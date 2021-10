Nell’East End londinese la prima volta del brand Canopy di Hilton nel Regno Unito

Si chiama Canopy by Hilton London City il primo indirizzo del brand lifestyle del gruppo Usa nel Regno Unito. Situato all’interno del lussuoso Minories, vicino alla stazione di Aldgate, si tratta di una proprietà eco-sostenibile da 340 camere, che mira a diventare il punto di riferimento per gli amanti del design nell’East End londinese

Dopo l’apertura del Canopy by Hilton Paris Trocadero all’inizio di quest’anno e del Canopy by Hilton Madrid Castellana, la novità britannica entra a far parte di un portfolio di oltre 30 strutture in tutto il mondo: un numero destinato presto a raddoppiare nei prossimi anni. “Canopy continua ad espandere la propria presenza in Europa con le recenti aperture di Parigi e Madrid. Siamo entusiasti di portare il marchio anche a Londra – sottolinea l’executive vice president and president, Emea, Hilton, Simon Vincent -. Il nostro gruppo ha peraltro in pipeline l’apertura di ulteriori 30 hotel nel Regno Unito nei prossimi cinque anni”.

Il design degli interni dell’hotel riflette la ricca cultura della storica industria della zona, ispirato com’è ai tessitori di seta ugonotti che si stabilirono a Spitalfields nel diciassettesimo secolo. Le camere e gli spazi per la ristorazione presentano infatti motivi floreali e tessuti che ricordano le tecniche utilizzate dagli stessi ugonotti. Per celebrare la scena artistica contemporanea della Whitechapel, opere d’arte create da artisti del quartiere arricchiscono inoltre gli spazi comuni dell’hotel.

L’ispirazione locale continua nei locali f&b dell’hotel. Piatti che richiamano l’East End sono per esempio serviti al Penny Squares, il ristorante dell’hotel, che trova ispirazione dalla tecnica dell’imbottitura nell’industria tessile. Il Freedom Café, che prende il nome dalla Freedom Press Publishing House di Whitechapel High Street, è invece stato pensato per rilassarsi, lavorare o socializzare davanti a un caffè o a un cocktail ispirato ancora all’East End. Gli ospiti possono anche godere di degustazioni giornaliere, con stuzzichini e bevande da distillerie locali, birrai artigianali e aziende vinicole. Un must da visitare è infine la splendida terrazza Florattica sul tetto dell’hotel, che aprirà all’inizio del prossimo anno, con vista sulla cattedrale di St Paul e su Londra, nonché un’offerta di raffinate proposte gastronomiche e una selezione di bevande.