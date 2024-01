E’ mancato l’a.d. di Baja Hotels Travel Management, Marco Bongiovanni Se ne va un altro protagonista del mondo del turismo italiano. E’ mancato prematuramente l’amministratore delegato di Baja Hotels Travel Management, Marco Bongiovanni. Originario di Rimini, si era trasferito in Sardegna con la famiglia alla fine degli anni ’60, iniziando un percorso imprenditoriale nel turismo a Baja Sardinia, al confine con la Costa Smeralda, che dal ricettivo lo aveva negli ultimi tempi portato a esplorare anche il comparto del tour operating incoming e outgoing, nonché della ristorazione. Giusto un anno fa annunciava in occasione della Bit 2023 la riorganizzazione della propria compagnia sotto il cappello Baja Way. Un marchio che include, oltre al brand alberghiero Baja Hotels, la dmc Sardinia 360, il tour operator Gastaldi Holidays e la divisione f&b Somu. Marco Bongiovanni lascia la moglie, quattro figli e i genitori Renzo Bongiovanni ed Eliana Testoni. Tutto Travel Quotidiano è vicino alla famiglia in questo momento difficile. Condividi

