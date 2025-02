Mangia’s lancia una nuova piattaforma b2b: vantaggi e incentivi inediti per le adv Nuova piattaforma tecnologica b2b per il gruppo Mangia’s: Mdestinations mira non solo a semplificare le procedure di prenotazione usuali, mediante l’impiego di strumenti digitali agili e d’immediata intuitività, ma mette a disposizione degli agenti di viaggio anche vantaggi esclusivi e un innovativo sistema di incentivazione. “Con Mdestinations il nostro gruppo inaugura una nuova era nel settore dei viaggi – sottolinea il ceo e presidente di Aeroviaggi, Marcello Mangia -. E ciò con l’obiettivo di rafforzare il legame con gli agenti di viaggio, offrendo loro non solo una piattaforma innovativa e intuitiva, dotata di strumenti su misura per semplificare ogni aspetto della prenotazione, ma anche vantaggi esclusivi, sia personali sia per le loro agenzie, oltre a un innovativo sistema di incentivazione. Questo progetto segna l’inizio di un nuovo capitolo per la nostra azienda e siamo entusiasti di presentarlo al mondo partendo dalla Bit di Milano”. Condividi

