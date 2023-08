MClub Budoni entra nel vivo dell’estate dopo il rinnovo da 4 milioni di euro Prende il via nel picco dell’estate la nuova era dell’MClub Budoni, hotel a 4 stelle precedentemente noto con il nome di Agrustos Village, che riapre ai nuovi ospiti in una veste del tutto originale e integrata nell’autentico territorio sardo. Per il rinnovo della struttura, di proprietà dei fondi di Blackstone e gestita dalla joint venture fra Mangia’s e Hotel Investment Partners (Hip), sono stati investiti 4 milioni di euro. L’apertura di Budoni coincide con il debutto dell’inedita formula MClub: il brand si allontana dal tradizionale “villaggio estivo” e propone una nuova esperienza all’insegna della natura e del relax per tutta la famiglia con focus sull’intrattenimento, con l’aggiunta di design elegante e contemporaneo, servizi moderni ed esperienze gastronomiche. La struttura propone una nuova offerta culinaria, con due ristoranti – Perseo, il buffet restaurant, e Al Grano Pizzeria, ristorante à la carte aperto solo a cena – più tre bar – Lime Pool Bar, Primo Lobby Bar e Chosquito Beach Bar. Ci sono anche dei nuovi servizi leisure: le 2 piscine sono state rinnovate e c’è un nuovo splash park per bambini, oltre ad una nuova palestra, campo da padel e campo da minigolf. Numerose le possibilità per praticare sport acquatici quali vela, canoa, windsurf e Sup; non mancano, infine, Kids Club e Junior Club dedicati ai bambini e ragazzi dai 4 anni in su. Le 150 camere, rinnovate e immerse in una vegetazione mediterranea, sono dotate di servizi e comfort esclusivi per garantire un soggiorno rilassante, inclusi tv e WiFi. I lavori di ristrutturazione dell’MClub Budoni hanno anche un focus sostenibile, in linea con l’impegno di Mangia’s verso la sostenibilità e la protezione dell’ambiente che circonda i resort e club del brand; tra le iniziative in fieri l’installazione di pannelli solari. Condividi

