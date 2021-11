Nh Hotel ha ripreso a fare buoni numeri. Nel 2022 ricavi a livello del 2019

NH Hotel Group, di proprietà del gruppo thailandese Minor, ha chiuso il terzo trimestre dell’anno con ricavi per 273,5 milioni di euro, il 78% in più rispetto al trimestre precedente e l’84% in più rispetto allo stesso periodo del 2020, anche se ancora del 37% in meno rispetto al 2019, a un livello che prevede di raggiungere nel 2022.

Il suo margine operativo lordo (ebitda) nel terzo trimestre ha raggiunto i 72,9 milioni di euro, oltre tre volte superiore ai 22,8 milioni dello scorso anno; mentre le perdite nette sono state ridotte del 61,1%, a 29,7 milioni.

Nel cumulato dei primi nove mesi del 2021, la società alberghiera è passata da un ebitda negativo di 11 milioni di euro ad uno positivo di 66,2 milioni di euro; mentre le perdite complessive sono state inferiori del 40,6% rispetto a quelle dei primi nove mesi del 2020, fino a 175 milioni di euro.

«Stiamo già riducendo l’indebitamento, ci siamo lasciati alle spalle il drenaggio di cassa dovuto al significativo recupero del nostro ebitda ricorrente e, se la situazione sanitaria tornerà alla normalità, siamo in grado di recuperare entro la fine del 2022 i livelli di attività raggiunti nel 2019», spiega Ramón Aragonés, ceo di NH.

NH Hotel Group ha lanciato NH PRO, una piattaforma online per agenzie, aziende e organizzatori di eventi per semplificare e facilitare le attività amministrative dei professionisti, con nuove funzionalità e accesso alle proprie tariffe.