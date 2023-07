L’Unahotels Imperial Sport di Pesaro ultima new entry del gruppo Una E’ l’Unahotels Imperial Sport Pesaro l’ultima new entry del gruppo Una in franchising. La struttura marchigiana, di recente ristrutturazione, si è riposizionata a 4 stelle ed è dotata di 47 camere, comprese alcune soluzioni family con due ambienti separati. L’albergo dispone pure di ristorante vista mare, bar, zona fitness e una piscina. Dà inoltre la possibilità di prenotare varie escursioni e attività, tra cui una serie di proposte per i più piccoli e per i genitori, inclusi ping-pong, biliardino e mini-piscina nella terrazza-solarium. “Siamo felici di accogliere l’Unahotels Imperial Sport Hotel Pesaro tra le nostre proposte di soggiorno – commenta Fabrizio Gaggio, direttore generale del Gruppo Una -. Il nuovo ingresso nelle Marche è un’ulteriore garanzia dell’impegno svolto dal progetto franchising in cui crediamo e che continuiamo a supportare per offrire una sempre più diversificata scelta di soggiorno che incontri le esigenze di tutti i nostri ospiti italiani e internazionali”. Condividi

