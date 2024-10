Mandarin Oriental: in arrivo un nuovo resort sulla riviera Maya Aprirà nel 2028 il nuovo resort griffato Mandarin Oriental sulla riviera Maya, in Messico. La proprietà sulla spiaggia è stata progettata mirando al rispetto della biodiversità naturale e della cultura locale, con l’obiettivo di fondere l’architettura con il paesaggio circostante. Il Mandarin Oriental Kanai, Riviera Maya si estenderà per oltre 270 ettari a circa 30 minuti di auto dall’aeroporto di Cancun e a 10 minuti dal centro di Playa del Carmen. Disporrà di 120 camere e suite, arredate con materiali come marmo, legno, pelle e tessuti locali, che saranno dotate di una piscina privata affacciata sulle acque del mar dei Caraibi. L’offerta comprenderà anche 50 residenze con accesso diretto al beach club privato. La proposta gastronomica spazierà tra un’ampia gamma di opzioni: dalle pietanze internazionali a quelle locali, con un’enfasi sugli ingredienti di provenienza autoctona. Un beach club, una caffetteria e un bar a bordo piscina offriranno proposte rinfrescanti durante tutto il giorno. Il resort sarà caratterizzato anche da tre piscine outdoor, offrendo diverse esperienze per famiglie e adulti. Con il beach club sarà possibile, infatti, praticare numerosi sport acquatici, mentre presso il Kid’s Club saranno disponibili una vasta gamma di esperienze per i bambini di tutte le età. All’interno della spa all-inclusive sarà inoltre presente una gamma completa di trattamenti di benessere e di bellezza, tra cui i programmi signature firmati Mandarin Oriental. Lo spazio dedicato al benessere comprenderà pure una piscina coperta e percorsi termali all’aperto. Condividi

