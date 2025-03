Nuova residenza privata per l’hotel Metropole di Taormina a gestione Bzar La seconda stagione dell’hotel Metropole di Taormina a guida Bzar si apre con l’inaugurazione di Villa Conrad: situata a pochi passi dall’albergo, l’edificio rappresenta una testimonianza della presenza britannica nella Sicilia dell’Ottocento e riapre ora come residenza privata del Metropole. Sin dal suo ingresso attraverso il maestoso portale di pietra questa dimora storica, appartenuta a un sottufficiale britannico, racconta dei fasti del Gran Tour, di cui Taormina era tappa imprescindibile: le finestre ogivali, i bassorilievi ellenistici originali e i rigogliosi giardini mediterranei centenari incorniciano otto nuove suite totalmente ristrutturate, con linee essenziali e colori vivaci. Su richiesta, la villa diventa anche location a uso esclusivo, con professionisti come il personal concierge e il butler, nonché la possibilità di avere uno chef dedicato per pranzi o cene da gustare immersi nel giardino degli Aranci. Nuova anche la veste del Metropole grazie a un restyling degli spazi indoor & outdoor, nel pieno rispetto del palazzo storico in corso Umberto, risalente al tredicesimo secolo. Nel design gli arredi sono firmati Molteni, B&B, Flos, Poltrona Frau ed Ethimo. Immancabile il tocco locale, grazie all’arte di Alessandro Florio che adorna le pareti degli spazi comuni. Nella stagione in arrivo, pure la proposta gastronomica cambia e porta la firma dall’executive chef Gaetano Procopio, di origini siciliane, che dopo varie esperienze nelle cucine di chef stellati come la Pergola di Heinz Beck, porta a Taormina la propria personale visione di cucina tradizionale mediterranea, sulle due terrazze affacciate sulla baia di Naxos in cui trovano sede il ristorante gourmet la Terrazza e il Bellevue, con un menu all day dining.





