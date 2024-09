Oltre 1.500 ospiti nei villaggi Club del Sole per il Kalemana Experience Festival Club del Sole è stato nuovamente hospitality partner del Kalemana Experience Festival per l’edizione 2024: uno dei più grandi eventi europei dedicati al benessere grazie a un calendario ricco di musica, arte, yoga e spiritualità. Organizzato dalla Yoga Academy in collaborazione con We Are Marketers, il festival si è tenuto il 14 e 15 settembre presso il Dolcevita di Punta Marina, il beach club romagnolo dei tre villaggi Club del Sole Adriano Family Camping, Pini Beach e Marina Family. Le strutture del gruppo, con oltre 500 alloggi occupati, hanno accolto più di 1.500 partecipanti, provenienti anche da Svizzera e Germania. L’edizione 2024 ha quindi consolidato il successo degli anni scorsi con la partecipazione di circa 3 mila persone e una serie eventi programmati fra lezioni di yoga, workout in spiaggia, workshop di crescita personale, arteterapia, tessuti aerei, bodypainting. Oltre 200 sono stati i trainer d’eccezione, fra cui Denise Dellagiacoma, insegnante di yoga e fondatrice di Yoga Academy, Giorgia Surina, conduttrice radiofonica, Giulia Calcaterra, imprenditrice digitale, influencer e atleta di sport estremi. Si sono poi avvicendati sul palco celebrità come Shiva Rea, Paolo Zotta, Marco Migliavacca, Lucrezia Montrone, la cantautrice Marianne Mirage e l’autore Gianluca Gotto. “Club del Sole è la casa del comfort e della natura, per cui siamo naturalmente pronti ad accogliere questo tipo di eventi dedicati al benessere del corpo e della mente, che si inseriscono appieno nella nostra filosofia di vacanza full life, completamente rigenerante – sottolinea Angelo Cartelli, direttore generale del gruppo -. I nostri ospiti hanno il privilegio di sperimentare una connessione profonda con l’ambiente, immergendosi in modo autentico nella natura senza perdere nulla in termini di comodità, grazie ai moltissimi servizi offerti”. Condividi

\r

Ricavi in crescita nel primo semestre di Club Med, che tra gennaio e giugno ha registrato un fatturato di 1,15 miliardi di euro, per un incremento del 9% rispetto allo stesso periodo del 2023, Bene anche i margini operativi lordi ricorrenti (recurrent ebitda) saliti da 228 a 244 milioni.\r

\r

Ma la prima metà del 2024 ha visto il gruppo tagliare pure un altro importante traguardo: il completamento, lo scorso aprile, del processo di riposizionamento del proprio portfolio in strutture esclusivamente di categoria upscale o upper upscale. \"Durante il primo semestre del 2024, abbiamo poi compiuto progressi significativi nella nuova strategia Happy Digital e Ai per migliorare l'esperienza dei clienti e l’efficienza dell’azienda\", sottolinea il presidente Henri Giscard d'Estaing.\r

\r

Sopra la media le performance del mercato italiano, che nei primi sei mesi dell'anno ha visto la compagnia francese mettere a segno a segno un +13% del business value. A trainare le performance Club Med nella nostra Penisola le destinazioni a lungo raggio, con un peso del 72% sulle vendite complessive: il Club Med Kani alle Maldive ha in particolare contribuito per il 17%, Seychelles per il 10% e Turkoise, alle Bahamas, per il 6%, registrando per di più una crescita del 30%. Il segmento montagna ha invece rappresentato il 18% delle vendite totali, con un aumento del 20% del business value rispetto all'anno precedente. I resort più venduti sono stati Saint Moritz in Svizzera, Pragelato Sestriere in Italia e Tignes in Francia; il segmento famiglie, per quanto riguarda la montagna, è cresciuto del 15%, sostenuto dall'offerta di corsi di sci con maestri certificati e Kids Club. Il cluster Exclusive Collection in generale ha infine totalizzato una crescita del 20% con Seychelles, Michès Playa Esmeralda in Repubblica Dominicana e le Ville di Finolhu alle Maldive le strutture più richieste.","post_title":"Cresce il fatturato Club Med nel primo semestre. Sopra la media la performance del mercato italiano","post_date":"2024-09-20T09:41:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1726825302000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474943","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways è lo sponsor ufficiale della Uefa Champions League, partnership che durerà fino al 2030 e include i diritti di sponsorizzazione della Supercoppa Ueta, della Ueta Youth League e della Uefa Futsal Champions League.\r

\r

Per celebrare l'accordo il Qatar Airways Privilege Club offrirà ai tifosi della Uefa Champions League sconti fino al 12% sulle tariffe di volo e promozioni esclusive sui biglietti. I tifosi avranno anche accesso a promozioni esclusive e soluzioni di viaggio su misura, come i pacchetti di viaggio pensati per celebrare lo spirito dello sport e offrire esperienze uniche agli appassionati di calcio di tutto il mondo.\r

\r

La partnership viene promossa anche da uno speciale video che vede protagonisti il campione brasiliano Ricardo Kakà, la leggenda del calcio inglese, Rio Ferdinand e Fabrizio Romano, uno dei più importanti giornalisti di calcio del mondo, che pronuncia il suo famoso tormentone: “Si parte! “\r

\r

Il portafoglio di sponsorizzazioni di Qatar Airways comprende ora le massime competizioni calcistiche di squadre nazionali e di club, con partnership che abbracciano Fifa, Uefa e Afc. \r

\r

\"In qualità di Compagnia Aerea Ufficiale della Uefa Champions League, Qatar Airways si impegna a trasportare migliaia di tifosi a questa stimata competizione - ha commentato il ceo del Gruppo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer -. Questa partnership non solo rafforza il nostro legame con l'Europa, ma si allinea perfettamente con la nostra visione di promuovere l'unità e celebrare l'eccellenza. L'accordo evidenzia il nostro impegno a collegare le persone in tutto il mondo attraverso il nostro network di oltre 170 destinazioni, sostenendo al contempo questa straordinaria competizione.”\r

\r

","post_title":"Qatar Airways a tutto calcio: sponsor ufficiale della Champions League fino al 2030","post_date":"2024-09-20T09:17:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1726823873000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474871","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione della celebrazione dei 60 anni di voli ininterrotti tra Addis Abeba e Roma, Ethiopian Airlines ha organizzato un evento speciale nella Capitale, presso Palazzo Naiadi, dove si è sottolineato il valore strategico di questa storica connessione aerea.\r

\r

Alla cerimonia hanno partecipato dirigenti della compagnia aerea, ospiti istituzionali e partner aziendali, oltre alla stampa di settore, per celebrare una lunga relazione tra Italia ed Etiopia, consolidando la posizione di Ethiopian Airlines come ponte tra i due continenti.\r

\r

Yemesrach Alemayehu, area manager per l’Italia e l’Europa meridionale di Ethiopian Airlines, ha aperto la conferenza celebrando il traguardo raggiunto ed evidenziando i diversi asset che la compagnia ha sviluppato nel corso degli anni. come Ethiopian Ground Services che supporta le operazioni a terra, l'Ethiopian Skylight Hotel, hote 5 stelle lusso vicino al Aeroporto internazionale di Addis Ababa, ed Ethiopian Cargo.\r

\r

[gallery ids=\"474911,474912,474914\"]\r

\r

Della strategia a lungo termine della compagnia ha parlato Lemma Yadecha, chief commercial officer, che ha raccontato l'impegno della compagnia per consolidare il proprio ruolo di leadership nel mercato globale dell'aviazione, investendo su una flotta tecnologicamente avanzata e in una rete sempre più estesa e capillare. «La nostra vision - spiega Yadecha - ci vede puntare al raggiungimento di un fatturato annuale di 25 miliardi di dollari entro il 2035. Per raggiungere questo obiettivo, prevediamo di aumentare la flotta fino a 272 aeromobili, per ampliare ulteriormente la nostra rete globale, trasportando fino a 67 milioni di passeggeri all'anno». Questa espansione rappresenta la volontà della compagnia di affermarsi come leader in Africa e di posizionarsi tra le prime 20 compagnie aeree a livello mondiale.\r

\r

Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma, ha quindi preso la parola evidenziando la profittevole collaborazione con Ethiopian Airlines negli anni: «Sessanta anni di operazioni senza neanche uno stop sono davvero un traguardo impressionante. Questo dimostra quanto la compagnia sia solida. L’Africa rappresenta un mercato strategico per ADR e, nei prossimi mesi, continuerà a crescere». Guardando ai dati del 2024, Bassato evidenzia «una crescita tripla del numero di passeggeri che hanno volato verso Addis Abeba rispetto all'anno precedente. Il load factor tra Roma e Addis Abeba ha raggiunto un notevole 81%,un chiaro segno della robustezza e delle opportunità di crescita di questa rotta».​\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ethiopian Airlines celebra i 60 anni del volo Addis Abeba-Roma","post_date":"2024-09-19T15:09:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1726758545000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474880","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Wizz Discount Club Premium l'ultima iniziativa lanciata dalla low cost: con un prezzo a partire da 349,99 euro all'anno, l'abbonamento Wdc Premium combina l'offerta del precedente Wizz Discount Club con nuovi benefici sia per i viaggiatori singoli sia per i gruppi.\r

I viaggiatori potranno usufruire dell’imbarco prioritario con il vantaggio aggiuntivo di poter portare a bordo un trolley, della selezione dei posti premium e spazio extra per le gambe, il tutto disponibile per un massimo di due passeggeri. Gli abbonati riceveranno inoltre uno sconto di 10 euro sulle tariffe dei voli a partire da 19,99 euro e uno sconto di 5 euro sull'acquisto online di bagagli in stiva, oltre a promozioni e sconti esclusivi direttamente a bordo.\r

Inoltre, è disponibile anche il Wizz Discount Club Premium Plus, che estende i vantaggi a gruppi di massimo sei passeggeri, rendendolo quindi utilizzabile per famiglie o amici che viaggiano insieme. Entrambi gli abbonamenti sono validi per un anno.\r

Per coloro che non hanno ancora sperimentato il Wizz Discount Club, inoltre, Wizz Air offre la possibilità di usufruire del Wizz Discount Club Light, un'opzione gratuita che consente di accedere a coupon esclusivi a bordo e a promozioni presso il Wizz Café e la boutique di bordo. In alternativa, i frequent flyer possono scegliere il Wizz Discount Club Standard, che prevede tra l'altro uno sconto di 5 euro sull'acquisto online di bagagli da stiva e uno sconto di 10 euro su voli superiori a 19,99 euro, oltre alle stesse promozioni speciali a bordo.","post_title":"Wizz Air lancia il nuovo Wizz Discount Club Premium, per passeggeri individuali e gruppi","post_date":"2024-09-19T12:51:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1726750305000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474864","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’estate 2024 per Grimaldi Lines conferma i risultati positivi del 2023. A dare impulso alla stagione estiva 2024 è stata la Sardegna, in particolare i tre storici collegamenti Livorno Olbia, Civitavecchia-Porto Torres e Civitavecchia-Olbia.\r

\r

Buona performance anche per la Sicilia, con le linee regolari che da Napoli e Livorno raggiungono il porto di Palermo, e le classiche mete internazionali estive: Spagna e Grecia, che da sempre attraggono l’interesse del mercato.\r

\r

Grimaldi Lines conferma per il 2025 i 20 collegamenti marittimi verso Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia e Tunisia, ideali non solo per famiglie, gruppi di amici e coppie che viaggiano con l’auto o con la moto al seguito, ma anche per i nativi e residenti nelle maggiori isole e per gli appassionati di camper lifestyle.\r

\r

«Il servizio di linea delle navi, valido tutto l’anno – spiega Francesca Marino, Head of Passenger Department di Grimaldi Lines - permette ai partner commerciali di costruire proposte legate agli eventi che si svolgono sui territori di destinazione, anche fuori dall’alta stagione del turismo estivo. Manifestazioni, fiere, festival e altre iniziative sono raggiungibili comodamente via mare e con il proprio veicolo al seguito”.\r

\r

Per quanto concerne la politica tariffaria, anche il 2025 sarà caratterizzato non solo dall’offerta che premia le prenotazioni anticipate, ma anche da frequenti promozioni dedicate a specifici target di riferimento e finalizzate a rendere il viaggio con Grimaldi Lines sempre competitivo e alla portata di tutti.","post_title":"Grimaldi Lines, l'estate 2024 conferma i risultati positivi del 2023","post_date":"2024-09-19T12:10:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1726747814000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474775","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Podere Casanova, in Toscana, è un accogliente microcosmo in aperta campagna. Il ritiro ideale per una fuga dalla città dove trascorrere ritempranti giornate autunnali lontano dalla folla, in una cornice di natura green, dato che è un’azienda agricola ecosostenibile certificata dal marchio Equalitas, con i vigneti coltivati in modalità del tutto naturale. Il tutto a una decina di minuti dal centro storico di Montepulciano e a una manciata di chilometri da Cortona, Chiusi, la Val d’Orcia.\r

\r

Adults Only, per regalare agli ospiti il massimo della tranquillità, l'agriturismo è stato ricavato nella vecchia casa in pietra padronale ed ha 3 ampi appartamenti - Girasole, Glicine e Vigna - ciascuno con un proprio spazio verde privato con barbecue. Affittati insieme, sono l’ideale per chi vuole trascorrere del tempo con un piccolo gruppo di amici o familiari ed avere l’intera casa tutta per sé. A disposizione degli ospiti, un orto biologico lussureggiante di verdure ed erbe aromatiche da raccogliere e portarsi in tavola.\r

\r

Fra i vari pacchetti, chi ha poco tempo e sceglie un solo pernottamento può optare fra Gita fuori porta (con camminata tra filari rigogliosi per osservare da vicino l’arte e la passione che alimentano la vendemmia, con degustazione finale di vini e assaggi di prodotti locali), o Tradizioni e sapori (con visita guidata in cantina dove saranno svelarti i segreti del pregiato Nobile di Montepulciano, e una cena che farà scoprire i sapori della più autentica tradizione toscana). Prevede invece 2 pernottamenti il pacchetto Sotto la torre del Pulcinella, per immergersi nella bellezza e nella storia di Montepulciano, dove appunto la torre dell’orologio è sormontata da una statua di Pulcinella. Dopo la visita guidata al centro cittadino, sosta per una degustazione esclusiva nel Wine Art Shop di Podere Casanova, che si trova un poco lontano dalla torre e, al termine del soggiorno, un cofanetto con due vini in omaggio.\r

\r

Dirimpetto all’agriturismo c’è la cantina con una grande sala degustazione con terrazzo panoramico sui vigneti e i lavori della vendemmia. Vi vengono organizzate degustazione guidate, aperte anche a chi non alloggia nell'agriturismo. Le varie proposte, sia per neofiti che per wine lovers, spaziano da “Il Debutto” a “Del Casanova” che si conclude con una visita in cantina ed è un excursus fra 5 vini che raccontano al meglio il territorio, dal Nobile di Montepulciano DOCG alla sua Riserva.\r

\r

\r

\r

\r

\r

­","post_title":"Podere Casanova, un break autunnale tra vendemmia, foliage e degustazioni","post_date":"2024-09-19T10:53:32+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1726743212000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474793","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"ItaliAbsolutely, il progetto editoriale innovativo del Gruppo Travel, è stato tra le case history di successo presentate durante la Rome Future Week, nell'evento \"Roma 2025, tutti i percorsi di ospitalità che stanno modellando la Capitale\".\r

\r

\"ItaliAbsolutelyè nato quasi 4 anni fa - ha spiegato Monica Lisi, project lead di Italiabsolutely - con l’obiettivo di creare il primo progetto editoriale interamente in lingua inglese per raccontare l’incoming all'estero. Volevamo dare una voce autorevole e accessibile ai professionisti del settore, fornendo loro uno strumento di lavoro indispensabile per vendere la destinazione l’Italia, restando aggiornati sulle ultime novità e offerte del mercato turistico\".\r

\r

\r

\r

ItaliAbsolutely è diventato così un punto di riferimento per il turismo inbound, sostenuto anche dal patrocinio di Enit, l’Agenzia nazionale del turismo, che ne riconosce l'importante ruolo nella promozione dell’Italia nel mondo. \"Dalla gastronomia ai siti Unesco - continua Lisi - passando per l’arte e le meraviglie naturali, ItaliAbsolutely informazioni, idee di viaggio e offerte speciali pensate per migliorare l’esperienza dei viaggiatori e il business dei buyer internazionali, anche in vista di un importante evento come il Giubileo del 2025\".\r

Roma 2025\r

Durante l'evento, otto speaker appartenenti a settori diversi ma cruciali per il futuro dell'ospitalità nella Capitale si sono confrontati sulle sfide e le opportunità legate al Giubileo e alla visibilità senza precedenti di cui la destinazione godrà.\r

\r

\"Roma deve diventare il simbolo di una nuova era di turismo intelligente - spiega in apertura la moderatrice Claudiana Di Cesare -, capace di prevedere, governare e armonizzare l’afflusso di turisti, evitando il rischio dell'overtourism e creando così un equilibrio virtuoso tra attrazione turistica e benessere locale\".\r

\r

Per raggiungere questo obiettivo c’è la necessità di adottare una visione multidisciplinare che abbracci una prospettiva più ampia, capace di coniugare sostenibilità ambientale e sociale, innovazione tecnologica e valorizzazione del tessuto imprenditoriale.\r

\r

\"La gestione dei flussi richiede una comunicazione efficace, che non si limiti alla logistica ma includa strategie integrate - ha spiegato la professoressa Barbara Antonucci, direttore del Master in Turismo di Roma Tre -. Il fenomeno dell'overtourism è una preoccupazione crescente in molte città turistiche: come già accaduto in destinazioni come Venezia, un turismo di massa non controllato rischia di trasformare i centri storici in una sorta di parco a tema svuotato della sua autenticità”.\r

Ospitalità in evoluzione\r

L’interazione virtuosa tra turisti, tessuto imprenditoriale e residenti è uno dei pilastri della nuova ospitalità ibrida, al centro degli interventi di Elham Firmani, co-founder dotcampus, ed Enzo Carella, presidente di Federterziario Turismo e founder di Life Hotels & Resorts: “L’ospitalità ibrida è la chiave per attrarre nuovi mercati e rispondere alle aspettative dei viaggiatori contemporanei, sempre più alla ricerca di soluzioni che combinino spazi multifunzionali e servizi flessibili. Roma può abbracciare questo modello di ospitalità, creando una connessione tra lavoro, studio, tempo libero ed eventi culturali che coinvolgano anche la cittadinanza, favorendo così una permanenza più lunga e piacevole”.\r

\r

Al centro dell’evoluzione dell’ospitalità alberghiera ci sono anche i concetti di innovazione e sostenibilità.\r

\r

Sul primo è intervenuto Edoardo Colombo, presidente di Turismi.ai, l’associazione italiana per l’intelligenza artificiale nel turismo: \"L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando anche questo settore, offrendo strumenti avanzati per personalizzare le esperienze turistiche e migliorare l’efficienza delle operazioni aziendali. L’AI permette di analizzare i dati, prevedere i comportamenti dei turisti e ottimizzare le strategie di marketing, rendendo così il soggiorno più gratificante per ogni viaggiatore\".\r

\r

Anche la sostenibilità è diventata un valore cruciale nel mondo dell’ospitalità, come spiegato da Gabriele Gneri, managing director di Hotels Doctors: “La sostenibilità non è solo un dovere etico, ma un vero valore competitivo. Le strutture ricettive che adottano pratiche sostenibili sono più attrattive per una fascia crescente di viaggiatori consapevoli. Affianchiamo le imprese in questo percorso perché investire in sostenibilità significa non solo ridurre l’impatto ambientale, ma anche migliorare l’efficienza operativa e la reputazione del brand.”\r

La meeting industry e il destination management\r

Un segmento di business particolarmente interessante per contrastare l’overtourism è quello rappresentato dalla meeting industry, “una risorsa fondamentale per il futuro del turismo a Roma”, come ribadisce Marco Misischia, consigliere del Convention Bureau Roma e Lazio. “Oltre a offrire un efficace strumento per diversificare i flussi e distribuirli nell’intero territorio regionale, è un potente stimolo per l’economia del territorio. Il segmento congressuale può contribuire in modo significativo alla creazione di un turismo sostenibile - aggiunge Misischia -, capace di tutelare il patrimonio storico e artistico, promuovendo innovazione e crescita economica”.\r

\r

Il problema della governance nel turismo è invece stato affrontato da Claudio Dell’Accio, presidente di Assidema, associazione italiana destination manager, che ha sottolineato l'importanza del ruolo di questa figura: “Il destination manager deve integrare le risorse del territorio e creare una sinergia tra pubblico e privato, perché solo attraverso una governance coordinata è possibile valorizzare il territorio, gestire i flussi turistici in modo sostenibile e garantire un’esperienza di qualità per i visitatori”.\r

\r

[gallery ids=\"474799,474798,474797\"]\r

\r

","post_title":"ItaliAbsolutely a Rome Future Week: strategie di promozione per Roma 2025","post_date":"2024-09-19T10:11:49+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1726740709000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474787","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Milano, Venezia, Roma e Firenze. Sono queste da sempre le Big 4 dell'hotellerie italiana, le destinazioni più ricercate da operatori, investitori e turisti, Da qualche anno a questa parte, però, acconto a loro viene sempre più accostato anche il nome di Napoli. Tanto che ormai parecchi analisti preferiscono utilizzare l'espressione Big 5, per indicare i mercati di maggiore appeal della Penisola. \r

\r

Una tendenza confermata anche dall'ultimo Savills Hotel Operator Survey 2024, che ha coinvolto i principali operatori italiani e internazionali, con oltre 500 strutture e più di 65 mila camere gestite o affiliate nel Paese. Dai risultati emerge infatti che le destinazioni più ricercate dagli operatori alberghieri rimangono Roma, Milano, Firenze e Venezia, ma cresce al contempo in maniera sensibile l'interesse anche per Napoli. Si registra inoltre una maggiore attenzione verso destinazioni cosiddette secondarie, come Bologna, Genova, Palermo e Verona, seguite dalle rinomate destinazioni leisure della costiera Amalfitana, dei laghi e delle coste siciliane.\r

\r

“I risultati dell’indagine confermano l'appeal sempre elevato del nostro mercato per gli operatori alberghieri - sottolinea l'head of hospitality & leisure, Dario Leone -. In una prospettiva di espansione nel contesto italiano, si registra in particolare un'attenzione crescente per le strutture business e per i luxury/trophy asset. Con riferimento ai target di clientela è interessante evidenziare come, la maggior parte degli operatori alberghieri coinvolti nello studio, identifichi i segmenti leisure e bleisure come i principali target su cui puntare nei prossimi anni\".","post_title":"Savills: In Italia ormai si parla di Big 5. Cresce l'interesse degli operatori alberghieri per Napoli","post_date":"2024-09-19T10:02:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1726740146000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474819","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo catalogo 2024-2026 per Star Clippers, che sarà presentato alla prossima fiera di Rimini dalla sales manager Star Clippers per Italia e Svizzera italiana, Birgit Gfölner: “A partire dalla stagione inverno 2025/26 abbiamo deciso di andare a soddisfare la crescente domanda di viaggi più lunghi nei Caraibi con una serie di itinerari in partenza dall’inedito home-port di St. George’s a Grenada. I nuovi viaggi da dieci e undici notti includono visite a destinazioni inedite quali Charlottesville (Tobago), Castara Bay (Tobago), Carriacou (Paradise Beach), Charlestown Bay (Canouan), Saint-Pierre (Martinica) e Saline Bay (Mayreau)”.\r

\r

Tra le novità per l’estate 2025, si segnalano inoltre le cinque partenze del veliero Star Flyer dal nuovo home port di Nizza: “Si tratta di tre viaggi da sette notti e di una minicrociera da quattro tra Corsica, Liguria e Costa Azzurra a cominciare da settembre 2025, dopodiché la quinta partenza avrà invece come destinazione Malaga. La vicinanza di Nizza allo Stivale costituisce sicuramente un fattore d’interesse soprattutto per il mercato dell’Italia del nord-ovest.”.\r

\r

Sia per l’estate 2025 sia per l’inverno 2025/2026 sono attivi sconti early booking fino al 20%, per le prenotazioni pervenute entro il 31 gennaio 2025 dedicate alle crociere nel Mediterraneo, mentre il termine per Caraibi e Costa Rica è il 30 aprile. Riconfermato poi lo Speciale Natale: 600 euro di credito di bordo per cabina per le coppie, utilizzabili per gli acquisti al bar, al ristorante e allo Sloop shop; nessun supplemento singola a bordo di Royal Clipper e Star Flyer per le persone che viaggiano da sole nelle categorie dalla due alla sei; 300euro di credito di bordo per chi viaggia solo a bordo di Star Clipper; terza persona gratuita (escluse le spese portuali e le mance per un passeggero che condivide la cabina con altri due).\r

\r

Alla fiera di Rimini Star Clippers sarà ospitata nel nuovo padiglione dedicato alla nautica: \"Si tratta di uno spazio volto a incoraggiare un rapporto diretto e mirato con il pubblico di riferimento: quello delle crociere e dei viaggi esperienziali – conclude Birgit Gfölner –. ma anche dei mercati mice, che potranno conoscere in fiera le nostre proposte per il noleggio in esclusiva e di gruppo. Potremo inoltre farci notare da quel crescente segmento di pubblico alla ricerca di esperienze esclusive in mare: vogliamo entrare nel radar di tutte quelle persone che scelgono, sempre di più ogni anno, di trascorrere le proprie vacanze in barca a vela”.\r

\r

","post_title":"In arrivo il nuovo catalogo Star Clippers 2024-2026","post_date":"2024-09-19T09:51:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1726739502000]}]}}