveniente da una tipologia di turismo con capacità di spesa più alta. Rubare la scena ad altre capitali europee per questo tipo di eventi supporta la crescita del prezzo medio e dà così la possibilità di colmare quel gap tariffario con i competitor che pativamo negli anni pre-Covid. Non solo: contribuisce anche alla destagionalizzazione del mercato, andando a coprire spesso i periodi nei quali il viaggiatore leisure è meno presente”.

\r

Oltre a quella di Londra, l'investimento - il più grande destinato a network delle lounge che Qantas ha messo in campo da oltre un decennio - include la riapertura della rinnovata Lounge internazionale di Hong Kong, la ristrutturazione completa dell'International Business Lounge di Sydney, l'ampliamento dell'International Business Lounge di Melbourne; e ancora il nuovo Qantas Club di Hobart, la nuova Broome Regional Lounge con il doppio dei posti a sedere,\r

\r

Attualmente Qantas conta 42 lounge in Australia (12 delle quali in destinazioni regionali) e 9 all'estero.\r

\r

Alan Joyce, ceo del gruppo, ha sottolineato come la ripresa più rapida del previsto della domanda di viaggio abbia permesso alla compagnia aerea di accelerare gli investimenti destinati alle lounge. \"Essere tornati in attivo significa che siamo tornati a fare investimenti a lungo termine per i nostri passeggeri. Un percorso iniziato con l'importante ordine di aeromobili che abbiamo annunciato l'anno scorso e ora proseguiamo con un importante investimento nelle nostre lounge\".\r

\r

\r

\r

\"Londra è una delle destinazioni più importanti del nostro network ed è la location perfetta per una First Lounge, soprattutto con il prossimo debutto dei nostri voli diretti Project Sunrise\".","post_title":"Qantas: investimento milionario sulle lounge, inclusa una First Lounge a Londra Heathrow","post_date":"2023-02-21T11:58:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676980739000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439917","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Grecia punta dritta a una crescita del 20% per il 2023: Vassilis Kikilias, ministro del turismo, a margine di un evento sull'isola di Rodi, ha definito i contorni di un altro anno positivo per il settore.\r

\r

Kikilias ha ribadito come il turismo rappresenti a tutti gli effetti un pilastro centrale dell'economia greca e quanto siano concrete le aspettative che il comparto benefici di una stagionalità più lunga.\r

\r

La Grecia prevede un forte incremento delle entrate provenienti dai visitatori del Paese, soprattutto da quelli in arrivo dal Nord America. Le proiezioni attuali indicano che per la prossima stagione i voli diretti dagli Stati Uniti genereranno più di un milione di viaggiatori americani e oltre 1 miliardo di euro di entrate.\r

\r

Lo scorso ottobre è stato uno dei mesi migliori degli ultimi anni, con un numero di turisti nel Paese superiore a qualsiasi altro ottobre precedente. La maggior parte dei turisti nell'ultima parte della stagione del 2022 proveniva da Regno Unito, Italia, Germania, Francia, Svizzera, Paesi Bassi, Polonia, Cipro e Israele.","post_title":"Grecia, Kikilias: \"Quest'anno ci aspettiamo un'ulteriore crescita del 20%\"","post_date":"2023-02-21T11:05:52+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1676977552000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439875","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' entrato ufficialmente in servizio il primo Airbus A320neo con nuova livrea azzurra di Ita Airways: il velivolo ha operato ieri il suo primo volo commerciale sulla rotta da Roma Fiumicino a Palermo.\r

L'aeromobile, dedicato a Francesco Moser, sfoggia dettagli unici di design come la Zorro mask e le sharklets e garantisce consumi di carburante ed emissioni di CO2 per passeggero inferiori del 20% rispetto agli aeromobili di precedente generazione.\r

Ita aggiunge così un nuovo tassello alla propria flotta environment-friendly, che entro il 2026 sarà composta per l'80% da aerei di nuova generazione con la conseguente riduzione di 1,3 milioni di tonnellate di emissioni di CO2. Inoltre, grazie al disegno innovativo della cabina, il nuovo A320neo offrirà ai passeggeri una esperienza di viaggio di riferimento, con sedili più moderni e confortevoli.\r

Il velivolo sarà impiegato sulle rotte del network domestico e internazionale del vettore da Roma Fiumicino verso gli aeroporti di Brindisi, Bari, Bologna, Catania, Genova, Milano Linate, Napoli, Palermo, Lamezia Terme, Torino e Venezia in Italia, e quelli di Parigi Cdg, Madrid e Bruxelles in Europa fino a coprire nella prossima estate tutte le destinazioni di breve e medio raggio di Ita Airways.\r

","post_title":"Ita Airways: è in servizio il primo Airbus A320neo della compagnia","post_date":"2023-02-21T10:00:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676973623000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439904","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Azul amplia il network lungo raggio con l'aggiunta di Parigi Orly, seconda destinazione europea della compagnia aerea brasiliana, che sarà collegata dall'hub di San Paolo - Viracopos, dal prossimo 26 aprile.\r

\r

San Paolo sarà la prima destinazione sudamericana per lo scalo di Orly e di conseguenza l'unico collegamento non stop tra i due aeroporti. Sulla rotta verrà impiegato un Airbus A350-900 da 334 passeggeri, configurato in tre classi di servizio: 33 poltrone in Azul Business, 118 in Azul Economy Extra e 183 in Azul Economy.\r

\r

La tratta sarà operata con sei frequenze settimanali, dal mercoledì al lunedì. \"La Francia è il primo mercato internazionale per il Brasile dopo il Portogallo e i nostri passeggeri ci chiedono di volare lì da molto tempo - afferma John Rodgerson, ceo del vettore -. Insieme a Miami/Fort-Lauderdale, Orlando e Lisbona, stiamo creando un vasto portafoglio di destinazioni internazionali per completare il network qui in Brasile. Insieme, possiamo portare i passeggeri da 150 destinazioni in Brasile verso la Francia, un risultato mai raggiunto prima\".","post_title":"Azul espande il network lungo raggio e debutta sulla San Paolo-Parigi Orly, dal 26 aprile","post_date":"2023-02-21T09:55:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676973309000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439850","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_439871\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Francesco e Riccardo Lazzarini[/caption]\r

\r

Per questo inizio di anno il focus è senz'altro sui restyling capitolini della new entry Rose Garden Palace, nonché dello Shangri La. Ma Omnia Hotels non ferma i propri progetti di sviluppo e, dopo aver raggiunto quota otto alberghi, tutti a Roma, si prepara a guardare altrove: \"Attualmente stiamo seguendo una serie di operazioni sia nella città Eterna, sia in altre destinazioni italiane come Milano, Venezia e Cortina d’Ampezzo\", spiega il ceo, Francesco Lazzarini.\r

\r

La compagnia, nata nel 2019 da uno spin-off del gruppo Loan, per volontà dei due fratelli Lazzarini (oltre a Francesco c'è anche Riccardo, ndr), ha avuto subito come obiettivo quello di far crescere il proprio portfolio iniziale di sei strutture, \"Il Covid ha ovviamente rallentato un po' i nostri piani iniziali, ma siamo comunque riusciti ad aggiungere, oltre al Rose Garden, anche il St. Martin - ammette il ceo -. Dallo scorso aprile, poi, la domanda è tornata, superando persino i livelli del 2019. Tutto ciò ci ha consentito di recuperare il fatturato mancato nei primi tre mesi (segnati dalla variante Omicron, ndr) e di chiudere l’anno al di sopra dell'anno pre-Covid, con un fatturato totale di 30 punti percentuali superiore alle previsione di crescita iniziali\".\r

\r

E pure il 2023 pare per ora seguire le medesime orme: \"A gennaio e febbraio - rivela Francesco Lazzarini - abbiamo già registrato performance migliori rispetto al 2019, in termini sia di occupazione, sia di prezzo medio. Tutto ciò ci fa ragionevolmente pensare che supereremo ancora una volta gli obiettivi prefissati, che per quest'anno puntavano a totalizzare un 20% in più rispetto al 2022\".\r

\r

E non spaventa neppure, in prospettiva, la competizione che nella città di Roma potrebbe arrivare dalla vera e propria ondata di nuove aperture di catene internazionali prevista nei prossimi anni. \"In realtà, al contrario, credo che si tratti di una grande opportunità per la destinazione - conclude il Ceo -. Avere grandi investitori che mostrano fiducia e investono nella capitale produce senz'altro concorrenza aggiuntiva, ma allo stesso tempo rende la città sempre più appealing come meta per congressi internazionali, eventi sportivi e artistici. Genera quindi la possibilità di attrarre domanda aggiuntiva proveniente da una tipologia di turismo con capacità di spesa più alta. Rubare la scena ad altre capitali europee per questo tipo di eventi supporta la crescita del prezzo medio e dà così la possibilità di colmare quel gap tariffario con i competitor che pativamo negli anni pre-Covid. Non solo: contribuisce anche alla destagionalizzazione del mercato, andando a coprire spesso i periodi nei quali il viaggiatore leisure è meno presente\".","post_title":"Omnia Hotels: prossime fermate Milano, Venezia e Cortina","post_date":"2023-02-21T09:45:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1676972756000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439889","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_439890\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Godfray di Boston[/caption]\r

\r

Dubai, Usa e Maldive. Tre proposte per una pausa primaverile all'insegna all'insegna della vacanza. In occasione del debutto dell'Atlantis The Royal sulla celebre palma della città emiratina, Gastaldi Holidays propone un viaggio in questa nuova icona superlusso a cui anche Beyoncé ha recentemente reso omaggio con un'esibizione personale. Golden Dubai: voli di linea da Milano o Roma, Bologna, Venezia. Quattro pernottamenti con trasferimenti privati aeroporto - hotel - aeroporto a partire da 3.350 euro.\r

\r

New York - Boston è un grande classico per inaugurare la primavera dei viaggi. I romantici degli Sati Uniti approdano nell'Hub che si sente al centro del mondo e non solo perché conserva le pagine della storia americana (imperdibile la visita al Boston Tea Party Ships & Museum). Boston, infatti, viene percepita come vivacissimo ombelico culturale del Paese. Ma è nella prima parte del soggiorno, che gli occhi dei viaggiatori fissano il tetto del mondo: lo skyline di New York City rimane l’orizzonte più scenografico di sempre. East coast con stile: voli di linea da Milano o Roma (altri aeroporti italiani su richiesta); quattro pernottamento a New York presso il Marriott Marquis con prima colazione (full buffet breakfast); biglietto del treno Amstrak New York / Boston; tre pernottamenti a Boston presso il Godfrey Hotel in solo pernottamento, più transfer, visita guidata in italiano e vari ingressi ai musei, a partire da 2.560 euro.\r

\r

Lo sciabordio dell’oceano Indiano cullerà invece chi sceglierà la proposta Maldive. Quelli che ci ritornano, però, troveranno una divertente sorpresa che fa dell’arcipelago sempre più una family destination: il nuovo Sun Siyam World, 5 stelle all inclusive, che sfoggia una doppia anima: da un lato, un resort con molteplici e sorprendenti attività, tra cui la World Sports Arena, che vanta un campo da calcio, tre da tennis e uno da paddle, il parco gonfiabile, nonché i suoi 13 ristornati; dall’altro lato, le 24 glamour ville del The Beach House Collection. Il tutto condito da una formula all inclusive che include accesso illimitato a champagne, spirits e a più di 100 etichette di vini e cocktail, in aggiunta a una vasta gamma di attività sportive, escursioni quali crociere al tramonto, snorkeling safari, degustazioni e cene in ristoranti tematici... Maldive - Siyam World - Fun alle Maldive: voli di linea da Milano o Roma (altri aeroporti italiani su richiesta); sette notti in camera doppia Water villa with pool + slide del Siyam World con trattamento Wow all inclusive; trasferimento in idrovolante, a partire da 4.112 euro a persona.","post_title":"La primavera di Gastaldi Holidays tra Dubai, Usa e Maldive","post_date":"2023-02-21T09:45:09+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1676972709000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439843","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qual è il nesso tra le persone che lavorano in hotel e la tecnologia che sempre più è usata dagli ospiti? E' la domanda a cui intende rispondere il primo seminario di \"Digitalizzazione umana, una strategia pratica per l'ospitalità\", che la piattaforma di guest experience Scrollidea organizza il prossimo 28 febbraio, dalle 14 alle 18, presso l'hotel Papadopoli Venezia MGallery, con il patrocinio dell'Associazione veneziana albergatori (Ava).\r

\r

L'idea alla base dell'iniziativa è che di fianco alla tecnologia debba svilupparsi la giusta dose di consapevolezza. Durante il seminario verrà quindi illustrata una strategia che, in modo semplice e pratico, intende fornire una serie di suggerimenti e approcci per rendere la digitalizzazione non solo umana ma anche intelligente ed efficace. Si parlerà poi delle modalità disponibili per aumentare le revenue e la soddisfazione degli ospiti (anche nel lusso), grazie proprio a una corretta gestione dei processi di digitalizzazione.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Scrollidea, come rendere il digital umano: seminario al Papadopoli di Venezia il 28 febbraio","post_date":"2023-02-20T13:29:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1676899749000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439837","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un 2022 in ripresa, anche se non si è riusciti ancora a superare i livelli pre-pandemia. E' la fotografia del settore ospitalità scattato da Gecohotels, azienda fiorentina di promozione commerciale e servizi di consulenza e marketing per l'hotellerie, che rappresenta strutture dalle 3 alle 5 stelle, potendo quindi accedere a una panoramica piuttosto completa del comparto. \"Negli anni difficili della pandemia - spiega il general manager di Geco, Marzo Zanella - sono soprattutto cambiati i modelli di acquisto dei consumatori. Se fino a prima, per esempio, le prenotazioni senza cancellazione erano quelle poste in evidenza sui portali, oggi a conquistare le posizioni più in alto delle pagine online sono quelle con la rinuncia gratuita al soggiorno. E questo per le strutture è un rischio importante. Occorre muoversi con cautela, soprattutto in uno scenario di instabilità geopolitica come quello che stiamo vivendo\".\r

\r

Ciò detto all'orizzonte le nubi si stanno però finalmente diradando. \"La questione, piuttosto, è oggi che molti operatori del turismo organizzato hanno ridotto il personale - prosegue Zanella -. Il numero dei product manager, in particolare, è sensibilmente diminuito. E quelli che ancora ci sono hanno responsabilità territoriali più ampie. Di qui l'importanza di un collettore di offerta come noi. Durante l'anno noi frequentiamo una cinquantina di fiere di settore tra leisure e mice, andando ovunque possano esserci delle realistiche opportunità di mercato per i nostri clienti. Questi, ricordo, sono solo strutture ricettive in grado di raggiungere un livello minimo di reputazione online, calcolato tramite strumenti capaci di includere nella propria analisi elementi sia quantitativi, sia qualitativi (ReviewPro)\".\r

\r

Negli ultimi anni, inoltre, GecoHotels ha investito nel miglioramento dei propri servizi, specialmente lato revenue management e digital marketing. \"Noi siamo convinti che per una struttura ricettiva il modello di distribuzione ideale sia composto per un terzo dalle vendite dirette, un terzo dall'online e un terzo dal trade - conclude Zanella -. Il nostro obiettivo è quindi quello di aiutare gli hotel a raggiungere tale equilibrio, tramite una serie di azioni commerciali e di comunicazione volte a esaltare i loro punti di forza unici e a farli entrare in contatto anche con gli operatori di nicchia interessati alla loro proposta. Certo, per fare tutto ciò di vuole tempo. E' una strategia evidentemente non da tutto e subito. Anche perché, per fare solo un esempio, alla prossima Itb di Berlino verranno presentati prodotti turistici contrattualizzati almeno 12 se non 18 mesi prima\".","post_title":"Zanella, Gecohotels: \"Durante la pandemia sono cambiati i modelli d'acquisto\"","post_date":"2023-02-20T13:18:29+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1676899109000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439834","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates aumenta la capacità offerta sulla rotta fra Dubai e Il Cairo che, dal prossimo 29 ottobre, passerà dagli attuali 25 a 28 voli settimanali. \r

\r

La compagnia aerea opererà quattro voli quotidiani, tre volte al giorno con l'A380 mentre un quarto collegamento giornaliero sarà effettuato con il Boeing 777. Il Cairo ha il più alto dispiegamento di servizi Emirates A380 nella regione Mena, al di fuori di Dubai. I servizi aggiuntivi e l'aggiornamento della capacità dei posti sulla rotta Dubai-Il Cairo contribuiranno a soddisfare l'elevata domanda da e per la capitale egiziana e sosterranno la ripartenza del turismo del Paese con l'aggiunta di oltre 2.200 posti settimanali in ciascuna direzione.\r

\r

\r

\r

Emirates ha avviato le operazioni per il Cairo nell'aprile 1986 con tre voli a settimana e da allora ha trasportato 9,6 milioni di passeggeri da e per la capitale egiziana. Attualmente il vettore opera 25 voli settimanali tra Il Cairo e Dubai.","post_title":"Emirates rafforza la capacità verso Il Cairo fino a 28 voli alla settimana","post_date":"2023-02-20T12:44:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676897089000]}]}}