Maldive, le strategie Villa Resorts per l’Italia: focus su autenticità e relazioni forti Pochi ma buoni. Si potrebbe definire in questo modo la strategia del gruppo 100% maldiviano Villa Resorts per il mercato Italia: “Lavoriamo con partner selezionati con cui abbiamo relazioni forte e durature – spiega infatti la director of pr and marketing, Khadeeja Sana -. La domanda tricolore è da sempre nella nostra top 3 e sta crescendo ancora, tanto che l’anno scorso gli arrivi dalla Penisola sono aumentati del 7%“. Al momento la compagnia vanta un portfolio di cinque strutture, tutte alle Maldive, di cui due sono tuttavia chiuse perché in fase di rinnovamento. In pipeline ci sono però altri due resort, tra cui il Villa Haven in fase di apertura proprio in queste settimane: situato sull’atollo di South Ari, a 35 minuti di idrovolante da Male, la proprietà dispone di 73 ville e residence con vista sulla spiaggia, accesso diretto al mare e piscine private. “Si tratta di una struttura molto importante, perché rappresenta il nostro debutto nel segmento del lusso puro“, aggiunge Khadeeja Sana. “I nostri punti di forza – conclude la director of pr and marketing – risiedono proprio nella caratteristica di essere 100% maldiviani, nella nostra autenticità. Da qui l’attenzione anche alla sostenibilità per la tutela del nostro territorio. Non solo: i resort Villa sono tutti di nostra proprietà e spesso rappresentano i luoghi dove siamo nati e cresciuti, verso cui proviamo davvero un grande affetto”. Condividi

