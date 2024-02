Nh festeggia un ottimo 2023: ricavi oltre i 2,1 mld con un ebitda poco sotto i 600 mln Il gruppo Nh Hotel chiude un ottimo 2023, registrando un fatturato totale di 2,16 miliardi di euro, per un crescita del 23% rispetto al 2022, che gli ha permesso di toccare una quota del 26% superiore a quella dell’anno pre-Covid 2019. Molto bene anche i margini operativi lordi (ebitda), pari a 596 milioni di euro (+15% sul 2022 e 44 mln sopra il 2019), per una redditività superiore al 27%. I profitti netti sono stati infine di 128,1 milioni, con un incremento annuo del 27,7%. Tali performance sono state il frutto di un aumento del 13% delle tariffe medie camera, a quota 138 euro, nonché di una crescita di sette punti percentuali dei tassi di occupazione, saliti al 68%. A fronte di tali cifre, il ricavo medio per camera disponibile si è assestato sui 94 euro (+26% rispetto al 2022; +21% sul 2019). A livello di dettaglio, la compagnia in Italia ha generato ricavi a perimetro costante del 19% superiori al 2022 e del 36% sopra a quelli di quattro anni fa. Roma e Milano sono state le destinazioni che hanno fatto segnare i risultati migliori. La tariffa media Nh nel nostro paese è stata quindi di 181 euro, con un tasso di occupazione del 67%, sostanzialmente in linea con il dato 2019. Condividi

\r

Fiumicino, in particolare, rappresenta per la compagnia la prima base per importanza in Italia. \"Dei 13 milioni di posti che offriamo nell'estate 2024 dall'Italia verso 40 Paesi, ben 4,5 milioni riguardano le rotte da Fiumicino e Ciampino\", precisa Nikiforova.\r

\r

Nella nuova struttura, che sorgerà a pochi passi dal terminal 1 dell’aeroporto di Roma Fiumicino, ci saranno spazi destinati all'insegnamento teorico e alle sale per le riunioni che si estenderanno su 1.290 metri quadrati distribuiti su due livelli, mentre circa 600 metri quadrati saranno riservati all'allenamento pratico, dotati di tre simulatori di volo all'avanguardia per Airbus A320. Ogni simulatore ha la capacità di accogliere fino a 135 piloti mensilmente, permettendo così l'addestramento periodico di più di 4800 piloti ogni anno.\r

\r

\"Grazie a questo investimento - continua Nikiforova -, Wizz Air fornirà opportunità di lavoro a livello locale, ampliando il team in Italia con circa mille nuovi dipendenti\".\r

\r

L'espansione sul mercato Italia\r

\r

I piani di sviluppo sulla Penisola vedono l'introduzione di sei nuove rotte per l'estate: da Roma Fiumicino verso Berlino, Amburgo (Germania), Alicante (Spagna) e Copenaghen (Danimarca), con quest'ultima disponibile da settembre, e da Milano Malpensa verso Parigi Beauvais (Francia) e Tenerife (Spagna).","post_title":"Wizz Air apre a Roma un centro per l'addestramento piloti: previsti mille nuovi dipendenti.","post_date":"2024-02-09T15:55:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707494119000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461231","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_461237\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'Avani Palazzo Moscova di Milano[/caption]\r

\r

Il gruppo Nh Hotel chiude un ottimo 2023, registrando un fatturato totale di 2,16 miliardi di euro, per un crescita del 23% rispetto al 2022, che gli ha permesso di toccare una quota del 26% superiore a quella dell'anno pre-Covid 2019. Molto bene anche i margini operativi lordi (ebitda), pari a 596 milioni di euro (+15% sul 2022 e 44 mln sopra il 2019), per una redditività superiore al 27%. I profitti netti sono stati infine di 128,1 milioni, con un incremento annuo del 27,7%.\r

\r

Tali performance sono state il frutto di un aumento del 13% delle tariffe medie camera, a quota 138 euro, nonché di una crescita di sette punti percentuali dei tassi di occupazione, saliti al 68%. A fronte di tali cifre, il ricavo medio per camera disponibile si è assestato sui 94 euro (+26% rispetto al 2022; +21% sul 2019). A livello di dettaglio, la compagnia in Italia ha generato ricavi a perimetro costante del 19% superiori al 2022 e del 36% sopra a quelli di quattro anni fa. Roma e Milano sono state le destinazioni che hanno fatto segnare i risultati migliori. La tariffa media Nh nel nostro paese è stata quindi di 181 euro, con un tasso di occupazione del 67%, sostanzialmente in linea con il dato 2019.","post_title":"Nh festeggia un ottimo 2023: ricavi oltre i 2,1 mld con un ebitda poco sotto i 600 mln","post_date":"2024-02-09T14:59:59+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1707490799000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461224","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"CaboVerdeTime chiude il 2023 con il vento in poppa, raggiungendo un fatturato sopra ai 5 milioni di euro, una quota superiore del 18% ai livelli del 2019, ultimo anno di programmazione completa prima del Covid. Osservando nel dettaglio le cifre, si riscontra in particolare un ottimo andamento delle vendite a partire dalla seconda metà del 2023, tra maggio e dicembre, con risultati superiori alle aspettative. Il tutto frutto anche di un’occupazione media del 95% su 52 partenze, dato considerevolmente migliore di quello previsionale, tarato sul 90% di occupazione annua dei voli.\r

\r

Interessante anche l’analisi delle scelte dei 5.342 clienti che hanno viaggiato con CaboVerdeTime: la loro preferenza è andata alla struttura di proprietà Clubhotel Halos Casa Resort, che ha ospitato l’80% dei viaggiatori, seguito, con il 6%, dall’altra struttura in capo al gruppo lombardo, Sobrado Boutique Hotel. In forte crescita, ha beneficiato degli investimenti effettuati nell’area ristorazione, con un nuovo buffet, e dell’inedita formula di soggiorno, caratterizzata dal trattamento di full board plus: pensione completa con bevande, a cui si somma l’all inclusive presso la Halos Beach, raggiunta con un comodo servizio navetta.\r

\r

“Capo Verde è tornata a esprimere tutto il suo potenziale e siamo molto contenti del bilancio appena chiuso, contraddistinto da numeri che aspettavamo da tempo, risultato di un lavoro corale e di scelte di lungo periodo che hanno portato i frutti sperati - spiega il responsabile commerciale e vendite della compagnia, Pietro Dusi -. Abbiamo investito in risorse e servizi da offrire alla clientela, che la distribuzione ha immediatamente recepito e che sono state importanti per far crescere le cifre. Il 2024 è partito bene e proseguiamo con il lavoro messo in campo per valorizzare tutto il potenziale di una destinazione ricca di risorse e di un rapporto qualità-prezzo pressoché ineguagliabile e che può essere vissuta tutto l’anno\".\r

\r

Completano le percentuali, le strutture del gruppo Meliá, Meliá Llana, 5 stelle adults only, e Meliá Dunas, 5 stelle family resort, con il 4% di clienti, e il 5 stelle Hilton Cabo Verde Sal Resort, scelto da una nicchia, costituita dal 2% amante del prodotto upscale. Il restante 8% dei viaggiatori ha scelto di prenotare il solo volo, fetta comunque importante del mercato, vista la rilevanza della comunità italiana che vive sull’isola per lavoro o per soggiorni di lungo periodo di carattere leisure. \"Nell’ambito di una valutazione macro di cifre e andamenti, sono risultate premianti e in linea con le attese le forti collaborazioni con i brand Bluvacanze e Gattinoni - conclude Dusi -, partner centrali nell’attività congiunta di promozione della destinazione\".","post_title":"CaboVerdeTime chiude il 2023 oltre i 5 milioni di euro: +18% sull'anno pre-Covid 2019","post_date":"2024-02-09T12:35:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1707482115000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461160","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Grazie al volo diretto Mauritius diventerà una delle destinazioni preferite degli italiani\": Arvind Bundhun, direttore Mauritius Tourism Promotion Authority -commenta così la notizia del ritorno di Air Mauritius con il collegamento da Roma, operativo dal prossimo ottobre.\r

\r

\"Per noi il mercato italiano è il decimo in Europa: se nel 2022 avevamo accolto circa 24.000 visitatori italiani, nel 2023 sono stati 30.000 e nel 2024 raggiungeranno i 40.000. Per quanto riguarda i dati internazionali, nel 2023 sono arrivati a Mauritius 1,295 milioni di turisti e il nostro obiettivo per il 2024 è quello di raggiungere quota 1,4 milioni\".\r

\r

Per accogliere i nuovi ospiti Mauritius offrirà entro il 2025 una capacità aggiuntiva di 2.600 camere, sta sviluppando una pipeline di hotel e progetta tante nuove attività. \"Abbiamo l’importante obiettivo di far crescere il turismo in modo sostenibile, equo e inclusivo. Ciascun componente della popolazione di Mauritius dovrà trarne vantaggio. Mauritius è molto più di un’isola: abbiamo la bellezza della natura, la cultura, la religione, la tradizione, la gastronomia ma, soprattutto, un’ospitalità leggendaria. Credo che sia proprio questo il nostro main asset: il livello del servizio dell’isola è al di sopra di ogni aspettativa. Vogliamo anche mostrare che Mauritius è una destinazione sostenibile\".\r

\r

\"Tra gli strumenti che abbiamo reso disponibili a tutti gli operatori turistici - aggiunge infatti Belinda Udhin, tourism promotion officer dell’Mtpa - c’è una piattaforma dove registrasi per monitorare l’evoluzione del proprio percorso di sostenibilità e ottenere una certificazione. Noi stessi stiamo lavorando per certificare l’aderenza ai principi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030: non vogliamo sfruttare oltre misura le nostre risorse naturali come l’acqua e l’elettricità e lavoriamo per i mauriziani e per i nostri ospiti\".\r

\r

Tante le iniziative che attirano l’interesse internazionale sulla destinazione; tra queste la campagna promozionale “Feel our island energy” che racconta l’energia che pervade l’isola e connette emozionalmente abitanti e visitatori. \"Tutti sono parte di questa campagna, perché dietro al successo dell’industria del turismo di Mauritius c’è la nostra gente - conclude Bundhun - Vogliamo anche stare al passo con l’innovazione tecnologica e far conoscere la ricca proposta turistica di Mauritius al maggior numero possibile di persone grazie a una forte presenza nel mondo dei social media\".","post_title":"Mauritius, Bundhun: \"Con il volo diretto saremo una delle destinazioni preferite dagli italiani\"","post_date":"2024-02-09T12:20:07+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1707481207000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461220","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_461221\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Christian Garrone[/caption]\r

\r

Prima partecipazione alla Bit per I4T, forte di una esperienza assicurativa cinquantennale e da venti anni referente di fiducia del mondo travel. Chiuso il 2023 con un volume di affari di oltre 50 milioni di euro, e avviato il 2024 con il rinnovo di tutti i contratti con i network, l’intermediario assicurativo punta ora a un prodotto sempre più performante.\r

\r

“Veniamo da anni in cui, fra pandemie, instabilità di talune aree del mondo e conseguenti cancellazioni, l’assicurazione è diventata un elemento fondamentale del viaggio - chiarisce Christian Garrone, responsabile di I4T -. Il nostro obiettivo è di operare con maggiore dinamismo, offrire prestazioni e forme di consulenza sempre più flessibili e adattabili al modello business dei nostri clienti”.\r

\r

Per fare fronte alle richieste, spesso diverse fra le zone d’Italia, I4T ha nominato due nuovi area manager: Pierluigi Picilli per l’area di Milano e Gabriele de Stefano per la Puglia e la Basilicata, portando a 14 addetti il proprio team commerciale. Segnali di una crescita progressiva che, per il 2024, punta essenzialmente al consolidamento, a promozioni di iniziative che coinvolgano i clienti nel segno di una svolta green.","post_title":"I4T: nel 2023 volumi per oltre 50 mln. Pierluigi Picilli e Gabriele de Stefano nuovi area manager","post_date":"2024-02-09T12:15:30+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1707480930000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461202","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“I dati ci indicano che gli effetti della pandemia sono superati e che sta tornando una clientela alto spendente a sostegno di ricavi reali”. Così Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica (nella foto), inquadra clima e strategie con cui la regione si affaccia al 2024.\r

\r

\"Il 2023 è stato caratterizzato da un significativo ritorno di flussi dal Nord Europa e dalla Gran Bretagna e da un gran recupero delle città d’arte. E i primi mesi del 2024 confermano questa tendenza, anche se le incognite delle vicende internazionali non sono governabili e non consentono proiezioni a lungo termine”.\r

\r

E’ una Toscana versatile, a tratti inaspettata, quella che si è presentata alla Bit con 18 ambiti territoriali mettendo in gioco anche l’offerta di zone meno conosciute, ma altrettanto affascinanti. “Se sostenibilità e turismo culturale restano i punti fermi delle strategie 2024 - dichiara Tapinassi - l’obiettivo è di individuare sempre di più tematiche verticali per sviluppare campagne dedicate: Famiglie e bambini, artigianato d’autore, turismo industriale e quello alla scoperta dell’animo femminile della Toscana (a cui Lonely Planet ha dedicato una mini guida digitale, ndr), i percorsi lenti dei cammini come quelli da scoprire a cavallo o in bici, un’enogastronomia attenta alla qualità e che esprima l’identità dei territori e una rinnovata offerta termale”.\r

\r

In occasione del centenario della morte di Giacomo Puccini, nel 2024 saranno molte le iniziative mirate a valorizzare le varie aree della provincia di Lucca legate a vita e opere di un compositore tra i più apprezzati al mondo.","post_title":"Toscana Promozione: \"Torna il turista alto spendente. Campagne dedicate a tematiche verticali\"","post_date":"2024-02-09T11:34:17+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1707478457000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461200","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_461203\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Maurizio Biasuzzi[/caption]\r

\r

Nuovo masterplan da 40 milioni di euro per BiHoliday, che punta in questo modo a rinnovare i propri villaggi dopo un 2023 da risultati record. L'operatore open air del gruppo Biasuzzi ha infatti chiuso l'anno appena trascorso con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro, per una crescita del 15% sul 2022 e un giro d'affari superiore di ben il 43% ai livelli pre-Covid del 2019. Nel complesso il mondo BiHoliday vale oltre 1.2 milioni di presenze, con una prevalenza di italiani e tedeschi, seguiti da austriaci, danesi e olandesi. In crescita inoltre gli arrivi da Repubblica Ceca, Polonia e Inghilterra.\r

\r

[caption id=\"attachment_461204\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Tiziano Baggio[/caption]\r

\r

Il mega-piano di ristrutturazioni riguarderà in prima battuta il rinnovo del villaggio San Francesco di Caorle e a ruota di quello di Bi Village di Fazana, in Croazia. «Il progetto verrà completato entro il 2030 – spiega l'a.d., Maurizio Biasuzzi -: renderà le nostre strutture ancora più straordinarie. La timeline dei lavori è stata studiata per incunearsi nelle pause tra le varie stagioni, senza penalizzare in alcun modo l'attività turistica». «Si tratta di un masterplan che a breve presenteremo nel dettaglio – aggiunge il general manager di BiHoliday, Tiziano Baggio - e che si svilupperà all'insegna di una bellezza sostenibile».\r

\r

[caption id=\"attachment_461205\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ilenia Cherubin[/caption]\r

\r

Ma oltre all'ingente piano di investimenti, vi è da sottolineare il percorso che è stato avviato in casa BiHoliday sul fronte della formazione del personale e della sua stabilizzazione, come spiega Ilenia Cherubin, sales & marketing manager del gruppo: «La complessità della situazione attuale ci ha spinti a varare da alcuni anni la Bi-Academy: un ente di formazione interno sviluppato con il Ciset, che ci consente di preparare il personale prima che inizi la sua esperienza in struttura. L’obiettivo è fidelizzare il più possibile il team che lavora nelle nostre strutture». Lo staff BiHoliday è composto in particolare da 190 persone. Di queste il 45% è fisso e impiegato a tempo pieno (50% uomini, 50% donne), mentre il 60% del top management vede donne ricoprire dei ruoli chiave.\r

\r

La nuova stagione partirà il prossimo 24 aprile, con l'apertura di entrambi i villaggi. Le prenotazioni segnalano già una crescita sensibile: a oggi +29% al San Francesco e + 32% al Bi Village rispetto allo stesso periodo del 2023. Annunciati anche i nuovi camp in collaborazione con la squadra di Lega Basket A di Treviso e con il team campione d'Italia del volley femminile di Seria A, Imoco Volley di Conegliano.","post_title":"Cresce il giro d'affari di BiHoliday che vara un piano d'investimenti da 40 mln","post_date":"2024-02-09T11:30:05+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1707478205000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461193","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Eden Viaggi torna in promozione e lo fa aumentando gli investimenti per la sua campagna crossmediale, che passano dai 4 milioni del 2023 ai 5 milioni di euro di quest'anno. L’obiettivo è consolidare ulteriormente awareness e consideration del brand, che ha guadagnato una posizione strategica all’interno della galassia Alpitour World grazie alle sue ultime performance, sia in termini di clienti, sia di ricavi. Già lo scorso maggio Eden Viaggi era infatti tornata nelle case degli italiani con uno spot che ha narrava le “disavventure” dei suoi protagonisti, alle prese con l’organizzazione delle proprie vacanze. Il brand è riuscito a raccontarsi al grande pubblico e ha centrato gli obiettivi del 2023. E ora sta crescendo ulteriormente con un trend del +20% di fatturato, a pari perimetro rispetto all'anno scorso.\r

\r

“Organizzare una vacanza è un’attività complessa poiché richiede la gestione di tanti elementi e ognuno di questi può impattare negativamente: la destinazione, i voli, i trasferimenti, l’hotel, la camera, le assicurazioni, l’assistenza e le varie attività in destinazione, per citare le principali - spiega Tommaso Bertini, corporate & to chief marketing officer -. Si devono confrontare centinaia di proposte, navigare attraverso un mare di offerte con prezzi variabili e talvolta ingannevoli. Ci si deve fidare di recensioni che provengono da sconosciuti. Insomma, secondo noi non c’è motivo di andare in “sbatti”, quando con Eden Viaggi si può avere la tranquillità di sentirsi in buone mani, oltre alla certezza di prezzi migliori. È proprio questo il messaggio che questa campagna mira a trasmettere in modo ironico e divertente\".\r

\r

Quest’anno la scommessa è ancora più alta, perché insieme alla programmazione televisiva, sarà attiva anche un’importante iniziativa commerciale, che permetterà di usufruire di uno sconto fino a 200 euro per tutte le prenotazioni realizzate entro il 29 febbraio. La campagna crossmediale si estenderà fino a inizio maggio e comprenderà canali tradizionali e digitali, eventi in presenza e promozioni commerciali con partner selezionati.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Eden Viaggi: cresce l'investimento in promozione, da 4 a 5 milioni di euro","post_date":"2024-02-09T11:02:28+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1707476548000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461175","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La crociera come esperienza sempre più unica: mete inattese, momenti esclusivi tra cielo, mare e terra. Per Costa Crociere, impegnata a Sanremo nell’evento più atteso dell’anno, i Protagonisti del Mare, l’incontro a bordo della Smeralda, palcoscenico sul mare del festival della musica italiana, è l’occasione per presentare le novità alle oltre 700 agenzie invitate. “Questo è un momento unico che creiamo da tre anni - spiega il senior vice president global marketing & sales, Francesco Muglia -: un contesto unico di un itinerario unico; una sea experience. Ed è un ottimo contesto per presentare le novità, intese come nuovo posizionamento del brand e una nuova filosofia. L’obiettivo è creare esperienze di mare e di terra sempre più diversificate, proponendo location differenti che testiamo accuratamente: l’itinerario è il primo driver di vendita”.\r

\r

Il 2023 è stato un anno di recupero e di rilancio: “Il primo semestre ha registrato un tasso di crescita leggermente inferiore - aggiunge Luigi Stefanelli, Southern Europe region associate vice president - ma il secondo è andato oltre ogni aspettativa. I nostri 75 anni di storia e tradizione sono sinonimi di innovazione. Dopo aver investito investito in gastronomia, escursioni, nuove navi, rinnovato flotta esistente, nel 2024 lanciamo le sea destinations. La soddisfazione del cliente è tornata superiore a quella pre-pandemia”.\r

\r

[caption id=\"attachment_461183\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Riccardo Fantoni[/caption]\r

\r

Per quanto riguarda la comunicazione, oltre al nuovo linguaggio, sono state avviate nuove partnership come quella con Sanremo: “In questo modo siamo arrivati a raggiungere nuovi clienti - aggiunge Stefanelli -. Le azioni sul trade e gli investimenti sono sempre più mirati”. A partire dalla prossima estate ancora nuove esperienze, nuove destinazioni: “Nel pacchetto My exploration - sottolinea Riccardo Fantoni, direttore commerciale Italia - soddisfiamo i clienti che volevano libertà e flessibilità, senza però rinunciare alle esperienze più iconiche. Non solo: volevamo abbattere la barriera prezzo e abbiamo ridotto il taglio da quattro a tre escursioni. E c'è anche una nuova commissione per le adv: dal 5% al 10%”.\r

\r

","post_title":"Costa: le novità per le adv tra itinerari inattesi e commissioni inedite","post_date":"2024-02-09T10:21:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1707474083000]}]}}