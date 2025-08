ME by Meliá apre ufficialmente il nuovo albergo ME Lisbon ME by Meliá anuncia l’apertura ufficiale di ME Lisbon. Con il suo spirito audace e lifestyle-oriented, l’hotel segna l’arrivo del brand ME by Meliá in Portogallo e l’avvio di una nuova era dell’ospitalità di lusso contemporanea nella capitale.

Dalle selezioni di vinili in camera ai corridoi decorati con opere d’arte, fino alle esperienze locali su misura, ME Lisbon invita a immergersi nell’energia vibrante della capitale portoghese, dove ogni soggiorno è una dichiarazione d’intenti e ogni momento è inconfondibilmente ME.



Costruito ex novo e strategicamente situato tra Avenida da Liberdade e il cuore storico di Marquês de Pombal, ME Lisbon è un capolavoro di architettura moderna progettato dallo studio João Paciência, con interni firmati Broadway Malyan. L’estetica interna è arricchita da una collezione d’arte contemporanea portoghese, selezionata dalla visionaria curatrice Guta Moura Guedes, che include opere di Fernanda Fragateiro, “Sunny” di Silva!, René Cruz Tavares e altri. All’interno dell’hotel, decorazioni ispirate ai fiori di jacaranda, ceramiche scultoree e installazioni video immersive, riflettono l’energia creativa e la luce unica di Lisbona.



Con le sue 213 camere e suite, ME Lisbon offre un’esperienza unica di comfort, personalità e viste mozzafiato — da scorci alberati su Parque Eduardo VII al Castello di São Jorge e fino al fiume Tago. In cima all’edificio si trova la Ultimate ME+ Suite, un santuario di 107m² con servizi esclusivi ME+ e vista ininterrotta sullo skyline della città.



Pensato per essere un faro culturale per residenti e viaggiatori internazionali, con un calendario artistico e sociale per celebrare arte, musica, moda e innovazione in collaborazione con importanti eventi locali come ARCO Lisboa e Lisbon Design Week, ME Lisbon accende i suoi spazi con happening ad alta energia – dall’imponente lobby con soffitto alto 6 metri alla vivace terrazza panoramica.



Al centro dell’esperienza, due proposte gastronomiche d’autore pronte a ridefinire la scena culinaria di Lisbona Condividi

