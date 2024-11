Magia natalizia a Bressanone con AKI Family Resort PLOSE Bressanone, cittadina dal fascino montano e dalle radicate tradizioni natalizie, è una meta ideale per le famiglie. Dal 28 novembre, il Mercatino di Natale animerà il centro storico con luminarie, profumi, gite in carrozza e attività pensate per i più piccoli, come laboratori creativi, passeggiate in carrozza e incontri speciali con Babbo Natale. La piazza principale ospiterà una pista di pattinaggio e spettacoli immersivi come “Colors 2 – The Journey Continues”. Un connubio di iniziative stimolanti che incarna lo spirito delle festività natalizie. L’AKI Family Resort PLOSE by ADLER offre un rifugio a cinque stelle immerso nella natura innevata della Plose. Situata a Meluno, nella Valle d’Isarco, a 1.000 metri di altitudine la struttura gode di una vista panoramica su Bressanone. Pensato per il comfort e il divertimento di tutta la famiglia, il resort propone iniziative dedicate ai bambini, con il mondo dei giochi AKI e con l’AKI Kids Club, attraverso stimolanti attività ludico-educative anche all’aperto. Durante il periodo natalizio, iniziative a tema come la Magica pasticceria ispirata al metodo Montessori, dove i più piccoli dai 3 ai 12 anni e i piccolissimi da 0 a 3 anni possono preparare biscotti di marzapane, partecipare a laboratori di pittura e realizzare decorazioni natalizie. Tra le proposte più suggestive, il laboratorio del legno permette di creare candele e stelle per l’Avvento, mentre l’Incanto delle fiamme regala momenti unici attorno al falò con marshmallow e bevande calde. L’area Spa & Wellness del resort offre piscine riscaldate, attrazioni acquatiche e saune adatte a tutta la famiglia, per un relax condiviso. Grazie alla vicinanza al comprensorio sciistico della Plose, gli ospiti possono praticare attività invernali come lo sci, scivolare sulla pista RudiRun con lo slittino, ciaspolare e pattinare su laghi ghiacciati. La struttura è attrezzata per soddisfare ogni esigenza delle famiglie, offrendo oltre 80 ore settimanali di assistenza per bambini a partire da un mese di vita, un “angolo pappe” attivo 24 ore su 24 e un programma educativo che include attività all’aperto, aree gioco interne ed esterne, laboratori creativi e un’area wellness per tutta la famiglia, con attrazioni acquatiche e saune dedicate. Gli ospiti possono inoltre rilassarsi nella Adults Only Spa immersa nel bosco o partecipare a escursioni guidate e tour in e-bike. A completare l’esperienza di soggiorno, una cucina che coniuga tradizione alpina e mediterranea, con piatti gourmet per i genitori e proposte specifiche per i più piccoli. Di Elisa Biagioli Condividi

Di Elisa Biagioli 