Minor Europe & Americas: bene i primi nove mesi dell’anno. Ebitda in crescita in doppia cifra

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479152 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Strasburgo, Nancy, Troyes in Champagne e la Champagne Tourisme presentano a Milano una proposta invernale ricca di momenti esperienziali tra cultura, vie del vino, artigianato locale e passeggiate nella natura. Ambasciatori della regione Grand Est che include Alsazia, Lorena e Champagne, l’invito ai viaggiatori italiani è quello di visitare e scoprire il patrimonio culturale, letterario, artistico e artigianale nonché a vivere l’enoturismo e il cicloturismo in questo particolare momento dell’anno legato al Natale. Attrarre più visitatori stranieri, che attualmente rappresentano il 40% dell’incoming sul restante turismo interno dove il mercato italiano detiene il quarto posto. Il Grand Est, facilmente raggiungibile dal Nord Italia, è una destinazione ideale per i city-break. In treno dal nord della Penisola l’accessibilità per la regione Grand Est è sulla linea Strasburgo-Milano, oppure Milano-Basilea che dista soltanto 30 minuti da Mulhouse. In aereo su Mulhouse - Basilea da Roma, Napoli e Firenze. «Per la stagione invernale, i nostri punti di forza come le vie del vino, gli eventi culturali, l’artigianato locale, le attività all’aperto sono legati al Natale - dichiara Fatiha Kritter-Rachedi, direttrice generale delegata dell’Agenzia Regionale del Turismo Grand Est, che in collaborazione con Atout France Italia ha organizzato presso l'Una Hotel Century di Milano l'evento di presentazione per gli agenti di viaggio -. In tutta la regione turistica saranno presenti 100 mercatini, tra i quali il più famoso è quello di Strasburgo con 500 anni di storia, poi quello di Colmar, Mulhouse o quelli dei piccoli paesi sulla grande strada dei vini. A Strasburgo, alberi di Natale spettacolari alti più di 30m. I Tour delle Cantine con degustazioni, nel cuore dei vigneti della Champagne, sono aperte soprattutto nel periodo natalizio. A Èpernay, con i suoi punti panoramici a perdita d’occhio, le visite alle cantine di champagne sull'omonima strada si uniscono all’evento “Les Habits de Lumière” con installazioni luminose». Ogni anno a dicembre, Èpernay si adorna di luci e celebra per 3 giorni il suo festival: l’edizione 2024 sarà in programma il 13, 14 e 15 dicembre. Numerosi eventi e attività Nel 2025, grande appuntamento con l’anniversario dei 30 anni dell’iscrizione all’Unesco delle Cantine di Champagne. Ci saranno eventi aperti al pubblico durante tutto l’anno. Un artigianato d’eccezione nel cuore della Lorena con la collezione Baccarat, dove la cristalleria, emblema dell’arte di vivere francese, si mette in mostra nell’omonima città per raccontare i suoi 260 anni di storia e abilità uniche dei suoi artigiani. Da non perdere anche il Museo Lalique e la lavorazione del vetro con le famose creazioni di vetrate per le cattedrali. L’outdoor dall’Alsazia alla Champagne, alle Vosgi è l’ideale per una fuga dalla città con passeggiate tra percorsi pedonali e ciclabili, attraverso la storia e percorsi d’acqua. E per una migliore gestione dell’organizzazione turistica è nata qualche mese fa Grand Est for Groups, una piattaforma b2b dove agenzie e tour operator possono prenotare alberghi, ristoranti e attività per gruppi, da 8 a 50 persone con la possibilità di creare itinerari personalizzati su tutto il Grand Est. [post_title] => Francia: il Grand Est guarda al Natale, fra mercatini, vie del vino ed eventi culturali [post_date] => 2024-11-18T13:56:30+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => alsazia [1] => champagne [2] => francia-grand-est [3] => lorena ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Alsazia [1] => Champagne [2] => Francia Grand Est [3] => Lorena ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731938190000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479169 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un nuovo format di reels, grazie al quale gli agenti di viaggio diventano protagonisti e raccontano al pubblico itinerari classici e avventurosi in tutti i Paesi dell’America Latina. Tour2000AmericaLatina lancia il roadshow ibrido Get Travel with Us, con protagoniste destinazioni ben conosciute quali Argentina, Brasile, Perù e Messico, accanto a Paesi ancora da scoprire come la Guyana, l’Honduras e il Suriname. Il roadshow è partito da Milano per incontrare nei prossimi mesi tanti agenti di viaggio in molte altre città italiane, tra cui Genova, Verona, Firenze, Roma, Napoli. E' possibile seguire settimanalmente gli eventi live sui canali Instagram e Facebook di Tour2000AmericaLatina e di tutte le agenzie di viaggio aderenti. “Si tratta di un roadshow ibrido che ci permette di coinvolgere direttamente gli adv che in prima persona si fanno promotori delle bellezze dei Paesi in America Latina – spiega il direttore commerciale, Bruno Normanno -. Il loro racconto viene accompagnato con le immagini dei luoghi di cui parlano, molte volte anche con scatti e video degli agenti di viaggio stessi durante il loro viaggio nella destinazione. Parole coinvolgenti e immagini emozionanti rendono il format Get Travel with Us un modo nuovo per raccontare i tanti itinerari che proponiamo: dalle partenze garantite ai viaggi di nozze; dai trekking più avventurosi alla scoperta delle città coloniali e delle acque cristalline delle isole caraibiche”. [post_title] => Con Tour2000AmericaLatina il roadshow si fa ibrido tra eventi live e contenuti social [post_date] => 2024-11-18T12:36:03+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731933363000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479164 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Primi nove mesi dell'anno con il vento in poppa per la divisione Europa e Americhe del gruppo Minor, che registra margini operativi lordi ricorrenti per 498 milioni di euro (recurring ebitda), pari a un incremento dell'11,3% rispetto allo stesso periodo del 2023. Ancora meglio in termini relativi è andato l'ebitda puro, cresciuto del 20% (al netto degli effetti della nuova normativa contabile Ifrs 16, ndr), fino a 296 milioni. Le marginalità sono state trainate da un incremento del fatturato del 10,9% fino a quota 1,789 miliardi di euro, grazie anche a un aumento delle tariffe medie del 6,2% (146 euro), con le performance migliori generate in Spagna e in Europa Centrale. In tale contesto i ricavi medi per camera disponibile (revpar) sono saliti dell'8% a 101 euro. [post_title] => Minor Europe & Americas: bene i primi nove mesi dell'anno. Ebitda in crescita in doppia cifra [post_date] => 2024-11-18T12:27:10+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731932830000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479129 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con Corsica Ferries due minicrociere esclusive, per trascorrere un emozionante Capodanno tra brindisi, giochi, animazione, musica, buona cucina e un servizio impeccabile. Due proposte diverse, alla scoperta di suggestivi mercatini, eventi originali e affascinanti tradizioni natalizie in Costa Azzurra e in Corsica, che in inverno svelano uno charme più autentico e accogliente. «Per il Veglione, gli chef di bordo vi proporranno il menu creato dallo Chef Stellato Filippo Chiappini Dattilo - commenta Sébastien Romani, Chief Sales Officer di Corsica Sardinia Ferries - che prevede piatti della tradizione, ricette creative e abbinamenti originali, preparati con materie prime pregiate». Il Capodanno in Costa Azzurra: Savona - Vado Ligure/Nizza: 2 notti Partenza da Savona – Vado Ligure la sera del 30 dicembre, arrivo a Nizza la mattina del 31 dicembre. Il 31 dicembre è possibile sbarcare, per immergersi nell'atmosfera festosa della città, nel suggestivo centro storico e nella bellissima Promenade des Anglais. Un’elegante cena servita, un Cenone con Veglione, due ricche colazioni a buffet e i fuochi d’artificio della città più eccitante della Costa Azzurra. Il rientro a Savona Vado Ligure è previsto alle 15.30 del 1° gennaio. Tariffe a partire da € 330,00 per persona, in cabina doppia interna, tasse incluse. Capodanno in Corsica: Livorno/Bastia, 1 notte. Partenza da Livorno la mattina del 31 dicembre, arrivo a Bastia nel pomeriggio, con possibilità di sbarcare per visitare la città. Un Cenone con Veglione, tra musica, giochi e brindisi, una notte a bordo e una ricca colazione. Il primo giorno dell’anno si potrà passeggiare per le vie di Bastia, prima del rientro a Livorno, dove l’arrivo è previsto alle 17.15. Tariffe a partire da € 240,00 per persona, in cabina doppia interna, tasse incluse. http://www.corsica-ferries.it [post_title] => Corsica Ferries, le mini crociere di Fine Anno tra la Costa Azzurra e l'Ile de Beauté [post_date] => 2024-11-18T11:37:04+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731929824000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479146 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Primi dieci mesi 2024 al rialzo per gli arrivi turistici in Marocco: i dati presentati dal Ministro del turismo Fatim-Zahra Ammor parlano infatti di 14,6 milioni di visitatori, più del totale registrato nell'intero 2023. La performance rappresenta un aumento del 19% rispetto allo stesso periodo del 2023, con 2,3 milioni di turisti in più: una crescita che coinvolge sia i turisti stranieri, con un aumento del 22%, sia i marocchini residenti all'estero, i cui arrivi sono aumentati del 16%. «La performance di ottobre è stata eccezionale, con circa 1,5 milioni di turisti accolti, un notevole aumento del 30% rispetto all'ottobre 2023» ha precisato il ministro, ricordando l'impatto positivo della roadmap strategica 2023-2026 lanciata dal ministero. I dati sono stati presentati in occasione dell'accordo siglato tra l'Ufficio del Turismo del Marocco (Onmt) e Ryanair, che porterà al lancio di due nuovi voli che collegheranno Dakhla a Madrid e Lanzarote. Il Paese nel 2023 ha ospitato 14,5 milioni di visitatori e punta a quota 15 milioni per quest'anno mentre, entro il 2026, l'asticella si alza ulteriormente a 17 milioni di turisti per poi raggiungere i 26 milioni nel 2030. [post_title] => Marocco: 14,6 mln di visitatori nei primi 10 mesi dell'anno, più del totale dell'intero 2023 [post_date] => 2024-11-18T11:35:25+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731929725000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479012 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un riconoscimento frutto anche dell'impegno costante nel favorire la crescita di un gruppo dove l’ospite è sempre in primo piano. Come annunciato qualche giorno fa, Manuela Miraudo è stata inserita nella lista Forbes dei 100 direttori marketing & comunicazione più influenti d’Italia. «La fine dell’anno è ormai vicina e, facendo un primo bilancio, siamo entusiasti dell’andamento assolutamente positivo - racconta la stessa a marketing & events manager di Blu Hotels -: la percentuale di occupazione delle camere è stata mediamente del 70%. Le nostre strutture nelle destinazioni mare hanno registrato oltre il 75%, seguite da quelle nelle località di lago con un 72% e dagli hotel in montagna con un 66%». A conferma di ciò, nel rapporto Horwath Htl 2024 Blu Hotels occupa la seconda posizione per le destinazioni montagna ed è al quarto posto nella classifica Domestic chains brands e Leisure festination. L’andamento positivo della compagnia è soprattutto legato alla capacità di diversificare e arricchire l’offerta. L’impegno della compagnia è però anche rivolto alla sostenibilità sociale: «Il nostro gruppo ha recentemente ottenuto la certificazione per la parità di genere: un risultato frutto di politiche mirate a garantire pari opportunità e a valorizzare il contributo di tutti i nostri collaboratori. Inoltre, premiamo regolarmente l'impegno e il merito dei nostri dipendenti, favorendo una cultura aziendale inclusiva e collaborativa. Questa certificazione rappresenta un importante passo avanti nel nostro percorso di crescita e responsabilità sociale». Nel suo costante sforzo di rinnovo dell’offerta, la stagione invernale di Blu Hotels guarda ora allo stare bene con sé stessi: «L'idea di proporre una nuova esperienza legata al benessere nasce dalla crescente richiesta da parte dei nostri clienti di soluzioni che non siano solo dedicate all'ospitalità tradizionale, ma che includano anche percorsi di relax e cura del corpo - conclude Manuela Miraudo -. Oggi, il concetto di vacanza sta cambiando: le persone non cercano più solo una destinazione, ma desiderano vivere momenti rigeneranti, che permettano di staccare dalla frenesia quotidiana, di rilassarsi e di prendersi cura del proprio benessere psicofisico. Abbiamo voluto rispondere a questa tendenza creando un’offerta che integri trattamenti spa, spazi dedicati al relax e attività per il corpo e la mente, in modo che i nostri ospiti possano vivere un’esperienza completa rinnovando le energie e ritrovando l’equilibrio tra corpo e mente». [post_title] => Il futuro di Blu Hotels tra offerta benessere e responsabilità sociale d'impresa [post_date] => 2024-11-18T09:24:32+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731921872000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479055 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_479056" align="alignright" width="300"] Da sinistra, Alberto Bosque, Daniela Battaglioni, Juan Luis Lopez e Javier Mateos de Porras[/caption] La Spagna non smette di attrarre i turisti italiani e, sempre di più, lo fa con le destinazioni meno conosciute ai più. «La tendenza ormai consolidata, figlia anche della pandemia degli scorsi anni, è quella di visitatori alla ricerca di luoghi meno noti e affollati - afferma Alberto Bosque, dell'ufficio del turismo di Castilla y Leon -, dall'Extremadura, alla Navarra, passando da Rioja e naturalmente la Castilla y Leon: qui le alternative non mancano certo, siamo nella culla della cultura spagnola con città quali Segovia e Avila, Salamanca, il cammino di Santiago e il turismo gastronomico. I flussi dall'Italia vanno molto bene e anche per il 2025 ci aspettiamo buoni risultati». Località facilmente raggiungibili dall'Italia, «volando su Madrid, che resta il nostro aeroporto di riferimento e da lì in treno, con l'Alta Velocità che collega ad esempio Segovia in soli 26 minuti». Melilla La città autonoma spagnola sulla costa Nord del Marocco si è affacciata solo recentemente al turismo: «Ci stiamo aprendo ora in maniera struttura al turismo - spiega Javier Mateos de Porras, direttore turismo Melilla -, con il nostro ricco patrimonio storico, che è un vero crogiuolo di culture diverse. In cinque secoli di storia qui si sono incrociate le culture giudaica, cristiana, musulmana e persino indù: in pochi minuti a piedi si visitano mosche, templi, sinagoghe e chiese. Una località che probabilmente non è ancora nota ai turisti italiani, ma che è facilmente raggiungibile , in un'ora di aereo da Granada, magari come estensione di un tour in Andalucia». Setas de Sevilla Certamente popolare anche tra i turisti italiani, il centro storico della città di Siviglia accoglie una delle attrazioni della destinazione, il progetto Metropol Parasol, noto come Setas de Sevilla, è una struttura a forma di pergola in legno e cemento nella centrale Plaza de la Encarnaciòn: «I viaggiatori provenienti dall'Italia sono tra i nostri principali mercati internazionali - ricorda Juan Luis Lopez, direttore commerciale marketing di Setas de Sevilla -: ne amano la cultura, l'architettura e noi siamo proprio un modello non comune di struttura e quindi siamo di grande appeal per i visitatori italiani». [post_title] => Spagna: al Wtm gli scorci meno noti di una destinazione che ancora sorprende [post_date] => 2024-11-15T13:44:13+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731678253000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479051 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La banca tedesca Aareal rifinanzia il fondo di investimento alternativo immobiliare Star II dell'asset management company Castello sgr, con l'erogazione di 157,5 milioni di euro. Il fondo, che ha già ricevuto capitali per oltre 143 milioni euro, include fra gli asset finanziati l’hotel InterContinental Rome Ambasciatori Palace, storico palazzo neorinascimentale di via Veneto riaperto a maggio 2023 dopo una ristrutturazione che ha portato al riposizionamento nel segmento luxury e all’incremento del numero di camere e suite, nonché l’Anglo American Hotel Florence, Curio Collection by Hilton, inaugurato a Firenze nell’aprile 2024 dopo un processo di riqualificazione e riposizionamento. Il finanziamento erogato da Aareal Bank è stato destinato in parte al rimborso dell’istituto bancario che aveva sostenuto l’acquisizione e la riqualificazione degli hotel, mentre un’altra parte è stata utilizzata come rimborso per l’investitore. “Questa operazione segna il completamento con successo della fase di riposizionamento dei progetti – commenta Michelangelo Ripamonti, responsabile investments hospitality di Castello sgr –. E' una operazione che consolida ulteriormente il nostro posizionamento nel settore hospitality, rafforzando la nostra presenza e capacità di investimento in un mercato in continua crescita”. [post_title] => La banca Aareal rifinanzia il fondo Star II di Castello sgr che ha in pancia hotel a Firenze e Roma [post_date] => 2024-11-15T12:35:06+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731674106000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479038 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volano alto i profitti di Etihad Airways, al giro di boa dei primi nove mesi del 2024, sulla scia di una stagione estiva particolarmente positiva, anche grazie all'ampliamento del network delle destinazioni. Il fatturato totale è aumentato del 21%, raggiungendo i 5 miliardi di dollari, mentre i ricavi passeggeri sono aumentati del 21%, a quota 4,1 miliardi di dollari; Etihad ha trasportato quasi 14 milioni di passeggeri nei primi nove mesi dell'anno, con un aumento del 35% rispetto all'anno precedente, con un load factor medio dell'87%. L'utile al netto delle imposte è stato di 368 milioni di dollari, con un significativo aumento (+66%) rispetto ai 222 milioni di dollari dello stesso periodo dell'anno scorso. «Siamo soddisfatti della forte performance per i primi nove mesi dell'anno finanziario 2024, con un aumento del 21% dei ricavi e del 66% dell'utile al netto delle imposte rispetto allo stesso periodo del 2023 - ha dichiarato il ceo dell'Etihad Aviation Group, Antonoaldo Neves -. Questa impressionante crescita è guidata da forti risultati sia nei ricavi dei passeggeri che in quelli delle merci, sottolineando l'efficacia della nostra strategia e la forza della nostra traiettoria di crescita, dove stiamo anche assistendo a continui miglioramenti nella soddisfazione dei passeggeri». Neves ha poi sottolineato la crescita della flotta, «con tutti i sei A321neo previsti per la consegna nel 2024 ora in servizio. Nonostante la continua carenza di aeromobili a livello mondiale, la nostra flotta è cresciuta fino a 95 aeromobili, con un aumento di 16 aeromobili rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso». [post_title] => Etihad Airways: l'estate spinge i profitti al rialzo con una crescita del +66% [post_date] => 2024-11-15T11:54:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731671642000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "minor europe americas bene i primi nove mesi dellanno ebitda in crescita in doppia cifra" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":89,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2891,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479152","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Strasburgo, Nancy, Troyes in Champagne e la Champagne Tourisme presentano a Milano una proposta invernale ricca di momenti esperienziali tra cultura, vie del vino, artigianato locale e passeggiate nella natura. Ambasciatori della regione Grand Est che include Alsazia, Lorena e Champagne, l’invito ai viaggiatori italiani è quello di visitare e scoprire il patrimonio culturale, letterario, artistico e artigianale nonché a vivere l’enoturismo e il cicloturismo in questo particolare momento dell’anno legato al Natale.\r

\r

Attrarre più visitatori stranieri, che attualmente rappresentano il 40% dell’incoming sul restante turismo interno dove il mercato italiano detiene il quarto posto. Il Grand Est, facilmente raggiungibile dal Nord Italia, è una destinazione ideale per i city-break. In treno dal nord della Penisola l’accessibilità per la regione Grand Est è sulla linea Strasburgo-Milano, oppure Milano-Basilea che dista soltanto 30 minuti da Mulhouse. In aereo su Mulhouse - Basilea da Roma, Napoli e Firenze.\r

\r

«Per la stagione invernale, i nostri punti di forza come le vie del vino, gli eventi culturali, l’artigianato locale, le attività all’aperto sono legati al Natale - dichiara Fatiha Kritter-Rachedi, direttrice generale delegata dell’Agenzia Regionale del Turismo Grand Est, che in collaborazione con Atout France Italia ha organizzato presso l'Una Hotel Century di Milano l'evento di presentazione per gli agenti di viaggio -. In tutta la regione turistica saranno presenti 100 mercatini, tra i quali il più famoso è quello di Strasburgo con 500 anni di storia, poi quello di Colmar, Mulhouse o quelli dei piccoli paesi sulla grande strada dei vini. A Strasburgo, alberi di Natale spettacolari alti più di 30m. I Tour delle Cantine con degustazioni, nel cuore dei vigneti della Champagne, sono aperte soprattutto nel periodo natalizio. A Èpernay, con i suoi punti panoramici a perdita d’occhio, le visite alle cantine di champagne sull'omonima strada si uniscono all’evento “Les Habits de Lumière” con installazioni luminose». Ogni anno a dicembre, Èpernay si adorna di luci e celebra per 3 giorni il suo festival: l’edizione 2024 sarà in programma il 13, 14 e 15 dicembre.\r

\r

Numerosi eventi e attività\r

\r

Nel 2025, grande appuntamento con l’anniversario dei 30 anni dell’iscrizione all’Unesco delle Cantine di Champagne. Ci saranno eventi aperti al pubblico durante tutto l’anno.\r

\r

Un artigianato d’eccezione nel cuore della Lorena con la collezione Baccarat, dove la cristalleria, emblema dell’arte di vivere francese, si mette in mostra nell’omonima città per raccontare i suoi 260 anni di storia e abilità uniche dei suoi artigiani. Da non perdere anche il Museo Lalique e la lavorazione del vetro con le famose creazioni di vetrate per le cattedrali.\r

\r

L’outdoor dall’Alsazia alla Champagne, alle Vosgi è l’ideale per una fuga dalla città con passeggiate tra percorsi pedonali e ciclabili, attraverso la storia e percorsi d’acqua.\r

\r

E per una migliore gestione dell’organizzazione turistica è nata qualche mese fa Grand Est for Groups, una piattaforma b2b dove agenzie e tour operator possono prenotare alberghi, ristoranti e attività per gruppi, da 8 a 50 persone con la possibilità di creare itinerari personalizzati su tutto il Grand Est.","post_title":"Francia: il Grand Est guarda al Natale, fra mercatini, vie del vino ed eventi culturali","post_date":"2024-11-18T13:56:30+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["alsazia","champagne","francia-grand-est","lorena"],"post_tag_name":["Alsazia","Champagne","Francia Grand Est","Lorena"]},"sort":[1731938190000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479169","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un nuovo format di reels, grazie al quale gli agenti di viaggio diventano protagonisti e raccontano al pubblico itinerari classici e avventurosi in tutti i Paesi dell’America Latina. Tour2000AmericaLatina lancia il roadshow ibrido Get Travel with Us, con protagoniste destinazioni ben conosciute quali Argentina, Brasile, Perù e Messico, accanto a Paesi ancora da scoprire come la Guyana, l’Honduras e il Suriname.\r

\r

Il roadshow è partito da Milano per incontrare nei prossimi mesi tanti agenti di viaggio in molte altre città italiane, tra cui Genova, Verona, Firenze, Roma, Napoli. E' possibile seguire settimanalmente gli eventi live sui canali Instagram e Facebook di Tour2000AmericaLatina e di tutte le agenzie di viaggio aderenti.\r

\r

“Si tratta di un roadshow ibrido che ci permette di coinvolgere direttamente gli adv che in prima persona si fanno promotori delle bellezze dei Paesi in America Latina – spiega il direttore commerciale, Bruno Normanno -. Il loro racconto viene accompagnato con le immagini dei luoghi di cui parlano, molte volte anche con scatti e video degli agenti di viaggio stessi durante il loro viaggio nella destinazione. Parole coinvolgenti e immagini emozionanti rendono il format Get Travel with Us un modo nuovo per raccontare i tanti itinerari che proponiamo: dalle partenze garantite ai viaggi di nozze; dai trekking più avventurosi alla scoperta delle città coloniali e delle acque cristalline delle isole caraibiche”.","post_title":"Con Tour2000AmericaLatina il roadshow si fa ibrido tra eventi live e contenuti social","post_date":"2024-11-18T12:36:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1731933363000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479164","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Primi nove mesi dell'anno con il vento in poppa per la divisione Europa e Americhe del gruppo Minor, che registra margini operativi lordi ricorrenti per 498 milioni di euro (recurring ebitda), pari a un incremento dell'11,3% rispetto allo stesso periodo del 2023. Ancora meglio in termini relativi è andato l'ebitda puro, cresciuto del 20% (al netto degli effetti della nuova normativa contabile Ifrs 16, ndr), fino a 296 milioni.\r

\r

Le marginalità sono state trainate da un incremento del fatturato del 10,9% fino a quota 1,789 miliardi di euro, grazie anche a un aumento delle tariffe medie del 6,2% (146 euro), con le performance migliori generate in Spagna e in Europa Centrale. In tale contesto i ricavi medi per camera disponibile (revpar) sono saliti dell'8% a 101 euro.","post_title":"Minor Europe & Americas: bene i primi nove mesi dell'anno. Ebitda in crescita in doppia cifra","post_date":"2024-11-18T12:27:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1731932830000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479129","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con Corsica Ferries due minicrociere esclusive, per trascorrere un emozionante Capodanno tra brindisi, giochi, animazione, musica, buona cucina e un servizio impeccabile.\r

\r

Due proposte diverse, alla scoperta di suggestivi mercatini, eventi originali e affascinanti tradizioni natalizie in Costa Azzurra e in Corsica, che in inverno svelano uno charme più autentico e accogliente.\r

\r

«Per il Veglione, gli chef di bordo vi proporranno il menu creato dallo Chef Stellato Filippo Chiappini Dattilo - commenta Sébastien Romani, Chief Sales Officer di Corsica Sardinia Ferries - che prevede piatti della tradizione, ricette creative e abbinamenti originali, preparati con materie prime pregiate».\r

\r

Il Capodanno in Costa Azzurra: Savona - Vado Ligure/Nizza: 2 notti\r

\r

Partenza da Savona – Vado Ligure la sera del 30 dicembre, arrivo a Nizza la mattina del 31 dicembre. Il 31 dicembre è possibile sbarcare, per immergersi nell'atmosfera festosa della città, nel suggestivo centro storico e nella bellissima Promenade des Anglais.\r

\r

Un’elegante cena servita, un Cenone con Veglione, due ricche colazioni a buffet e i fuochi d’artificio della città più eccitante della Costa Azzurra. Il rientro a Savona Vado Ligure è previsto alle 15.30 del 1° gennaio.\r

\r

Tariffe a partire da € 330,00 per persona, in cabina doppia interna, tasse incluse.\r

\r

Capodanno in Corsica: Livorno/Bastia, 1 notte. Partenza da Livorno la mattina del 31 dicembre, arrivo a Bastia nel pomeriggio, con possibilità di sbarcare per visitare la città. Un Cenone con Veglione, tra musica, giochi e brindisi, una notte a bordo e una ricca colazione.\r

\r

Il primo giorno dell’anno si potrà passeggiare per le vie di Bastia, prima del rientro a Livorno, dove l’arrivo è previsto alle 17.15. Tariffe a partire da € 240,00 per persona, in cabina doppia interna, tasse incluse.\r

\r

http://www.corsica-ferries.it\r

\r

\r

\r

","post_title":"Corsica Ferries, le mini crociere di Fine Anno tra la Costa Azzurra e l'Ile de Beauté","post_date":"2024-11-18T11:37:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1731929824000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479146","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Primi dieci mesi 2024 al rialzo per gli arrivi turistici in Marocco: i dati presentati dal Ministro del turismo Fatim-Zahra Ammor parlano infatti di 14,6 milioni di visitatori, più del totale registrato nell'intero 2023.\r

\r

La performance rappresenta un aumento del 19% rispetto allo stesso periodo del 2023, con 2,3 milioni di turisti in più: una crescita che coinvolge sia i turisti stranieri, con un aumento del 22%, sia i marocchini residenti all'estero, i cui arrivi sono aumentati del 16%.\r

\r

«La performance di ottobre è stata eccezionale, con circa 1,5 milioni di turisti accolti, un notevole aumento del 30% rispetto all'ottobre 2023» ha precisato il ministro, ricordando l'impatto positivo della roadmap strategica 2023-2026 lanciata dal ministero.\r

\r

I dati sono stati presentati in occasione dell'accordo siglato tra l'Ufficio del Turismo del Marocco (Onmt) e Ryanair, che porterà al lancio di due nuovi voli che collegheranno Dakhla a Madrid e Lanzarote.\r

\r

Il Paese nel 2023 ha ospitato 14,5 milioni di visitatori e punta a quota 15 milioni per quest'anno mentre, entro il 2026, l'asticella si alza ulteriormente a 17 milioni di turisti per poi raggiungere i 26 milioni nel 2030.\r

\r

","post_title":"Marocco: 14,6 mln di visitatori nei primi 10 mesi dell'anno, più del totale dell'intero 2023","post_date":"2024-11-18T11:35:25+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1731929725000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479012","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un riconoscimento frutto anche dell'impegno costante nel favorire la crescita di un gruppo dove l’ospite è sempre in primo piano. Come annunciato qualche giorno fa, Manuela Miraudo è stata inserita nella lista Forbes dei 100 direttori marketing & comunicazione più influenti d’Italia. «La fine dell’anno è ormai vicina e, facendo un primo bilancio, siamo entusiasti dell’andamento assolutamente positivo - racconta la stessa a marketing & events manager di Blu Hotels -: la percentuale di occupazione delle camere è stata mediamente del 70%. Le nostre strutture nelle destinazioni mare hanno registrato oltre il 75%, seguite da quelle nelle località di lago con un 72% e dagli hotel in montagna con un 66%».\r

\r

A conferma di ciò, nel rapporto Horwath Htl 2024 Blu Hotels occupa la seconda posizione per le destinazioni montagna ed è al quarto posto nella classifica Domestic chains brands e Leisure festination. L’andamento positivo della compagnia è soprattutto legato alla capacità di diversificare e arricchire l’offerta. L’impegno della compagnia è però anche rivolto alla sostenibilità sociale: «Il nostro gruppo ha recentemente ottenuto la certificazione per la parità di genere: un risultato frutto di politiche mirate a garantire pari opportunità e a valorizzare il contributo di tutti i nostri collaboratori. Inoltre, premiamo regolarmente l'impegno e il merito dei nostri dipendenti, favorendo una cultura aziendale inclusiva e collaborativa. Questa certificazione rappresenta un importante passo avanti nel nostro percorso di crescita e responsabilità sociale».\r

\r

Nel suo costante sforzo di rinnovo dell’offerta, la stagione invernale di Blu Hotels guarda ora allo stare bene con sé stessi: «L'idea di proporre una nuova esperienza legata al benessere nasce dalla crescente richiesta da parte dei nostri clienti di soluzioni che non siano solo dedicate all'ospitalità tradizionale, ma che includano anche percorsi di relax e cura del corpo - conclude Manuela Miraudo -. Oggi, il concetto di vacanza sta cambiando: le persone non cercano più solo una destinazione, ma desiderano vivere momenti rigeneranti, che permettano di staccare dalla frenesia quotidiana, di rilassarsi e di prendersi cura del proprio benessere psicofisico. Abbiamo voluto rispondere a questa tendenza creando un’offerta che integri trattamenti spa, spazi dedicati al relax e attività per il corpo e la mente, in modo che i nostri ospiti possano vivere un’esperienza completa rinnovando le energie e ritrovando l’equilibrio tra corpo e mente».\r

\r

","post_title":"Il futuro di Blu Hotels tra offerta benessere e responsabilità sociale d'impresa","post_date":"2024-11-18T09:24:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1731921872000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479055","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_479056\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Da sinistra, Alberto Bosque, Daniela Battaglioni, Juan Luis Lopez e Javier Mateos de Porras[/caption]\r

\r

La Spagna non smette di attrarre i turisti italiani e, sempre di più, lo fa con le destinazioni meno conosciute ai più. «La tendenza ormai consolidata, figlia anche della pandemia degli scorsi anni, è quella di visitatori alla ricerca di luoghi meno noti e affollati - afferma Alberto Bosque, dell'ufficio del turismo di Castilla y Leon -, dall'Extremadura, alla Navarra, passando da Rioja e naturalmente la Castilla y Leon: qui le alternative non mancano certo, siamo nella culla della cultura spagnola con città quali Segovia e Avila, Salamanca, il cammino di Santiago e il turismo gastronomico. I flussi dall'Italia vanno molto bene e anche per il 2025 ci aspettiamo buoni risultati».\r

\r

Località facilmente raggiungibili dall'Italia, «volando su Madrid, che resta il nostro aeroporto di riferimento e da lì in treno, con l'Alta Velocità che collega ad esempio Segovia in soli 26 minuti».\r

\r

Melilla\r

\r

La città autonoma spagnola sulla costa Nord del Marocco si è affacciata solo recentemente al turismo: «Ci stiamo aprendo ora in maniera struttura al turismo - spiega Javier Mateos de Porras, direttore turismo Melilla -, con il nostro ricco patrimonio storico, che è un vero crogiuolo di culture diverse. In cinque secoli di storia qui si sono incrociate le culture giudaica, cristiana, musulmana e persino indù: in pochi minuti a piedi si visitano mosche, templi, sinagoghe e chiese. Una località che probabilmente non è ancora nota ai turisti italiani, ma che è facilmente raggiungibile , in un'ora di aereo da Granada, magari come estensione di un tour in Andalucia».\r

\r

Setas de Sevilla\r

\r

Certamente popolare anche tra i turisti italiani, il centro storico della città di Siviglia accoglie una delle attrazioni della destinazione, il progetto Metropol Parasol, noto come Setas de Sevilla, è una struttura a forma di pergola in legno e cemento nella centrale Plaza de la Encarnaciòn: «I viaggiatori provenienti dall'Italia sono tra i nostri principali mercati internazionali - ricorda Juan Luis Lopez, direttore commerciale marketing di Setas de Sevilla -: ne amano la cultura, l'architettura e noi siamo proprio un modello non comune di struttura e quindi siamo di grande appeal per i visitatori italiani».\r

\r

","post_title":"Spagna: al Wtm gli scorci meno noti di una destinazione che ancora sorprende","post_date":"2024-11-15T13:44:13+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1731678253000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479051","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La banca tedesca Aareal rifinanzia il fondo di investimento alternativo immobiliare Star II dell'asset management company Castello sgr, con l'erogazione di 157,5 milioni di euro. Il fondo, che ha già ricevuto capitali per oltre 143 milioni euro, include fra gli asset finanziati l’hotel InterContinental Rome Ambasciatori Palace, storico palazzo neorinascimentale di via Veneto riaperto a maggio 2023 dopo una ristrutturazione che ha portato al riposizionamento nel segmento luxury e all’incremento del numero di camere e suite, nonché l’Anglo American Hotel Florence, Curio Collection by Hilton, inaugurato a Firenze nell’aprile 2024 dopo un processo di riqualificazione e riposizionamento.\r

\r

Il finanziamento erogato da Aareal Bank è stato destinato in parte al rimborso dell’istituto bancario che aveva sostenuto l’acquisizione e la riqualificazione degli hotel, mentre un’altra parte è stata utilizzata come rimborso per l’investitore. “Questa operazione segna il completamento con successo della fase di riposizionamento dei progetti – commenta Michelangelo Ripamonti, responsabile investments hospitality di Castello sgr –. E' una operazione che consolida ulteriormente il nostro posizionamento nel settore hospitality, rafforzando la nostra presenza e capacità di investimento in un mercato in continua crescita”.","post_title":"La banca Aareal rifinanzia il fondo Star II di Castello sgr che ha in pancia hotel a Firenze e Roma","post_date":"2024-11-15T12:35:06+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1731674106000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479038","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volano alto i profitti di Etihad Airways, al giro di boa dei primi nove mesi del 2024, sulla scia di una stagione estiva particolarmente positiva, anche grazie all'ampliamento del network delle destinazioni. \r

\r

Il fatturato totale è aumentato del 21%, raggiungendo i 5 miliardi di dollari, mentre i ricavi passeggeri sono aumentati del 21%, a quota 4,1 miliardi di dollari; Etihad ha trasportato quasi 14 milioni di passeggeri nei primi nove mesi dell'anno, con un aumento del 35% rispetto all'anno precedente, con un load factor medio dell'87%.\r

\r

L'utile al netto delle imposte è stato di 368 milioni di dollari, con un significativo aumento (+66%) rispetto ai 222 milioni di dollari dello stesso periodo dell'anno scorso.\r

\r

«Siamo soddisfatti della forte performance per i primi nove mesi dell'anno finanziario 2024, con un aumento del 21% dei ricavi e del 66% dell'utile al netto delle imposte rispetto allo stesso periodo del 2023 - ha dichiarato il ceo dell'Etihad Aviation Group, Antonoaldo Neves -. Questa impressionante crescita è guidata da forti risultati sia nei ricavi dei passeggeri che in quelli delle merci, sottolineando l'efficacia della nostra strategia e la forza della nostra traiettoria di crescita, dove stiamo anche assistendo a continui miglioramenti nella soddisfazione dei passeggeri».\r

\r

Neves ha poi sottolineato la crescita della flotta, «con tutti i sei A321neo previsti per la consegna nel 2024 ora in servizio. Nonostante la continua carenza di aeromobili a livello mondiale, la nostra flotta è cresciuta fino a 95 aeromobili, con un aumento di 16 aeromobili rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso».","post_title":"Etihad Airways: l'estate spinge i profitti al rialzo con una crescita del +66%","post_date":"2024-11-15T11:54:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1731671642000]}]}}