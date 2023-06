Nasce il gruppo Kleos Hotel. Uturn Investments lead investor del club deal sottostante Nasce con la sua prima proprietà a Milano il gruppo alberghiero Kleos Hotel. Alla base di questa nuova iniziativa dell’hotellerie Uturn Investments, che ne ha acquisito il 48,5%: il family office indipendente fondato a Verona da Gianpiero Peron, Luca Mongodi e Alberto Nicoli agirà in qualità di lead investor di un club deal, volto alla creazione di una realtà inedita del mondo dell’ospitalità italiana (i club deal sono sostanzialmente gruppi di investitori privati, che si riuniscono per investire in un’azienda, coordinati da un operatore finanziario, ndr). L’hotel di debutto del gruppo si trova in zona piazzale Susa, a pochi metri dalla

metropolitana Blu che connette la struttura all’aeroporto di Linate e, una volta terminata, al centro città. Offre 55 camere da poco ristrutturate dall’orientamento business, ma con lo sguardo rivolto anche al turismo leisure con un’attenzione particolare alle famiglie. Il tutto arricchito da una palestra con attrezzi Technogym, un’area business aperta a tutti gli ospiti e una lounge. Il club deal è stato fondato da importanti famiglie di imprenditori veneti (Giuriati, Camuffo, Pittarello, Lazzarini e Sabattini) e coordinato da Filippo Fornasiero dello studio Baracco Fornasiero. Kleos Hotel Group mira ad aprire nuove strutture anche in altre città chiave del turismo leisure, come Venezia, Cortina e Verona. “Siamo felici di poter entrare con questa operazione nell’hotellerie, settore strategico per l’economia italiana che presenta grandi potenzialità di sviluppo – sottolinea Peron -. È una conferma della nostra filosofia di investimento, fin dall’inizio incentrata sull’utilizzo di un capitale paziente che non rincorre ossessivamente i rendimenti. Con Kleos Hotel Group abbiamo intenzione di creare un nuovo punto di riferimento per il turismo italiano di alto livello, attraverso un percorso di crescita che possa consolidare la posizione del gruppo nel nostro Paese”. “Un’esperienza ricca e appagante, che va oltre il semplice pernottamento in una camera. La cura dell’ospite e del wellbeing, passione per l’ospitalità, cucina gourmet, attenzione al benessere sono alla base della nostra mission” spiega invece Andrea Andreani: il chief operation officer di Kleos è stato direttore operativo di Salute Hospitality Group (Shg) e ha collaborato con diverse catene alberghiere e con il gruppo Marcegaglia presso l’isola di Albarella (Ro), in qualità di general manager dell’hotel Capo Nord e contemporaneamente della Club House. Condividi

