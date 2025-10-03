Lipica, in crescita i turisti italiani che puntano su esperienze autentiche, culturali e naturalistiche Per Lipica, che chiuderà il 2025 in crescita, gli sforzi e gli investimenti saranno concentrati nell’organizzare iniziative allo scopo di stimolare i mercati di riferimento e di rafforzare l’offerta. «Dopo la crescita registrata negli ultimi anni – spiega Kristina Mamic Miksa, key account manager Lipica -anche quest’anno continuiamo a vedere un aumento delle presenze turistiche. I principali mercati di riferimento restano l’Italia, la Francia, la Germania e l’Austria, con un costante interesse anche da parte dei visitatori sloveni. Notiamo una crescente attenzione da parte del pubblico italiano per le esperienze autentiche, culturali e naturalistiche, che Lipica è in grado di offrire grazie alla sua storia unica e al contesto paesaggistico del Carso». Sempre più visitatori apprezzano Lipica non solo come una scuderia unica, con un ricco patrimonio culturale, ma anche come eccellente punto di partenza per esplorare la regione circostante, come la parte centrale della Slovenia. «La sua posizione strategica – aggiunge la key account manager Lipica – a pochi passi dal confine con l’Italia e vicina a città come Trieste, Postumia, Štanjel, Lubiana e la costa slovena, permette di raggiungere numerose attrazioni in poco tempo. Questo vantaggio logistico aumenta l’attrattiva di Lipica sia per i visitatori individuali e le famiglie, sia per i gruppi organizzati, desiderosi di vivere in un solo viaggio esperienze diverse – dal patrimonio culturale e le bellezze naturali alla gastronomia e al relax». Il mercato italiano è per la Scuderia Lipica di grande importanza e per questo gli sforzi continueranno ad essere concentrati sulla collaborazione con agenzie e tour operator attraverso diverse iniziative. La Scuderia di Lipica comprende attualmente 300 ettari di territorio, 350 cavalli lipizzani, l’Hotel Maestoso e un centro sportivo. Condividi

