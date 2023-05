L’Italia nel mirino del gruppo Ihg con sei new entry e la nomina di Fabrizio Piolanti a direttore sviluppo L’espansione del gruppo Ihg in Italia non si ferma con la recente apertura del Six Senses Roma e con la freschissima inaugurazione dell’InterContinental Rome Ambasciatori Palace, che ha segnato tra le altro cose il ritorno dell’omonimo brand nella nostra Penisola dopo bene sette anni di assenza. La compagnia ha infatti grandi piani per la destinazione tricolore con ulteriori quattro new entry già in pipeline da qui al 2025. Il tutto rafforzato dall’ampliamento dell’infrastruttura locale, grazie all’ingresso di Fabrizio Piolanti nel ruolo di direttore sviluppo Italia.

Le strutture in arrivo sono dunque l’Indigo Florence, che aprirà i battenti nella seconda metà del 2023 nel cuore del capoluogo toscano, a pochi passi dai principali monumenti storici e dagli esclusivi quartieri dello shopping. Pronto a essere inaugurato in collaborazione con Grape Hospitality dopo una completa ristrutturazione, l’hotel offrirà 160 camere e anche in questo caso segnerà il ritorno di Ihg in città. Nuovamente a Roma l’hotel Alexandra, Vignette Collection è stato concepito insieme a Molo Hotel Group. Sarà inaugurato nella prima metà del 2025 in Via Veneto e sarà dotato di 81 camere, un ristorante e una palestra. L’Alexandra rappresenterà inoltre il debutto della Vignette Collection in Italia. Un secondo Indigo da 50 camere aprirà poi nei prossimi mesi a Torino, in collaborazione con i partner del Gruppo Chc. Ubicato nel centro storico della città, vicino a piazza Castello, a palazzo Reale e ai giardini Reali, ospiterà turisti, professionisti in viaggio di lavoro e avventori del vicino Pala Olimpico. La collaborazione con il gruppo Chc porterà anche all’apertura di un ulteriore Indigo, il Trieste – Palazzo Kalister: conversione di un palazzo storico del diciannovesimo secolo, aprirà al pubblico a fine 2025. La struttura è destinata a beneficiare dello sviluppo del territorio circostante, che ha attratto di recente ingenti investimenti grazie al porto locale, all’aumento del turismo delle navi da crociera e all’apertura di un centro congressi. “L’aggiunta di questi hotel alla nostra offerta lusso e lifestyle apporta un contributo significativo alla crescita di Ihg in Italia: un mercato chiave per l’azienda”, commenta il managing director della Europa meridionale di Ihg, Eric Viale.

\r

Un palazzo storico neorinascimentale su via Veneto, che porta la firma dell’architetto Carlo Busiri Vici, costruito agli inizi del 1900 per ospitare gli ambasciatori in visita a Roma e diventato poi, nel 1946, la biblioteca dell’Ambasciata americana. E' l'edificio scelto dal brand InterContinental Hotels & Resorts per il proprio ritorno in grande stile in Italia dopo sette anni di assenza. \r

“Nei prossimi mesi e nei prossimi anni il turismo di alta gamma nella nostra città vivrà una vera e propria rivoluzione, con i grandi brand dell’hotellerie internazionale che hanno investito sulla Capitale in un clima di rinnovata fiducia con l’amministrazione - ha spiegato in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova struttura, l'assessore ai Grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma, Alessandro Onorato -. Solo nel settore 5 stelle lusso il numero delle stanze aumenterà del 30% entro il 2025 e raddoppierà entro i prossimi cinque anni. Apriranno i principali marchi del lusso che fino a oggi non c’erano, generando nuove opportunità occupazionali e importanti ricadute economiche sull’economia cittadina. Andando a coprire una carenza di strutture di alta gamma che danno una spinta verso l’alto alla qualità del servizio, ma anche all’immagine della destinazione Roma a livello internazionale\".\r

\r

Per il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli, \"la riapertura dell’InterContinental Rome Ambasciatori Palace costituisce un tassello fondamentale per il definitivo rilancio di uno dei quadranti più iconici della nostra città, qual è quello di via Veneto. La capacità di attrazione di questa storica struttura, magnificamente rinnovata, concorrerà in maniera decisiva alla rinascita del sogno di un soggiorno a Roma in tutto il mondo”.\r

L’edificio originale, di proprietà del fondo Star II gestito da Castello sgr, è stato infatti oggetto di una completa ristrutturazione per un investimento di circa 45 milioni di euro e lavori a cura dello studio Ia Interior Architects, che ha seguito il progetto sin dalle sue prime fasi, preservando il carattere glamour di un edificio manifesto della Dolce Vita. Gli interventi, che sono durati circa due anni e mezzo, hanno permesso l’ottimizzazione degli spazi, portando la superficie media delle 160 camere e suite a circa 35 metri quadrati, in linea con gli standard del lusso internazionale. Grazie alla partnership con Ldv Hospitality e al brand Scarpetta, è stato inoltre inaugurato il ristorante Scarpetta Nyc, aperto anche agli ospiti esterni. Charlie’s, all’ultimo piano dell’hotel, presenta un’offerta innovativa di cocktail e mixology, musica live e una vista inedita su Roma. Presente nell’hotel anche una Cameo Events Room, in grado di ospitare fino a cento persone.\r

“L'ingresso di questa proprietà nel nostro gruppo è un momento da celebrare - ha rimarcato il managing director Southern Europe di Ihg, Eric Viale -. Portare questo brand nella capitale rafforza la nostra presenza nel segmento luxury e lifestyle in Italia”. \"Roma non è solo la capitale italiana, ma anche una delle capitali mondiali del turismo - gli ha infine fatto eco il general manager della struttura, Luca de Stefano -. È significativo che il brand InterContinental abbia scelto di rinascere qui. C’è un grande fermento intorno al turismo di lusso e, con questa apertura, diamo anche noi un contributo importante alla nostra città. L'affluenza di turisti internazionali è in crescita e la primavera è cominciata con una notevole richiesta di camere: un segnale positivo che ci fa partire con entusiasmo in questa nuova avventura\".","post_title":"InterContinental is back: continua la rivoluzione dell'hotellerie romana","post_date":"2023-05-10T15:20:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1683732010000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445243","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fatturato raddoppiato rispetto al 2021, a quota 1,7 miliardi, pari al 99% dei valori pre-Covid, ma soprattutto margini operativi lordi (ebitda rettificato) in positivo per 309 milioni di euro, rispetto al rosso da 14,4 milioni dell'anno precedente. Club Med chiude un ottimo 2022, durante il quale la compagnia transalpina parte del conglomerato cinese Fosun ha inoltre registrato utili operativi per 98 milioni, su livelli persino superiori al 2019. Crescono anche gli arrivi, giunti l'anno scorso a un totale di 1,3 milioni, per un +64% risetto al 2022.\r

\r

Un trend positivo che sta proseguendo anche in questo primo scorcio di 2023. Tra gennaio e febbraio il volume d’affari ha infatti raggiunto il valore mensile più alto degli ultimi anni, grazie al 77% di occupazione delle camere, mentre il numero di ospiti è aumentato del 29% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Le prenotazioni, allo stesso tempo, hanno registrato un incremento del 36% per il primo semestre e del 23% per il secondo.\r

\r

Rabeea Ansari: \"irrilevanti\" le voci di cessione da parte di Fosun\r

\r

A fronte di tali performance, la managing director Southern Europe & emerging markets di Club Med, Rabeea Ansari, ha definito \"irrilevanti\" le voci che nell'ultimo anno si sono rincorse in merito alla possibile messa sul mercato della compagnia transalpina. La manager ha sostanzialmente ribadito il concetto già espresso da un comunicato ufficiale Fosun: \"Il comparto turistico della holding non è in vendita, tanto meno Club Med che è la società più profittevole dell'intero settore viaggi del gruppo\".\r

\r

In arrivo 17 nuovi resort in tre anni; altri dieci in restyling\r

\r

Importanti sono al contrario i piani di sviluppo dell'operatore, che da qui al 2025 ha già pianificato l'apertura di 17 resort e la ristrutturazione di altri dieci. \"Tra le novità in cantiere - ha proseguito Rabeea Ansari -, mi piace ricordare le new entry in arrivo in Sud Africa, Benin, Borneo e Malesia. Ma ci sarà anche un'inaugurazione tutta italiana a San Sicario, prevista proprio per il 2025, nonché in Giappone, Corea del Sud, Cina. Siamo inoltre costantemente alla ricerca di nuove opportunità, con un occhio di riguardo all'intera area del Mediterraneo. La difficoltà a queste latitudini sta più che altro nel reperire aree con spazi adeguati al concept dei nostri resort. Siamo pronti anche ad acquisizioni di strutture già esistenti, ma le trattative a riguardo sono spesso piuttosto lunghe\".\r

\r

L'Italia? Un mercato dal potenziale elevato\r

\r

Per quanto riguarda il nostro mercato, Club Med Italia nel 2022 ha registrato una crescita del 53% nel volume d'affari, superando i livelli pre-pandemia. Particolarmente bene sono andate, non sorprendentemente date le restrizioni ai viaggi internazionali, le mete domestiche. L'anno scorso, gli ospiti tricolori dell'Exclusive Collection di Cefalù sono per esempio aumentati del 200% rispetto al 2019. Ottimi risultati anche per le vacanze invernali al Pragelato, che hanno visto un incremento di arrivi del 100% negli ultimi tre anni, con una crescita del 35% per il target delle famiglie. Non solo: l’Italia si conferma anche un mercato ad alto potenziale, visto che il 70% degli ospiti tricolori sono nuovi. La customer base dei nostri connazionali risulta infine perfettamente in linea con la proposta di Club Med, che si concentra attorno alle famiglie (47%), a cui si aggiunge un numero elevato di coppie (33%).\r

\r

Numerose le iniziative per le adv\r

\r

In tale contesto un ruolo importante è giocato naturalmente dalla distribuzione, a cui Club Med dedica una serie di iniziative: \"Dall'anno scorso - ha rivelato sempre Rabeea Ansari - abbiamo ripreso a organizzare una conferenza annuale riservata alle agenzie - partner, che nel 2023 si terrà a novembre con ogni probabilità a Marrakech. In occasione dell'apertura delle vendite invernali, abbiamo inoltre realizzato un roadshow ad hoc lungo lo Stivale, mentre la prossima settimana ci sarà un evento per le adv, in collaborazione con l'ente del turismo della Repubblica Dominicana. D'altronde a oggi il nostro Exclusive Collection Michès Playa Esmeralda è il secondo resort più venduto in Italia dopo il Kani alle Maldive. A livello di prezzi, infine, l'inflazione si fa sentire anche sulle tariffe Club Med, che in generale, ha concluso la manager di origini indo-francesi, \"sono cresciute sostanzialmente in linea con gli incrementi registrati sul costo di energia e gas\".","post_title":"Club Med torna a macinare margini. Bene il mercato italiano","post_date":"2023-05-10T13:45:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1683726312000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445248","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia alza il sipario sull'operativo che il prossimo 15 maggio decollerà dall'aeroporto di Comiso: la programmazione prevede le rotte verso Roma Fiumicino, Milano Bergamo e Bologna Forlì, servite da Boeing 737-700 configurati con 148 posti.\r

\r

«Dopo diverse interlocuzioni con il presidente della Regione Renato Schifani, abbiamo accettato di buon grado e con grande entusiasmo di estendere il nostro network in Sicilia - ha affermato Gaetano F. Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia -. Benché Comiso non fosse nei nostri piani nell’immediato, per noi oggi ha un valore simbolico enorme. In Aeroitalia le decisioni le prendiamo dentro un cda fatto di persone con tanti anni di aviazione alle spalle.\r

\r

Il nostro obiettivo sarà di avere cura dei passeggeri che ci sceglieranno senza mai speculare sulle condizioni di insularità dei residenti siciliani. Lo faremo fieri della nostra A tricolore sul nostro timone di coda e con il ricordo e la memoria di un’altra A, quella che per oltre 70 anni ha fatto conoscere l’Italia nel mondo».\r

\r

“Ringraziamo Aeroitalia per aver risposto subito alle richieste della Sac, per aver investito tempestivamente su Comiso, addirittura anticipando gli operativi, e, in generale, per l’impegno preso per agevolare i siciliani negli spostamenti - hanno dichiarato la presidente e l’amministratore della Sac, Giovanna Candura e Nico Torrisi -. Lo scalo ragusano è per noi parte integrante di un sistema aeroportuale che serve oltre metà dell’isola: è strategico dal punto di vista turistico e fondamentale per l’economia del territorio, come evidenziato anche dal presidente della Regione, Renato Schifani, sempre al nostro fianco per affrontare le criticità. L’arrivo di Aeroitalia, consentirà inoltre di calmierare i prezzi, per questo ci auguriamo che presto vengano attivate altre tratte».","post_title":"Aeroitalia decollerà da Comiso il 15 maggio verso Roma, Milano Bergamo e Forlì","post_date":"2023-05-10T13:38:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683725930000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445212","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_445213\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Franco Gattinoni e Flavio Ghiringhelli[/caption]\r

\r

Fto e Ibar hanno siglato un protocollo d’intesa il cui scopo chiave è «promuovere e assicurare la sostenibilità ambientale e finanziaria del trasporto aereo e del turismo organizzato tutelandone le specificità».\r

\r

«Si tratta di un’intesa molto importante per noi, perché le sinergie tra Turismo organizzato e vettori sono decisive per il comparto – spiega Franco Gattinoni, presidente Fto – La filiera ha bisogno di certezze e prospettive così da programmare in modo ordinato, orientare il mercato e offrire al cliente le migliori soluzioni. Fto è sempre pronta a sfruttare tutte le occasioni per fare sistema a beneficio di chi ama viaggiare».\r

\r

Con il memorandum of understanding le due associazioni si impegnano tra l’altro a: coordinarsi, laddove possibile, “ai tavoli tecnici di volta in volta convocati da enti e istituzioni competenti in materia di trasporto aereo e turismo”; divulgare “tra i rispettivi associati la piena comprensione del quadro normativo nazionale ed europeo” e “coordinare gli orientamenti interpretativi dei quadri normativi di riferimento”; lavorare ad “attività di formazione congiunta, attraverso il coinvolgimento attivo dei propri associati”; operare per il “continuo miglioramento della qualità” e la “soddisfazione del cliente” rispetto all’esperienza di viaggio.\r

\r

Flavio Ghiringhelli, presidente Ibar, aggiunge: «Il trasporto aereo è il volano indispensabile per la connettività di un Paese come l’Italia che aspira, giustamente, a rivestire un ruolo da protagonista negli scenari del turismo globale. In questo contesto, i flussi in entrata e in uscita dal Paese sono entrambi di grande importanza e una stretta collaborazione con la filiera del turismo organizzato è irrinunciabile per la nostra industria».","post_title":"Accordo fra Fto e Ibar per la sostenibilità ambientale e finanziaria","post_date":"2023-05-10T11:46:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1683719199000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445171","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha confermato un ordine record per 300 nuovi Boeing 737 Max 10 (150 fermi e 150 in opzione) la cui consegna è programmata tra il 2027 e il 2033. L'accordo, anticipato ieri, è valutato oltre 40 miliardi di dollari ai prezzi di listino ed è il più grande ordine mai effettuato da una compagnia irlandese alla casa costruttrice statunitense. L'accordo è comunque soggetto ad approvazione dell'assemblea generale di Ryanair del 14 settembre.\r

\r

I nuovi aeromobili, configurati con 228 posti (il 21% in più rispetto al B737NG) e consentiranno a Ryanair di creare più di 10.000 nuovi posti di lavoro per piloti, personale di bordo e ingegneri. Nel mirino c'è una crescita del traffico dell'80% da 168 milioni di passeggeri a fine marzo 2023 a 300 milioni di passeggeri all'anno entro marzo 2034. Ryanair prevede che il 50% di queste consegne sostituirà i più datati B737NG.\r

\r

Michel O'Leary, ceo del gruppo Ryanair, ha poi sottolineato come questi nuovi aeromobili «più grandi, più efficienti e più ecologici, oltre a garantire una crescita significativa dei ricavi e del traffico in tutta Europa, consentano di ottenere ulteriori risparmi sui costi unitari, che saranno trasferiti ai passeggeri con tariffe aeree più basse. I posti in più, la riduzione del consumo di carburante e i prezzi più competitivi degli aeromobili, sostenuti dal nostro solido bilancio, amplieranno il divario dei costi tra Ryanair e le compagnie aeree concorrenti dell'Ue per molti anni a venire, rendendo il Boeing Max 10 l'ordine di aeromobili ideale per la crescita di Ryanair, dei nostri passeggeri, del nostro personale e dei nostri azionisti».\r

\r

","post_title":"Ryanair conferma l'ordine per 300 B737 Max 10. O'Leary: «In arrivo tariffe più basse»","post_date":"2023-05-10T09:53:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683712380000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445168","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' previsto per domenica, 4 giugno, il nuovo sciopero nazionale di 24 ore degli assistenti di volo di Air Dolomiti: la mobilitazione, che segue quella dello scorso 3 maggio, è stata indetta da Filt Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti.\r

\r

I sindacati spiegano che la presa di posizione «si è resa necessaria vista la mancata risoluzione delle tematiche in sospeso, da noi più volte segnalate e sollecitate, che vanno in direzione contraria rispetto ad un miglioramento delle condizioni lavorative del personale».\r

\r

Viene inoltre sottolineato come sia «indispensabile che Air Dolomiti metta in campo segnali di discontinuità rispetto alla gestione attuale attraverso una riorganizzazione produttiva del lavoro che preveda maggior equilibrio nella programmazione dei turni degli equipaggi, soprattutto in vista della stagione estiva».\r

\r

Alla compagnia i sindacati chiedono «un decisivo cambio di passo che segni una evoluzione rispetto alle relazioni con i sindacati, mostrando maggior apertura e predisposizione al dialogo, con l’obiettivo di assicurare risposte efficaci ai problemi da noi posti, che creano un disagio per il personale a questo punto non più sostenibile».","post_title":"Air Dolomiti: nuovo sciopero degli assistenti di volo il prossimo 4 giugno","post_date":"2023-05-10T09:40:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683711646000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445135","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Malesia, in collaborazione con Korean Air, incontrerà i tour operator a Milano il prossimo 18 maggio: un'occasione per per condividere punti di vista, idee, e presentare ai partecipanti i collegamenti della compagnia aerea verso Kuala Lumpur che, oltre a essere la porta d’ingresso della Malesia, è anche e soprattutto il punto di accesso privilegiato all’essenza delle diversità convergenti che ne fanno una destinazione unica al mondo. \r

Korean Air porrà l'accento sul network di collegamenti con la Malesia che, grazie a nuovi voli addizionali, è più vicina anche all'Italia: dal 3 luglio al 23 ottobre, da Milano Malpensa (il lunedì) e da Roma Fiumicino (giornalieri) tutti via Seul.\r

«Siamo davvero soddisfatti del rapporto che abbiamo instaurato con i tour operator in Italia - ha dichiaratodi Mohamad Libra Lee Haniff, direttore di Tourism Malaysia Parigi, responsabile per i mercati di Italia, Spagna e Portogallo -. Puntavamo ad avere con loro un legame esclusivo e privilegiato e, grazie ai nostri sforzi, ci siamo riusciti. Questo evento organizzato con Korean Air evidenzia un'importante collaborazione tra la Malesia e la compagnia aerea coreana che avvicina sempre di più il nostro Paese all’Italia».\r

«Korean Air vola su Roma sette volte a settimana, su Milano quattro volte a settimana e su Kuala Lumpur sette volte a settimana. Siamo in grado di fornire servizi convenienti e di alta qualità ai passeggeri che viaggiano verso la Malesia e non vediamo l'ora di ospitare i viaggiatori italiani a bordo di Korean Air” ha aggiunto Hyunjun Shim, general manager Francia, Italia, Spagna e Grecia del vettore.","post_title":"La Malesia fa coppia con Korean Air e invita i tour operator alla scoperta di Kuala Lumpur","post_date":"2023-05-09T12:22:25+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1683634945000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445108","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riposizionamento dell'offerta verso l'alto e ulteriori sviluppi nel segmento leisure in Italia e non solo. Il tutto accompagnato da un'operazione di rinnovamento dell'immagine già lanciata con il recente cambio di logo e con una campagna promozionale volta soprattutto ad aumentare la brand awareness del marchio nelle regioni del Nord Italia. Sono i piani di medio periodo di Bluserena, svelati dal ceo Marcello Cicalò, new entry al vertice della compagnia a seguito dell'acquisizione del gruppo pescarese da parte di Azora a novembre 2022.\r

\r

Un fondo con un capacità d'investimento di 1,8 mld\r

\r

Si conferma quindi il forte impegno dell'asset management company spagnola verso l'operatore abruzzese, a cui solo per quest'anno sono stati dedicati 55 milioni di euro di investimento per il rinnovo di cinque resort della catena situati in Puglia, Sicilia e Sardegna. \"I capitali davvero non mancano - spiega Cicalò - Mi basti dire che il fondo che ha acquistato Bluserena, dedicato all'ospitalità, ha già impegni per 815 milioni di euro, con una capacità di investimento di 1,8 miliardi\".\r

\r

Azora: obiettivo 60 nuovi alberghi in due anni\r

\r

Gli obiettivi di Azora nell'hotellerie, d'altronde sono chiari: già proprietaria di una serie di 5 stelle in Spagna e Portogallo, nonché del Grand Palladium Sicilia Resort & Spa, la società spagnola mira a espandere il proprio portfolio con 60 nuovi alberghi nei prossimi due anni. Non tutte le novità riguarderanno naturalmente Bluserena, ma quel che è certo, rivela sempre Cicalò, \"è che l'Italia è per loro una priorità\".\r

\r

Estendere la stagionalità è una priorità\r

\r

I programmi di sviluppo del gruppo pescarese, che oggi conta su un totale di 13 resort per 4.200 camere totali, rimarranno in ogni caso ben ancorati al segmento leisure. Si prevede però una certa apertura all'offerta corporate, che adesso vale circa il 15% dei volumi del gruppo ma che è vista come un'ottima opportunità di destagionalizzazione del prodotto: \"Al momento le nostre strutture rimangono aperte circa 120 giorni all'anno - racconta ancora Cicalò -. A breve vorremmo estendere l'attività ad almeno 140 giorni, anche grazie all'incremento della componente internazionale della domanda, a oggi ferma ad appena il 5% del totale\".\r

\r

Prossima espansione in Emilia-Romagna\r

\r

Tra gli obiettivi di espansione, sottolinea invece il ceo, c'è sicuramente l'Emilia-Romagna, \"dove non abbiamo ancora proprietà ma che è una destinazione perfetta per il nostro segmento di riferimento\". Nel futuro si pensa pure al lancio di un brand di lusso ad hoc, che potrebbe includere fin dall'inizio l'Ethra Reserve, il resort pugliese composto da quattro strutture, tra cui gli unici due 5 stelle della compagnia. \"Ma per questa novità bisognerà attendere almeno 18 mesi\", così come è ancora presto per pensare a sviluppi nel resto del Mediterraneo, che tuttavia non sono affatto esclusi dai piani.\r

\r

Nel 2023 fatturato a +10% sul 2022\r

\r

L'andamento delle prenotazioni per la prossima estate è particolarmente positivo, con le prenotazioni che viaggiano su livelli del 25% superiori allo stesso periodo dell'anno scorso e con le tariffe medie in crescita di circa il 10%, anche a seguito dell'andamento dell'inflazione. \"In linea di principio - conclude Cicalò - contiamo di chiudere il 2023 con un incremento di fatturato del 10% circa rispetto ai 90 milioni di euro del 2022 (per 1,2 milioni di presenze). Quest'anno abbiamo infatti spinto con un certo anticipo sulle vendite; prevediamo quindi che alla fine i volumi si manterranno sugli stessi livelli dei 12 mesi precedenti, con l'aumento di fatturato trainato soprattutto dalla crescita delle tariffe medie. Tra i nostri tanti obiettivi, infine, miriamo ad aumentare le presenze dal Nord Italia. A oggi infatti l'80% dei nostri ospiti tricolori proviene dall'area che va da Roma in giù. E' per questo motivo che la gran parte del nostro piano di affissioni legato alla campagna #Lavacanzacheresta si è concentrata nelle aree settentrionali del Paese, con 160 location toccate nella sola città di Milano\".","post_title":"Cicalò, Bluserena: con Azora i capitali per lo sviluppo non mancano","post_date":"2023-05-09T12:13:06+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1683634386000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445123","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tourism Western Australia e Qantas hanno dato il via alla campagna di promozione sul mercato italiano, che punta i riflettori su un territorio di spazi sconfinati, natura incontaminata e numerose occasioni di avvicinamento alla fauna selvaggia locale, oltre che di interessanti esperienze per entrare in contatto con le comunità aborigene.\r

\r

L’ispirazione a “vivere il sogno”, come recita il rinnovato branding di Tourism Western Australia, si trasforma in un concreto invito a partire, grazie al ritorno del volo diretto stagionale operato da Qantas da Roma a Perth, dal prossimo 18 giugno e fino al 3 ottobre 2023.\r

\r

La campagna, attiva fino al 21 maggio, prevede affissioni su maxischermi urbani, display digitali della rete metropolitana e della rete di bus nelle città che rappresentano i bacini più importanti per questo volo: Roma, Milano e Catania.\r

\r

Inoltre, a bordo degli aeromobili Qantas impiegati sulla tratta tra Roma e Perth, è prevista un’edizione limitata dell’amenity kit di bordo per i passeggeri di classe business. Il kit, disegnato e progettato dall'artista aborigeno del Western Australia Kevin Wilson, riprende anche in questo caso il claim “Vivi il Sogno” combinando elementi degli antichi paesaggi, dei corsi d'acqua e degli animali selvatici di Ningaloo Reef, Margaret River, Kimberley e Perth, esplorandone l’interconnessione tra le diverse aree del Paese e con la storia aborigena.","post_title":"Western Australia e Qantas: decolla la compagna promozionale sul mercato Italia","post_date":"2023-05-09T11:20:32+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1683631232000]}]}}