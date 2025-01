Milano Verticale Una Esperienze, tra tradizione e design nel cuore della città L’accoglienza tipicamente italiana di Gruppo Una si racconta nell’urban-design del Milano Verticale Una Esperienze. Situato nel quartiere di Porta Nuova, cuore pulsante del business e della movida meneghina, l’hotel rappresenta un connubio tra modernità e lifestyle. È un luogo ricco di contaminazioni: tra il business e il leisure, ma anche tra la Milano più tradizionale, testimoniata da eventi come il gala Les Étoiles alla presenza dei ballerini del teatro alla Scala lo scorso dicembre, e una città moderna, che continua a rinnovarsi. La struttura, composta da due edifici (uno di quattro piani sovrastato da un’ampia e luminosa sala per eventi e uno di 12 piani, che sale fino a un rooftop con jacuzzi) dispone di 173 camere di tipologie diverse: dalle Superior room alle Penthouse. Le quattro suite si trovano al dodicesimo piano, ciascuna affacciata su una delle panoramiche della città da cui prendono il nome (Duomo, Porta Nuova, Citylife e Alpi) e possono essere unite per accogliere eventi importanti. La narrazione di Milano emerge nel giardino privato interno, solcato da un piccolo canale che richiama il Naviglio e sul quale guardano le camere in stile casa di ringhiera. «Milano Verticale Una Esperienze è un progetto ambizioso che incarna una nuova visione di ospitalità a Milano – spiega la general manager dell’hotel Elena Comisso -. Inaugurato nel 2021, coniuga l’eccellenza italiana dell’ospitalità con quella del design, dove gli spazi interni portano la firma dello studio Vudafieri-Saverino Partners. L’hotel vuole essere un punto d’incontro tra la città e i suoi visitatori, con un design che si può definire verticale, moderno ed eclettico e una grande attenzione alla tradizione milanese e al dettaglio. L’apertura dell’hotel è avvenuta in un momento storico delicato, quello post-pandemico, ed è stata un segnale di rinascita e resilienza: ha significato affrontare nuove sfide con spirito innovativo, improntando il focus sull’accoglienza, il benessere e la sicurezza degli ospiti. La pandemia ha costretto l’intero settore a reinventarsi: includendo spazi aperti in continuo dialogo con la città, ma anche proponendo soluzioni capaci di rispondere alle nuove tendenze tecnologiche. Ne è un esempio la digital meeting smart room, allestita per lo svolgimento di eventi totalmente in remoto oppure ibridi. I nostri ospiti sono viaggiatori moderni, cosmopoliti selettivi, che viaggiano sia per piacere che per ragioni d’affari. Offriamo un’esperienza autentica e di alto livello nel cuore di Milano». Anche la ristorazione contribuisce a definire il soggiorno: «Al Milano Verticale l’offerta gastronomica è declinata nelle proposte curate dal team dello chef pluristellato Enrico Bartolini, accompagnato dal resident chef Michele Cobuzzi. Il Vertigo Urban Garden Bar e l’Osteria Contemporanea garantiscono un servizio di alta qualità rapido e flessibile, mentre il ristorante fine-dining Anima, una stella Michelin, offre una scelta gourmet ed esperienziale, con una cucina contemporanea capace di valorizzare le materie prime locali in modo innovativo. Vogliamo offrire un viaggio sensoriale completo – conclude Elena Comisso -, contraddistinto da alta qualità e attenzione al dettaglio. L’affluenza dei clienti è costante grazie alla vitalità della città e alla sua natura internazionale, con i picchi dei periodi fieristici, della Fashion Week e del Salone del Mobile».

