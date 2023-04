Minor Hotels mette nel mirino la gestione delle attività turistiche di Portopiccolo Potrebbe essere il gruppo Minor Hotels (ancora non si sa con quale brand) a rilevare la gestione delle attività turistiche del complesso di Portopiccolo, a Sistiana, nei pressi di Trieste. Lo sostengono alcune voci raccolte dal Piccolo, dopo che il tribunale civile del capoluogo giuliano ha respinto il ricorso della società Trieste 2040, nuovo nome di Ppn Hospitality: l’operatore che si occupava della conduzione dell’hotel a 5 stelle da 58 camere Falisia Luxury Collection Resort & Spa, nonché di 203 appartamenti di lusso, di 110 posti barca e della vicina spiaggia libera di Castelreggio.

Trieste 2040 sta infatti attraversando una grave situazione finanziaria e ha ricevuto lo sfratto esecutivo da parte della proprietà di Portopiccolo, la Hig Realty Partners e la Rilke, a causa di inadempienze. Hig Realty Partners, la divisione dedicata agli investimenti real estate del fondo internazionale Hig Capital, aveva rilevato il complesso turistico nel 2020 per 150 milioni di euro, di cui circa 36 milioni per la sola struttura a 5 stelle, in collaborazione con l’asset management company InvestiRe. A vendere era stata la stessa Rilke (società controllata dal gruppo Rizzani de Eccher), che però ha mantenuto una quota di minoranza

[post_title] => Oggi Costa Crociere compie 75 anni: una storia dalle radici lontane [post_date] => 2023-03-31T12:22:29+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680265349000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "minor hotels mette nel m" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":23,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1933,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443023","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_371862\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Un'immagine di Portopiccolo[/caption]\r

\r

Potrebbe essere il gruppo Minor Hotels (ancora non si sa con quale brand) a rilevare la gestione delle attività turistiche del complesso di Portopiccolo, a Sistiana, nei pressi di Trieste. Lo sostengono alcune voci raccolte dal Piccolo, dopo che il tribunale civile del capoluogo giuliano ha respinto il ricorso della società Trieste 2040, nuovo nome di Ppn Hospitality: l'operatore che si occupava della conduzione dell'hotel a 5 stelle da 58 camere Falisia Luxury Collection Resort & Spa, nonché di 203 appartamenti di lusso, di 110 posti barca e della vicina spiaggia libera di Castelreggio.\r

Trieste 2040 sta infatti attraversando una grave situazione finanziaria e ha ricevuto lo sfratto esecutivo da parte della proprietà di Portopiccolo, la Hig Realty Partners e la Rilke, a causa di inadempienze. Hig Realty Partners, la divisione dedicata agli investimenti real estate del fondo internazionale Hig Capital, aveva rilevato il complesso turistico nel 2020 per 150 milioni di euro, di cui circa 36 milioni per la sola struttura a 5 stelle, in collaborazione con l’asset management company InvestiRe. A vendere era stata la stessa Rilke (società controllata dal gruppo Rizzani de Eccher), che però ha mantenuto una quota di minoranza","post_title":"Minor Hotels mette nel mirino la gestione delle attività turistiche di Portopiccolo","post_date":"2023-04-04T11:32:23+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1680607943000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443001","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Chiusa la campagna di early booking, sempre nell’ottica di supportare le vendite, Avalon Waterways introduce ora la promo Primavera, che prevede uno sconto a partire da 500 euro a persona su tutte le partenze 2023 per prenotazioni fino al 30 aprile. Per andare incontro alle richieste del pubblico italiano sono state inoltre previste cinque partenze tra Reno e Danubio tutte in lingua italiana (sul Reno: 10 giugno, 08 luglio, 05 agosto, e sul Danubio 15 agosto e 30 ottobre). “A queste se ne sommano altre 15, in inglese con assistenza in italiano a bordo - spiega la product and sales manager Europe, Barbara Baldini -. Intendiamo così agevolare il cliente finale, facendolo sentire ancora di più a proprio agio e andando a rimarcare la sensazione di avere una crociera a completa disposizione, nonché di essere al centro dell’attenzione del personale di bordo”.\r

\r

Sempre per agevolare le vendite del prodotto sul nostro mercato, Avalon Waterways ha poi ridotto al 30% il supplemento singola, rilanciando al contempo una politica gruppi ben precisa. “Si tratta della 20-20-20: commissione al 20%, ogni 20 paganti il ventunesimo è free e supplemento singola al 20% se l’individuale è parte del gruppo - aggiunge Barbara Baldini -. In questa maniera, da un lato, agevoliamo le vendite individuali, offrendo un prezzo adeguato a chi sta in cabina da solo e, dall’altro, proponiamo le nostre crociere anche a piccoli gruppi incentive, al business travel o a gruppi familiari estesi”.\r

\r

A conferma dell’attenzione che la compagnia rivolge al comparto turistico italiano, Avalon Waterways mette infine in campo un super incentivo (Super 18) rivolto alle agenzie di viaggio che prevede una commissione al 18% su tutte le prenotazioni individuali fatte tra il 1° e il 30 aprile 2023. ","post_title":"Avalon Waterways lancia la promo Primavera. Incentivi per gruppi e commissione al 18% per tutto aprile","post_date":"2023-04-04T10:28:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1680604134000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442993","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Austrian Airlines, con l'avvio dell'orario estivo, ha potenziato il network sul corto raggio europeo: sette le new entry, tra cui figura la ripresa del collegamento Vienna-Palermo, attivo dallo scorso 30 marzo con tre voli alla settimana operati il martedì, giovedì e sabato.\r

\r

Rappresentano invece una prima assoluta dell'operativo i voli per Porto, Marsiglia, Billund e Tivat; altro ritorno è invece il collegamento con Vilnius, la capitale della Lituania, che era già una destinazione presente nel network prima della pandemia e che ora viene ripresa. Infine, la città norvegese di Tromsø, che Austrian Airlines aveva lanciato come \"volo di Natale\" nel dicembre 2022, sarà servita una volta alla settimana nel periodo compreso fra giugno e agosto.\r

\r

\"L'espansione del network a corto raggio sottolinea il nostro posizionamento come vettore numero uno a Vienna e aumenta la nostra presenza sul mercato europeo - ha commentato Michael Trestl, chief operating officer della compagnia aerea -. L'obiettivo è quello di offrire ai nostri ospiti un portafoglio diversificato di destinazioni europee, nonché un programma di voli attraente e offerte vantaggiose\".","post_title":"Austrian Airlines potenzia il corto raggio. Tre voli settimanali sulla Vienna-Palermo","post_date":"2023-04-04T09:51:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680601919000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442977","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air da ieri, 3 aprile, è operativa sulla nuova rotta che collega Napoli a Riyadh. Il collegamento per la capitale dell'Arabia Saudita viene effettuato due volte alla settimana, il lunedì e il giovedì, lungo tutto l'arco dell'anno. \r

\r

“Per il capoluogo campano si tratta del primo collegamento diretto verso l’Arabia Saudita - ha dichiarato Tamara Nikiforova, corporate communication Manager della low cost -. Siamo orgogliosi di essere i primi a offrire questo nuovo servizio ai passeggeri in partenza da Napoli e di poter favorire l’interscambio tra i due Paesi\".\r

\r

“Il nuovo volo intercontinentale per Riyadh - ha aggiunto Roberto Barbieri, ceo di Gesac - rafforza ulteriormente la connettività dell’aeroporto di Napoli verso un’area geografica emergente dal punto di vista turistico e si traduce in un incremento di offerta in Medio Oriente, dove sono già operativi i voli per Abu Dhabi, Dubai, Istanbul e Tel Aviv. Con Wizz Air condividiamo investimenti ed impegni in sostenibilità: il volo è, infatti, operato con Airbus 321neo da 239 posti: aeromobili di ultima generazione a minore impatto ambientale, sia in termini di emissioni acustiche che di CO2.”","post_title":"Wizz Air collega Napoli all'Arabia Saudita: voli per Riyadh due volte alla settimana","post_date":"2023-04-04T08:45:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680597924000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442946","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

«Ras Al Khaimah è il quarto emirato più grande dei sette degli Eau, con 2,7 milioni di mq e 400mila abitanti - spiega Fabio Mansi responsabile per l’Emirato per i mercati del West Europa - Abbiamo chiuso il 2022 come l’anno dei record con 1,13 milioni di turisti e vogliamo arrivare in maniera sostenibile a 3 milioni di turisti nel 2030. Ras Al Khaimah è una destinazione con oltre 8.130 camere di hotel, il 48% dei quali 5 stelle, e una pipeline di importanti progetti di hotel internazionali, con 5.000 camere che si svilupperanno nei prossimi quattro anni».\r

\r

Tra le esperienza da vivere, oltre a quelle gastronomiche, un percorso in kayak tra le mangrovie che circondano la capitale o i percorsi in jeep e nei suq per incontrare le usanze della popolazione. «A livello sportivo una delle nostre verticali più importanti è il golf - aggiunge Mansi -. Abbiamo due Golf Club dove si tengono importanti competizioni come la Ras Al Khaimah Championship-DP World Tour. C’è spazio anche per il settore Mice, con il convention center Al Jazeera Alhamra che si trova sulla spiaggia ed è un asset unico per eventi corporate fino a 3.000 persone».\r

\r

Quanto ai collegamenti «siamo facilmente raggiungibili dall’Italia: da novembre avremo i voli di Qatar Airways che atterreranno direttamente su Ras Al Khaimah, previo scalo a Doha. L'emirato ha il proprio aeroporto internazionale che sita soli 45’ dallo scalo di Dubai e a 35’ da quello di Sharjah, dove arriva Air Arabia».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ras Al Khaimah: l'emirato più verde punta ai 3 milioni di turisti nel 2030","post_date":"2023-04-03T12:36:35+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1680525395000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442908","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' scattato l'early booking Star Clippers: sconti fino al 20% per chi prenota entro il 30 aprile una crociera in America Centrale, dal Costa Rica alle isole dei Caraibi, passando per il canale di Panama, in programmazione per il prossimo inverno 2023-24.\r

\r

A partire dallo scorso dicembre, la compagnia ha in particolare ripreso la navigazione nelle acque del Costa Rica, per la prima volta a distanza di otto anni dal debutto della destinazione nella programmazione Star Clippers. “Navigare in Costa Rica rappresenta per noi un importante ritorno, voluto fortemente dai nostri repeaters, che molto hanno amato le crociere lungo le coste di questo magnifico Paese - spiega il direttore vendite, Marie Krafft -. La nostra flotta ha un pubblico molto affezionato e fidelizzato: in alcune crociere i repeaters rappresentano anche il 65% del totale dei passeggeri. Per questo prestiamo molta attenzione a quanto ci viene da loro richiesto”.\r

\r

Numerose le partenze previste per il Costa Rica nell’inverno 2023-24, con altrettante offerte early booking che variano tra il 10% e il 20% di sconto in base al periodo di bassa o media stagione scelto. Sarà scontata del 20%, per esempio, la crociera Costa Rica – Nicaragua del 9 dicembre 2023: sette notti sul veliero Star Clipper con partenza e arrivo a Puntarenas, proposte a partire da 1.432 euro, invece di 1.790 euro (trattamento di pensione completa – voli internazionali esclusi)\r

\r

Anche il canale di Panama sarà attraversato dalle crociere Star Clippers per tutto il prossimo inverno. Sono quattro le partenze in offerta early booking tra novembre 2023 (con i velieri Star Clipper e Royal Clipper) e marzo 2024 (veliero Star Clipper), con sconti del 10% su crociere di 14 notti tra il canale di Panama e le isole del mar dei Caraibi.\r

\r

Numerose, infine, le offerte per le crociere caraibiche, con partenze per le Grenadine e le isole del Tesoro, ma anche Windward e Leeward a bordo dei velieri Royal Clipper e Star Flyer. Anche qui gli sconti variano tra il 10% e il 20% in base ai periodi selezionati.","post_title":"Al via l'early booking Star Clippers: sconti fino al 20% per le prenotazioni effettuate entro il 30 aprile","post_date":"2023-04-03T10:34:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1680518092000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442874","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo Starhotels Echo di Milano è il primo city hotel in Europa a entrare nel circuito Beyond Green, brand di riferimento per i viaggi eco-sostenibili. La struttura meneghina fin dalla sua progettazione ha seguito canoni di edilizia e interior design vocati alla sostenibilità, come l’implementazione di un sistema circolare per lo smaltimento delle acque, che porta a un risparmio del 25% di gas naturali e del 15% di elettricità, in aggiunta alla riduzione di 130 tonnellate di Co2 su base annua e del 20% di acqua. Una serie di accorgimenti che hanno fatto sì che Echo ottenesse il premio Sustainable design agli European hotel design awards del 2012 e, successivamente, la certificazione Green globe con un rating che negli ultimi cinque anni ha superato il 90% di compliance.\r

\r

Grazie alla collaborazione con Fedegroup, al ristorante Orto Green Food & Mood l'offerta f&b dell'hotel si declina anche in molte opzioni vegetariane e vegane, con grande attenzione ai prodotti di filiera corta e gluten-free. E’ stato inoltre avviato un progetto ad hoc dedicato agli scarti alimentari per ridurre ulteriormente l’impatto dell’operatività alberghiera sull’ambiente: con Too Good To Go è possibile infatti ritirare direttamente al ristorante dell’hotel kit con piatti freschi che altrimenti verrebbero smaltiti. La partnership con Banco Alimentare permette poi agli ospiti di Echo di donare un caffè (o tanti) all'associazione.\r

\r

Per chi si sposta con auto elettriche, lo Starhotels E.c.ho. mette a disposizione delle colonnine di ricarica all’interno del garage, mentre, attraverso Tuomobility, l’hotel offre agli ospiti la possibilità di usufruire a pagamento di monopattini elettrici e bici a pedalata assistita che, oltre a ridurre le emissioni e a facilitare gli spostamenti, consentono di tornare a vivere una città a misura d’uomo. Gli hotel partner di Beyond Green sono infine impegnati in programmi e iniziative a sostegno del patrimonio culturale e della comunità locale: per Echo, degno di menzione è il sistema di compensazione per gli eventi nelle green meeting room, che bilancia le emissioni di Co2 generate dalle singole manifestazioni, tramite la piantumazione di alberi. La struttura è anche molto attiva presso la comunità locale, che sostiene attraverso il Milano Centrale District: un'associazione che si adopera per migliorare la qualità della vita del territorio, con operazioni culturali e di rigenerazione urbana cui Echo aderisce regolarmente.","post_title":"Il milanese Starhotels Echo, prima struttura urban a entrare nel circuito Beyond Green","post_date":"2023-03-31T13:28:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1680269319000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442868","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'atteso ritorno dei flussi turistici dalla Cina ha portato con sé, da subito, un boom di spesa. Secondo la recente analisi diffusa da Alipay - la open platform che offre ai consumatori cinesi un metodo di pagamento mobile e servizi per la vita quotidiana - mostra che la spesa media è raddoppiata nel primo trimestre del 2023 rispetto ai livelli pre-pandemia del 2019. E secondo le previsioni della China Tourism Academy il numero dei turisti – in entrata e in uscita – dovrebbe superare i 90 milioni, ovvero portarsi al 31,5% del dato 2019.\r

I servizi più richiesti spaziano dai tassi di cambio ai benefit offerti dai commercianti locali, seguiti dai biglietti aerei e dagli hotel.\r

Analizzando le transazioni, le prime 5 destinazioni oltreconfine che gli utenti Alipay della Cina continentale preferiscono per lo shopping sono Macao, Hong Kong, il Giappone, la Thailandia e la Francia. Le prime 5 destinazioni turistiche per numero di transazioni sono Hong Kong, Macao, il Giappone, la Thailandia e la Malesia.\r

\r

Dall'Asia all'Europa, commercianti e brand si stanno già preparando ad accogliere i turisti cinesi. L’impegno da parte di rinomate mete di shopping come i grandi magazzini Printemps in Francia, El Corte Inglés in Spagna e La Rinascente in Italia, i complessi commerciali La Roca Village e Las Rozas Village in Spagna, nonché i principali operatori del travel retail come Dubai Duty Free, includono l'assunzione di personale che parla cinese, il lancio di programmi e campagne di benefit dedicati ai consumatori cinesi, l'offerta di servizi di pagamento mobile e di servizi di Tax Refund.","post_title":"Raddoppia la spesa dei turisti cinesi rispetto al 2019. L'analisi Alipay","post_date":"2023-03-31T13:00:05+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1680267605000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442835","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una serie di iniziative speciali in autunno a Genova, città che da sempre ospita la sede centrale della compagnia, il cui programma sarà svelato a breve. Ma anche 75 crociere a prezzi speciali, in vendita sino all’11 aprile, per festeggiare il settantacinquesimo anniversario di Costa Crociere, nata esattamente il 31 marzo di tre quarti di secolo fa. In quel giorno del 1948 partiva infatti proprio da Genova la motonave Anna C verso Buenos Aires, con 768 passeggeri a bordo.\r

\r

Ma la storia della compagnia ha in realtà radici ancora più antiche. L’impresa ha infatti origine addirittura nel 1854, quando Giacomo Costa fondava a Genova la Giacomo Costa fu Andrea: una piccola società che operava su scala ridotta, acquistando e vendendo olio d’oliva e tessuti. La società, dagli anni ’20, si dotò anche di una flotta per il trasporto di merci in tutto il mondo.\r

\r

Alla fine della Seconda guerra mondiale solo una nave, il piroscafo Langano, era tuttavia sopravvissuta al conflitto. La distruzione della flotta passeggeri italiana, la domanda sempre crescente di traffico passeggeri, la crisi economica e il flusso migratorio transoceanico attirarono quindi l'attenzione della famiglia Costa nel settore del trasporto passeggeri sulle rotte transatlantiche. Nel 1947 la Giacomo Costa fu Andrea cambiò allora nome in Linea C: appellativo con cui sarà riconosciuta per oltre tre decenni nei collegamenti transatlantici con l’America Latina. Venne inaugurato così un servizio passeggeri con sistemazioni in prima classe e in classe intermedia. L'Anna C al suo debutto raggiunse Buenos Aires 16 giorni dopo la partenza. A lei seguirono presto altre navi, per soddisfare la crescente richiesta generata dal flusso migratorio.\r

\r

Le crociere come vacanza nacquero allora come evoluzione della prima classe sulle rotte transatlantiche tradizionali. A partire dagli anni ’50, per sfruttare l’alternanza delle stagioni tra il Mediterraneo e i paesi dell’emisfero australe e quindi utilizzare le navi nei periodi di minor traffico, la Linea C iniziò infatti a impiegare le navi in servizio di crociera, nel Mediterraneo e Sud America. Il primo passo verso il mercato crocieristico avvenne con la radicale trasformazione della piccola motonave Franca C, completamente riallestita nei primi mesi del 1959: la sua capacità venne ridotta a 552 posti per passeggeri di classe unica sistemati in cabine con bagno privato e aria condizionata. Dopo l’esordio nel Mediterraneo, nell’inverno del 1959 la Franca C iniziò un ciclo di crociere nei Caraibi con partenza da Fort Lauderdale.\r

\r

Nel corso degli anni ’60 e ’70 la domanda per i collegamenti di linea, sia per via del decremento del flusso migratorio sia per l’avvento dell’era degli aerei, diminuì in maniera consistente. La compagnia fu allora pronta non solo a offrire vacanze in crociera, ma anche a realizzare una flotta che rispondesse alla nuova richiesta turistica che si andava affermando: prima fra tutte la Eugenio C, varata nel 1964, “la nave che anticipava il futuro”, già concepita per l’abbattimento della suddivisione in classi. Nel 1968 la Franca C inaugurava la formula di viaggio “volo+nave\" ai Caraibi, destinata a cambiare completamente il modo di concepire la vacanza.\r

\r

Nel corso degli anni '70 e ‘80 si affermò in modo inequivocabile l'idea della nave come luogo di vacanza, e sparì completamente la divisione in classi. Le cabine tesero a uniformarsi e si moltiplicarono i luoghi di divertimento: bar, teatri, casinò, discoteche. Tutto a disposizione di tutti. È a partire da questi presupposti che nacque Costa Crociere nel 1986: l’ingresso nel mondo della comunicazione di massa, unito a una moderna attività di marketing e a una ricerca di itinerari più adeguati al nuovo pubblico stabilirono le caratteristiche di un’altra tappa fondamentale nella storia della compagnia. In una manciata di anni la crociera Costa passerà da un target ristretto a un pubblico allargato, internazionale, con prezzi più accessibili, navi nuove, programmi per famiglie e bambini.\r

\r

Il 1997 segna un altro grande cambiamento e l’inizio di una nuova fase di sviluppo: con il passaggio di proprietà a Carnival Corporation cresce infatti la capacità di investimento della compagnia. Nella seconda metà degli anni ‘90, Costa è stata quindi la prima a proporre crociere nel Mediterraneo d’inverno. Ulteriori importanti innovazioni hanno riguardato le navi della flotta, le prime in Europa a essere dotate di cabine con balcone privato. Sino ai giorni nostri, con l’entrata in servizio delle prime navi in grado di essere alimentate a gas naturale liquefatto, la Smeralda e la Toscana. Oggi Costa Crociere è una holding a cui appartengono lo storico marchio Costa Crociere e il brand tedesco Aida Cruises, con una flotta di 22 navi, tutte battenti bandiera italiana, pari a una capacità totale di circa 70 mila letti bassi. Fa parte di Carnival Corporation, quotata alle Borse di Londra e New York.","post_title":"Oggi Costa Crociere compie 75 anni: una storia dalle radici lontane","post_date":"2023-03-31T12:22:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1680265349000]}]}}