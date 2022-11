Nasce Apartments by Marriott Bonvoy, alloggi su misura per i viaggi bleisure Marriott introduce una nuova tipologia di alloggi con il lancio di Apartments by Marriott Bonvoy. Il gruppo risponde così al crescente interesse dei consumatori che vogliono viaggiare con famiglie e amici e che cercano più spazio per i loro soggiorni, spinti dalla volontà di combinare viaggi business e leisure, oltre alla richiesta dei giovani viaggiatori di avere a disposizione opzioni di alloggio più spaziose.



Sulla scia dell’esperienza pregressa con Marriott Executive Apartments, il brand di appartamenti presente in Asia, Europa, Medio Oriente, Africa e America Latina, il gruppo prevede di incrementare la crescita del portfolio a livello globale e portare il concetto di appartamento servito alla clientela di Stati Uniti e Canada. Marriott introdurrà Apartments by Marriott Bonvoy nei segmenti upper-upscale e luxury, distinguendosi dagli attuali brand di soggiorni prolungati di Marriott, con prodotti dal design distinto che riflettono il quartiere locale per viaggiatori indipendenti che cercano più spazio e servizi residenziali. Si prevede che Apartments by Marriott Bonvoy offrirà agli sviluppatori la flessibilità di costruire nuove proprietà o di convertire quelle esistenti, con un approccio progettuale simile a quello dei brand di successo Autograph Collection e Tribute Portfolio, che offrono ai consumatori esperienze alberghiere indipendenti e distintive.

