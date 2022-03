Mandarin Oriental lancia un nuovo brand dedicato all’offerta di ville private di lusso

Si chiama Mandarin Oriental Exclusive Homes ed è stato lanciato in collaborazione con la community di abitazioni di lusso StayOne. Si tratta di una collezione brandizzata di ville private di lusso, arricchite dai servizi e dalle esperienze garantite dal gruppo Mandarin Oriental. Molte sono le soluzioni già selezionate in Europa, tra cui una casa in stile georgiano e tenute private di 200 ettari nel cuore del Cotswold, nel Regno Unito, nonché idilliache ville sulla spiaggia nel sud della Francia o alle Baleari, tra cui una situata su un’isola privata.

Molti i servizi garantiti da Mandarin Oriental Exclusive Homes, compreso il concierge personale dedicato h24 sette giorni su sette, le attività di housekeeping quotidiane, sistemazioni e proposte per le famiglie, nonché la possibilità di avere a propria disposizione uno chef privato. “Siamo entusiasti di aprire la nostra compagnia a nuove iniziative, introducendo nuove esperienze per i nostri fan in tutto il mondo”, sottolinea l’amministratore delegato Mandarin Oriental Hotel Group, James Riley.