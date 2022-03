Nuova collaborazione tra Baglioni e chef Sadler: aperto ristorante al Luna di Venezia

Dopo la conquista della stella Michelin al Gusto by Sadler del Baglioni Resort Sardegna, si amplia la collaborazione tra la compagnia alberghiera milanese e chef Claudio Sadler. Ultima novità è il Canova Restaurant by Sadler, che ha appena aperto i propri battenti presso il Baglioni Hotel Luna di Venezia, a due passi da piazza San Marco. La proposta culinaria del nuovo locale, curato dal resident chef Gennaro Balice, mira a trovare un equilibrio sapiente tra tradizione e innovazione. Tra i piatti signature, la triglia gratinata con caponatina, patata americana e brodetto veneziano, nonché la pasta fresca burro e salvia fermentata, con calamaretti spillo e aroma di nocciole.

A completare la rinnovata offerta gastronomica dell’hotel, anche il Canova Bistrot, ove gustare i classici della tradizione regionale italiana serviti in un ambiente più informale. Infine il Canova Bar, oggetto di un recente restyling caratterizzato da un ampio bancone, tavoli con inserti in ottone bruniti e poltrone rivestite con tessuti classici di Rubelli, è la location ideale per sorseggiare un caffè o concedersi un aperitivo prima di cena.

“Quella con chef Claudio Sadler è una collaborazione di cui sono estremamente felice – sottolinea il ceo di Baglioni Hotels & Resorts, Guido Polito -. La prima stagione estiva del ristorante Gusto by Sadler al Baglioni Resort Sardegna è stata molto positiva e sono certo che anche i veneziani e tutti gli ospiti in arrivo nella città apprezzeranno la sua cucina moderna e salutare”.

“Sono sempre stato affascinato dal mondo dell’hotellerie e l’occasione di collaborare con il brand Baglioni mi è piaciuta fin da subito – aggiunge lo stesso Sadler -. Venezia è una città incredibile, un centro internazionale di incontri speciali, e io non potevo perdere l’opportunità di portare anche qui la mia filosofia di cucina. Ci prodigheremo per far sì che in questo storico hotel i nostri piatti trasformino i sogni dei clienti in momenti di gustoso piacere”.