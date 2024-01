LivSmart Studios è il nome ufficiale del nuovo progetto extended-stay di casa Hilton Il nuovo brand extended-stay di casa Hilton ha finalmente un nome. Lanciato lo scorso maggio come Project H3 il marchio si chiamerà ufficialmente LivSmart Studios by Hilton. La prima struttura debutterà il prossimo ottobre in Indiana: un hotel da 137 camere in stile serviced-apartments, di proprietà della Sun Management and Development. Ma la compagnia con base in Virginia ha già dichiarato di avere oltre 350 trattative in corso per il nuovo brand. Il marchio intende posizionarsi nel segmento lower midscale e si rivolge a ospiti che necessitano di soluzioni per soggiorni di 20 notti o più. Le unità abitative saranno dotate di cucina indipendente e di un arredamento flessibile. Le strutture offriranno anche un centro fitness, una lavanderia, un market interno e un giardino con attrezzature per il barbecue. Quando il ceo e presidente di Hilton, Chris Nassetta, ha accennato per la prima volta al nuovo progetto ha dichiarato che sarebbe stato in grado di generare “marginalità astronomiche”. Il tutto a fronte di investimenti con efficienti costi di costruzione per singola unità e di un prodotto in grado di venire incontro a una domanda ancora non servita da una proposta adeguata. Condividi

L'offerta di questo segmento include oggi 2.400 strutture religiose censite, con una media di 74 posti letto ciascuna. Propongono servizi per soggiorni spirituali, turistici, lavorativi o di studio e sono gestiti da ordini, congregazioni, diocesi e parrocchie. A queste se ne aggiungono ulteriori 500 di impronta laica non profit. La loro presenza è capillare sull'intero territorio nazionale, ma per le strutture di matrice religiosa, Roma e il Lazio rappresentano le aree di maggior concentrazione con quasi 29.500 posti letto. A seguire, il Veneto (oltre 19 mila) e l'Emilia Romagna (più di 16.500). A livello di densità dell'offerta è invece la Val d'Aosta a guidare con 27 posti letto ogni mille abitanti. Al secondo posto c'è l'Umbria (11) e sul gradino più basso del podio il Friuli Venezia Giulia (otto).","post_title":"Cresce la domanda di ospitalità religiosa: +16% sul 2019","post_date":"2024-01-05T11:25:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1704453900000]}]}}