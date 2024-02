Nuova vita per il Golden Palace Hotel: la struttura torinese acquisita dal fondo Geras 2 Terza vita per il Golden Palace Hotel: la struttura torinese è stata acquisita dal fondo immobiliare Geras 2 gestito dall’asset management company Ream sgr. L’immobile si sviluppa su sei piani fuori terra, per una superficie complessiva commerciale di circa 20.600 metri quadrati La proprietà sarà ora oggetto di un importante processo di restyling, che punta a renderla punto di riferimento del segmento upper upscale per la città di Torino e di tutto il Piemonte occidentale. La riapertura è prevista già per la fine di quest’anno L’albergo, un tempo Palazzo Toro, vero e proprio modello di architettura del secondo dopoguerra, rappresenta sicuramente uno dei più prestigiosi immobili a destinazione alberghiera presenti in città. Ciononostante le sue vicissitudini recenti sono state piuttosto travagliate: il primo fallimento del Golden Palace risale infatti al maggio del 2012, a causa della bancarotta degli allora proprietari. Un mese dopo, però, lo stesso tribunale fallimentare, che ne aveva decretato la chiusura, decise di affidare l’immobile a una nuova società A ottobre 2022 arriva tuttavia un nuovo stop, a seguito dello sfratto dell’allora gestore Allegroitalia Hotel Condo, al timone della struttura dal 2014. A richiederne l’allontanamento la stessa proprietà (Banca Popolare di Milano, Intesa San Paolo e Sarda leasing Spa), che vantava nei confronti della compagnia crediti per canoni di leasing inevasi pari a 5,5 milioni di euro. “La riapertura del Golden Palace è una buona notizia per la città e testimonia l’interesse crescente per il suo sviluppo turistico – sottolinea il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo -. Vogliamo continuare su questa strada e auspichiamo che questi risultati possano consolidarsi nel tempo”. Il gruppo Gabetti, con il dipartimento capital market e con la propria controllata Abaco Team, specializzata in servizi tecnici, è stato advisor per conto di Geras 2, nel processo di acquisizione dell’immobile. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460677 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Singapore è la Porta dell’Oriente, una città-stato che si sviluppa su un arcipelago formato da 58 isole, separate dalla Malesia da uno stretto e ad essa collegata da un ponte. Un luogo dove nel corso del tempo la cultura malese, quella cinese e quella indiana hanno incontrato lo stile di vita europeo creando un melting-pot affascinante. Una città che è il quarto centro finanziario del mondo, dove la modernità si confronta con l’architettura e la gastronomia tradizionale. E, soprattutto, un’isola immersa nella natura tropicale, ideale per l’ecotourism. Si raggiunge con Singapore Airlines ed è il luogo ideale dove fare uno stop-over di qualche giorno prima di proseguire un viaggio verso il South Asia, l’Australia (con diversi voli giornalieri verso Sydney, Brisbane, Melbourne, Cairns, Darwin, Adelaide e Perth) o la Nuova Zelanda. La compagnia di bandiera ha il suo hub nella città e fedele al claim: “World class is everything we do” offre un grande comfort al passeggero a bordo dei nuovi Airbus 350 e garantisce 7 voli settimanali dall’aeroporto di Milano e 3 da Roma, che diventeranno 4 a partire dal 3 aprile. «Il nostro obiettivo è quello di continuare ad aumentare la capacità richiesta dalla forte domanda - afferma Dale Woodhouse, general manager Italy della compagnia -. Singapore Airlines risponde così alla crescita costante del leisure travel e al desiderio del viaggiatore di vivere nuove esperienze. A Singapore si respira il profumo dell’Asia, un aroma tropicale unico che non si dimentica più. Singapore è unica; per la difesa dell’ambiente sono stati anche realizzati dei corridoi ecologici che permettono il passaggio della fauna. Specie rare ed esotiche di animali si spostano da una parte all’altra ed è bellissimo osservarle». «Il mio consiglio è quello di fermarsi a Singapore per 3, 4 giorni, perché c’è veramente tanto da scoprire. - prosegue infatti Melissa Thompson, area director Western Europe del Singapore Tourism Board -. La città è un’introduzione al Sud-est dell’Asia: offre una grande diversità culturale e questo le dona un’identità unica. Riserve naturali e giardini coprono il 50% del territorio: a soli 15’ dalla città si possono vedere i coccodrilli. È facile da esplorare, grazie a un’efficiente sistema di trasporti Anche le lingue si incontrano per andare a formare una versione dell’inglese tipica dell’area e chiamata “Senglish”». Singapore è anche gastronomia al top, che passa dai vivaci Hawker centres (oggi patrimonio dell’Unesco) ai 55 ristoranti stellati Michelin. Il suo passato di colonia britannica ne ha fatto un punto di incontro di popoli e tradizioni. Dalla locale Chinatown a Little India, al pittoresco quartiere coloniale di Katong. Senza dimenticare la modernissima Orchard Road, ideale per lo shopping o Marina Bay, l’area bonificata e sottratta al mare per costruire edifici futuristici e l’incredibile Marina Bay Sands, il resort inaugurato nel 2010 e costituito da tre torri sovrastate da una piattaforma con piscine e ristoranti. Tutto questo viene raccontato anche nella campagna “Made in Singapore” lanciata dal Singapore Tourism Board per ispirare i viaggiatori. [gallery ids="460681,460679,460680"] [post_title] => Singapore tutta da scoprire con Singapore Airlines, che aumenta la capacità dall'Italia [post_date] => 2024-02-02T11:38:17+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706873897000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460665 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Compagnie aeree. Mi sembra che si stia sbagliando ancora bersaglio. L'Ectaa insieme ad alcune sigle di consumatori sta facendo battaglia per difendere i passeggeri dalle eccessive fusioni e partnership fra compagnie aeree. Questo, secondo Ectaa, può diventare un boomerang contro i consumatori, sballottati da una parte e dall'altra. Probabilmente Ectaa ha ragione, anzi senza probabilmente: ha ragione. Le compagnie aeree dopo la liberalizzazione fanno un po' quello che vogliono, sicuri di mantenere un potere inscalfibile. Fondo E anche questo è vero. Decidono il bello e il cattivo tempo nell'ambito dell'industria turistica e non solo. Ora, e so che Ectaa ha lavorato su questo argomento, la prima battaglia da fare è quella di far inserire per legge un Fondo di garanzia anche per le compagnie aeree. Lo so mi ripeto. L'ho già scritto molte vole. E sembra una discussione di casa, in cui il figlio dice al genitore: va bene ma questa cosa me l'hai già detta un milione di volte. E la risposta del genitore è: questo significa che non ha fatto nulla di quello che ti dicevo. Ecco siamo sempre allo stesso punto. Per indebolire, ma leggermente - non ci facciamo illusioni - la potenza delle compagnie deve essere varata la norma del Fondo di garanzia. Si deve iniziare da qui. Il resto sono battaglie di retroguardia. Il presidente dell'Estonia, Alar Karis, ha sottolineato nel suo discorso di apertura che Tartu è stata il centro della cultura e dello spirito estone nel corso dei secoli. “Spero che lo spirito di coloro sulle cui spalle poggiamo porti con forza l’intero anno del riconoscimento di Capitale europea della cultura sia qui nella mia città natale che nel resto dell’Estonia”. Il sindaco ha sottolineato il tema di Tartu 2024, “Arts of Survival“, che sottolinea la libertà e la forza nella diversità. La Capitale europea della cultura Tartu 2024 è l’evento principale di quest’anno in Estonia. Il programma annuale di Tartu e dell’Estonia meridionale presenta oltre 1.000 eventi ispirati al concetto artistico Arts of Survival o alle conoscenze, alle abilità e ai valori che aiuteranno a condurre una buona vita in futuro. Tra le imperdibili mostre d’arte che verranno proposte ci sarà l’ArCo3, a partire dal 1° marzo al 30 novembre 2024: verranno esposte opere d’arte contemporanea d’avanguardia in contesti inaspettati, in quattro località dell’Estonia meridionale note per il loro patrimonio naturale, culturale, scientifico e industriale. Per tutti gli appassionati d’arte ci sarà la possibilità di utilizzare la Museum Card che permetterà l’accesso ad oltre 100 musei in tutta l’Estonia, comprese le mostre permanenti dell’Estonian National Museum. [post_title] => Estonia: Tartu apre ufficialmente le celebrazioni in qualità di Capitale europea della cultura [post_date] => 2024-02-02T10:57:17+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706871437000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460660 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_460662" align="alignleft" width="279"] Elena Carlino[/caption] Business travel 2030. Sfide, opportunità e la trasformazione della gestione dei viaggi d’affari” è la ricerca di proiezione che il Gruppo Gattinoni ha commissionato in esclusiva a travel for business. L’industria del business travel in Italia muove numeri significativi; secondo gli Osservatori Business Travel e Travel Innovation del Politecnico Milano, nel 2023 la spesa delle imprese italiane nel segmento ha superato i 21 miliardi di euro, sorpassando i livelli pre-pandemia. Lo scenario attuale e futuribile del business travel in Italia si compone di fattori interconnessi - tecnologie emergenti, rivoluzione culturale del lavoro, nuova definizione di mobilità, incidenza della componente sostenibilità - che definiranno il modo in cui aziende e dipendenti si sposteranno e lavoreranno nei prossimi anni. Il Gruppo Gattinoni ha sondato necessità, visioni, opportunità e difficoltà dei protagonisti che devono confrontarsi e adeguarsi alle sfidanti evoluzioni del settore. Rosemarie Caglia, ceo Travel for business, dichiara: “I travel manager stanno affrontando sfide in rapida evoluzione con uno spirito flessibile e strategico, cercando di plasmare il futuro dei viaggi aziendali in sintonia con le onde del cambiamento. Dai dati emerge chiaramente che l’intelligenza artificiale sarà un elemento cruciale nella gestione dei futuri travel program. Ma c’è una certezza che brilla come il sole: il Metaverso non sostituisce, almeno per ora, il calore e la ricchezza degli incontri faccia a faccia. Anche sul tema delle priorità, i travel manager hanno le idee chiare: non si tratta di viaggiare meno, ma di viaggiare in modo più efficace e sostenibile. Mettendo al primo posto il ritorno sugli investimenti e la flessibilità, stanno plasmando un approccio strategico che rende ogni viaggio un investimento mirato e sicuro per il successo a lungo termine dell’azienda”. “L'analisi dell'andamento dei business travel rivela una ripresa graduale ma costante del comparto, trainata dall'adozione diffusa di soluzioni ibride e digitali - afferma Elena Carlino direttrice commerciale Gattinoni Business Travel -. Questo equilibrio, tra necessità di viaggio e nuove modalità operative, promuove una trasformazione duratura nel settore, con un'attenzione crescente verso la declinazione della flessibilità lavorativa, nelle sue innovative formule. In questo scenario il ruolo delle agenzie come la nostra sarà sempre più quello di consulenza e supporto per offrire soluzioni tailor made e in grado di rispondere a tutte le esigenze del cliente”. L'IA È emerso che il futuro del travel management sarà plasmato dall'intelligenza artificiale. Il 37% degli intervistati prevede che i tool basati sull’IA forniranno nuove prospettive, quali analisi avanzate, previsioni accurate e ottimizzazione dei costi, e, grazie a questi strumenti, i Travel Manager svilupperanno le proprie competenze, ottimizzando il vantaggio di tali tecnologie. L'IA offrirà, inoltre, l’opportunità di acquisire maggiori consapevolezze in merito a strategie di viaggio e allocazione dei budget. Il 79% prevede che entro il 2030 le grandi aziende faranno un più ampio utilizzo dell'intelligenza artificiale e degli assistenti virtuali per la gestione dei viaggi. Con l'evoluzione della tecnologia, l'integrazione della realtà aumentata, della realtà virtuale e dell’automazione, sta cambiando radicalmente il modo in cui i viaggiatori d'affari individuano e prenotano i propri viaggi. Per il 53% degli intervistati l’entusiasmo per l’innovazione tecnologica si accompagna alla preoccupazione per la protezione dei dati sensibili. Per il 48% di loro, privacy e gestione dei dati sono viste con reticenza dai viaggiatori aziendali, che chiederanno sempre più trasparenza. L'84% dei Travel Manager prevede di affrontare la sicurezza, collaborando con fornitori specializzati per ottenere informazioni sulle minacce globali. Un'ampia percentuale (81%) si concentrerà sulla promozione della formazione sulla sicurezza, organizzando sessioni per i dipendenti sui protocolli di sicurezza durante i viaggi aziendali; allo stesso modo, utilizzerà dati e analisi per valutare rischi e adottare misure preventive. Il 71% implementerà politiche aziendali rigorose, incluse scelte di alloggio sicure e protocolli di gestione delle crisi. [post_title] => Gattinoni: una ricerca che proietta il business travel nel futuro [post_date] => 2024-02-02T10:53:49+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706871229000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460642 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono ben cinque le manifestazioni di interesse arrivate ieri per entrare nell'azionariato dell'aeroporto di Genova: Msc, Costa Crociere, 777 Partners, Levorato Marcevaggi e la cordata Spinelli e Hapag-Lloyd. Tutti nomi di spicco: "L'affollamento di privati che bussano alla porta per avere un ruolo industriale, che sia legato alla logistica, al cargo o ai passeggeri, è segno dell'importanza dello scalo" ha commentato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, sottolineando che quella intrapresa "è la strada giusta". "Sono molto ottimista - ha proseguito Toti -, abbiamo investito molto sullo scalo anche in termini monetari, stiamo costruendo una parte importante della nuova aerostazione, che lo modernizzerà tutto, - evidenzia Toti - io sono certo che con la crescita delle crociere, i nostri porti, l'aeroporto di Genova nel prossimo futuro avrà sicuramente un balzo importante". La strategia del nuovo management punta a rendere il Cristoforo Colombo uno scalo funzionale alle esigenze del porto, sia per le merci sia per i passeggeri, considerando che entrambe le tipologie di traffico sono ancora sotto i livelli del 2019 nonostante la ripresa del turismo a livello globale e nonostante gli aeroporti italiani nel loro complesso abbiano segnato un nuovo record nel 2023. Un legame che si intende concretizzare rappresentando gli interessi specifici col trasferimento di quote azionarie di minoranza. Il controllo della società di gestione, infatti, dovrebbe restare in mano pubblica e in particolare dell’Autorità di sistema portuale che ad oggi ne detiene il 60%. Le manifestazioni di interesse, come chiarito nell’avviso dell’Aeroporto, non danno luogo “ad alcuna procedura selettiva né ad alcuna trattativa” e servono solo ad “acquisire una migliore conoscenza delle opportunità di mercato al fine di successive determinazioni della società”, in particolare la “eventuale successiva indizione di una formale gara tramite bando strutturato“. A quel punto la platea dei concorrenti potrebbe stringersi o allargarsi ulteriormente, a seconda delle condizioni che verranno poste. [post_title] => L'aeroporto di Genova conquista i privati: 5 manifestazioni di interesse per il rilancio [post_date] => 2024-02-02T10:14:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706868891000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460631 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => C'è l'intelligenza artificiale nei processi di manutenzione di Vueling. Il vettore del gruppo Iag ha scelto la tecnologia predittiva "Skywise Predictive Maintenance" di Airbus con l'obiettivo di anticipare e pianificare con maggiore anticipo la manutenzione straordinaria della flotta, ottenendo così una maggiore ottimizzazione delle operazioni. "Siamo un'azienda digital native con un forte impegno per l'innovazione - ha commentato Isabel García Álvarez, direttrice della pianificazione operativa di Vueling -. Con questo progetto stiamo investendo nel miglioramento delle nostre operazioni attraverso modelli predittivi che ci permettono di anticipare le esigenze della flotta e offrire così un servizio migliore ai nostri passeggeri." Negli ultimi anni Vueling è riuscita a dare vita a un ecosistema basato sull’intelligenza artificiale per affrontare le sfide fondamentali in materia di efficienza operativa della manutenzione. Incentrandosi su questa strategia, il progetto è decollato con la massiccia digitalizzazione dei dati degli aerei e dei motori. Ora la compagnia fa un altro passo in questo processo di trasformazione digitale con l’integrazione della tecnologia “Skywise Predictive Maintenance”, che consente di monitorare lo stato degli aeromobili con i modelli di dati interni della compagnia aerea, generando così avvisi predittivi per la manutenzione degli aeromobili. In questo modo, la compagnia aerea ha una maggiore capacità di ottimizzare le proprie operazioni anticipando, attraverso il machine learning, eventi di manutenzione non programmati o altre esigenze impreviste. La soluzione di Airbus rappresenta il primo progetto promosso dalla Airbus Digital Alliance – di cui fanno parte Delta TechOps, General Electric e Airbus – e combina diversi algoritmi di manutenzione predittiva. In questo modo, Vueling ha già incorporato in 53 aeromobili una tecnologia che copre un'ampia gamma di componenti di aeromobili e motori prodotti da vari produttori e che costituisce un collaudato sistema di manutenzione predittiva con oltre 200 algoritmi che coprono diversi sistemi di aeromobili. [post_title] => Vueling efficienta la manutenzione della flotta con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale [post_date] => 2024-02-02T09:28:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706866083000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460592 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Soluzioni assicurative con coperture multirischio appositamente modulate per rispondere alle diverse esigenze dei viaggiatori, create alla luce di un’approfondita conoscenza del contesto sociale, geografico e politico di riferimento. E' il cuore della nuova collaborazione appena siglata tra il gruppo Nicolaus e Allianz Partners. Le soluzioni, oltre a coperture quali annullamento, interruzione di soggiorno, assistenza in viaggio, spese mediche, garantiranno un supporto continuativo e integrato 24h, sette giorni su sette, grazie alla centrale operativa di Allianz Partners. “Questa partnership con il gruppo Nicolaus, di cui siamo davvero lieti, è figlia di una condivisione di valori, di esperienza e di competenze che ci hanno reso entrambi protagonisti, ognuno nel proprio ambito, nel settore del turismo e dei viaggi - racconta l'amministratore delegato di Allianz Partners Italia, Marco Gioieni -. Tra questi valori c’è certamente la centralità del cliente, che per noi significa anche impegnarsi per offrire soluzioni sempre più semplici, immediate, che siano di aiuto nel momento del bisogno e capaci di garantire la serenità di chi le sceglie”. “La centralità del cliente e la certezza di tutelare la distribuzione sono il fulcro di ogni nostra scelta. Per questo abbiamo deciso di dar vita a una partnership con una realtà come Allianz Partners - aggiunge il presidente Nicolaus, Roberto Pagliara -. Il suo approccio proattivo nel costruire e modellare i piani assicurativi ci permette di operare in modo mirato, offrendo prodotti diversi a chi sceglie una proposta di vacanza completa di trasporto e a chi opta per il solo soggiorno, garantendo benefit anche alle agenzie di viaggi nostre partner”. [post_title] => Nuova collaborazione tra il gruppo Nicolaus e Allianz Partners [post_date] => 2024-02-01T12:05:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706789145000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460584 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Argo, il programma di accelerazione rivolto a startup innovative nazionali ed internazionali interessate ad aprire una sede in Italia, operanti nel settore del turismo e dell’ospitalità. Il programma è stato lanciato da CDP Venture Capital, in collaborazione con il ministero del turismo, è gestito dai partner tecnici LVenture Group e Venisia, ha come main partner Intesta Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Innovation Center. Argo rientra nell’ambito dell’Innovation Network, la rete stabile di collaborazioni del Ministero del Turismo con gli operatori dell’ecosistema dell’innovazione per accelerare la transizione digitale e sostenibile. In particolare, il ministero sostiene le startup del turismo in due fasi: durante il programma di accelerazione, con un contributo a fondo perduto fino a 25mila euro, per supportare le attività di validazione di nuove tecnologie, soluzioni, modelli di business nell’ambito del turismo; dopo il programma di accelerazione, con uno specifico Avviso Pubblico per progetti di sviluppo, con un contributo a fondo perduto fino a 175mila euro per sostenere la crescita ed il consolidamento delle startup. Alla prima edizione di Argo, il ministero del turismo ha supportato, con contributi finanziari a progetti di validazione, 5 startup, alcune delle quali hanno ricevuto anche ulteriori finanziamenti successivi da fondi di venture capital. Prima edizione Nel dettaglio le startup, supportate dal Mitur alla prima edizione del Ppogramma Argo sono: Friland, che offre soluzioni di soggiorno nella natura; Mapo Tapo, dove le guide turistiche certificate possono digitalizzare e gestire le prenotazioni; Smartway, che organizza iniziative di team building aziendale in borghi italiani; Skycab, servizio di noleggio di voli privati per medie e piccole tratte con più bassi; Ulisses, un sistema di prenotazione di posti barca e monitoraggio dei flussi di diportisti. Visto i positivi risultati, è in corsa la seconda chiamata per partecipare al programma Argo: fino al prossimo 3 febbraio è possibile candidarsi attraverso il sito www.argoaccelerator.com. Potranno candidarsi le startup nel campo del turismo d’affari, culturale, sportivo, sanitario, religioso e di studio, dei viaggi organizzati, delle esperienze open air e dell’enogastronomia. Le startup selezionate riceveranno un investimento iniziale di 75mila euro da parte di CDP Venture Capital, con la possibilità di ottenere un ulteriore contributo a fondo perduto di 25mila euro erogato dal Ministero del Turismo, ed accedere ad un programma di 5 mesi per accelerare la crescita sul mercato. [post_title] => Programma Argo per le startup: il Mitur lancia la seconda edizione [post_date] => 2024-02-01T11:20:21+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706786421000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "nuova vita per il golden palace hotel la struttura torinese acquisita dal fondo geras 2" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":97,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1233,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460677","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Singapore è la Porta dell’Oriente, una città-stato che si sviluppa su un arcipelago formato da 58 isole, separate dalla Malesia da uno stretto e ad essa collegata da un ponte. Un luogo dove nel corso del tempo la cultura malese, quella cinese e quella indiana hanno incontrato lo stile di vita europeo creando un melting-pot affascinante.\r

Una città che è il quarto centro finanziario del mondo, dove la modernità si confronta con l’architettura e la gastronomia tradizionale. E, soprattutto, un’isola immersa nella natura tropicale, ideale per l’ecotourism. \r

Si raggiunge con Singapore Airlines ed è il luogo ideale dove fare uno stop-over di qualche giorno prima di proseguire un viaggio verso il South Asia, l’Australia (con diversi voli giornalieri verso Sydney, Brisbane, Melbourne, Cairns, Darwin, Adelaide e Perth) o la Nuova Zelanda. La compagnia di bandiera ha il suo hub nella città e fedele al claim: “World class is everything we do” offre un grande comfort al passeggero a bordo dei nuovi Airbus 350 e garantisce 7 voli settimanali dall’aeroporto di Milano e 3 da Roma, che diventeranno 4 a partire dal 3 aprile.\r

«Il nostro obiettivo è quello di continuare ad aumentare la capacità richiesta dalla forte domanda - afferma Dale Woodhouse, general manager Italy della compagnia -. Singapore Airlines risponde così alla crescita costante del leisure travel e al desiderio del viaggiatore di vivere nuove esperienze. A Singapore si respira il profumo dell’Asia, un aroma tropicale unico che non si dimentica più. Singapore è unica; per la difesa dell’ambiente sono stati anche realizzati dei corridoi ecologici che permettono il passaggio della fauna. Specie rare ed esotiche di animali si spostano da una parte all’altra ed è bellissimo osservarle».\r

«Il mio consiglio è quello di fermarsi a Singapore per 3, 4 giorni, perché c’è veramente tanto da scoprire. - prosegue infatti Melissa Thompson, area director Western Europe del Singapore Tourism Board -. La città è un’introduzione al Sud-est dell’Asia: offre una grande diversità culturale e questo le dona un’identità unica. Riserve naturali e giardini coprono il 50% del territorio: a soli 15’ dalla città si possono vedere i coccodrilli. È facile da esplorare, grazie a un’efficiente sistema di trasporti Anche le lingue si incontrano per andare a formare una versione dell’inglese tipica dell’area e chiamata “Senglish”».\r

Singapore è anche gastronomia al top, che passa dai vivaci Hawker centres (oggi patrimonio dell’Unesco) ai 55 ristoranti stellati Michelin. Il suo passato di colonia britannica ne ha fatto un punto di incontro di popoli e tradizioni. Dalla locale Chinatown a Little India, al pittoresco quartiere coloniale di Katong. Senza dimenticare la modernissima Orchard Road, ideale per lo shopping o Marina Bay, l’area bonificata e sottratta al mare per costruire edifici futuristici e l’incredibile Marina Bay Sands, il resort inaugurato nel 2010 e costituito da tre torri sovrastate da una piattaforma con piscine e ristoranti. Tutto questo viene raccontato anche nella campagna “Made in Singapore” lanciata dal Singapore Tourism Board per ispirare i viaggiatori.\r

[gallery ids=\"460681,460679,460680\"]","post_title":"Singapore tutta da scoprire con Singapore Airlines, che aumenta la capacità dall'Italia","post_date":"2024-02-02T11:38:17+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1706873897000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460665","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Compagnie aeree. Mi sembra che si stia sbagliando ancora bersaglio. L'Ectaa insieme ad alcune sigle di consumatori sta facendo battaglia per difendere i passeggeri dalle eccessive fusioni e partnership fra compagnie aeree.\r

\r

Questo, secondo Ectaa, può diventare un boomerang contro i consumatori, sballottati da una parte e dall'altra. Probabilmente Ectaa ha ragione, anzi senza probabilmente: ha ragione. Le compagnie aeree dopo la liberalizzazione fanno un po' quello che vogliono, sicuri di mantenere un potere inscalfibile.\r

Fondo\r

E anche questo è vero. Decidono il bello e il cattivo tempo nell'ambito dell'industria turistica e non solo. Ora, e so che Ectaa ha lavorato su questo argomento, la prima battaglia da fare è quella di far inserire per legge un Fondo di garanzia anche per le compagnie aeree.\r

\r

Lo so mi ripeto. L'ho già scritto molte vole. E sembra una discussione di casa, in cui il figlio dice al genitore: va bene ma questa cosa me l'hai già detta un milione di volte. E la risposta del genitore è: questo significa che non ha fatto nulla di quello che ti dicevo.\r

\r

Ecco siamo sempre allo stesso punto. Per indebolire, ma leggermente - non ci facciamo illusioni - la potenza delle compagnie deve essere varata la norma del Fondo di garanzia. Si deve iniziare da qui. Il resto sono battaglie di retroguardia.\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"Le compagnie aeree devono avere per legge un Fondo di garanzia","post_date":"2024-02-02T11:10:30+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1706872230000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460658","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Terza vita per il Golden Palace Hotel: la struttura torinese è stata acquisita dal fondo immobiliare Geras 2 gestito dall'asset management company Ream sgr. L’immobile si sviluppa su sei piani fuori terra, per una superficie complessiva commerciale di circa 20.600 metri quadrati La proprietà sarà ora oggetto di un importante processo di restyling, che punta a renderla punto di riferimento del segmento upper upscale per la città di Torino e di tutto il Piemonte occidentale. La riapertura è prevista già per la fine di quest'anno \r

\r

L'albergo, un tempo Palazzo Toro, vero e proprio modello di architettura del secondo dopoguerra, rappresenta sicuramente uno dei più prestigiosi immobili a destinazione alberghiera presenti in città. Ciononostante le sue vicissitudini recenti sono state piuttosto travagliate: il primo fallimento del Golden Palace risale infatti al maggio del 2012, a causa della bancarotta degli allora proprietari. Un mese dopo, però, lo stesso tribunale fallimentare, che ne aveva decretato la chiusura, decise di affidare l’immobile a una nuova società A ottobre 2022 arriva tuttavia un nuovo stop, a seguito dello sfratto dell'allora gestore Allegroitalia Hotel Condo, al timone della struttura dal 2014. A richiederne l'allontanamento la stessa proprietà (Banca Popolare di Milano, Intesa San Paolo e Sarda leasing Spa), che vantava nei confronti della compagnia crediti per canoni di leasing inevasi pari a 5,5 milioni di euro.\r

\r

\r

\r

\r

\r

“La riapertura del Golden Palace è una buona notizia per la città e testimonia l'interesse crescente per il suo sviluppo turistico - sottolinea il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo -. Vogliamo continuare su questa strada e auspichiamo che questi risultati possano consolidarsi nel tempo”. Il gruppo Gabetti, con il dipartimento capital market e con la propria controllata Abaco Team, specializzata in servizi tecnici, è stato advisor per conto di Geras 2, nel processo di acquisizione dell'immobile.","post_title":"Nuova vita per il Golden Palace Hotel: la struttura torinese acquisita dal fondo Geras 2","post_date":"2024-02-02T10:59:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706871580000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460595","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Focus su Tartu per il 2024 dell’Estonia: la seconda città più grande del Paese è infatti Capitale europea della cultura. Dopo Bad Ischl-Saltzkammergut in Austria e prima di Bodø in Norvegia, a fine gennaio Tartu ha inaugurato un anno dai mille eventi con il grande spettacolo di apertura “All Is One!”.\r

\r

Il presidente dell'Estonia, Alar Karis, ha sottolineato nel suo discorso di apertura che Tartu è stata il centro della cultura e dello spirito estone nel corso dei secoli. “Spero che lo spirito di coloro sulle cui spalle poggiamo porti con forza l’intero anno del riconoscimento di Capitale europea della cultura sia qui nella mia città natale che nel resto dell’Estonia”. Il sindaco ha sottolineato il tema di Tartu 2024, “Arts of Survival“, che sottolinea la libertà e la forza nella diversità.\r

\r

La Capitale europea della cultura Tartu 2024 è l’evento principale di quest’anno in Estonia. Il programma annuale di Tartu e dell’Estonia meridionale presenta oltre 1.000 eventi ispirati al concetto artistico Arts of Survival o alle conoscenze, alle abilità e ai valori che aiuteranno a condurre una buona vita in futuro.\r

\r

Tra le imperdibili mostre d’arte che verranno proposte ci sarà l’ArCo3, a partire dal 1° marzo al 30 novembre 2024: verranno esposte opere d’arte contemporanea d’avanguardia in contesti inaspettati, in quattro località dell’Estonia meridionale note per il loro patrimonio naturale, culturale, scientifico e industriale.\r

\r

Per tutti gli appassionati d’arte ci sarà la possibilità di utilizzare la Museum Card che permetterà l’accesso ad oltre 100 musei in tutta l’Estonia, comprese le mostre permanenti dell’Estonian National Museum.","post_title":"Estonia: Tartu apre ufficialmente le celebrazioni in qualità di Capitale europea della cultura","post_date":"2024-02-02T10:57:17+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1706871437000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460660","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_460662\" align=\"alignleft\" width=\"279\"] Elena Carlino[/caption]\r

\r

Business travel 2030. Sfide, opportunità e la trasformazione della gestione dei viaggi d’affari” è la ricerca di proiezione che il Gruppo Gattinoni ha commissionato in esclusiva a travel for business.\r

\r

L’industria del business travel in Italia muove numeri significativi; secondo gli Osservatori Business Travel e Travel Innovation del Politecnico Milano, nel 2023 la spesa delle imprese italiane nel segmento ha superato i 21 miliardi di euro, sorpassando i livelli pre-pandemia.\r

\r

Lo scenario attuale e futuribile del business travel in Italia si compone di fattori interconnessi - tecnologie emergenti, rivoluzione culturale del lavoro, nuova definizione di mobilità, incidenza della componente sostenibilità - che definiranno il modo in cui aziende e dipendenti si sposteranno e lavoreranno nei prossimi anni. Il Gruppo Gattinoni ha sondato necessità, visioni, opportunità e difficoltà dei protagonisti che devono confrontarsi e adeguarsi alle sfidanti evoluzioni del settore.\r

\r

Rosemarie Caglia, ceo Travel for business, dichiara: “I travel manager stanno affrontando sfide in rapida evoluzione con uno spirito flessibile e strategico, cercando di plasmare il futuro dei viaggi aziendali in sintonia con le onde del cambiamento. Dai dati emerge chiaramente che l’intelligenza artificiale sarà un elemento cruciale nella gestione dei futuri travel program.\r

\r

Ma c’è una certezza che brilla come il sole: il Metaverso non sostituisce, almeno per ora, il calore e la ricchezza degli incontri faccia a faccia. Anche sul tema delle priorità, i travel manager hanno le idee chiare: non si tratta di viaggiare meno, ma di viaggiare in modo più efficace e sostenibile. Mettendo al primo posto il ritorno sugli investimenti e la flessibilità, stanno plasmando un approccio strategico che rende ogni viaggio un investimento mirato e sicuro per il successo a lungo termine dell’azienda”.\r

\r

“L'analisi dell'andamento dei business travel rivela una ripresa graduale ma costante del comparto, trainata dall'adozione diffusa di soluzioni ibride e digitali - afferma Elena Carlino direttrice commerciale Gattinoni Business Travel -. Questo equilibrio, tra necessità di viaggio e nuove modalità operative, promuove una trasformazione duratura nel settore, con un'attenzione crescente verso la declinazione della flessibilità lavorativa, nelle sue innovative formule. In questo scenario il ruolo delle agenzie come la nostra sarà sempre più quello di consulenza e supporto per offrire soluzioni tailor made e in grado di rispondere a tutte le esigenze del cliente”.\r

L'IA\r

È emerso che il futuro del travel management sarà plasmato dall'intelligenza artificiale. Il 37% degli intervistati prevede che i tool basati sull’IA forniranno nuove prospettive, quali analisi avanzate, previsioni accurate e ottimizzazione dei costi, e, grazie a questi strumenti, i Travel Manager svilupperanno le proprie competenze, ottimizzando il vantaggio di tali tecnologie. L'IA offrirà, inoltre, l’opportunità di acquisire maggiori consapevolezze in merito a strategie di viaggio e allocazione dei budget. Il 79% prevede che entro il 2030 le grandi aziende faranno un più ampio utilizzo dell'intelligenza artificiale e degli assistenti virtuali per la gestione dei viaggi.\r

\r

Con l'evoluzione della tecnologia, l'integrazione della realtà aumentata, della realtà virtuale e dell’automazione, sta cambiando radicalmente il modo in cui i viaggiatori d'affari individuano e prenotano i propri viaggi. Per il 53% degli intervistati l’entusiasmo per l’innovazione tecnologica si accompagna alla preoccupazione per la protezione dei dati sensibili. Per il 48% di loro, privacy e gestione dei dati sono viste con reticenza dai viaggiatori aziendali, che chiederanno sempre più trasparenza.\r

\r

L'84% dei Travel Manager prevede di affrontare la sicurezza, collaborando con fornitori specializzati per ottenere informazioni sulle minacce globali. Un'ampia percentuale (81%) si concentrerà sulla promozione della formazione sulla sicurezza, organizzando sessioni per i dipendenti sui protocolli di sicurezza durante i viaggi aziendali; allo stesso modo, utilizzerà dati e analisi per valutare rischi e adottare misure preventive. Il 71% implementerà politiche aziendali rigorose, incluse scelte di alloggio sicure e protocolli di gestione delle crisi.","post_title":"Gattinoni: una ricerca che proietta il business travel nel futuro","post_date":"2024-02-02T10:53:49+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1706871229000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460642","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono ben cinque le manifestazioni di interesse arrivate ieri per entrare nell'azionariato dell'aeroporto di Genova: Msc, Costa Crociere, 777 Partners, Levorato Marcevaggi e la cordata Spinelli e Hapag-Lloyd.\r

\r

Tutti nomi di spicco: \"L'affollamento di privati che bussano alla porta per avere un ruolo industriale, che sia legato alla logistica, al cargo o ai passeggeri, è segno dell'importanza dello scalo\" ha commentato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, sottolineando che quella intrapresa \"è la strada giusta\".\r

\r

\"Sono molto ottimista - ha proseguito Toti -, abbiamo investito molto sullo scalo anche in termini monetari, stiamo costruendo una parte importante della nuova aerostazione, che lo modernizzerà tutto, - evidenzia Toti - io sono certo che con la crescita delle crociere, i nostri porti, l'aeroporto di Genova nel prossimo futuro avrà sicuramente un balzo importante\".\r

\r

La strategia del nuovo management punta a rendere il Cristoforo Colombo uno scalo funzionale alle esigenze del porto, sia per le merci sia per i passeggeri, considerando che entrambe le tipologie di traffico sono ancora sotto i livelli del 2019 nonostante la ripresa del turismo a livello globale e nonostante gli aeroporti italiani nel loro complesso abbiano segnato un nuovo record nel 2023. \r

\r

Un legame che si intende concretizzare rappresentando gli interessi specifici col trasferimento di quote azionarie di minoranza. Il controllo della società di gestione, infatti, dovrebbe restare in mano pubblica e in particolare dell’Autorità di sistema portuale che ad oggi ne detiene il 60%.\r

\r

Le manifestazioni di interesse, come chiarito nell’avviso dell’Aeroporto, non danno luogo “ad alcuna procedura selettiva né ad alcuna trattativa” e servono solo ad “acquisire una migliore conoscenza delle opportunità di mercato al fine di successive determinazioni della società”, in particolare la “eventuale successiva indizione di una formale gara tramite bando strutturato“. A quel punto la platea dei concorrenti potrebbe stringersi o allargarsi ulteriormente, a seconda delle condizioni che verranno poste. ","post_title":"L'aeroporto di Genova conquista i privati: 5 manifestazioni di interesse per il rilancio","post_date":"2024-02-02T10:14:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706868891000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460631","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è l'intelligenza artificiale nei processi di manutenzione di Vueling. Il vettore del gruppo Iag ha scelto la tecnologia predittiva \"Skywise Predictive Maintenance\" di Airbus con l'obiettivo di anticipare e pianificare con maggiore anticipo la manutenzione straordinaria della flotta, ottenendo così una maggiore ottimizzazione delle operazioni.\r

\r

\"Siamo un'azienda digital native con un forte impegno per l'innovazione - ha commentato Isabel García Álvarez, direttrice della pianificazione operativa di Vueling -. Con questo progetto stiamo investendo nel miglioramento delle nostre operazioni attraverso modelli predittivi che ci permettono di anticipare le esigenze della flotta e offrire così un servizio migliore ai nostri passeggeri.\"\r

\r

Negli ultimi anni Vueling è riuscita a dare vita a un ecosistema basato sull’intelligenza artificiale per affrontare le sfide fondamentali in materia di efficienza operativa della manutenzione. Incentrandosi su questa strategia, il progetto è decollato con la massiccia digitalizzazione dei dati degli aerei e dei motori. \r

\r

Ora la compagnia fa un altro passo in questo processo di trasformazione digitale con l’integrazione della tecnologia “Skywise Predictive Maintenance”, che consente di monitorare lo stato degli aeromobili con i modelli di dati interni della compagnia aerea, generando così avvisi predittivi per la manutenzione degli aeromobili. In questo modo, la compagnia aerea ha una maggiore capacità di ottimizzare le proprie operazioni anticipando, attraverso il machine learning, eventi di manutenzione non programmati o altre esigenze impreviste.\r

\r

La soluzione di Airbus rappresenta il primo progetto promosso dalla Airbus Digital Alliance – di cui fanno parte Delta TechOps, General Electric e Airbus – e combina diversi algoritmi di manutenzione predittiva. In questo modo, Vueling ha già incorporato in 53 aeromobili una tecnologia che copre un'ampia gamma di componenti di aeromobili e motori prodotti da vari produttori e che costituisce un collaudato sistema di manutenzione predittiva con oltre 200 algoritmi che coprono diversi sistemi di aeromobili.","post_title":"Vueling efficienta la manutenzione della flotta con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale","post_date":"2024-02-02T09:28:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706866083000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460592","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Soluzioni assicurative con coperture multirischio appositamente modulate per rispondere alle diverse esigenze dei viaggiatori, create alla luce di un’approfondita conoscenza del contesto sociale, geografico e politico di riferimento. E' il cuore della nuova collaborazione appena siglata tra il gruppo Nicolaus e Allianz Partners. Le soluzioni, oltre a coperture quali annullamento, interruzione di soggiorno, assistenza in viaggio, spese mediche, garantiranno un supporto continuativo e integrato 24h, sette giorni su sette, grazie alla centrale operativa di Allianz Partners.\r

\r

“Questa partnership con il gruppo Nicolaus, di cui siamo davvero lieti, è figlia di una condivisione di valori, di esperienza e di competenze che ci hanno reso entrambi protagonisti, ognuno nel proprio ambito, nel settore del turismo e dei viaggi - racconta l'amministratore delegato di Allianz Partners Italia, Marco Gioieni -. Tra questi valori c’è certamente la centralità del cliente, che per noi significa anche impegnarsi per offrire soluzioni sempre più semplici, immediate, che siano di aiuto nel momento del bisogno e capaci di garantire la serenità di chi le sceglie”.\r

\r

“La centralità del cliente e la certezza di tutelare la distribuzione sono il fulcro di ogni nostra scelta. Per questo abbiamo deciso di dar vita a una partnership con una realtà come Allianz Partners - aggiunge il presidente Nicolaus, Roberto Pagliara -. Il suo approccio proattivo nel costruire e modellare i piani assicurativi ci permette di operare in modo mirato, offrendo prodotti diversi a chi sceglie una proposta di vacanza completa di trasporto e a chi opta per il solo soggiorno, garantendo benefit anche alle agenzie di viaggi nostre partner”.","post_title":"Nuova collaborazione tra il gruppo Nicolaus e Allianz Partners","post_date":"2024-02-01T12:05:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706789145000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460584","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Argo, il programma di accelerazione rivolto a startup innovative nazionali ed internazionali interessate ad aprire una sede in Italia, operanti nel settore del turismo e dell’ospitalità.\r

\r

Il programma è stato lanciato da CDP Venture Capital, in collaborazione con il ministero del turismo, è gestito dai partner tecnici LVenture Group e Venisia, ha come main partner Intesta Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Innovation Center.\r

\r

Argo rientra nell’ambito dell’Innovation Network, la rete stabile di collaborazioni del Ministero del Turismo con gli operatori dell’ecosistema dell’innovazione per accelerare la transizione digitale e sostenibile.\r

\r

In particolare, il ministero sostiene le startup del turismo in due fasi: durante il programma di accelerazione, con un contributo a fondo perduto fino a 25mila euro, per supportare le attività di validazione di nuove tecnologie, soluzioni, modelli di business nell’ambito del turismo; dopo il programma di accelerazione, con uno specifico Avviso Pubblico per progetti di sviluppo, con un contributo a fondo perduto fino a 175mila euro per sostenere la crescita ed il consolidamento delle startup.\r

\r

Alla prima edizione di Argo, il ministero del turismo ha supportato, con contributi finanziari a progetti di validazione, 5 startup, alcune delle quali hanno ricevuto anche ulteriori finanziamenti successivi da fondi di venture capital.\r

Prima edizione\r

Nel dettaglio le startup, supportate dal Mitur alla prima edizione del Ppogramma Argo sono: Friland, che offre soluzioni di soggiorno nella natura; Mapo Tapo, dove le guide turistiche certificate possono digitalizzare e gestire le prenotazioni; Smartway, che organizza iniziative di team building aziendale in borghi italiani; Skycab, servizio di noleggio di voli privati per medie e piccole tratte con più bassi; Ulisses, un sistema di prenotazione di posti barca e monitoraggio dei flussi di diportisti.\r

\r

Visto i positivi risultati, è in corsa la seconda chiamata per partecipare al programma Argo: fino al prossimo 3 febbraio è possibile candidarsi attraverso il sito www.argoaccelerator.com. Potranno candidarsi le startup nel campo del turismo d’affari, culturale, sportivo, sanitario, religioso e di studio, dei viaggi organizzati, delle esperienze open air e dell’enogastronomia.\r

\r

Le startup selezionate riceveranno un investimento iniziale di 75mila euro da parte di CDP Venture Capital, con la possibilità di ottenere un ulteriore contributo a fondo perduto di 25mila euro erogato dal Ministero del Turismo, ed accedere ad un programma di 5 mesi per accelerare la crescita sul mercato.","post_title":"Programma Argo per le startup: il Mitur lancia la seconda edizione","post_date":"2024-02-01T11:20:21+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1706786421000]}]}}