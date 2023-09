Molti host di Booking si lamentano: i pagamenti non arrivano Booking e i pagamenti. Forse è solo un fuoco di paglia o forse no, comunque nelle ultime settimane è emersa la notizia che Booking.com non ha effettuato alcuni pagamenti ai suoi host e affiliati in diverse parti del mondo, causando gravi danni. A dare eco alla notizia è stato il sito esperto nel settore degli affitti, Rental Scale Up, dopo aver rilevato un forte aumento delle ricerche sul suo sito su argomenti come: “booking.com non paga gli host”, “prenotazione. com” e “problemi finanziari di booking.com”. Tutto è iniziato nel mese di luglio e, sebbene molti dei suoi partner siano già riusciti a risolvere il problema, ce ne sono ancora molti in sospeso. Di fronte a questo conflitto, molti di loro si sono riuniti per creare un gruppo su Facebook ed esprimere le loro lamentele. Nello specifico, espongono diversi aspetti, come ad esempio che Booking modifica i termini di pagamento; incoerenze nei riepiloghi; oppure che sembra pagato, ma non lo riceve sul proprio conto bancario. Denunciano anche la disattenzione da parte dell’ota. I motivi Al 6 settembre si può ancora constatare che molti utenti non hanno ricevuto i loro soldi o alcun tipo di risarcimento. Naturalmente molti si chiedono se davvero ci vogliono due mesi per risolvere un problema sulla loro piattaforma di pagamento, o se dietro ci sia qualcosa di più serio. Con tutto questo problema, Rental Scale Up ritiene che “cattive comunicazioni ed errori continui hanno lasciato un’impressione duratura sugli host, mettendo potenzialmente a repentaglio le future relazioni di Booking.com con loro”. Quello che dice Booking Booking.com ha come giusto, inviato una nota per spiegare la situazione. La riproponiamo integralmente: “Ci dispiace molto per il ritardo che alcuni dei nostri partner hanno subito recentemente nei pagamenti, e possiamo confermare che la maggior parte di loro ha ora ricevuto quanto gli spettava. I nostri partner sono stati informati in anticipo che ci sarebbe stata una sessione di manutenzione dei sistemi su scala globale e di un previsto un ritardo nei pagamenti. Tuttavia, una piccola parte di essi è stata colpita da un problema tecnico protratto, che è già stato segnalato ed è trattato con carattere di urgenza”. Condividi

L'evento ospiterà inoltre come di consueto iniziative collaterali quali Spazio Giovani, con i premi di laurea e gli incontri Carriere@Icd, nonché la Casa dei Porti Crocieristici Italiani, cui hanno già aderito 30 scali da tutta Italia, [post_title] => Risposte Turismo: nel 2023 record di passeggeri italiani per la crocieristica [post_date] => 2023-09-08T12:09:03+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694174943000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451829 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Booking e i pagamenti. Forse è solo un fuoco di paglia o forse no, comunque nelle ultime settimane è emersa la notizia che Booking.com non ha effettuato alcuni pagamenti ai suoi host e affiliati in diverse parti del mondo, causando gravi danni. A dare eco alla notizia è stato il sito esperto nel settore degli affitti, Rental Scale Up, dopo aver rilevato un forte aumento delle ricerche sul suo sito su argomenti come: “booking.com non paga gli host”, “prenotazione. com” e “problemi finanziari di booking.com”. Tutto è iniziato nel mese di luglio e, sebbene molti dei suoi partner siano già riusciti a risolvere il problema, ce ne sono ancora molti in sospeso. Di fronte a questo conflitto, molti di loro si sono riuniti per creare un gruppo su Facebook ed esprimere le loro lamentele. Nello specifico, espongono diversi aspetti, come ad esempio che Booking modifica i termini di pagamento; incoerenze nei riepiloghi; oppure che sembra pagato, ma non lo riceve sul proprio conto bancario. Denunciano anche la disattenzione da parte dell'ota. I motivi Al 6 settembre si può ancora constatare che molti utenti non hanno ricevuto i loro soldi o alcun tipo di risarcimento. Naturalmente molti si chiedono se davvero ci vogliono due mesi per risolvere un problema sulla loro piattaforma di pagamento, o se dietro ci sia qualcosa di più serio. Con tutto questo problema, Rental Scale Up ritiene che "cattive comunicazioni ed errori continui hanno lasciato un'impressione duratura sugli host, mettendo potenzialmente a repentaglio le future relazioni di Booking.com con loro". Quello che dice Booking Booking.com ha come giusto, inviato una nota per spiegare la situazione. La riproponiamo integralmente: “Ci dispiace molto per il ritardo che alcuni dei nostri partner hanno subito recentemente nei pagamenti, e possiamo confermare che la maggior parte di loro ha ora ricevuto quanto gli spettava. I nostri partner sono stati informati in anticipo che ci sarebbe stata una sessione di manutenzione dei sistemi su scala globale e di un previsto un ritardo nei pagamenti. Tuttavia, una piccola parte di essi è stata colpita da un problema tecnico protratto, che è già stato segnalato ed è trattato con carattere di urgenza”. [post_title] => Molti host di Booking si lamentano: i pagamenti non arrivano [post_date] => 2023-09-08T11:14:08+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694171648000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451809 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vueling a caccia di nuovi piloti nell'intento di "coprire i posti vacanti necessari per poter operare ai livelli di attività del 2019". In un messaggio pubblicato sui social media ripreso da Preferente.com, la compagnia del gruppo Iag dichiara che "continuiamo a fare progressi nel nostro piano di trasformazione che ci permetterà di rimanere il riferimento low cost nei mercati in cui operiamo, garantendo al contempo la nostra competitività e sostenibilità futura". Il vettore è alla ricerca di primi ufficiali per i suoi A320 basati a Barcellona. I requisiti sono consultabili attraverso il sito web Vueling. Come sottolineato da Preferente.com, Vueling sta trattando con il personale per adeguare i costi "al fine di essere competitivi". Il ceo, Marco Sansavini, ha avvertito che "finché non chiuderemo gli accordi non potremo continuare a investire nella crescita e nel rinnovo della flotta". Le prospettive sembrano però positive: "Le trattative si stanno muovendo in una direzione costruttiva". [post_title] => Vueling alla ricerca di nuovi piloti per riportare l'operatività ai livelli 2019 [post_date] => 2023-09-08T10:18:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694168331000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451778 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con l’avvicinarsi della stagione invernale, Spencer & Carter analizza, dal proprio osservatorio privilegiato, l’andamento degli ultimi sei mesi, che può considerarsi molto positivo, nonostante l’estate 2023 si sia presentata, sin dal suo esordio a gennaio, con un forte aumento dei prezzi, non sempre giustificati e in certi casi davvero eccessivi. Tra le destinazioni classiche della stagione calda, si conferma quindi una lieve flessione delle richieste per l’Italia, nonostante nei primi mesi dell’anno sia stata tra i prodotti più venduti. Ottimo, invece, l’andamento del lungo raggio, con gli Stati Uniti come Paese trainante. A seguire l’Europa con l’area mediterranea, specialmente la Grecia in primis e poi l’Egitto. Le difficoltà emerse nel corso della stagione non hanno quindi intaccato la voglia di viaggiare degli italiani, che hanno scelto più che in passato di tutelarsi con un prodotto assicurativo completo. “Siamo molto soddisfatti dell’andamento di questo primo semestre – afferma il direttore commerciale, Massimiliano Masaracchia –. Nonostante la lieve flessione di mercato nel mese di luglio, chiuderemo con un +50% rispetto al budget preventivato. Abbiamo registrato, inoltre, un forte ritorno dell’advance booking, con il 45% del prodotto estate venduto tra febbraio e aprile. Questo risultato è stato reso possibile anche grazie al capillare e grande lavoro della forza vendite per estendere ancora di più la rete delle agenzie di viaggio, che ha permesso un incremento del 60% dei codici aperti rispetto al 2022. Un forte contributo al raggiungimento di questo successo deriva in particolare dalle attività degli area manager responsabili di Lombardia, Toscana, Puglia e Sicilia. Con queste premesse non può che prospettarsi un nuovo semestre davvero incoraggiante”. [post_title] => Masaracchia, Spencer & Carter: turismo in salute; cresce il numero di adv con cui collaboriamo [post_date] => 2023-09-07T14:12:28+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694095948000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451777 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il sindaco di Milano Beppe Sala con una dichiarazione ha voluto mettere di nuovo al centro del dibattito il problema delle case destinate al turismo, che naturalmente non possono essere utilizzate come abitazioni. Se la prende con il ministro del turismo Santanchè, asserendo che di tutto quello che era stato promesso non è successo niente. E in effetti ha ragione. A Milano c'è stato addirittura un aumento degli affitti brevi che sono passati da 20 mila a 23 mila in pochi mesi. La questione però, secondo noi, non si può ridurre al solito lamento del dirigente locale (sebbene sindaco di Milano) rispetto al potere centrale. Bisogna fare qualcosa di più. Infatti Sala ha detto:"Milano vorrebbe fare una cosa simile a quella di New York" cioè ridurre in modo significativo il potere di Airbnb e rafforzare l'interesse pubblico su quello privato. Previsione e consiglio Siamo d'accordo. Il punto è che Milano aspetta dal governo il via libera per avere più autonomia su questo argomento molto complesso. Da queste pagine si può dare una previsione e un consiglio. La previsione: il governo centrale non darà mai il permesso di intaccare gli interessi privati. E' un governo nato appositamente per difendere e accrescere gli interessi privati (basta vedere quello che succede alla pompa di benzina, mentre il petrolio costa 87 dollari al barile). Il consiglio: invece di lamentarsi faccia il provvedimento come hanno fatto Barcellona, Amsterdam, New York. Cioè se crede di essere davvero la capitale finanziaria di questo Paese, lo dimostri. [post_title] => Sala: "Bisogna ridurre gli affitti brevi a Milano". Lo faccia lui e la sua giunta [post_date] => 2023-09-07T13:55:39+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694094939000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451769 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' la Sardegna la prima regione a subire i tagli di Ryanair a causa dell'introduzione del decreto da parte del Governo italiano che pone un tetto all'aumento delle tariffe aeree: limite che la low cost definisce «illegale» e che ha portato alla cancellazione di «tre rotte nazionali per Trieste (da Cagliari), Bari e Treviso (entrambe da Alghero) e ridotte le frequenze su altre 7 rotte, compresi 6 collegamenti nazionali essenziali per Roma, Milano (Bergamo e Malpensa), Catania, Napoli e Venezia, oltre a Bruxelles Charleroi». La stagione invernale di Ryanair sulla Sardegna prevede quindi: due Boeing 737 basati e un investimento totale di 200 milioni di dollari a Cagliari – in calo rispetto ai 3 aeromobili presenti quest'estate; 29 rotte e oltre 200 voli settimanali cioè l'8% in meno rispetto alla winter 2022. La low cost stima circa 3,2 milioni di passeggeri quest’anno, in pratica 300.000 in meno rispetto a quanto pianificato prima del decreto. «In qualità di compagnia aerea low cost n. 1 in Europa, Italia e Sardegna, Ryanair chiede al Governo Italiano di ritirare il decreto che impone un tetto massimo ai prezzi - ha dichiarato Jason McGuinness, chief commercial officer di Ryanair -. A seguito di questo decreto, Ryanair è stata costretta ad annunciare un operativo invernale '23 ridotto per Cagliari (-6% rispetto a winter '22) e Alghero (-16% rispetto a winter '22). I principi economici di base impongono che l’unica soluzione credibile ed a lungo termine per abbassare le tariffe tra la Sardegna e la Sicilia e l’Italia continentale, sia aumentare il numero di voli offerti. È inspiegabile che il Governo Italiano continui a ignorare questi principi economici fondamentali perseguendo invece politiche illogiche ed illegali che non fanno nulla per aumentare l’offerta di posti tra le Isole e la terraferma. Ryanair chiede al Ministro Urso e al Governo Italiano di abrogare immediatamente questo decreto per evitare ulteriori danni irreparabili alla connettività sarda, dando invece priorità a misure che abbassino i costi di accesso e aumentino l'offerta di posti disponibili per i residenti in Sicilia e Sardegna. Il Governo Italiano ha il potere di trasformare la connettività con le Isole da un giorno all’altro eliminando l’addizionale municipale che aggiunge 6,50 euro al prezzo pagato da ogni uomo, donna e bambino che viaggia dalle Isole alla terraferma. Se l’addizionale municipale venisse abolita, Ryanair avrebbe le risorse e gli aerei per reagire immediatamente e aggiungere fino a 2 milioni di posti in più per la Sardegna e 3 milioni di posti in più per la Sicilia a partire dal 2024». [post_title] => Ryanair a muso duro col Governo italiano: tagliate rotte e frequenze sulla Sardegna [post_date] => 2023-09-07T13:31:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694093472000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451747 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prime impressioni più che positive per il nuovo brand Explora Journeys di casa Msc. "A fine luglio è salpata la nostra unità di debutto, la Explora I, per una serie di crociere in Nord Europa e i feedback che riceviamo da chi ha provato la nave sono ottimi", ha raccontato il country manager Italia, Leonardo Massa, a margine della doppia cerimonia tenutasi ieri presso gli stabilimenti Fincantieri di Sestri Ponente, per il float out della Explora II e il taglio della lamiera della Explora III. A bordo, ha proseguito Massa, "si sono ritrovati passeggeri che già conoscevano la nostra offerta, soprattutto tramite la proposta Yacht Club, insieme a molti che hanno approcciato per la prima volta una vacanza di lusso in mare. I dati preliminari ci dicono anzi che poco più del 60% degli ospiti è rappresentato al momento da nuovi clienti, mentre la tariffa media (adr), per una nave che si presenta come un vero boutique hotel galleggiante, si aggira attorno ai 700 - 800 euro al giorno". A livello di mercati molto dipende invece dal posizionamento della nave che, al contrario della programmazione classica delle navi da crociera del marchio Msc, tende a muoversi pressoché costantemente attorno al globo: "Nel periodo di agosto - ha spiegato Massa -, quando Explora I ha incrociato al largo delle coste settentrionali del Vecchio continente, il pubblico europeo ha fatto la parte del leone. Ora ci aspettiamo per l'autunno un incremento della domanda nordamericana, con lo spostamento dell'unità prima sull'East Coast per il periodo del foliage e poi nei Caraibi. Per quanto riguarda l'Italia noi attendiamo però soprattutto la prossima estate, quando avremo ben due navi Explora Journeys nel Mediterraneo (la Explora II farà le proprie crociere di debutto proprio nel mare Nostrum, ndr). Sarà allora l'occasione per molti clienti e agenzie tricolori di scoprire il nuovo prodotto". E proprio dal mondo agenziale l'accoglienza del marchio è stata entusiasta: "Ma probabilmente non sarebbe potuto essere diversamente, date le performance entusiasmanti che l'intera crocieristica ha registrato in questi mesi", ha concluso Massa. [post_title] => Massa: Explora Journeys? Feedback entusiasti e adr sui 700-800 euro al giorno [post_date] => 2023-09-07T11:09:16+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694084956000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451746 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il mese di luglio non ha tradito le promesse positive per il trasporto aereo internazionale che, secondo l'ultimo report Iata, ha compiuto un altro passo avanti ripresa post-Covid per il traffico passeggeri. La crescita è stata del +26,2% in termini di Rpk rispetto al luglio 2022 e, a livello globale, il traffico è ora al 95,6% dei livelli pre-Covid. Il traffico nazionale di luglio è aumentato del 21,5% rispetto allo stesso mese 2022 e ha superato dell'8,3% i risultati del luglio 2019. Gli Rpk di luglio sono i più alti mai registrati, fortemente sostenuti dall'aumento della domanda nel mercato interno cinese. A livello internazionale la crescita è stata del +29,6% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, con tutti i mercati che hanno registrato una forte crescita. Gli Rpk internazionali hanno raggiunto l'88,7% dei livelli di luglio 2019. Il load factor per il settore ha raggiunto l'85,7%, il più alto mensile mai registrato a livello internazionale. «Le persone continuano a viaggiare in numero sempre maggiore e gli aerei sono pieni. È importante notare che le vendite di biglietti indicano che la fiducia dei viaggiatori rimane alta. E ci sono tutte le ragioni per essere ottimisti sul proseguimento della ripresa» ha dichiarato Willie Walsh, direttore generale della Iata. «L'estate dell'emisfero settentrionale sta rispettando le aspettative di una domanda di traffico molto forte. Sebbene l'industria fosse ampiamente preparata ad accogliere un ritorno ai livelli di operatività precedenti alla pandemia, purtroppo non si può dire lo stesso per i nostri fornitori di infrastrutture. Le prestazioni di alcuni dei principali fornitori di servizi di navigazione aerea, ad esempio, sono state profondamente deludenti per molte ragioni, dall'insufficienza del personale al fallimento di Nats nel Regno Unito. Questi problemi devono essere prontamente risolti. Ancora più preoccupanti, tuttavia, sono le decisioni politiche di alcuni governi - tra cui il Messico e i Paesi Bassi - di imporre tagli di capacità nei loro principali hub, che sicuramente distruggeranno posti di lavoro e danneggeranno le economie locali. I numeri continuano a dirci che la gente vuole e ha bisogno di connettività aerea. Ecco perché i governi dovrebbero lavorare con noi per far sì che le persone possano viaggiare in modo sicuro, sostenibile ed efficiente». [post_title] => Traffico passeggeri ancora in crescita a luglio e la domanda resta elevata. I numeri Iata [post_date] => 2023-09-07T10:49:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694083793000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "molti host di booking" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":14,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2353,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451848","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"È inaccettabile l'atteggiamento delle compagnie aeree low cost rispetto a un provvedimento del governo sulle tariffe che non ha ancora alcun riflesso concreto. 