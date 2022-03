L’Nh Collection sbarca in Thailandia: apertura nel 2023 a Chiang Mai

Si chiamerà Nh Collection Chiang Mai Ping River il primo indirizzo thailandese del brand upper-upscale della compagnia spagnola parte del gruppo con sede a Bangkok Minor Hotels. La struttura aprirà nel primo trimestre del 2023 lungo le rive del fiume omonimo e segnerà anche il debutto del marchio nell’area Asia-Pacifico.

Costituito da due edifici integrati con la natura e il tranquillo paesaggio che lo circonda, l’hotel sarà dotato di 79 camere e suite, alcune con piscina privata. Il nuovo Nh Collection ospiterà anche una piscina all’aperto, un’area polivalente composta da ristorante, caffetteria, spazio espositivo, bar, e un centro fitness. Il progetto è frutto della collaborazione tra Osmo Ping River, una filiale di Osmo Properties Group, e Minor Hotels.

“L’arrivo di Nh Collection in Thailandia rafforza la nostra strategia volta allo sviluppo al di fuori dei mercati tradizionali in cui operiamo, come l’Europa e l’America – spiega il ceo di Nh Hotel Group, Ramón Aragonés –. Siamo orgogliosi di continuare a crescere in nuove destinazioni come l’Asia e ci riempie di soddisfazione che i nostri brand siano valutati così positivamente dal nostro azionista di maggioranza, Minor International, per accrescere il successo in quei mercati”.