Marco Novella è il nuovo managing director del Cipriani di Venezia

Nuovo managing director al Cipriani di Venezia. Sarà infatti Marco Novella ad assumere l’incarico della celebre struttura del gruppo Belmond a partire dal prossimo 28 giugno. Nato e cresciuto a Milano, Novella ha ricoperto varie posizioni dirigenziali in prestigiose strutture 5 stelle in Italia e all’estero durante i suoi 25 anni di carriera nel mondo dell’ospitalità di lusso. In passato aveva anche già fatto parte del gruppo Belmond, ricoprendo per quattro anni la carica di general manager dell’hotel Villa San Michele di Firenze. Prima del suo ritorno in Belmond, Novella ha lavorato in qualità di managing director al The Lanesborough di Londra.

“Ritrovarmi a Venezia dopo tutti questi anni è per me come un ritorno a casa – commenta lo stesso Marco Novella -. L’amore e il rispetto per questa città che non ha eguali in tutto il mondo sono una grande leva motivazionale ed essere il nuovo managing director dell’hotel Cipriani, proprio nell’anno delle celebrazioni dei suoi 1.600 anni, mi riempie di orgoglio. Sono certo che il Cipriani saprà essere protagonista di una felice rinascita della città, nello spirito visionario del gruppo Belmond”.