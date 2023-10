L’Italia rimane un mercato top per il resort Bucuti & Tara di Aruba Sebbene in percentuale inferiore rispetto al passato, gli italiani sono al primo posto per numero di presenze al Bucuti & Tara beach resort di Aruba, il primo hotel carbon-neutral dei Caraibi. “In questo 2023 abbiamo registrato una presenza di italiani leggermente al ribasso rispetto allo scorso anno, forse a causa dell’aumento dei voli ma rimango assolutamente positivo – ha dichiarato Elwad Biemans, proprietario del resort – perché ho ricevuto decine di richieste di incontri in previsione della fiera di Rimini e questo denota chiaramente interesse per la struttura. Non abbiamo in programma promozioni particolari ma come siamo soliti fare, riserviamo sempre una decina di camere per la clientela europea, che ha la tendenza a prenotare con meno anticipo rispetto ad altri mercati e questo vale in particolare per l’Italia. In tal modo garantiamo alle agenzie e ai to di trovare camere disponibili fino a un mese prima della partenza“. Il Bucuti, con le sue 104 camere, accoglie da 35 anni ospiti per lo più in luna di miele che scelgono la struttura per un soggiorno romantico. Immerso in 14 ettari di palme, il resort preserva un’atmosfera intima e al riparo dagli occhi dei curiosi, sebbene a soli 15 minuti dall’aeroporto. Nell’agosto 2018 la proprietà è diventata il primo e a oggi l’unico hotel carbon-neutral dei Caraibi e viene ricertificata ogni anno. Anche sul fronte ristorazione, con il suo Elements, è stato incluso trai i 25 top ristoranti nelle classifica di Tripadvisor Serata romantica nel mondo. Già nel 2016, Elements ha introdotto le porzioni salutari, offrendo piatti maggiormente in linea con gli obiettivi di benessere del cliente. Con la riduzione delle porzioni, vengono diminuiti anche gli sprechi alimentari, abbassando l’impronta di carbonio al 30%. Condividi

