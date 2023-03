Nasce The: il nuovo brand italiano The Hospitality Experience Si chiama The, The Hospitality Experience, e al momento raccoglie le tre strutture Londra Palace Venezia, The Place Firenze e l’umbro Borgo dei Conti Resort. E’ il nuovo brand dell’ospitalità appena lanciato dalla famiglia Babini che, tramite la holding immobiliare Bacamul, possiede gli asset alberghieri, insieme a una serie di negozi e qualche ufficio, tra cui un palazzo milanese di via Montenapoleone affittato a Lvmh. “The nasce dal desiderio di valorizzare le unicità delle nostre strutture, sotto il segno di valori condivisi che guidano l’ospitalità, il nostro staff e management – spiega il ceo e owner di The Hospitality Experience, Carlo Babini -. Oggi, in particolar modo, il mio obiettivo è quello di creare una struttura gestionale centralizzata, solida e coesa, su cui poter costruire progetti futuri nel segno di un’accoglienza già caratterizzata dalla gestione diretta di ogni dettaglio, dalla formazione del personale e dal forte know-how consolidato negli anni”. La storia della famiglia nel settore dell’ospitalità è iniziata nel 1938, anno d’acquisto dell’hotel D’Angleterre et Beau Rivage a Venezia, oggi conosciuto come Londra Palace Venezia: una struttura in riva degli Schiavoni e affacciata sulla basilica di San Giorgio, che conta 52 camere e suite con ben 100 finestre totali. L’hotel gestito direttamente dalla proprietà, dal 2012 fa parte dell’associazione Relais & Châteaux. Nel 2003 il portfolio si amplia grazie all’acquisizione dell’attuale The Place Firenze in piazza Santa Maria Novella: un Leading Hotels of the World da 20 camere e suite, di cui una parte recentemente rinnovate, così come gli spazi comuni e l’ampio dehors. Il Relais & Châteaux Borgo dei Conti Resort, nel diciannovesimo secolo castello e dimora della famiglia Rossi Scotti in Umbria, è stato infine restaurato e aperto nel 2008 ed è attualmente protagonista di un’importante ristrutturazione che si dovrebbe concludere alla fine di quest’anno. Il gruppi vanta inoltre un totale di 150 dipendenti, la cui previsione di crescita percentuale si attesta al 20% per il prossimo biennio. Fortemente voluta dalla famiglia stessa e guidata dal direttore Michela Babini, insieme al brand The è inoltre nata la fondazione The Place of Wonders, dedicata a proteggere, salvaguardare, supportare e promuovere la tradizione secolare dell’artigianato e della creatività italiana. Suo scopo è quello di avvicinare gli ospiti degli hotel alla scoperta delle meraviglie artistiche e artigiane dei luoghi in cui si trovano gli alberghi della collezione stessa. A Firenze, la fondazione è quindi già attiva con un progetto dedicato alle arti orafe, in partnership con la scuola Lao – le Arti orafe di Giò Carbone -, finanziando borse di studio rivolte a giovani studenti e aspiranti artigiani. Allo stesso tempo il locale The Place organizza visite presso le botteghe e i laboratori artigiani della città.

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441259 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Debutta nel capoluogo lombardo il Duo Milan Porta Nuova, a Tribute Portfolio Hotel: il soft brand di casa Marriott International è infatti andato a rinominare l'ex Four Points Milan Center by Sheraton dallo scorso febbraio, in seguito a un'operazione di restyling del valore di circa 10 milioni di euro. Situato nel cuore della metropoli, tra porta Nuova e la stazione Centrale, il Duo Milan esprime la propria peculiarità nel nome e nella location dalla doppia anima. “L’operazione di rebranding è un salto di qualità e la realizzazione di un prodotto unico per differenziarci dai competitor - spiega il general manager, Fabio Leoni -. A Milano ci sono circa 500 strutture con un’impostazione principalmente business. Noi abbiamo pensato di stare al passo coi tempi. Gli ospiti che giungono in città viaggiano infatti ormai anche per piacere. Passando a Tribute ci rivolgiamo quindi alla domanda bleisure, grazie anche agli spazi frizzanti che sono stati realizzati”. L’operazione sta peraltro già portando i propri frutti con un pricing superiore in media ai 185 euro per camera. “Siamo cresciuti anche su TripAdvisor. Oggi su 550 strutture a Milano, siamo al sesto posto – aggiunge Leoni - Puntiamo a un’utenza per il 60% italiano e 40% straniera, prettamente americana e asiatica”. Le strategie di promozione sono rivolte ai key account, corporate, agenzie di viaggio attraverso attività online, offline e canali social. Presenza garantita anche alle fiere di settore. L’hotel dispone quindi oggi di 239 camere, undici suite e cinque meeting room dalla capienza massima di 50 persone, nonché di una lobby dall’ambiente aperto e flessibile con spazi di coworking che richiamano lo stile delle carrozze ferroviarie: un concept familiare alla zona di Porta Nuova. La proposta f&b si declinerà poi nel ristorante Duo Bostrot da 120 coperti e nel concept giovane Duo Cafè. Ma vera punta di diamante del Duo Milan Porta Nuova saranno il lounge bar e il ristorante peruviano Alegrìa, entrambi situati al dodicesimo piano, con vista spettacolare sull’intera città. Uno spazio all’esterno, il courtyard, sarà inoltre disponibile entro la fine di marzo con 40 sedute. Completamente rinnovato pure il fitness center. [post_title] => Apre il Tribute Duo Milan Porta Nuova. [post_title] => Nasce The: il nuovo brand italiano The Hospitality Experience [post_date] => 2023-03-10T12:15:38+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678450538000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441229 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A spuntarla alla fine sarà con ogni probabilità il fondo sovrano saudita Pif. Stando ad alcune indiscrezioni raccolte dal Sole 24 Ore, il Public Investment Fund di Riad avrebbe infatti battuto al photo-finish un operatore industriale (Lvmh secondo altre voci, ndr) nella gara di selezione di un nuovo partner finanziario della compagnia: un'operazione iniziata a fine anno sotto la guida di Rotschild. Pif si preparerebbe in particolare a rilevare il 23% acquisito da Cdp Equity nel 2014 per 76 milioni di euro, a cui si dovrebbe aggiungere un'ulteriore quota del 26% direttamente rilevata dalla famiglia azionista, arrivando in questo modo al 49% della società. La valutazione complessiva del gruppo supererebbe gli 1,2 miliardi di euro, assestandosi quindi ben al di sopra dei poco meno di 350 milioni stimati all'epoca dell'entrata di Cdp nella compagina azionaria della società britannica. In questi otto anni però le cose sono cambiate. E parecchio. All'epoca la compagnia di Sir Rocco Forte, che continuerà a mantenerne il controllo anche dopo l'entrata di Pif, era sotto pressione finanziaria. Inoltre dal 2014 a oggi il gruppo si espanso particolarmente, soprattutto in Italia, dove il portfolio del brand è passato da tre a sette strutture. A oggi, il gruppo vanta a livello internazionale 14 hotel e 20 ville, per un totale di più di 1.500 camere, a cui si aggiungono 42 tra bar e ristoranti stellati. Altre strutture sarebbero inoltre in pipeline. Per Rocco Forte il 2022 si è chiuso con un fatturato attorno ai 300 milioni di sterline e margini operativi lordi per una sessantina di milioni (pari a circa 340 milioni e 68 milioni di euro rispettivamente). Paiono insomma continuare gli investimenti nel turismo del fondo saudita che, in patria sta tra l'altro dando recentemente vita a un paio di mega-progetti di sviluppo lungo la costa nord-occidentale del Paese, con i complessi The Red Sea e Amaala. [post_title] => Il fondo saudita Pif pronto ad acquisire il 49% di Rocco Forte [post_date] => 2023-03-10T10:52:42+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678445562000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441220 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => VisitOman.om, il portale di prenotazione viaggi del Sultanato dell’Oman, ha siglato un Memorandum of Understanding (MoU) con Mastercard, con l'obiettivo di promuovere la destinazione tra i molti milioni di titolari della carta nel mondo. La nuova collaborazione consentirà a Visit Oman di interagire con i programmi di livello mondiale di Mastercard e migliorare la promozione in un sistema digitale globale di prenotazione viaggi che metta in collegamento tutti i viaggiatori, vicini e lontani, con la scoperta dell’Oman. Questa partnership, attivata dalla piattaforma Priceless Experience di Mastercard, promuoverà il Sultanato come destinazione privilegiata attraverso i mercati chiave e motivando il turismo in entrata grazie alla creazione di esperienze nuove e diverse dedicate ai titolari della carta nel mondo. Tale cooperazione inoltre consentirà a Visit Oman di pianificare, migliorare e mettere in pratica i resoconti delle campagne grazie a una maggiore percezione circa le tendenze turistiche e il loro l’andamento, il profilo del viaggiatore, l’impatto economico, tutti elementi forniti dalle analisi dei dati di Mastercard. "Visit Oman - ha dichiarato Shabib Al Maamari, consigliere delegato di Visit Oman - si impegna costantemente a lavorare a favore delle entità turistiche nel Sultanato, incluso il settore delle piccole e medie imprese di viaggi e turismo che sono di vitale importanza. Il nostro scopo è quello di aggiungere valore alla destinazione e di creare maggiori opportunità collegando ai principali mercati del turismo internazionale l’intera filiera dell’indotto turistico omanita, compresi gli alberghi, le compagnie aeree, i tour operator, le diverse esperienze, i ristoranti e altro ancora". [post_title] => Visit Oman sigla un'intesa con Mastercard che amplia la visibilità della destinazione nel mondo [post_date] => 2023-03-10T10:23:12+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678443792000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441125 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal 2006, Airports Council International ha condotto sondaggi sulle esperienze dei passeggeri in quasi 400 aeroporti in 95 paesi. I risultati sono condivisi negli annuali ASQ (Airport Service Quality) Awards. Ecco quali sono gli aeroporti europei nella classifica 2022. Le premiazioni vanno in base a varie categorie : L'aeroporto con il personale più dedicato, il tragitto in aeroporto più semplice, il più piacevole ,e il più pulito”, anche la capacità di persone è un fatt0re che determina la categoria. I vincitori Sotto i due milioni, abbiamo una formazione tutta spagnola con El Hierro a Valverde, Pamplona, ​​Reus, Murcia e Asturias. L'unico aeroporto non spagnolo a unirsi a loro è Inverness in Scozia. Nella categoria da due a cinque milioni di passeggeri, i paesi dell'Europa orientale brillano inaspettatamente con Skopje nella Macedonia del Nord, Tallinn in Estonia e Zagabria in Croazia che condividono il primo posto. Dai 5 ai 15 milioni Includono Ankara Esenboga in Turchia , Belgrado in Serbia, Keflavik in Islanda, l'aeroporto internazionale di Malta, Milano Bergamo, Porto e Salonicco in Grecia. Entrando nella sezione "big" fino ai 25 milioni di capienza troviamo: Alicante in Spagna, Budapest in Ungheria e Helsinki in Finlandia. Tra gli aeroporti che servono da 25 a 40 milioni di persone all'anno, Atene in Grecia , Palma in Spagna e Zurigo in Svizzera sono i migliori per l'esperienza del cliente. Invece per i piu grandi di tutti, sopra i 40 milioni troviamo solo due vincitori, in Turchia conl'aeroporto di Istanbul e Roma Fiumicino. La stima non comprende anche la classifica dei peggiori, ma i dati raccolti hanno segnalato che nel Regno Unito, l'aeroporto di Leeds Bradford ha le code peggiori secondo un sondaggio pubblicato a novembre da "Which?". [post_title] => I migliori aeroporti d'Europa? Uno studio di Airports Council International presenta risultati inaspettati [post_date] => 2023-03-10T09:48:47+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678441727000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441211 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Parte forte il 2023 di King Holidays, che nei primi mesi dell'anno registra numeri superiori ai livelli pre-Covid del 2019, sia per fatturato, sia per volumi di passeggeri prenotati e partiti, con la crescita equamente ripartita in tutta Italia. Sempre più apprezzata in particolare la formula Partenze garantite, che offre il vantaggio del prezzo fisso. Tra le destinazioni best seller, che in alcuni casi sono arrivate a triplicare le performance del 2019, si annoverano Portogallo, Malta, Marocco e Giordania. Da segnalare anche gli ottimi risultati di Spagna e Turchia. Se il bilancio dei primi mesi è positivo, altrettanto incoraggianti sono poi le aspettative per la primavera, complice un calendario particolarmente favorevole. Nel periodo da aprile a giugno il to ha acquisito quasi mille posti volo in vuoto pieno con compagnie di linea, rafforzando le proposte per Pasqua e ponti, con numerose offerte di tour sul medio raggio e city break nelle principali città europee quali Barcellona, Atene, Lisbona, Parigi e Istanbul. Outlook positivo pure per un'estate che si preannuncia particolarmente calda non solo dal punto di vista climatico, ma anche per l’andamento delle prenotazioni: la vendita del prodotto estivo, a oggi, è anticipata rispetto al passato e ha già raggiunto il 15% di advance booking. Un risultato trainato soprattutto dal segmento gruppi, che rispetto al 2019 cresce del 40%. “In questi mesi – dichiara Roberto Minardi, direttore commerciale King Holidays – abbiamo rafforzato la partnership con la distribuzione, consolidando e fidelizzando il rapporto con le agenzie di viaggio che hanno dimostrato continuità e voglia di collaborare. Il futuro si prospetta roseo: l’approccio trasparente e meritocratico, unito agli storici asset competitivi del brand, ci hanno permesso di raggiungere questi risultati”. [post_title] => Grande inizio di 2023 per King Holidays: mille i posti volo in vuoto-pieno per Pasqua e ponti [post_date] => 2023-03-10T09:32:04+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678440724000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441168 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_441169" align="alignleft" width="300"] Elisa Presutti[/caption] La business unit Mice di Gattinoni ha infatti chiuso il 2022 con un volume d’affari pari a 35,50 milioni di euro, numeri senz’altro positivi considerato l’anno caratterizzato ancora da incertezza, soprattutto nel primo semestre. Arrivata nell’autunno 2022, o meglio, tornata nel Gruppo Gattinoni, Elisa Presutti ha esperienze, skills e professionalità che uniti al carico di energie e di idee sono i presupposti indispensabili per gli ambiziosi piani di crescita. L’obiettivo per l’anno 2023 della divisione Mice è di raggiungere un volume d’affari di 50,20 milioni di euro, pari ad un incremento di oltre il 50% rispetto al 2022. Obiettivo di budget fondato, oltre che su una strategia di sviluppo intrapresa dalla managing director volta ad incrementare la penetrazione nel mercato dei grandi eventi, sul punto di forza di Gattinoni Mice: l’approccio integrato. Gattinoni è oggi una realtà che si pone verso i clienti gestendo e offrendo servizi a 360°, dalla creatività alla logistica. La parola d’ordine della divisione è “nuovo corso” da realizzarsi attraverso una riorganizzazione del team di lavoro e un potenziamento dell’area comunicazione con una forte spinta alla live communication. «Siamo soddisfatti dei risultati dello scorso anno in quanto realizzati in un momento storico complesso e in un mercato ancora molto discontinuo e caratterizzato da richieste sotto data con poca pianificazione - ha commentato Elisa Presutti, managing director events Gattinoni Group -. La struttura e il team hanno risposto prontamente, riuscendo ad ottenere performance più che soddisfacenti sia in termini numerici che qualitativi. E siamo entusiasti anche delle risposte che stiamo ricevendo dal mercato sin dai primi mesi dell'anno. Abbiamo già acquisito progetti importanti e molti altri sono in fase di definizione. Grazie a partnership strategiche con creativi quotati, provenienti anche da mondi apparentemente lontani dagli eventi, siamo oggi in grado di offrire proposte davvero innovative e unconventional». Elisa Presutti ha progetti ambiziosi e punta ad aggiudicarsi grandi eventi, offrire alle aziende esperienze memorabili, potenziare la propria squadra e l’empowerment femminile. È consapevole che dal 2022 le aziende sono tornate a viaggiare e ad incontrare i propri target di riferimento. L’experience è nuovamente uno dei principali asset nelle strategie di marketing dei brand. Afferma Sergio Testi, direttore generale Gattinoni Group: «I risultati 2022 della divisione Eventi si allineano alle buone performance di Gruppo, merito del grande lavoro del team e degli investimenti realizzati negli anni passati. Con il rientro in squadra, in autunno, di Elisa Presutti, professionista determinata con importanti esperienze e skills, abbiamo terminato l’anno nel migliore dei modi e iniziato il 2023 con grande slancio e una crescita superiore al budget». [post_title] => Gattinoni Mice: obiettivo 2023 50,2 milioni di euro di giro d'affari [post_date] => 2023-03-09T15:16:35+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678374995000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441132 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prime novità sui prodotti e servizi di AirJapan, il nuovo brand dedicato al medio raggio che Ana Holdings ha presentato esattamente un anno fa. AirJapan decollerà verosimilmente nel febbraio 2024, con un network focalizzato inizialmente sull'Asia e offrirà spazi confortevoli in cabina a prezzi competitivi, secondo il concetto del marchio "Fly Thoughtful", che capitalizza l'esperienza dei vettori full-service e low cost del Gruppo Ana. La cabina sarà configurata con 324 sedili di classe economy realizzati in ecopelle giapponese di prima qualità: con un generoso pitch di 32 pollici e la funzione di reclinazione, il design dei sedili consentirà ai passeggeri di rilassarsi e di sperimentare un comfort ottimale in volo. Le uniformi degli assistenti di cabina di AirJapan sono state progettate per esprimere la filosofia del marchio "Fly Thoughtful": gli assistenti di cabina sono stati coinvolti fin dalle prime fasi di progettazione delle nuove divise che promuovono una forza lavoro diversificata e inclusiva, secondo un concetto gender-neutral. La musica diffusa durante l'imbarco è stata creata in collaborazione con AirJapan e l'Università delle Arti di Tokyo per accogliere calorosamente i passeggeri a bordo con i suoni tradizionali giapponesi dello shakuhachi e del koto. La compagnia offrirà menu a prezzo fisso che potrà essere prenotato anticipatamente online e, inoltre, fornirà pasti e snack che potranno essere acquistati una volta a bordo. E' già online un nuovo sito web, per far conoscere il concetto e i nuovi servizi di AirJapan a un maggior numero di potenziali passeggeri, dove gli utenti possono anche accedere ai canali ufficiali dei social media. [post_title] => AirJapan svela prodotti e servizi in vista del debutto a inizio 2024 [post_date] => 2023-03-09T12:52:04+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678366324000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441140 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_300251" align="alignleft" width="300"] Un'immagine del presidente Club Med, Henri Giscard d'Estaing[/caption] Arriva un'altra categorica smentita riguardo alle voci che circolano da qualche settimana a livello internazionale sulle possibili intenzioni di vendita di Club Med da parte del gruppo Fosun. I rumours hanno cominciato a girare lo scorso ottobre, quando Bloomberg ha rivelato come il colosso cinese starebbe pensando a un piano di dismissioni da 11 miliardi di dollari in dodici mesi, per far fronte a una complessa situazione debitoria. Ma sono tornati alla ribalta qualche giorno fa, in concomitanza con ulteriori voci di vendita, questa volta riguardanti il brand Thomas Cook. "Recentemente sono state diffuse da alcuni media voci secondo cui il gruppo Fosun avrebbe intenzione di vendere il Club Med - recita quindi una nota della compagnia transalpina -. Queste voci sono irrilevanti. Fosun ha deciso di concentrarsi sul suo business orientato alle famiglie. In questo processo, il gruppo ha confermato che le attività turistiche (Fosun Tourism Group/Club Med) sono tra le sue attività principali. Fosun intende rimanere un attore forte nel turismo con Fosun Tourism Group e il suo core business di successo Club Med rimane una parte essenziale". [post_title] => Nuova smentita Club Med riguardo alle voci di vendita da parte di Fosun [post_date] => 2023-03-09T12:29:06+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678364946000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "nasce the brand italiano the hospitality experience" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":61,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3315,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441259","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutta nel capoluogo lombardo il Duo Milan Porta Nuova, a Tribute Portfolio Hotel: il soft brand di casa Marriott International è infatti andato a rinominare l'ex Four Points Milan Center by Sheraton dallo scorso febbraio, in seguito a un'operazione di restyling del valore di circa 10 milioni di euro.\r

\r

Situato nel cuore della metropoli, tra porta Nuova e la stazione Centrale, il Duo Milan esprime la propria peculiarità nel nome e nella location dalla doppia anima. “L’operazione di rebranding è un salto di qualità e la realizzazione di un prodotto unico per differenziarci dai competitor - spiega il general manager, Fabio Leoni -. A Milano ci sono circa 500 strutture con un’impostazione principalmente business. Noi abbiamo pensato di stare al passo coi tempi. Gli ospiti che giungono in città viaggiano infatti ormai anche per piacere. Passando a Tribute ci rivolgiamo quindi alla domanda bleisure, grazie anche agli spazi frizzanti che sono stati realizzati”.\r

\r

L’operazione sta peraltro già portando i propri frutti con un pricing superiore in media ai 185 euro per camera. “Siamo cresciuti anche su TripAdvisor. Oggi su 550 strutture a Milano, siamo al sesto posto – aggiunge Leoni - Puntiamo a un’utenza per il 60% italiano e 40% straniera, prettamente americana e asiatica”. Le strategie di promozione sono rivolte ai key account, corporate, agenzie di viaggio attraverso attività online, offline e canali social. Presenza garantita anche alle fiere di settore.\r

\r

L’hotel dispone quindi oggi di 239 camere, undici suite e cinque meeting room dalla capienza massima di 50 persone, nonché di una lobby dall’ambiente aperto e flessibile con spazi di coworking che richiamano lo stile delle carrozze ferroviarie: un concept familiare alla zona di Porta Nuova. La proposta f&b si declinerà poi nel ristorante Duo Bostrot da 120 coperti e nel concept giovane Duo Cafè. Ma vera punta di diamante del Duo Milan Porta Nuova saranno il lounge bar e il ristorante peruviano Alegrìa, entrambi situati al dodicesimo piano, con vista spettacolare sull’intera città. Uno spazio all’esterno, il courtyard, sarà inoltre disponibile entro la fine di marzo con 40 sedute. Completamente rinnovato pure il fitness center.\r

\r

","post_title":"Apre il Tribute Duo Milan Porta Nuova. Focus sulla domanda bleisure","post_date":"2023-03-10T13:19:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1678454340000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441247","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_441250\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Carlo Babini[/caption]\r

\r

Si chiama The, The Hospitality Experience, e al momento raccoglie le tre strutture Londra Palace Venezia, The Place Firenze e l'umbro Borgo dei Conti Resort. E' il nuovo brand dell'ospitalità appena lanciato dalla famiglia Babini che, tramite la holding immobiliare Bacamul, possiede gli asset alberghieri, insieme a una serie di negozi e qualche ufficio, tra cui un palazzo milanese di via Montenapoleone affittato a Lvmh.\r

\r

“The nasce dal desiderio di valorizzare le unicità delle nostre strutture, sotto il segno di valori condivisi che guidano l'ospitalità, il nostro staff e management - spiega il ceo e owner di The Hospitality Experience, Carlo Babini -. Oggi, in particolar modo, il mio obiettivo è quello di creare una struttura gestionale centralizzata, solida e coesa, su cui poter costruire progetti futuri nel segno di un'accoglienza già caratterizzata dalla gestione diretta di ogni dettaglio, dalla formazione del personale e dal forte know-how consolidato negli anni”.\r

\r

La storia della famiglia nel settore dell'ospitalità è iniziata nel 1938, anno d'acquisto dell'hotel D'Angleterre et Beau Rivage a Venezia, oggi conosciuto come Londra Palace Venezia: una struttura in riva degli Schiavoni e affacciata sulla basilica di San Giorgio, che conta 52 camere e suite con ben 100 finestre totali. L'hotel gestito direttamente dalla proprietà, dal 2012 fa parte dell'associazione Relais & Châteaux. Nel 2003 il portfolio si amplia grazie all'acquisizione dell'attuale The Place Firenze in piazza Santa Maria Novella: un Leading Hotels of the World da 20 camere e suite, di cui una parte recentemente rinnovate, così come gli spazi comuni e l'ampio dehors. Il Relais & Châteaux Borgo dei Conti Resort, nel diciannovesimo secolo castello e dimora della famiglia Rossi Scotti in Umbria, è stato infine restaurato e aperto nel 2008 ed è attualmente protagonista di un'importante ristrutturazione che si dovrebbe concludere alla fine di quest'anno. Il gruppi vanta inoltre un totale di 150 dipendenti, la cui previsione di crescita percentuale si attesta al 20% per il prossimo biennio.\r

\r

Fortemente voluta dalla famiglia stessa e guidata dal direttore Michela Babini, insieme al brand The è inoltre nata la fondazione The Place of Wonders, dedicata a proteggere, salvaguardare, supportare e promuovere la tradizione secolare dell'artigianato e della creatività italiana. Suo scopo è quello di avvicinare gli ospiti degli hotel alla scoperta delle meraviglie artistiche e artigiane dei luoghi in cui si trovano gli alberghi della collezione stessa. A Firenze, la fondazione è quindi già attiva con un progetto dedicato alle arti orafe, in partnership con la scuola Lao – le Arti orafe di Giò Carbone -, finanziando borse di studio rivolte a giovani studenti e aspiranti artigiani. Allo stesso tempo il locale The Place organizza visite presso le botteghe e i laboratori artigiani della città.","post_title":"Nasce The: il nuovo brand italiano The Hospitality Experience","post_date":"2023-03-10T12:15:38+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1678450538000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441229","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A spuntarla alla fine sarà con ogni probabilità il fondo sovrano saudita Pif. Stando ad alcune indiscrezioni raccolte dal Sole 24 Ore, il Public Investment Fund di Riad avrebbe infatti battuto al photo-finish un operatore industriale (Lvmh secondo altre voci, ndr) nella gara di selezione di un nuovo partner finanziario della compagnia: un'operazione iniziata a fine anno sotto la guida di Rotschild. Pif si preparerebbe in particolare a rilevare il 23% acquisito da Cdp Equity nel 2014 per 76 milioni di euro, a cui si dovrebbe aggiungere un'ulteriore quota del 26% direttamente rilevata dalla famiglia azionista, arrivando in questo modo al 49% della società. La valutazione complessiva del gruppo supererebbe gli 1,2 miliardi di euro, assestandosi quindi ben al di sopra dei poco meno di 350 milioni stimati all'epoca dell'entrata di Cdp nella compagina azionaria della società britannica.\r

\r

In questi otto anni però le cose sono cambiate. E parecchio. All'epoca la compagnia di Sir Rocco Forte, che continuerà a mantenerne il controllo anche dopo l'entrata di Pif, era sotto pressione finanziaria. Inoltre dal 2014 a oggi il gruppo si espanso particolarmente, soprattutto in Italia, dove il portfolio del brand è passato da tre a sette strutture. A oggi, il gruppo vanta a livello internazionale 14 hotel e 20 ville, per un totale di più di 1.500 camere, a cui si aggiungono 42 tra bar e ristoranti stellati. Altre strutture sarebbero inoltre in pipeline. Per Rocco Forte il 2022 si è chiuso con un fatturato attorno ai 300 milioni di sterline e margini operativi lordi per una sessantina di milioni (pari a circa 340 milioni e 68 milioni di euro rispettivamente).\r

\r

Paiono insomma continuare gli investimenti nel turismo del fondo saudita che, in patria sta tra l'altro dando recentemente vita a un paio di mega-progetti di sviluppo lungo la costa nord-occidentale del Paese, con i complessi The Red Sea e Amaala.","post_title":"Il fondo saudita Pif pronto ad acquisire il 49% di Rocco Forte","post_date":"2023-03-10T10:52:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1678445562000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441220","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"VisitOman.om, il portale di prenotazione viaggi del Sultanato dell’Oman, ha siglato un Memorandum of Understanding (MoU) con Mastercard, con l'obiettivo di promuovere la destinazione tra i molti milioni di titolari della carta nel mondo.\r

La nuova collaborazione consentirà a Visit Oman di interagire con i programmi di livello mondiale di Mastercard e migliorare la promozione in un sistema digitale globale di prenotazione viaggi che metta in collegamento tutti i viaggiatori, vicini e lontani, con la scoperta dell’Oman.\r

Questa partnership, attivata dalla piattaforma Priceless Experience di Mastercard, promuoverà il Sultanato come destinazione privilegiata attraverso i mercati chiave e motivando il turismo in entrata grazie alla creazione di esperienze nuove e diverse dedicate ai titolari della carta nel mondo. Tale cooperazione inoltre consentirà a Visit Oman di pianificare, migliorare e mettere in pratica i resoconti delle campagne grazie a una maggiore percezione circa le tendenze turistiche e il loro l’andamento, il profilo del viaggiatore, l’impatto economico, tutti elementi forniti dalle analisi dei dati di Mastercard.\r

\"Visit Oman - ha dichiarato Shabib Al Maamari, consigliere delegato di Visit Oman - si impegna costantemente a lavorare a favore delle entità turistiche nel Sultanato, incluso il settore delle piccole e medie imprese di viaggi e turismo che sono di vitale importanza. Il nostro scopo è quello di aggiungere valore alla destinazione e di creare maggiori opportunità collegando ai principali mercati del turismo internazionale l’intera filiera dell’indotto turistico omanita, compresi gli alberghi, le compagnie aeree, i tour operator, le diverse esperienze, i ristoranti e altro ancora\".","post_title":"Visit Oman sigla un'intesa con Mastercard che amplia la visibilità della destinazione nel mondo","post_date":"2023-03-10T10:23:12+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1678443792000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441125","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 2006, Airports Council International ha condotto sondaggi sulle esperienze dei passeggeri in quasi 400 aeroporti in 95 paesi. I risultati sono condivisi negli annuali ASQ (Airport Service Quality) Awards. Ecco quali sono gli aeroporti europei nella classifica 2022.\r

\r

Le premiazioni vanno in base a varie categorie : L'aeroporto con il personale più dedicato, il tragitto in aeroporto più semplice, il più piacevole ,e il più pulito”, anche la capacità di persone è un fatt0re che determina la categoria.\r

I vincitori\r

Sotto i due milioni, abbiamo una formazione tutta spagnola con El Hierro a Valverde, Pamplona, ​​Reus, Murcia e Asturias. L'unico aeroporto non spagnolo a unirsi a loro è Inverness in Scozia.\r

\r

Nella categoria da due a cinque milioni di passeggeri, i paesi dell'Europa orientale brillano inaspettatamente con Skopje nella Macedonia del Nord, Tallinn in Estonia e Zagabria in Croazia che condividono il primo posto.\r

\r

Dai 5 ai 15 milioni Includono Ankara Esenboga in Turchia , Belgrado in Serbia, Keflavik in Islanda, l'aeroporto internazionale di Malta, Milano Bergamo, Porto e Salonicco in Grecia. Entrando nella sezione \"big\" fino ai 25 milioni di capienza troviamo: Alicante in Spagna, Budapest in Ungheria e Helsinki in Finlandia.\r

\r

Tra gli aeroporti che servono da 25 a 40 milioni di persone all'anno, Atene in Grecia , Palma in Spagna e Zurigo in Svizzera sono i migliori per l'esperienza del cliente.\r

\r

Invece per i piu grandi di tutti, sopra i 40 milioni troviamo solo due vincitori, in Turchia conl'aeroporto di Istanbul e Roma Fiumicino. \r

\r

La stima non comprende anche la classifica dei peggiori, ma i dati raccolti hanno segnalato che nel Regno Unito, l'aeroporto di Leeds Bradford ha le code peggiori secondo un sondaggio pubblicato a novembre da \"Which?\".\r

\r

\r

\r

","post_title":"I migliori aeroporti d'Europa? Uno studio di Airports Council International presenta risultati inaspettati","post_date":"2023-03-10T09:48:47+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1678441727000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441211","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parte forte il 2023 di King Holidays, che nei primi mesi dell'anno registra numeri superiori ai livelli pre-Covid del 2019, sia per fatturato, sia per volumi di passeggeri prenotati e partiti, con la crescita equamente ripartita in tutta Italia. Sempre più apprezzata in particolare la formula Partenze garantite, che offre il vantaggio del prezzo fisso. Tra le destinazioni best seller, che in alcuni casi sono arrivate a triplicare le performance del 2019, si annoverano Portogallo, Malta, Marocco e Giordania. Da segnalare anche gli ottimi risultati di Spagna e Turchia.\r

\r

Se il bilancio dei primi mesi è positivo, altrettanto incoraggianti sono poi le aspettative per la primavera, complice un calendario particolarmente favorevole. Nel periodo da aprile a giugno il to ha acquisito quasi mille posti volo in vuoto pieno con compagnie di linea, rafforzando le proposte per Pasqua e ponti, con numerose offerte di tour sul medio raggio e city break nelle principali città europee quali Barcellona, Atene, Lisbona, Parigi e Istanbul.\r

\r

Outlook positivo pure per un'estate che si preannuncia particolarmente calda non solo dal punto di vista climatico, ma anche per l’andamento delle prenotazioni: la vendita del prodotto estivo, a oggi, è anticipata rispetto al passato e ha già raggiunto il 15% di advance booking. Un risultato trainato soprattutto dal segmento gruppi, che rispetto al 2019 cresce del 40%.\r

\r

“In questi mesi – dichiara Roberto Minardi, direttore commerciale King Holidays – abbiamo rafforzato la partnership con la distribuzione, consolidando e fidelizzando il rapporto con le agenzie di viaggio che hanno dimostrato continuità e voglia di collaborare. Il futuro si prospetta roseo: l’approccio trasparente e meritocratico, unito agli storici asset competitivi del brand, ci hanno permesso di raggiungere questi risultati”.","post_title":"Grande inizio di 2023 per King Holidays: mille i posti volo in vuoto-pieno per Pasqua e ponti","post_date":"2023-03-10T09:32:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678440724000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441168","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_441169\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Elisa Presutti[/caption]\r

\r

La business unit Mice di Gattinoni ha infatti chiuso il 2022 con un volume d’affari pari a 35,50 milioni di euro, numeri senz’altro positivi considerato l’anno caratterizzato ancora da incertezza, soprattutto nel primo semestre.\r

\r

\r

\r

Arrivata nell’autunno 2022, o meglio, tornata nel Gruppo Gattinoni, Elisa Presutti ha esperienze, skills e professionalità che uniti al carico di energie e di idee sono i presupposti indispensabili per gli ambiziosi piani di crescita.\r

\r

L’obiettivo per l’anno 2023 della divisione Mice è di raggiungere un volume d’affari di 50,20 milioni di euro, pari ad un incremento di oltre il 50% rispetto al 2022. Obiettivo di budget fondato, oltre che su una strategia di sviluppo intrapresa dalla managing director volta ad incrementare la penetrazione nel mercato dei grandi eventi, sul punto di forza di Gattinoni Mice: l’approccio integrato.\r

\r

Gattinoni è oggi una realtà che si pone verso i clienti gestendo e offrendo servizi a 360°, dalla creatività alla logistica. La parola d’ordine della divisione è “nuovo corso” da realizzarsi attraverso una riorganizzazione del team di lavoro e un potenziamento dell’area comunicazione con una forte spinta alla live communication.\r

\r

«Siamo soddisfatti dei risultati dello scorso anno in quanto realizzati in un momento storico complesso e in un mercato ancora molto discontinuo e caratterizzato da richieste sotto data con poca pianificazione - ha commentato Elisa Presutti, managing director events Gattinoni Group -. La struttura e il team hanno risposto prontamente, riuscendo ad ottenere performance più che soddisfacenti sia in termini numerici che qualitativi. E siamo entusiasti anche delle risposte che stiamo ricevendo dal mercato sin dai primi mesi dell'anno. Abbiamo già acquisito progetti importanti e molti altri sono in fase di definizione. Grazie a partnership strategiche con creativi quotati, provenienti anche da mondi apparentemente lontani dagli eventi, siamo oggi in grado di offrire proposte davvero innovative e unconventional».\r

\r

Elisa Presutti ha progetti ambiziosi e punta ad aggiudicarsi grandi eventi, offrire alle aziende esperienze memorabili, potenziare la propria squadra e l’empowerment femminile. È consapevole che dal 2022 le aziende sono tornate a viaggiare e ad incontrare i propri target di riferimento. L’experience è nuovamente uno dei principali asset nelle strategie di marketing dei brand.\r

\r

Afferma Sergio Testi, direttore generale Gattinoni Group: «I risultati 2022 della divisione Eventi si allineano alle buone performance di Gruppo, merito del grande lavoro del team e degli investimenti realizzati negli anni passati. Con il rientro in squadra, in autunno, di Elisa Presutti, professionista determinata con importanti esperienze e skills, abbiamo terminato l’anno nel migliore dei modi e iniziato il 2023 con grande slancio e una crescita superiore al budget».","post_title":"Gattinoni Mice: obiettivo 2023 50,2 milioni di euro di giro d'affari","post_date":"2023-03-09T15:16:35+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1678374995000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441132","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Prime novità sui prodotti e servizi di AirJapan, il nuovo brand dedicato al medio raggio che Ana Holdings ha presentato esattamente un anno fa. \r

\r

AirJapan decollerà verosimilmente nel febbraio 2024, con un network focalizzato inizialmente sull'Asia e offrirà spazi confortevoli in cabina a prezzi competitivi, secondo il concetto del marchio \"Fly Thoughtful\", che capitalizza l'esperienza dei vettori full-service e low cost del Gruppo Ana.\r

\r

La cabina sarà configurata con 324 sedili di classe economy realizzati in ecopelle giapponese di prima qualità: con un generoso pitch di 32 pollici e la funzione di reclinazione, il design dei sedili consentirà ai passeggeri di rilassarsi e di sperimentare un comfort ottimale in volo.\r

\r

Le uniformi degli assistenti di cabina di AirJapan sono state progettate per esprimere la filosofia del marchio \"Fly Thoughtful\": gli assistenti di cabina sono stati coinvolti fin dalle prime fasi di progettazione delle nuove divise che promuovono una forza lavoro diversificata e inclusiva, secondo un concetto gender-neutral.\r

\r

La musica diffusa durante l'imbarco è stata creata in collaborazione con AirJapan e l'Università delle Arti di Tokyo per accogliere calorosamente i passeggeri a bordo con i suoni tradizionali giapponesi dello shakuhachi e del koto.\r

\r

La compagnia offrirà menu a prezzo fisso che potrà essere prenotato anticipatamente online e, inoltre, fornirà pasti e snack che potranno essere acquistati una volta a bordo.\r

\r

E' già online un nuovo sito web, per far conoscere il concetto e i nuovi servizi di AirJapan a un maggior numero di potenziali passeggeri, dove gli utenti possono anche accedere ai canali ufficiali dei social media.","post_title":"AirJapan svela prodotti e servizi in vista del debutto a inizio 2024","post_date":"2023-03-09T12:52:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678366324000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441140","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_300251\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Un'immagine del presidente Club Med, Henri Giscard d'Estaing[/caption]\r

\r

Arriva un'altra categorica smentita riguardo alle voci che circolano da qualche settimana a livello internazionale sulle possibili intenzioni di vendita di Club Med da parte del gruppo Fosun. I rumours hanno cominciato a girare lo scorso ottobre, quando Bloomberg ha rivelato come il colosso cinese starebbe pensando a un piano di dismissioni da 11 miliardi di dollari in dodici mesi, per far fronte a una complessa situazione debitoria. Ma sono tornati alla ribalta qualche giorno fa, in concomitanza con ulteriori voci di vendita, questa volta riguardanti il brand Thomas Cook.\r

\"Recentemente sono state diffuse da alcuni media voci secondo cui il gruppo Fosun avrebbe intenzione di vendere il Club Med - recita quindi una nota della compagnia transalpina -. Queste voci sono irrilevanti. Fosun ha deciso di concentrarsi sul suo business orientato alle famiglie. In questo processo, il gruppo ha confermato che le attività turistiche (Fosun Tourism Group/Club Med) sono tra le sue attività principali. Fosun intende rimanere un attore forte nel turismo con Fosun Tourism Group e il suo core business di successo Club Med rimane una parte essenziale\".","post_title":"Nuova smentita Club Med riguardo alle voci di vendita da parte di Fosun","post_date":"2023-03-09T12:29:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678364946000]}]}}