Lvg Group: Alessandro Cattò è il nuovo nuovo cfo Alessandro Cattò è il nuovo chief financial officer di Lvg Group. La nomina di Cattò si inserisce all’interno dell’ambizioso piano di sviluppo del gruppo, confermando la volontà di arrivare a gestire 50 strutture entro i prossimi tre anni. Nel suo nuovo ruolo Cattò è responsabile della definizione e dell’implementazione della strategia finanziaria del gruppo, supportando il management nella fase di espansione che sta interessando tutte le business unit, con particolare riferimento alla crescita di Lvg Hotel Collection. Una solida esperienza finanziaria Nel corso della sua carriera Alessandro Cattò ha maturato una solida esperienza in ruoli apicali di area finance, operando come cfo e finance manager in contesti aziendali strutturati e in forte fase di crescita, affiancando direttamente imprenditori e top manager nella definizione delle strategie economico-finanziarie. Il suo percorso professionale si è concentrato in particolare su pianificazione finanziaria, controllo di gestione, reporting direzionale e business planning, con un ruolo chiave nei processi di sviluppo, riorganizzazione e operazioni di fusione e acquisizione. In Lvg Group, Alessandro Cattò lavora a stretto contatto con il ceo Claudio Lavagna e con il management team per rafforzare ulteriormente la struttura finanziaria del gruppo, accompagnando l’azienda in una fase caratterizzata da nuove acquisizioni e aperture alberghiere, integrando processi finanziari tra le diverse business unit. «L’ingresso di Alessandro Cattò rappresenta un passaggio strategico per Lvg Group in un momento di forte accelerazione del nostro percorso di crescita – commenta Claudio Lavagna -. La sua consolidata esperienza in ambito finanziario e il suo approccio analitico saranno fondamentali per supportare lo sviluppo del gruppo, accompagnando l’espansione di Lvg Hotel Collection e il rafforzamento delle nostre attività». “ Condividi

