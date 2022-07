Si completa l’operazione Aqua Montis. Il gruppo Ast acquisisce la proprietà dell’hotel abruzzese

E’ stato rilevato lo scorso 20 luglio dalla procedura concorsuale presso il tribunale di Sulmona l’abruzzese hotel Aqua Montis Resort & Spa di Rivisondoli. Situato nel cuore dell’Alta val di Sangro, a meno di due ore da Roma e Napoli, l’indirizzo a 4 stelle è stato acquisito infatti dal gruppo Ast, già gestore temporaneo della stessa struttura abruzzese, nonché proprietario del più importante complesso ricettivo del medio Adriatico, il villaggio Salinello di Tortoreto.

L’Aqua Montis è una proprietà di 63 camere sviluppata su una superficie di oltre 13 mila metri quadrati di spazio coperto, che include anche alcune suite attrezzate con bagno turco e idromassaggio, nonché un’area wellness con piscine interne ed esterne riscaldate, area massaggi, sauna finlandese e bagno turco, ristorante, lounge bar e un ampio playground con animazione per bambini. La struttura è in grado di accogliere non meno di 20 mila presenze turistiche annue, impiegando continuativamente 100 persone di staff.

L’operazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione della Banca di credito cooperativo di Roma, che ha sostenuto il gruppo Ast nel progetto di acquisizione curato da Vincenzo Moccia, manager romano di esperienza internazionale, assistito dai professionisti Marco Patrizi e Norberto Dionisi, con il supporto delle istituzioni del territorio e dei sindaci di Rivisondoli e Castel di Sangro, Roberto Ciampaglia e Angelo Caruso.

Presente nel mercato dell’industria turistica ricettiva da oltre 40 anni, il gruppo Ast è convinto promotore della sostenibilità sociale e ambientale dell’impresa. Primo attore dell’ospitalità in Abruzzo garantisce, con le sue due strutture, oltre 200 mila presenze turistiche all’anno, servite da 500 persone dello staff tra collaboratori diretti e indiretti. I copiosi investimenti, sostenuti anche nel biennio pandemico, e il potenziamento delle competenze commerciali e di marketing, guidate da Francesco Milazzi, anch’egli manager romano di lunga esperienza internazionale, nei due anni di gestione transitoria in affitto di Aqua Montis ne hanno ripristinato il prestigio e l’appeal riportando l’hotel abruzzese a essere il punto di riferimento qualitativo della montagna appenninica, in grado di competere con ogni altra tradizionale proposta del mercato alpino.